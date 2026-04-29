Super Rugby Pacific Teams: Round 12 lineups, tips, odds, everything you need to know for the weekend

Could Super Round have been any better? Across three days, in front of sold-out stands, the rugby did the talking under the roof of Christchurch's shiny new stadium. If you're an Aussie, you were probably left craving just one win from the weekend, though.

But now attention turns to the playoffs, with at least nine teams battling for a top six spot. With just four rounds left, it's all heating up and for many only an unbeaten run to the finals will guarantee their place.

First up in Round 12 comes a classic New Zealand derby with table-topping Hurricanes hosting the Crusaders, before the weekend is rounded out with a huge Aussie derby between the Reds and the Brumbies.

[Note: all odds correct 11am 15/4]

Friday, May 1

Hnry Stadium, Wellington, New Zealand 5:05pm (AEST)

Hurricanes: Callum Harkin, Josh Moorby, Billy Proctor, Jordie Barrett, Fehi Fineanganofo, Ruben Love, Cam Roigard; Peter Lakai, Du'Plessis Kirifi, Brayden Iose, Warner Dearns, Caleb Delaney, Pasilio Tosi, Asafo Aumua, Xavier Numia. Replacements: Raymond Tuputupu, Siale Lauaki, Tevita Mafileo, Isaia Walker-Leawere, Brad Shields, Devan Flanders, Ereatara Enari, Jone Rova

Crusaders: Johnny McNicholl, Dallas McLeod, Braydon Ennor, David Havili (capt), Macca Springer, Taha Kemara, Noah Hotham; Christian Lio-Willie, Leicester Fainga'anuku, Ethan Blackadder, Tahlor Cahill, Antonio Shalfoon, Fletcher Newell, Codie Taylor, George Bower. Replacements: George Bell, Kershawl Sykes-Martin, Seb Calder, Jamie Hannah, Dom Gardiner, Kyle Preston, Johnny Lee, Rivez Reihana.

Officials: Referee: James Doleman; Assistant Referees: Fraser Hannon, Dan Moore; TMO: Glenn Newman

Odds [tab.com.au]: Hurricanes: $1.22, -11.5 $1.90; Crusaders: $4, +11.5 $1.85

Allianz Stadium, Sydney, Australia 7:35pm (AEST)

Waratahs: Max Jorgensen, Andrew Kellaway, Joseph-Aukuso Suaalii, Joey Walton, Sid Harvey, Lawson Creighton, Jake Gordon; Pete Samu, Charlie Gamble, Angus Scott-Young, Angus Blyth, Matt Philip, Siosifa Amone, Ethan Dobbins, Tom Lambert. Replacements: Folau Fainga'a, Isaac Kailea, Apolosi Ranawai, Miles Amatosero, Jamie Adamson, Teddy Wilson, Jack Debreczeni, Triston Reilly

Force: Mac Grealy, Zac Lomax, George Bridge, Hamish Stewart, Dylan Pietsch, Ben Donaldson, Henry Robertson, Vaiolini Ekuasi, Carlo Tizzano, Nick Champion de Crespigny, Darcy Swain, Jeremy Williams, Misinale Epenisa, Brandon Paenga-Amosa, Tom Robertson. Replacements: Nic Dolly, Sef Fa'agase, Harry Johnson-Holmes, Franco Molina, Will Harris, Nathan Hastie, Bayley Kuenzle, Kurtley Beale

Officials: Referee: Angus Gardner; Assistant Referees: George Myers; Matt Kellahan TMO: James Leckie

Odds [tab.com.au]: Waratahs: $1.65, -2.5 $1.87; Force: $2.15, +2.5 $1.87

Joseph-Aukuso Suaalii will make his long awaited return from a hamstring injury against the Force this weekend Darrian Traynor/Getty Images

Saturday, May 2

Four R Stadium, Ba, Fiji 2pm (AEST)

