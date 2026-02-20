2026 Winter Olympics Feb. 21 schedule: Milan Cortina events

The 2026 Winter Olympics are in the final stretch, with bobsled, hockey, curling and more events in action.
Fans can tune in to Olympic coverage on NBC and related apps. Check out the full Saturday schedule below:
*All times Eastern
2 a.m.
Men's curling: Norway vs. Switzerland bronze medal final re-air
4 a.m.
Men's bobsled: Four-man bobsled Run 1
Men's freestyle skiing: Ski cross seeding
4:45 a.m.
Men's freestyle skiing: Mixed team aerials final
5 a.m.
Men's cross-country skiing: 50km mass start classic
5:55 a.m.
Men's bobsled: Four-man bobsled Run 2
Men's freestyle skiing: Ski cross finals
6 a.m.
Olympic highlights
6:10 a.m.
Men's cross-country skiing: 50km mass start classic
7:30 a.m.
Ski mountaineering: Mixed team relay
8:05 a.m.
Women's curling: Canada vs. USA bronze final
8:15 a.m.
Biathlon: Women's 12.5km mass start
9 a.m.
Men's and Women's speedskating: Mass start
10 a.m.
Men's and Women's speedskating: Mass start
10:20 a.m.
Women's curling: Canada vs. USA bronze final re-air
10:45 a.m.
Men's bobsled: Four-man bobsled Runs 1-2
11:30 a.m.
Men's cross-country skiing: 50km mass start classic
11:45 a.m.
Men's freestyle skiing: Ski cross finals
12:15 p.m.
Men's freestyle skiing: Mixed team aerials final re-air
1 p.m.
Women's bobsled: Two-woman bobsled Run 3
Best of curling
1:05 p.m.
Men's curling: Great Britain vs. Canada gold final
1:30 p.m.
Women's biathlon: 12.5km mass start re-air
Women's freestyle skiing: Free ski halfpipe final
2 p.m.
Figure skating: Exhibition gala
2:40 p.m.
Men's hockey: Bronze final
2:55 p.m.
Figure skating: Exhibition final
3:05 p.m.
Women's bobsled: Two-woman bobsled final run
3:50 p.m.
Figure skating: Exhibition gala
4 p.m.
Women's curling: Canada vs. USA bronze final
4:30 p.m.
Freestyle skiing: Mixed team aerials final
5 p.m.
Men's cross-country skiing: 50km mass start classic re-air
5:15 p.m.
Men's bobsled: Four-man bobsled Runs 1-2
6 p.m.
Olympic highlights
8 p.m.
Short track speedskating: Mixed team relay re-air
8:45 p.m.
Men's bobsled: Four-man bobsled Runs 1-2 re-air
9:30 p.m.
Men's freestyle skiing: Ski cross finals re-air
10 p.m.
Women's biathlon: 12.5km mass start re-air
11 p.m.
Men's hockey: Bronze final re-air
