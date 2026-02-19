2026 Winter Olympics Feb. 20 schedule: Milan Cortina events

Open Extended Reactions

The 2026 Winter Olympics' Friday schedule is packed with curling, skiing and more.

Fans can tune in to Olympics coverage on NBC and related apps. Check out the full schedule below:

*All times Eastern

2 a.m.

Figure skating: Women's Free Skate (re-air)

4 a.m.

Freestyle skiing: Women's Ski Cross, Qualifying

4:30 a.m.

Freestyle skiing: Men's Aerials, Qualifying

5:55 a.m.

Freestyle skiing: Women's Ski Cross, Finals

7:30 a.m.

Freestyle skiing: Men's Aerials, Finals

8:05 a.m.

Curling: Sweden vs. Canada (W semifinal)

Curling: USA vs. Switzerland (W semifinal)

8:15 a.m.

Biathlon: Men's 15km Mass Start

8:45 a.m.

Curling: Women's Semifinal

10:30 a.m.

Speedskating: Women's 1500m

10:40 a.m.

Hockey: Canada vs. Finland, Men's Semifinal

Noon

Bobsled: Two-Woman Bobsled, Run 1

12:15 p.m.

Freestyle skiing: Men's Aerials, Final

12:30 p.m.

Freestyle skiing: Men's Freeski Halfpipe, Qualifying

1 p.m.

Speedskating: Women's 1500m

1:05 p.m.

Curling: Men's Bronze Final

1:30 p.m.

Biathlon: Men's 15km Mass Start (re-air)

Freestyle skiing: Men's Freestyle Halfpipe, Final

1:50 p.m.

Bobsled: Two-Woman, Run 2

2:15 p.m.

Speedskating: Women's 1500m & Men's Relay Finals

3:10 p.m.

Hockey: USA vs. Slovakia, Men's Semifinal

4:15 p.m.

Bobsled: Two-Woman, Runs 1-2

6 p.m.

Curling: Men's Bronze Final

8 p.m.

Biathlon: Men's 15km Mass Start (re-air)

8:45 p.m.

Curling: Woman's Semifinal (re-air)

11:45 p.m.

Hockey: USA vs. Slovakia, Men's Semifinal (re-air)

