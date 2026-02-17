2026 Winter Olympics Feb. 18 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics' Wednesday schedule is packed with hockey, curling and more.
Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full schedule below:
*All times Eastern
1:30 a.m
Figure skating: Women's Short Program (re-air)
3:05 a.m.
Curling: China vs. Denmark, W round-robin
Curling: Sweden vs. South Korea, W round-robin
Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin
3:45 a.m.
Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free: Qualifying
4 a.m.
Alpine skiing: Women's Slalom, Run 1
5:20 a.m.
Snowboarding: Men's Slopestyle, Final
5:30 a.m.
Freestyle skiing: Women's Aerials, Final
5:45 a.m.
Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free, Finals
6:10 a.m.
Hockey: Slovakia vs. Germany, Men's Quarterfinal
7 a.m.
Freestyle skiing: Women's Aerials, Final
7:20 a.m.
Alpine skiing: Women's Slalom, Run 2
8:05 a.m.
Curling: China vs. Czechia, M round-robin
Curling: Italy vs. Canada, M round-robin
Curling: Norway vs. Switzerland, M round-robin
Curling: USA vs. Great Britain, M round-robin
8:30 a.m.
Snowboarding: Women's Slopestyle, Final
8:45 a.m.
Biathlon: Women's 4x6km Relay
9:45 a.m.
Cross-country skiing: Men's & Women's Team Sprint Free, Finals
10:40 a.m.
Hockey: Canada vs. Czechia, Men's Quarterfinal
Noon
Biathlon: Women's 4x6km Relay
12:10 p.m.
Hockey: Finland vs. Switzerland, Men's Quarterfinal
1 p.m.
Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin
1:05 p.m.
Curling: Canada vs. Italy, W round-robin
Curling: China vs. Sweden, W round-robin
Curling: Great Britain vs. Japan, W round-robin
Curling: Switzerland vs. Denmark, W round-robin
1:30 p.m.
Freestyle skiing: Women's Aerials, Final
2:15 p.m.
Speedskating: Men's 500m & Women's Relay Finals
3:10 p.m.
Hockey: USA vs. Sweden, Men's Quarterfinal
3:45 p.m.
Biathlon: Women's 4x6km Relay (re-air)
4:30 p.m.
Freestyle skiing: Women's Aerials, Final (re-air)
8 p.m.
Speedskating: Men's 500m & Women's Relay Finals (re-air)
9 p.m.
Curling: USA vs. Great Britain, W round-robin (re-air)
11:15 p.m.
Curling: USA vs. Great Britain, M round-robin (re-air)
