2026 Winter Olympics Feb. 14 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are pushing forward with skeleton, hockey, curling and more events in action.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 14 schedule below:
*All times Eastern
12:30 a.m.
Men's Hockey - Canada vs. Switzerland - Group A
2 a.m.
Men's Figure Skating - Free Skate - Re-Air
3:05 a.m.
Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin
Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin
Women's Curling - Switzerland vs. Japan - Round-Robin
4 a.m.
Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 1
4:30 a.m.
Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals
6 a.m.
Olympic Highlights
Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay
6:10 a.m.
Men's Hockey - Germany vs. Latvia - Group C
Men's Hockey - Sweden vs. Slovakia - Group B
7 a.m.
Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay
7:20 a.m.
Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2
7:30 a.m.
Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2
Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin
8:05 a.m.
Men's Curling - Czechia vs. Great Britain - Round-Robin
Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin
Men's Curling - Sweden vs. China - Round-Robin
Men's Curling - Switzerland vs. Canada - Round-Robin
8:30 a.m.
Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin
Men's Snowboarding - Halfpipe: Final - Re-Air
8:45 a.m.
Women's Biathlon - 7.5km Sprint
10 a.m.
Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals
Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers
10:40 a.m.
Women's Hockey - Canada vs. Germany - Quarterfinal
Men's Hockey - Finland vs. Italy - Group B
11 a.m.
Men's Speed Skating - 500m
11:30 a.m.
Men's Ski Jumping - Large Hill
12 p.m.
Women's Skeleton - Run 3
12:30 p.m.
Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay
1 p.m.
Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin
Men's Ski Jumping - Large Hill
1:05 p.m.
Women's Curling - Canada vs. Switzerland - Round-Robin
Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin
Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin
Women's Curling - South Korea vs. Denmark - Round-Robin
1:30 p.m.
Women's Freestyle Skiing - Big Air: Qualifying
1:35 p.m.
Women's Skeleton - Final Run
2:15 p.m.
Men's Short Track Speed Skating - 1,500m Finals & More
2:45 p.m.
Hockey Preview
3:10 p.m.
Women's Hockey - Finland vs. Switzerland - Quarterfinal
Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C
4:30 p.m.
Men's Speed Skating - 500m
5:30 p.m.
Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin
Women's Skeleton - Runs 3-4 - Re-Air
6 p.m.
Olympic Highlights
6:15 p.m.
Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More
7:15 p.m.
Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air
8 p.m.
Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin - Re-Air
Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin
9:30 p.m.
Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers - Re-Air
10 p.m.
Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More - Re-Air
11 p.m.
Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C - Re-Air
