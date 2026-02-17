        <
        >

          2026 Winter Olympics Feb. 18 schedule: Milan Cortina events

          Hockey is a featured event on the Winter Olympics schedule for Feb. 18. Marton Monus/Reuters via Imagn Images
          • ESPN
          Feb 17, 2026, 11:53 PM

          The 2026 Winter Olympics' Wednesday schedule is packed with hockey, curling and more.

          Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full schedule below:

          *All times Eastern

          1:30 a.m

          Figure skating: Women's Short Program (re-air)

          3:05 a.m.

          Curling: China vs. Denmark, W round-robin

          Curling: Sweden vs. South Korea, W round-robin

          Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin

          3:45 a.m.

          Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free: Qualifying

          4 a.m.

          Alpine skiing: Women's Slalom, Run 1

          5:20 a.m.

          Snowboarding: Men's Slopestyle, Final

          5:30 a.m.

          Freestyle skiing: Women's Aerials, Final

          5:45 a.m.

          Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free, Finals

          6:10 a.m.

          Hockey: Slovakia vs. Germany, Men's Quarterfinal

          7 a.m.

          Freestyle skiing: Women's Aerials, Final

          7:20 a.m.

          Alpine skiing: Women's Slalom, Run 2

          8:05 a.m.

          Curling: China vs. Czechia, M round-robin

          Curling: Italy vs. Canada, M round-robin

          Curling: Norway vs. Switzerland, M round-robin

          Curling: USA vs. Great Britain, M round-robin

          8:30 a.m.

          Snowboarding: Women's Slopestyle, Final

          8:45 a.m.

          Biathlon: Women's 4x6km Relay

          9:45 a.m.

          Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free, Finals

          10:40 a.m.

          Hockey: Canada vs. Czechia, Men's Quarterfinal

          Noon

          Biathlon: Women's 4x6km Relay

          12:10 p.m.

          Hockey: Finland vs. Switzerland, Men's Quarterfinal

          1 p.m.

          Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin

          1:05 p.m.

          Curling: Canada vs. Italy, W round-robin

          Curling: China vs. Sweden, W round-robin

          Curling: Great Britain vs. Japan, W round-robin

          Curling: Switzerland vs. Denmark, W round-robin

          1:30 p.m.

          Freestyle skiing: Women's Aerials, Final

          2:15 p.m.

          Speedskating: Men's 500m & Women's Relay Finals

          3:10 p.m.

          Hockey: USA vs. Sweden, Men's Quarterfinal

          3:45 p.m.

          Biathlon: Women's 4x6km Relay (re-air)

          4:30 p.m.

          Freestyle skiing: Women's Aerials, Final (re-air)

          8 p.m.

          Speedskating: Men's 500m & Women's Relay Finals (re-air)

          9 p.m.

          Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin (re-air)

          11:15 p.m.

          Curling: USA vs. Great Britain, M round-robin (re-air)

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.