2026 Winter Olympics Feb. 14 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are pushing forward with skeleton, hockey, curling and more events in action.

Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 14 schedule below:

*All times Eastern

12:30 a.m.

Men's Hockey - Canada vs. Switzerland - Group A

2 a.m.

Men's Figure Skating - Free Skate - Re-Air

3:05 a.m.

Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin

Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin

Women's Curling - Switzerland vs. Japan - Round-Robin

4 a.m.

Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 1

4:30 a.m.

Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals

6 a.m.

Olympic Highlights

Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

6:10 a.m.

Men's Hockey - Germany vs. Latvia - Group C

Men's Hockey - Sweden vs. Slovakia - Group B

7 a.m.

Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

7:20 a.m.

Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2

7:30 a.m.

Men's Alpine Skiing - Giant Slalom: Run 2

Women's Curling - Great Britain vs. Canada - Round-Robin

8:05 a.m.

Men's Curling - Czechia vs. Great Britain - Round-Robin

Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin

Men's Curling - Sweden vs. China - Round-Robin

Men's Curling - Switzerland vs. Canada - Round-Robin

8:30 a.m.

Women's Curling - Italy vs. China - Round-Robin

Men's Snowboarding - Halfpipe: Final - Re-Air

8:45 a.m.

Women's Biathlon - 7.5km Sprint

10 a.m.

Women's Freestyle Skiing - Dual Moguls: Finals

Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers

10:40 a.m.

Women's Hockey - Canada vs. Germany - Quarterfinal

Men's Hockey - Finland vs. Italy - Group B

11 a.m.

Men's Speed Skating - 500m

11:30 a.m.

Men's Ski Jumping - Large Hill

12 p.m.

Women's Skeleton - Run 3

12:30 p.m.

Women's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay

1 p.m.

Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin

Men's Ski Jumping - Large Hill

1:05 p.m.

Women's Curling - Canada vs. Switzerland - Round-Robin

Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin

Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin

Women's Curling - South Korea vs. Denmark - Round-Robin

1:30 p.m.

Women's Freestyle Skiing - Big Air: Qualifying

1:35 p.m.

Women's Skeleton - Final Run

2:15 p.m.

Men's Short Track Speed Skating - 1,500m Finals & More

2:45 p.m.

Hockey Preview

3:10 p.m.

Women's Hockey - Finland vs. Switzerland - Quarterfinal

Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C

4:30 p.m.

Men's Speed Skating - 500m

5:30 p.m.

Women's Curling - Japan vs. USA - Round-Robin

Women's Skeleton - Runs 3-4 - Re-Air

6 p.m.

Olympic Highlights

6:15 p.m.

Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More

7:15 p.m.

Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air

8 p.m.

Men's Curling - Germany vs. USA - Round-Robin - Re-Air

Women's Curling - Italy vs. Sweden - Round-Robin

9:30 p.m.

Women's Speed Skating - Team Pursuit Qualifiers - Re-Air

10 p.m.

Men's Speed Skating - 1,500m Finals & More - Re-Air

11 p.m.

Men's Hockey - USA vs. Denmark - Group C - Re-Air

