          2026 Winter Olympics Feb. 14 schedule: Milan Cortina events

          Speed skating is a featured event on the Feb. 14 Winter Olympics schedule. Amber Searls-Imagn Images
          • ESPN
          Feb 13, 2026, 10:27 PM

          The 2026 Winter Olympics are pushing forward with skeleton, hockey, curling and more events in action.

          Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 14 schedule below:

          *All times Eastern

          12:30 a.m.

          Men's Hockey - Canada vs. Switzerland - Group A

          2 a.m.

          Men's Figure Skating - Free Skate - Re-Air

          3:05 a.m.

          Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin

          Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin

          Women's Curling - Switzerland vs. Japan - Round-Robin

          4 a.m.

          Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 1

          4:30 a.m.

          Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals

          6 a.m.

          Olympic Highlights

          Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

          6:10 a.m.

          Men's Hockey - Germany vs. Latvia - Group C

          Men's Hockey - Sweden vs. Slovakia - Group B

          7 a.m.

          Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

          7:20 a.m.

          Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2

          7:30 a.m.

          Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2

          Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin

          8:05 a.m.

          Men's Curling - Czechia vs. Great Britain - Round-Robin

          Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin

          Men's Curling - Sweden vs. China - Round-Robin

          Men's Curling - Switzerland vs. Canada - Round-Robin

          8:30 a.m.

          Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin

          Men's Snowboarding - Halfpipe: Final - Re-Air

          8:45 a.m.

          Women's Biathlon - 7.5km Sprint

          10 a.m.

          Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals

          Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers

          10:40 a.m.

          Women's Hockey - Canada vs. Germany - Quarterfinal

          Men's Hockey - Finland vs. Italy - Group B

          11 a.m.

          Men's Speed Skating - 500m

          11:30 a.m.

          Men's Ski Jumping - Large Hill

          12 p.m.

          Women's Skeleton - Run 3

          12:30 p.m.

          Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

          1 p.m.

          Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin

          Men's Ski Jumping - Large Hill

          1:05 p.m.

          Women's Curling - Canada vs. Switzerland - Round-Robin

          Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin

          Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin

          Women's Curling - South Korea vs. Denmark - Round-Robin

          1:30 p.m.

          Women's Freestyle Skiing - Big Air: Qualifying

          1:35 p.m.

          Women's Skeleton - Final Run

          2:15 p.m.

          Men's Short Track Speed Skating - 1,500m Finals & More

          2:45 p.m.

          Hockey Preview

          3:10 p.m.

          Women's Hockey - Finland vs. Switzerland - Quarterfinal

          Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C

          4:30 p.m.

          Men's Speed Skating - 500m

          5:30 p.m.

          Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin

          Women's Skeleton - Runs 3-4 - Re-Air

          6 p.m.

          Olympic Highlights

          6:15 p.m.

          Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More

          7:15 p.m.

          Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air

          8 p.m.

          Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin - Re-Air

          Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin

          9:30 p.m.

          Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers - Re-Air

          10 p.m.

          Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More - Re-Air

          11 p.m.

          Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C - Re-Air

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.