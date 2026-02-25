Super Rugby Pacific Teams: Round 3 lineups, tips, odds, everything you need to know for the weekend

Super Rugby Pacific continues to produce thrilling spectacles with the Brumbies rounding out Round 2 in incredible fashion.
But the show must go on with the Force eyeing their first win of the season against Moana, while the Chiefs and Crusaders meet in a Saturday night derby before the Brumbies play their first home game of 2026.
Friday, February 27
Moana Pasifika vs. Western Force
Navigation Homes Stadium, Pukekohe, New Zealand 5:05pm (AEDT)
Moana: Simon Peter Toleafoa, Israel Leota, Glen Vaihu, Faletoi Peni, Tuna Tuitama, Patrick Pellegrini, Siaosi Nginingini, Dominic Ropeti, Konrad Toelafoa, Semisi Paea, Alefosio Aho, Veikoso Poloniati, Feleti Sae-Ta'ufo'ou, Samiuela Moli, Abraham Pole. Replacements: Mamoru Harada, Tito Tuipulotu, Lolani Faleiva, Allan Craig, Miracle Faiilagi, Melani Matavao, William Havili, Tevita Ofa
Force: Mac Grealy, Darby Lancaster, Hamish Stewart, Bayley Kuenzle, Ben Donaldson, Nathan Hastie; Vaiolini Ekuasi, Carlo Tizzano, Jeremy Williams, Darcy Swain, Franco Molina, Harry Hanson-Holmes, Nic Dolly, Tom Robertson. Replacements: Leonel Oviedo, Sef Fa'agase, Misinale Epenisa, Lopeti Faifua, Kane Koteka, Agustin Moyano, Max Burey, Kurtley Beale
Officials: Referee: Paul Williams; Assistant Referees: Angus Mabey; Michael Winter TMO: Aaron Paterson
Odds [tab.com.au]: Moana: $1.55, -4.5 $1.90; Force: $2.35, +4.5 $1.85
Reds vs. Highlanders
Suncorp Stadium, Brisbane 7:35pm (AEDT)
Reds: Jock Campbell, Lachie Anderson, Josh Flook, Hunter Paisami, Tim Ryan, Carter Gordon, Louis Werchon; Harry Wilson, Fraser McReight, Joe Brial, Lukhan Salakaia-Loto, Josh Canham, Zane Nonggorr, Matt Faessler, Aidan Ross. Replacements: Josh Nasser, George Blake, Josh Toomaga-Allen, Hamish Muller, Vaiuta Latu, Kalani Thomas, Harry McLaughlin-Phillips, Filipo Daugunu
Highlanders: Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens, Caleb Tangitau, Jonah Lowe, Timoci Tavatavanawai, Jona Nareki, Cameron Millar, Adam Lennox; Lucas Casey, Sean Withy, Te Kamaka Howden, Mitch Dunshea, WillStodart, Rohan Wingham, Jack Taylor, Ethan de Groot. Replacements: Soane Vikena, Daniel Lienert-Brown, Sosefo Kautai, Oliver Haig, Veveni Lasaqa, Folau Fakatava, Reesjan Pasitoa, Tanielu Tele'a.
