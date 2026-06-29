Wimbledon 2026 today: Order of play, daily schedule, results, weather forecast, how to watch

Open Extended Reactions

We're back for the 139th edition of Wimbledon and ESPN will have all the action across what promises to be another two weeks of thrilling action at the All England Club.

How will Serena Williams' return to singles action go? Will a British player take the home crowd on a ride deep into the tournament? Can anyone stop Jannik Sinner?

All those questions and more will be answered in due course.

Our daily guide will be updated throughout the tournament and has everything you need to know about The Championships.

- Wimbledon 2026: How to watch in the UK, schedule, prize money, Brit watch

Brackets:

Men's singles | Men's doubles

Women's singles | Women's doubles | Mixed doubles

Note: The first match of the day on each court is listed first and subsequent matches listed below.

All times BST

Monday, July 29

CENTRE COURT

Starts at 1.30 p.m.

Jannik Sinner (1) vs. Miomir Kecmanović

Aryna Sabalenla (1) vs. Teodora Kostovic

Yibing Wu vs. Novak Djokovic (7)

COURT 1

Starts at 1 p.m.

Marin Cilic vs. Daniil Medvedev (8)

Magda Linette vs. Mirra Andreeva (5)

COURT 2

All other courts start at 11 a.m. unless stated.

Jessica Pegula (4) vs. Darja Vidmanova

Michael Zheng vs. Cameron Norrie (26)

Felix Auger-Aliassime (3) vs. Aleksandr Shevchenko

Tamara Korpatsch vs. Coco Gauff (7)

COURT 3

Rafael Jodar (23) vs. Felix Gill

Caspar Ruud (11) vs. Hubert Hurkacz

Elsa Jacquemot vs. Naomi Osaka (14)

Barbora Krejcikova vs. Hannah Klugman

COURT 4

Emilio Nava vs. Ignacio Buse (31)

Alycia Parks vs. Alicia Dudeney

Thiago Agustin Tirante vs. Fabian Marozsan

Solana Sierra vs. Anna Bondar

COURT 5

Marco Trungelliti vs. Martin Damm

Soonwo Kwon vs. Martin Landaluce

Oleksandra Oliynukova vs. McCartney Kessler

Dayana Yastremska vs. Aoi Ito

COURT 6

Dennis Shapovalov vs. Pablo Carreno Busta

Bianca Andreescu vs. Shuai Zhang

Adolf Daniel Vallejo vs. Nicolas Mejia

Anastasia Gasanova vs. Emiliana Arango

COURT 7

Aleksandar Kovacevic vs. Botic van De Zandschulp

Nuno Borges vs. Tristan Boyer

Peyton Sterns vs. Nikola Bartunkova

COURT 8

Alexsandar Vukic vs. Jenson Brooksby

Hamad Medjedovic vs. Sebastian Ofner

Lanlana Tararudee vs. Lilli Tagger

Jessica Bouzas Maneiro vs. Anastasia Potapova (27)

COURT 9

Luca Van Assche vs. Marton Fucsovics

Camilo Ugo Carabelli vs. Daniel Merida

Claire Lu vs. Hanne Vandewinkel

COURT 10

Sara Sorribes Tormo vs. Victoria Jimenez Kasintseva

Xinyu Wang vs. Elisabetta Cocciaretto

Adam Walton vs. Dino Prizmic

Jesper de Jong vs. Rinky Hijikata

COURT 12

Mananchaya Sawangkaew vs. Maja Chwalinska (20)

Arthur Rinderknech (25) vs. Oliver Tarvert

Karolina Muchova (10) vs. Anastasia Zakharova

Brandon Nakashima (28) vs. Jack Pinnington-Jones

COURT 14

Shintaro Mochizuki vs. Max Basing

Yulia Putintseva vs. Tatjana Maria

Jan-Lennard Struff vs. Sebastian Baez

Katerina Siniakova (32) vs. Qinwen Zheng

COURT 15

Jacqueline Cristian vs. Iva Jovic (16)

Ann Li (28) vs. Zeynep Sonmez

Ethan Quinn vs. Luciano Darderi (14)

Magdelena Frech vs. Anna Kalinskaya (19)

COURT 16 -

Andrey Rublev (12) vs. Roman Safiullin

Hugo Gaston vs. Stefano Tsitsipas

Mimi Xu vs. Daria Kasatkina

Ekaterina Alexandrova (18) vs. Panna Udvardy

COURT 17

Dalibor Svrcina vs. Learner Tien (16)

Jelena Ostapenko vs. Harriet Dart

Alejandro Davidovich Fokina vs. Juan Manuel Cerundolo

Francesca Jones vs. Diane Parry

COURT 18

Belinda Bencic (11) vs. Mika Stojsavljevic

Alexandre Muller vs. Tommy Paul (21)

Roberto Bautista Agut vs. Joao Fonseca (24)

Leylah Fernandez (22) vs. Janice Tjen

World No. 1 Jannik Sinner is looking to win his first Grand Slam of the year. Cameron Spencer/Getty Images

Weather forecast

It's set to be a fine opening day at Wimbledon with clear skies and a high of 22°C.

How to watch:

Dates: June 29 to July 12

Venue: The All England Lawn Tennis Club, Wimbledon

How to watch: In the UK, Wimbledon will be broadcast live on BBC as usual, although the men's and women's singles finals will also be shown on TNT Sports.

In the United States, ESPN is the home of the All England Club with action available across ABC, ESPN, ESPN2, the ESPN App and Disney+.