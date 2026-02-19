2026 Winter Olympics Feb. 19 schedule: Milan Cortina events

Open Extended Reactions

The 2026 Winter Olympics are zooming along, with curling, freestyle skiing, hockey and more events in action.

Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Thursday schedule below:

*All times Eastern

1:30 a.m.

Women's alpine skiing - slalom - run 1 - re-air

2 a.m.

Women's alpine skiing - slalom - run 2 - re-air

2:45 a.m.

Men's snowboarding - slopestyle - final - re-air

3:05 a.m.

Men's curling - China vs. Germany - round-robin

Men's curling - Italy vs. Switzerland - round-robin

Men's curling - Norway vs. Canada - round-robin

Men's curling - Sweden vs. Czechia - round-robin

3:10 a.m.

Men's Nordic combined - team large hill - ski jump

3:50 a.m.

Men's & women's ski mountaineering - sprints - heats

4:30 a.m.

Men's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

5 a.m.

Men's freestyle skiing - aerials - qualifying

6 a.m.

Olympic highlights

6:15 a.m.

Men's ski jumping - team large hill

6:55 a.m.

Ski mountaineering & aerials

Men's & women's - ski mountaineering - springs - finals

8 a.m.

Women's bobsled - two-woman - training

Men's freestyle skiing - aerials - final

Men's Nordic combined - team large hill - 2x7.5km relay

8:05 a.m.

Women's curling - Canada vs. South Korea - round-robin

Women's curling - Great Britain vs. Italy - round-robin

Women's curling - Japan vs. China - round-robin

Women's curling - Switzerland vs. USA - round-robin

8:20 a.m.

Men's freestyle skiing - aerials - final

8:40 a.m.

Women's hockey - Switzerland vs. Sweden - bronze medal game

9:15 a.m.

Men's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

9:40 a.m.

Women's figure skating - free - warm-Up & more

10:30 a.m.

Men's speedskating - 1500m

12 p.m.

Men's freestyle skiing - aerials - final

Women's hockey - Switzerland vs. Sweden - bronze medal game - re-air

12:30 p.m.

Men's speedskating - 1500m

1 p.m.

Women's figure skating - free skate - venue feed

1:05 p.m.

Men's curling - semifinal

1:10 p.m.

Women's hockey - USA vs. Canada - gold medal game

1:30 p.m.

Women's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

4 p.m.

Women's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

5 p.m.

Best of curling

5:30 p.m.

Men's ski jumping - team large hill - re-air

6 p.m.

Olympic highlights

6:45 p.m.

Men's & women's cross-country skiing - sprints - finals - re-air

8 p.m.

Men's curling - semifinal

9:30 p.m.

Women's curling - Switzerland vs. USA - Round-Robin - re-air

11 p.m.

Women's hockey - USA vs. Canada - gold medal game - re-air

