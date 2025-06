The ESPN Scrum Reset discuss speculation that NRL superstar Nathan Cleary is entertaining a code switch and just what Rugby Australia should be prepared to do to sign him. (2:03)

Open Extended Reactions

What a huge weekend of finals!

Two teams eliminated, a shock result in Hamilton and just one Australian side remains. But now there's no more second chances, it's win or you're out.

Good luck with your tips.

Friday, June 13

Crusaders vs. Blues

Apollo Projects Stadium, Christchurch, 5:05pm (AEST)

Crusaders: Will Jordan, Chay Fihaki, Braydon Ennor, David Havili (captain), Sevu Reece, Rivez Reihana, Noah Hotham; Christian Lio-Willie, Tom Christie, Ethan Blackadder, Antonio Shalfoon, Scott Barrett, Fletcher Newell, Codie Taylor, Tamaiti Williams. Replacements: George Bell, Tamaiti Williams, Kershawl Sykes-Martin, Tahlor Cahill, Cullen Grace, Kyle Preston, James O'Connor, Dallas McLeod.

Blues: Zarn Sullivan, Mark Tele'a, Rieko Ioane, AJ Lam, Caleb Clarke, Beauden Barrett, Finlay Christie; Hoskins Sotutu, Dalton Papali'i, Adrian Choat, Laghlan McWhannell, Patrick Tuipulotu, Marcel Renata, Ricky Riccitelli, Joshua Fusitu'a. Replacements: Kurt Eklund, Jordan Lay, Angus Ta'avao, Josh Beehre, Anton Segner, Sam Nock, Harry Plummer, Cole Forbes.

Officials: James Doleman; Assistants: Paul Williams, Fraser Hannon; TMO; Richard Kelly

Prediction:

Odds [tab.com.au]: Crusaders $1.36, -6.5 $1.90; Blues $3.10; +6.5 $1.90

Saturday, June 14

Chiefs vs. Brumbies

FMG Waikato Stadium, Hamilton, 5:05pm (AEST)

Chiefs: Shaun Stevenson, Emoni Narawa, Daniel Rona, Quinn Tupaea, Leroy Carter, Damian McKenzie, Cortez Ratima, Wallace Sititi, Luke Jacobson, Samipeni Finau, Tupou Vaa'i, Naitoa Ah Kuoi, George Dyer, Samisoni Taukei'aho, Ollie Norris. Replacements: Brodie McAlister, Jared Proffit, Reuben O'Neill, Jimmy Tupou, Kalyum Boshier, Xavier Roe, Josh Jacomb, Gideon Wrampling

Brumbies: Tom Wright, Andy Muirhead, Len Ikitau, David Feliuai, Corey Toole, Noah Lolesio, Ryan Lonergan; Tuaina Taii Tualima, Rory Scott, Rob Valetini, Tom Hooper, Nick Frost, Allan Alaalatoa, Billy Pollard, James Slipper. Replacements: Lachlan Lonergan, Lington Leli, Feao Fotuaika, Lachlan Shaw, Luke Reimer, Harrison Goddard, Declan Meredith, Ollie Sapsford.

Officials: Nic Berry; Assistants: Damon Murphy, Jordan Way; TMO: Brett Cronan

Prediction:

Odds [tab.com.au]: Chiefs $1.17, -10.5 $1.90; Brumbies $4.80, +10.5 $1.90