2026 Winter Olympics Feb. 17 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are in their second leg, with ski jumping, Nordic combined, freestyle skiing and more events in action.
Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 17 schedule below:
*All times Eastern
Midnight
Men's Ski Jumping - Super Team Large Hill - Re-Air
1:30 a.m.
Figure Skating - Pairs - Free Skate - Re-Air
3:05 a.m.
Men's Curling - Czechia vs. Germany - Round-Robin
Men's Curling - Switzerland vs. Sweden - Round-Robin
Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin
3:10 a.m.
Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump
4 a.m.
Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump
4:45 a.m.
Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying
6 a.m.
Olympic Highlights
Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin
6:10 a.m.
Men's Hockey - Germany vs. France - Playoff
Men's Hockey - Switzerland vs. Italy - Playoff
7 a.m.
Women's Snowboarding - Slopestyle - Final
7:30 a.m.
Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying
7:45 a.m.
Men's Nordic Combined - Men's Large Hill - 10km Race
8:05 a.m.
Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin
Women's Curling - Italy vs. Japan - Round-Robin
Women's Curling - South Korea vs. Switzerland - Round-Robin
Women's Curling - Sweden vs. Canada - Round-Robin
8:30 a.m.
Men's Biathlon - 4x7.5km Relay
Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals
9:05 a.m.
Men's Biathlon - 4x7.5km Relay
9:50 a.m.
Men's Nordic Combined - Large Hill - 10km Race
10:20 a.m.
Figure Skating - Women's Short - Warm-Up
Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals
10:40 a.m.
Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff
11 a.m.
Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying
Noon
Men's & Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying
12:15 p.m.
Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff
12:45 p.m.
Women's Figure Skating - Short - Venue Feed
Women's Snowboarding - Slopestyle - Final
1 p.m.
Men's Bobsled - Two-Man - Run 3
1:05 p.m.
Men's Curling - Canada vs. Great Britain - Round-Robin
Men's Curling - Germany vs. Switzerland - Round-Robin
Men's Curling - Sweden vs. Norway - Round-Robin
Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin
1:30 p.m.
Men's Freestyle Skiing - Freeski - Big Air - Final
2:40 p.m.
Women's Figure Skating - Short - Part 2
3:05 p.m.
Men's Bobsled - Two-Man - Final Run
3:10 p.m.
Men's Hockey - Sweden vs. Latvia - Playoff
5 p.m.
Best Of Curling
5:30 p.m.
Men's Bobsled - Two-Man - Runs 3-4
6 p.m.
Olympic Highlights
6:15 p.m.
Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air
7 p.m.
Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air
8 p.m.
Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air
9 p.m.
Men's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay - Re-Air
10 p.m.
Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin
11:45 p.m.
Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin
