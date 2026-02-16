        <
          2026 Winter Olympics Feb. 17 schedule: Milan Cortina events

          Curling is a featured event on the Feb. 17 Winter Olympics schedule. AP Photo/Misper Apawu
          • ESPN
          Feb 16, 2026, 11:01 PM

          The 2026 Winter Olympics are in their second leg, with ski jumping, Nordic combined, freestyle skiing and more events in action.

          Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 17 schedule below:

          *All times Eastern

          Midnight

          Men's Ski Jumping - Super Team Large Hill - Re-Air

          1:30 a.m.

          Figure Skating - Pairs - Free Skate - Re-Air

          3:05 a.m.

          Men's Curling - Czechia vs. Germany - Round-Robin

          Men's Curling - Switzerland vs. Sweden - Round-Robin

          Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin

          3:10 a.m.

          Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump

          4 a.m.

          Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump

          4:45 a.m.

          Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

          6 a.m.

          Olympic Highlights

          Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin

          6:10 a.m.

          Men's Hockey - Germany vs. France - Playoff

          Men's Hockey - Switzerland vs. Italy - Playoff

          7 a.m.

          Women's Snowboarding - Slopestyle - Final

          7:30 a.m.

          Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

          7:45 a.m.

          Men's Nordic Combined - Men's Large Hill - 10km Race

          8:05 a.m.

          Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin

          Women's Curling - Italy vs. Japan - Round-Robin

          Women's Curling - South Korea vs. Switzerland - Round-Robin

          Women's Curling - Sweden vs. Canada - Round-Robin

          8:30 a.m.

          Men's Biathlon - 4x7.5km Relay

          Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals

          9:05 a.m.

          Men's Biathlon - 4x7.5km Relay

          9:50 a.m.

          Men's Nordic Combined - Large Hill - 10km Race

          10:20 a.m.

          Figure Skating - Women's Short - Warm-Up

          Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals

          10:40 a.m.

          Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff

          11 a.m.

          Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

          Noon

          Men's & Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

          12:15 p.m.

          Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff

          12:45 p.m.

          Women's Figure Skating - Short - Venue Feed

          Women's Snowboarding - Slopestyle - Final

          1 p.m.

          Men's Bobsled - Two-Man - Run 3

          1:05 p.m.

          Men's Curling - Canada vs. Great Britain - Round-Robin

          Men's Curling - Germany vs. Switzerland - Round-Robin

          Men's Curling - Sweden vs. Norway - Round-Robin

          Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin

          1:30 p.m.

          Men's Freestyle Skiing - Freeski - Big Air - Final

          2:40 p.m.

          Women's Figure Skating - Short - Part 2

          3:05 p.m.

          Men's Bobsled - Two-Man - Final Run

          3:10 p.m.

          Men's Hockey - Sweden vs. Latvia - Playoff

          5 p.m.

          Best Of Curling

          5:30 p.m.

          Men's Bobsled - Two-Man - Runs 3-4

          6 p.m.

          Olympic Highlights

          6:15 p.m.

          Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air

          7 p.m.

          Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air

          8 p.m.

          Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air

          9 p.m.

          Men's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay - Re-Air

          10 p.m.

          Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin

          11:45 p.m.

          Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.