Officials: Referee: Nic Berry; Assistant Referees: Jordan Way; Louis Trisley TMO: Brett Cronan
Odds [tab.com.au]: Reds: $1.68, -2.5 $1.90; Highlanders: $2.10, +2.5 $1.85
Saturday, February 28
Fijian Drua vs. Hurricanes
Churchill Park, Lautoka, Fiji, 2:35pm (AEDT)
Drua: Ilaisa Droasese, Joji Nasova, Tuidraki Samusamuvodre, Isikeli Rabitu, Epeli Momo, Isaiah Armstrong-Ravula, Frank Lomani (c), Elia Canakaivata, Motikiai Murray, Etonia Waqa, Isoa Nasilasila, Mesake Vocevoce, Mesake Doge, Zuriel Togiatama, Haereiti Hetet. Replacements: Kavaia Tagivetaua, Emosi Tuqiri, Peni Ravai, Vilive Miramira, Kitione Salawa, Isoa Tuwai, Issak Fines-Leleiwasa, Inia Tabuavou
Hurricanes: Josh Moorby, Bailyn Sullivan, Billy Proctor, Jordie Barrett (capt), Fehi Fineanganofo, Callum Harkin, Cam Roigard; Brayden Iose, Peter Lakai, Devan Flanders, Warner Dearns, Hugo Plummer, Tevita Mafileo, Asafo Aumua, Pouri Rakete-Stone. Replacements: Jacob Devery, Xavier Numia, Siale Lauaki, Isaia Walker-Leawere, Brad Shields, Ereatara Enari, Lucas Cashmore, Ngane Punivai
Officials: Referee: Ben O'Keeffe; Assistant Referees: Todd Petrie; Maggie Cogger-Orr TMO: Richard Kelly
Odds [tab.com.au]: Drua: $5.20, +13.5 $1.90; Hurricanes: $1.14, -13.5 $1.85
Chiefs vs. Crusaders
FMG Stadium Waikato, Hamilton 5:05pm (AEDT)
Chiefs: Etene Nanai-Seturo, Emoni Narawa, Daniel Rona, Quinn Tupaea, Leroy Carter, Josh Jacomb, Xavier Roe, Luke Jacobson (capt), Kaylum Boshier, Simon Parker, Tupou Vaa'i, Josh Lord, George Dyer, Samisoni Taukei'aho, Jared Proffit. Replacements: Tyrone Thompson, Benet Kumeroa, Reuben O'Neill, Samipeni Finau, Wallace Sititi, Te Toiroa Tahuriorangi, Tepaea Cook-Savage, Lalakai Foketi
Crusaders: Will Jordan, Chay Fihaki, Leicester Fainga'anuku, David Havili (capt), Sevu Reece, Tahu Kemara, Noah Hotham; Christian Lio-Willie, Ethan Blackadder, Dom Gardner, Jamie Hannah, Antonio Shalfoon, Fletcher Newell, George Bell, Tamaiti Williams. Replacements: Manumaua Letiu, George Bower, Seb Calder, Tahlor Cahill, Corey Kellow, Louie Chapman, James White, Dallas McLeod
Officials: Referee: James Doleman; Assistant Referees: Marcus Playle; Fraser Hannon TMO: Glenn Newman
Odds [tab.com.au]: Chiefs: $1.28, -8.5 $1.90; Crusaders: $3.40, +8.5 $1.85
Brumbies vs. Blues
GIO Stadium, Canberra, 7:35pm (AEDT)
Brumbies: Andy Muirhead, Ollie Sapsford, Kadin Pritchard, David Feliuai, Corey Toole, Declan Meredith, Ryan Lonergan; Charlie Cale, Rory Scott, Rob Valetini, Cadeyrn Neville, Lachie Shaw, Rhys van Nek, Billy Pollard, James Slipper. Replacements: Liam Bowron, Blake Schoupp, Tevita Alatini, Toby Macpherson, Luke Reimer, Klayton Thorn, Tane Edmed, Hudson Creighton
Blues: Zarn Sullivan, Cole Forbes, AJ Lam, Pita Ahki, Caleb Clarke, Stephen Perofeta, Finlay Christie; Hoskins Sotutu, Dalton Papali'i , Anton Segner, Sam Darry, Laghlan McWhannell, Marcel Renata, Kurt Eklund, Ofa Tu'ungafasi. Replacements: Bradley Slater, Mason Tupaea, Sam Matenga, Josh Beehre, Torian Barnes, Taufa Funaki, Xavi Taele, Codemeru Vai
Officials: Referee: Angus Gardner; Assistant Referees: George Myers; Matt Kellahan TMO: Graham Cooper
Odds [tab.com.au]: Brumbies: $1.36, -7.5 $1.90; Blues: $3.30, +7.5 $1.85