2026 Winter Olympics Feb. 17 schedule: Milan Cortina events

Open Extended Reactions

The 2026 Winter Olympics are in their second leg, with ski jumping, Nordic combined, freestyle skiing and more events in action.

Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Feb. 17 schedule below:

*All times Eastern

Midnight

Men's Ski Jumping - Super Team Large Hill - Re-Air

1:30 a.m.

Figure Skating - Pairs - Free Skate - Re-Air

3:05 a.m.

Men's Curling - Czechia vs. Germany - Round-Robin

Men's Curling - Switzerland vs. Sweden - Round-Robin

Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin

3:10 a.m.

Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump

4 a.m.

Men's Nordic Combined - Large Hill - Ski Jump

4:45 a.m.

Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

6 a.m.

Olympic Highlights

Men's Curling - USA vs. China - Round-Robin

6:10 a.m.

Men's Hockey - Germany vs. France - Playoff

Men's Hockey - Switzerland vs. Italy - Playoff

7 a.m.

Women's Snowboarding - Slopestyle - Final

7:30 a.m.

Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

7:45 a.m.

Men's Nordic Combined - Men's Large Hill - 10km Race

8:05 a.m.

Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin

Women's Curling - Italy vs. Japan - Round-Robin

Women's Curling - South Korea vs. Switzerland - Round-Robin

Women's Curling - Sweden vs. Canada - Round-Robin

8:30 a.m.

Men's Biathlon - 4x7.5km Relay

Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals

9:05 a.m.

Men's Biathlon - 4x7.5km Relay

9:50 a.m.

Men's Nordic Combined - Large Hill - 10km Race

10:20 a.m.

Figure Skating - Women's Short - Warm-Up

Men's & Women's Speed Skating - Team Pursuit Finals

10:40 a.m.

Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff

11 a.m.

Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

Noon

Men's & Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying

12:15 p.m.

Men's Hockey - Czechia vs. Denmark - Playoff

12:45 p.m.

Women's Figure Skating - Short - Venue Feed

Women's Snowboarding - Slopestyle - Final

1 p.m.

Men's Bobsled - Two-Man - Run 3

1:05 p.m.

Men's Curling - Canada vs. Great Britain - Round-Robin

Men's Curling - Germany vs. Switzerland - Round-Robin

Men's Curling - Sweden vs. Norway - Round-Robin

Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin

1:30 p.m.

Men's Freestyle Skiing - Freeski - Big Air - Final

2:40 p.m.

Women's Figure Skating - Short - Part 2

3:05 p.m.

Men's Bobsled - Two-Man - Final Run

3:10 p.m.

Men's Hockey - Sweden vs. Latvia - Playoff

5 p.m.

Best Of Curling

5:30 p.m.

Men's Bobsled - Two-Man - Runs 3-4

6 p.m.

Olympic Highlights

6:15 p.m.

Women's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air

7 p.m.

Men's Ski Jumping - Large Hill - Re-Air

8 p.m.

Men's Freestyle Skiing - Aerials - Qualifying - Re-Air

9 p.m.

Men's Cross-Country Skiing - 4x7.5km Relay - Re-Air

10 p.m.

Men's Curling - USA vs. Italy - Round-Robin

11:45 p.m.

Women's Curling - Denmark vs. USA - Round-Robin

For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.