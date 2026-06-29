          Wimbledon 2026 today: Order of play, daily schedule, results, weather forecast, how to watch

          play
          Get hyped for Wimbledon, starting June 29 on ESPN (0:30)

          • ESPN
          Jun 29, 2026, 07:26 AM

          We're back for the 139th edition of Wimbledon and ESPN will have all the action across what promises to be another two weeks of thrilling action at the All England Club.

          How will Serena Williams' return to singles action go? Will a British player take the home crowd on a ride deep into the tournament? Can anyone stop Jannik Sinner?

          All those questions and more will be answered in due course.

          Our daily guide will be updated throughout the tournament and has everything you need to know about The Championships.

          - Wimbledon 2026: How to watch in the UK, schedule, prize money, Brit watch

          Brackets:

          Men's singles | Men's doubles

          Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles

          Note: The first match of the day on each court is listed first and subsequent matches listed below.

          All times BST

          Monday, July 29

          CENTRE COURT

          Starts at 1.30 p.m.

          Jannik Sinner (1) vs. Miomir Kecmanović

          Aryna Sabalenla (1) vs. Teodora Kostovic

          Yibing Wu vs. Novak Djokovic (7)

          COURT 1

          Starts at 1 p.m.

          Marin Cilic vs. Daniil Medvedev (8)

          Magda Linette vs. Mirra Andreeva (5)

          COURT 2

          All other courts start at 11 a.m. unless stated.

          Jessica Pegula (4) vs. Darja Vidmanova

          Michael Zheng vs. Cameron Norrie (26)

          Felix Auger-Aliassime (3) vs. Aleksandr Shevchenko

          Tamara Korpatsch vs. Coco Gauff (7)

          COURT 3

          Rafael Jodar (23) vs. Felix Gill

          Caspar Ruud (11) vs. Hubert Hurkacz

          Elsa Jacquemot vs. Naomi Osaka (14)

          Barbora Krejcikova vs. Hannah Klugman

          COURT 4

          Emilio Nava vs. Ignacio Buse (31)

          Alycia Parks vs. Alicia Dudeney

          Thiago Agustin Tirante vs. Fabian Marozsan

          Solana Sierra vs. Anna Bondar

          COURT 5

          Marco Trungelliti vs. Martin Damm

          Soonwo Kwon vs. Martin Landaluce

          Oleksandra Oliynukova vs. McCartney Kessler

          Dayana Yastremska vs. Aoi Ito

          COURT 6

          Dennis Shapovalov vs. Pablo Carreno Busta

          Bianca Andreescu vs. Shuai Zhang

          Adolf Daniel Vallejo vs. Nicolas Mejia

          Anastasia Gasanova vs. Emiliana Arango

          COURT 7

          Aleksandar Kovacevic vs. Botic van De Zandschulp

          Nuno Borges vs. Tristan Boyer

          Peyton Sterns vs. Nikola Bartunkova

          COURT 8

          Alexsandar Vukic vs. Jenson Brooksby

          Hamad Medjedovic vs. Sebastian Ofner

          Lanlana Tararudee vs. Lilli Tagger

          Jessica Bouzas Maneiro vs. Anastasia Potapova (27)

          COURT 9

          Luca Van Assche vs. Marton Fucsovics

          Camilo Ugo Carabelli vs. Daniel Merida

          Claire Lu vs. Hanne Vandewinkel

          COURT 10

          Sara Sorribes Tormo vs. Victoria Jimenez Kasintseva

          Xinyu Wang vs. Elisabetta Cocciaretto

          Adam Walton vs. Dino Prizmic

          Jesper de Jong vs. Rinky Hijikata

          COURT 12

          Mananchaya Sawangkaew vs. Maja Chwalinska (20)

          Arthur Rinderknech (25) vs. Oliver Tarvert

          Karolina Muchova (10) vs. Anastasia Zakharova

          Brandon Nakashima (28) vs. Jack Pinnington-Jones

          COURT 14

          Shintaro Mochizuki vs. Max Basing

          Yulia Putintseva vs. Tatjana Maria

          Jan-Lennard Struff vs. Sebastian Baez

          Katerina Siniakova (32) vs. Qinwen Zheng

          COURT 15

          Jacqueline Cristian vs. Iva Jovic (16)

          Ann Li (28) vs. Zeynep Sonmez

          Ethan Quinn vs. Luciano Darderi (14)

          Magdelena Frech vs. Anna Kalinskaya (19)

          COURT 16 -

          Andrey Rublev (12) vs. Roman Safiullin

          Hugo Gaston vs. Stefano Tsitsipas

          Mimi Xu vs. Daria Kasatkina

          Ekaterina Alexandrova (18) vs. Panna Udvardy

          COURT 17

          Dalibor Svrcina vs. Learner Tien (16)

          Jelena Ostapenko vs. Harriet Dart

          Alejandro Davidovich Fokina vs. Juan Manuel Cerundolo

          Francesca Jones vs. Diane Parry

          COURT 18

          Belinda Bencic (11) vs. Mika Stojsavljevic

          Alexandre Muller vs. Tommy Paul (21)

          Roberto Bautista Agut vs. Joao Fonseca (24)

          Leylah Fernandez (22) vs. Janice Tjen

          Weather forecast

          It's set to be a fine opening day at Wimbledon with clear skies and a high of 22°C.

          How to watch:

          Dates: June 29 to July 12

          Venue: The All England Lawn Tennis Club, Wimbledon

          How to watch: In the UK, Wimbledon will be broadcast live on BBC as usual, although the men's and women's singles finals will also be shown on TNT Sports.

          In the United States, ESPN is the home of the All England Club with action available across ABC, ESPN, ESPN2, the ESPN App and Disney+.