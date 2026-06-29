Wimbledon 2026 today: Order of play, daily schedule, results, weather forecast, how to watch

We're back for the 139th edition of Wimbledon and ESPN will have all the action across what promises to be another two weeks of thrilling action at the All England Club.
How will Serena Williams' return to singles action go? Will a British player take the home crowd on a ride deep into the tournament? Can anyone stop Jannik Sinner?
All those questions and more will be answered in due course.
Our daily guide will be updated throughout the tournament and has everything you need to know about The Championships.
- Wimbledon 2026: How to watch in the UK, schedule, prize money, Brit watch
Brackets:
Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles
Note: The first match of the day on each court is listed first and subsequent matches listed below.
All times BST
Monday, July 29
CENTRE COURT
Starts at 1.30 p.m.
Jannik Sinner (1) vs. Miomir Kecmanović
Aryna Sabalenla (1) vs. Teodora Kostovic
Yibing Wu vs. Novak Djokovic (7)
COURT 1
Starts at 1 p.m.
Marin Cilic vs. Daniil Medvedev (8)
Magda Linette vs. Mirra Andreeva (5)
COURT 2
All other courts start at 11 a.m. unless stated.
Jessica Pegula (4) vs. Darja Vidmanova
Michael Zheng vs. Cameron Norrie (26)
Felix Auger-Aliassime (3) vs. Aleksandr Shevchenko
Tamara Korpatsch vs. Coco Gauff (7)
COURT 3
Rafael Jodar (23) vs. Felix Gill
Caspar Ruud (11) vs. Hubert Hurkacz
Elsa Jacquemot vs. Naomi Osaka (14)
Barbora Krejcikova vs. Hannah Klugman
COURT 4
Emilio Nava vs. Ignacio Buse (31)
Alycia Parks vs. Alicia Dudeney
Thiago Agustin Tirante vs. Fabian Marozsan
Solana Sierra vs. Anna Bondar
COURT 5
Marco Trungelliti vs. Martin Damm
Soonwo Kwon vs. Martin Landaluce
Oleksandra Oliynukova vs. McCartney Kessler
Dayana Yastremska vs. Aoi Ito
COURT 6
Dennis Shapovalov vs. Pablo Carreno Busta
Bianca Andreescu vs. Shuai Zhang
Adolf Daniel Vallejo vs. Nicolas Mejia
Anastasia Gasanova vs. Emiliana Arango
COURT 7
Aleksandar Kovacevic vs. Botic van De Zandschulp
Nuno Borges vs. Tristan Boyer
Peyton Sterns vs. Nikola Bartunkova
COURT 8
Alexsandar Vukic vs. Jenson Brooksby
Hamad Medjedovic vs. Sebastian Ofner
Lanlana Tararudee vs. Lilli Tagger
Jessica Bouzas Maneiro vs. Anastasia Potapova (27)
COURT 9
Luca Van Assche vs. Marton Fucsovics
Camilo Ugo Carabelli vs. Daniel Merida
Claire Lu vs. Hanne Vandewinkel
COURT 10
Sara Sorribes Tormo vs. Victoria Jimenez Kasintseva
Xinyu Wang vs. Elisabetta Cocciaretto
Adam Walton vs. Dino Prizmic
Jesper de Jong vs. Rinky Hijikata
COURT 12
Mananchaya Sawangkaew vs. Maja Chwalinska (20)
Arthur Rinderknech (25) vs. Oliver Tarvert
Karolina Muchova (10) vs. Anastasia Zakharova
Brandon Nakashima (28) vs. Jack Pinnington-Jones
COURT 14
Shintaro Mochizuki vs. Max Basing
Yulia Putintseva vs. Tatjana Maria
Jan-Lennard Struff vs. Sebastian Baez
Katerina Siniakova (32) vs. Qinwen Zheng
COURT 15
Jacqueline Cristian vs. Iva Jovic (16)
Ann Li (28) vs. Zeynep Sonmez
Ethan Quinn vs. Luciano Darderi (14)
Magdelena Frech vs. Anna Kalinskaya (19)
COURT 16 -
Andrey Rublev (12) vs. Roman Safiullin
Hugo Gaston vs. Stefano Tsitsipas
Mimi Xu vs. Daria Kasatkina
Ekaterina Alexandrova (18) vs. Panna Udvardy
COURT 17
Dalibor Svrcina vs. Learner Tien (16)
Jelena Ostapenko vs. Harriet Dart
Alejandro Davidovich Fokina vs. Juan Manuel Cerundolo
Francesca Jones vs. Diane Parry
COURT 18
Belinda Bencic (11) vs. Mika Stojsavljevic
Alexandre Muller vs. Tommy Paul (21)
Roberto Bautista Agut vs. Joao Fonseca (24)
Leylah Fernandez (22) vs. Janice Tjen
Weather forecast
It's set to be a fine opening day at Wimbledon with clear skies and a high of 22°C.
How to watch:
Dates: June 29 to July 12
Venue: The All England Lawn Tennis Club, Wimbledon
How to watch: In the UK, Wimbledon will be broadcast live on BBC as usual, although the men's and women's singles finals will also be shown on TNT Sports.
In the United States, ESPN is the home of the All England Club with action available across ABC, ESPN, ESPN2, the ESPN App and Disney+.