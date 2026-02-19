        <
        >

          2026 Winter Olympics Feb. 19 schedule: Milan Cortina events

          Canada will face off against the United States in the women's hockey final at the 2026 Winter Olympics. David W Cerny/Reuters via Imagn Images
          • ESPN
          Feb 19, 2026, 12:03 AM

          The 2026 Winter Olympics are zooming along, with curling, freestyle skiing, hockey and more events in action.

          Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Thursday schedule below:

          *All times Eastern

          1:30 a.m.

          Women's alpine skiing - slalom - run 1 - re-air

          2 a.m.

          Women's alpine skiing - slalom - run 2 - re-air

          2:45 a.m.

          Men's snowboarding - slopestyle - final - re-air

          3:05 a.m.

          Men's curling - China vs. Germany - round-robin

          Men's curling - Italy vs. Switzerland - round-robin

          Men's curling - Norway vs. Canada - round-robin

          Men's curling - Sweden vs. Czechia - round-robin

          3:10 a.m.

          Men's Nordic combined - team large hill - ski jump

          3:50 a.m.

          Men's & women's ski mountaineering - sprints - heats

          4:30 a.m.

          Men's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

          5 a.m.

          Men's freestyle skiing - aerials - qualifying

          6 a.m.

          Olympic highlights

          6:15 a.m.

          Men's ski jumping - team large hill

          6:55 a.m.

          Ski mountaineering & aerials

          Men's & women's - ski mountaineering - springs - finals

          8 a.m.

          Women's bobsled - two-woman - training

          Men's freestyle skiing - aerials - final

          Men's Nordic combined - team large hill - 2x7.5km relay

          8:05 a.m.

          Women's curling - Canada vs. South Korea - round-robin

          Women's curling - Great Britain vs. Italy - round-robin

          Women's curling - Japan vs. China - round-robin

          Women's curling - Switzerland vs. USA - round-robin

          8:20 a.m.

          Men's freestyle skiing - aerials - final

          8:40 a.m.

          Women's hockey - Switzerland vs. Sweden - bronze medal game

          9:15 a.m.

          Men's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

          9:40 a.m.

          Women's figure skating - free - warm-Up & more

          10:30 a.m.

          Men's speedskating - 1500m

          12 p.m.

          Men's freestyle skiing - aerials - final

          Women's hockey - Switzerland vs. Sweden - bronze medal game - re-air

          12:30 p.m.

          Men's speedskating - 1500m

          1 p.m.

          Women's figure skating - free skate - venue feed

          1:05 p.m.

          Men's curling - semifinal

          1:10 p.m.

          Women's hockey - USA vs. Canada - gold medal game

          1:30 p.m.

          Women's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

          4 p.m.

          Women's freestyle skiing - freeski halfpipe - qualifying

          5 p.m.

          Best of curling

          5:30 p.m.

          Men's ski jumping - team large hill - re-air

          6 p.m.

          Olympic highlights

          6:45 p.m.

          Men's & women's cross-country skiing - sprints - finals - re-air

          8 p.m.

          Men's curling - semifinal

          9:30 p.m.

          Women's curling - Switzerland vs. USA - Round-Robin - re-air

          11 p.m.

          Women's hockey - USA vs. Canada - gold medal game - re-air

          For more Olympics updates, check out the ESPN hub page.