Drua: Isikeli Rabitu, Frank Lomani, Tuidraki Samusamuvodre, Virimi Vakatawa, Joji Nasova, Isaiah Armstrong-Ravula, Issak Fines-Leleiwasa; Elia Canakaivata, Kitione Salawa, Joseva Tamani, Temo Mayanavanua, Isoa Nasilasila, Mesake Doge, Zuriel Togiatama, Haereiti Hetet. Replacements: Kavaia Tagivetaua, Emosi Tuqiri, Peni Ravai, Mesake Vocevoce, Isoa Tuwai, Philip Baselala, Kemu Valetini, Maika Tuitubou

Highlanders: Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens, Jonah Lowe, Tanielu Tele'a, Timoci Tavatavanawai (co-capt), Jona Nareki, Cameron Millar, Folau Fakatava, Nikora Broughton, Veveni Lasaqa, Te Kamaka Howden, Mitch Dunshea, Oliver Haig, Angus Ta'avao, Jack Taylor, Ethan de Groot (co-capt). Replacements: Soane Vikena, Daniel Lienert-Brown, Saula Ma'u, Sean Withy, Lucas Casey, Adam Lennox, Taine Robinson, Xavier Tito-Harris.

Officials: Referee: Paul Williams; Assistant Referees: Angus Mabey, Mike Winter; TMO: Aaron Paterson

Odds [tab.com.au]: Drua: $1.50, -4.5 $1.87; Highlanders: $2.50, +4.5 $1.87

North Harbour Stadium, Auckland, New Zealand 5:05pm (AEST)

Moana: Glen Vaihu, Israel Leota, Solomon Alaimalo, Tevita Latu, Tuna Tuitama, William Havili, Jonathan Taumateine; Semisi Tupou Ta'eiloa, Semisi Paea, Miracle Faiilagi (capt), Jimmy Tupou, Allan Craig, Atu Moli, Millennium Sanerivi, Malakai Hala-Ngatai. Replacements: Mamoru Harada, Abraham Pole, Chris Apoua, Veikoso Poloniati, Dominic Ropeti, Augustine Pulu, Jackson Garden-Bachop, Tyler Pulini.

Blues: Zarn Sullivan, Kade Banks, Xavi Taele, Pita Ahki, Caleb Clarke, Stephen Perofeta, Sam Nock; Hoskins Sotutu, Anton Segner, Torian Barnes, Sam Darry, Patrick Tuipulotu (capt), Marcel Renata, Kurt Eklund, Ben Ake. Replacements: James Mullan, Mason Tupaea, Flyn Yates, Josh Beehre, Terrell Peita, Finlay Christie, Beauden Barrett, AJ Lam.

Officials: Referee: Nic Berry; Assistant referees: Reuben Keane; Louis Trisley; TMO: Brett Cronan

Odds [tab.com.au]: Moana: $13, +23.5 $1.87; Blues: $1.01, -23.5 $1.87

Suncorp Stadium, Brisbane, Australia 7:35pm (AEST)

Reds: Jock Campbell, Filipo Daugunu, Josh Flook, Hunter Paisami, Tim Ryan, Harry McLaughlin-Phillips, Kalani Thomas; Harry Wilson, Fraser McReight, Joe Brial, Lukhan Salakaia-Loto, Seru Uru, Zane Nonggorr, Matt Faessler, Aidan Ross. Replacements: Josh Nasser, Jeffery Toomaga-Allen, Nick Bloomfield, Hamish Muller, Vaiuta Latu, Louis Werchon, Ben Volavola, Treyvon Pritchard.

Brumbies: Tom Wright, Andy Muirhead, Kadin Pritchard, David Feluiai, Corey Toole, Declan Meredith, Ryan Lonergan; Toby McPherson, Rory Scott, Rob Valetini, Lachlan Shaw, Nick Frost, Rhys van Nek, Lachie Lonergan, James Slipper. Replacements: Liam Bowron, Blke Schoupp, Darcy Breen, Cadeyrn Neville, Luke Reimer, Klayton Thorn, Tane Edmed, Ollie Sapsford.

Officials: Referee: Ben O'Keeffe; Assistant Referees: Todd Petrie; Warwick Lahmert; TMO: Richard Kelly

Odds [tab.com.au]: Reds: $1.62, -2.5 $1.87; Brumbies: $2.20, +2.5 $1.87