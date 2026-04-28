Super Rugby Women's: Everything you need to know

Super Rugby Women's is back for another season with all four Australian sides and the Fijiana Drua returning to contest for the coveted title.
The NSW Waratahs return as competition favourites after they secured the trophy for a sixth time in 2025, but expect the competition to be tighter than ever before with plenty of Wallaroos spread throughout the competition.
The battle between Super Rugby Women's top side and New Zealand's Super Rugby Aupiki returns once more In 2026 with the battle for the title of best trans-Tasman side put on the line once more.
Read on for everything you need to know ahead of season kick off on June 6.
SQUADS
BRUMBIES
Forwards: Ash Fernandez, Chiona Enyi, Easter Savelio, Iris Verebalavu, Jane Morrison, Jess Grant, Lily Bone, Linda Emelio, Marther Fua, Millie Parker, Rayna Ellis, Siokapesi Palu-Sekona, Tabua Tuinakauvadra, Tania Naden, Tenniah Papa, Tessa Good, Thalia Uilelea.
Backs: Anne Fernandez de Corres, Ash Bishop, Bonnie Brewer, Ella Ryan, Faitala Moleka, Georgia Hayes, Ivania Wong, Makenna Ravouvou, Many'a Moleka, Merania Paraone, Paua Lee Going, Savannah Roberts-Hickling
Coach: James Erwin
FIJIANA DRUA
Forwards: Keri Lawavou, Elesi Saukuru, Karalaini Naisewa, Tiana Robanakadavu, Zipporah Sorokacika, Bitila Tawake, Keleni Marawa, Selai Naliva, Alfreda Fisher, Carletta Yee, Karavaki Lutumaibau, Mereoni Nakesa, Nunia Daunimoala, Vilisi Tivalele, Salaseini Railumu, Manuqalo Komaitai, Sulita Waisega.
Backs: Evivi Senikarivi, Kolora Lomani, Imeri Nai, Salanieta Kinita, Varanisese Qoro, Josivini Naihamu, Merewairita Neivosa, Ruth Rketekete, Vika Nakacia, Vani Arei, Verenaisi Ditavutu, Atelaite Buna, Aqela Raitubu, Ivamere Nabura, Michellae, Stolz, Litiana Vueti, Repeka Tove.
Coach: N/B
NSW WARATAHS
Forwards: Ruby Anderson, Emily Chancellor, Annabelle Codey, Piper Duck, Grace Gillies, Taj Heald, Brianna Hoy, Seneti Kilisimasi, Kaitlin Leanney, Brittany Merlo, Tahlia Morgan, Leilani Nathan, Nicole Nathan, Bridie O'Gorman, Faliki Pohiva, Emily Robinson, Adiana Talakai, Siusiusalafai (Nancy) Volkman.
Backs: Edie Burke, Wairia Ellis, Rosie Ferguson, Georgina Friedrichs, Caitlyn Halse, Martha Harvey, Tia Hinds, Paris Ingegneri, Pleuni Keivit, Desiree Miller, Makenzi Nelson, Maya Stewart, Lusiana Vesikula, Amelia Whitaker
Coach: Michael Ruthven
QUEENSLAND REDS
Squad: Akira Kelly, Aroha Spillane, Ava Wereta, Bree-Anna Browne, Caitlin Urwin, Charity Wightman-Beavan, Deni Ross, Dillyn Blackburn, Ella Hooper, Evie Sampson, Hayley Glass, Jemma Bemrose, Jordan Neal, Kaelyn Passi, Lori Cramer, Lucy Thorpe, Margaux Duces, Matauimalo Malele Iafeta, Piper Flynn, Sarah Doughtery, Tiara Minns, Tiarna Molloy, Vineta Teutau, Zoe Hanna, Zophronia Setu
Coach: Andrew Fraser
WESTERN FORCE
Forwards: Katalini Amosa, Zoe Elliot, Hera-Barb Malcolm Heke, ChiharuNezuka, Alapeta Ngauamo, Hannah Paleiei, Allana Skinner, Braxton Walker, Nami Dickson, Michaela Leonard, Sera Naiqama, Seina Saito, Anneka Stephens, Kahurangi Sturmey, Sofaia Talemaira, Pia Tapsell, Taylor Waterson
Backs: Ai Dickson, Grace Freeman, Nicole Ledington, Sammy Wood, Atawhai Hotene, Ngamiji Monk, Trillenn Pomare, Cecilia Smith, Kylah-Rey Tuheke Kupa, Adi Vani Buleki, Halley Derera, Teiana Mainwaring, Ella Pietsch, Brooklyn Teki-Joyce, Aiysha Wigley
Coach: Dylan Parsons
FIXTURES
ROUND 1:
Saturday, June 6
Waratahs vs. Fijiana Drua, Leichhardt Oval, Sydney, 2:05pm
Sunday, June 7
Queensland Reds vs. Brumbies, Ballymore Stadium 1, Brisbane, 1:05pm
BYE: Western Force
ROUND 2:
Saturday, June 13
Fijiana Drua vs. Western Force, King Charles Park, Nadi, Fiji, 2:05pm
Sunday, June 14
Brumbies vs. Waratahs, Tuggeranong Vikings rugby club, Canberra, 2:05pm
BYE: Reds
ROUND 3:
Saturday, June 20
Fijiana Drua vs. Brumbies, King Charles Park, Nadi, Fiji, 2:05pm
Sunday, June 21
Western Force vs. Queensland Reds, TBC, WA, 4:05pm
BYE: Waratahs
ROUND 4:
Saturday, June 27
Queensland Reds vs. Fijiana Drua, Ballymore Stadium 1, Brisbane, 2:05pm
Sunday, June 28
Western Force vs. Waratahs, Tompkins Park 1, Perth, 4:05pm
BYE: Brumbies
ROUND 5:
Saturday, July 5
Brumbies vs. Western Force, Tuggernanong Vikings Rugby Club, Canberra, 2:05pm
Waratahs vs. Queensland Reds, Leichhardt Oval, Sydney, 2:05pm
BYE: Drua
SEMIFINALS
Friday, July 17
TBC
GRAND FINAL
Friday, July 24
TBC