UFL 2026: Schedules for every team and how to watch

The third season of the United Football League begins on Friday, March 27, with a game between the Birmingham Stallions and the brand-new Louisville Kings at Lynn Family Stadium in Louisville, Kentucky.
Each of the league's eight teams will play a 10-game schedule that culminates in a championship on Saturday, June 13 on ABC.
The opener is the first of 40 regular-season games, all of which will be televised. Check below for schedules and listings.
Birmingham Stallions
March 27 @ Louisville Kings (FOX)
April 5 @ Houston Gamblers (NFL Network)
April 12 vs. St. Louis Battlehawks (ABC)
April 18 vs. Orlando Storm (FOX)
April 24 vs. DC Defenders (FOX)
May 3 @ Orlando Storm (FOX)
May 9 vs. Dallas Renegades (ESPN)
May 17 vs. Columbus Aviators (FOX)
May 23 @ Columbus Aviators (ABC)
May 30 vs. Houston Gamblers (ESPN2)
Columbus Aviators
March 29 @ Orlando Storm (ESPN)
April 3 vs. D.C. Defenders (FOX)
April 12 @ Dallas Renegades (ABC)
April 17 vs. Dallas Renegades (FOX)
April 26 @ Houston Gamblers (ABC)
May 1 vs. Houston Gamblers (FOX)
May 8 @ St. Louis Battlehawks (FOX)
May 17 @ Birmingham Stallions (FOX)
May 23 vs. Birmingham Stallions (ABC)
May 31 vs. Louisville Kings (FOX)
Dallas Renegades
March 28 vs. Houston Gamblers (FOX)
April 7 vs. St. Louis Battlehawks (FS1)
April 12 vs. Columbus Aviators (ABC)
April 17 @ Columbus Aviators (FOX)
April 26 vs. Louisville Kings (ABC)
May 2 @ D.C. Defenders (ABC)
May 9 @ Birmingham Stallions (ESPN)
May 15 vs. Orlando Storm (FOX)
May 24 @ Louisville Kings (FOX)
May 29 @ St. Louis Battlehawks (FOX)
D.C. Defenders
March 28 @ St. Louis Battlehawks (ESPN)
April 3 @ Columbus Aviators (FOX)
April 11 vs. Houston Gamblers (ESPN)
April 18 vs. St. Louis Battlehawks (ABC)
April 24 @ Birmingham Stallions (FOX)
May 2 vs. Dallas Renegades (ABC)
May 9 vs. Louisville Kings (FOX)
May 16 @ Louisville Kings (ABC)
May 22 @ Orlando Storm (FOX)
May 31 vs. Orlando Storm (ABC)
Houston Gamblers
March 28 @ Dallas Renegades (FOX)
April 5 vs. Birmingham Stallions (NFL Network)
April 11 @ D.C. Defenders (ESPN)
April 16 vs. Louisville Kings (NFL Network)
April 26 vs. Columbus Aviators (ABC)
May 1 @ Columbus Aviators (FOX)
May 10 vs. Orlando Storm (FS1)
May 16 @ St. Louis Battlehawks (ABC)
May 24 vs. St. Louis Battlehawks (ESPN2)
May 30 @ Birmingham Stallions (ESPN2)
Louisville Kings
March 27 vs. Birmingham Stallions (FOX)
April 4 vs. Orlando Storm (ESPN)
April 10 vs. Orlando Storm (FOX)
April 16 @ Houston Gamblers (NFL Network)
April 26 @ Dallas Renegades (ABC)
April 30 vs. St. Louis Battlehawks (FS1)
May 9 @ D.C. Defenders (FOX)
May 16 vs. D.C. Defenders (ABC)
May 24 vs. Dallas Renegades (FOX)
May 31 @ Columbus Aviators (FOX)
Orlando Storm
March 29 vs. Columbus Aviators (ESPN)
April 4 vs. Louisville Kings (ESPN)
April 10 @ Louisville Kings (FOX)
April 18 @ Birmingham Stallions (FOX)
April 25 vs. St. Louis Battlehawks (ESPN)
May 3 vs. Birmingham Stallions (FOX)
May 10 @ Houston Gamblers (FS1)
May 15 @ Dallas Renegades (FOX)
May 22 vs. D.C. Defenders (FOX)
May 31 @ D.C. Defenders (ABC)
St. Louis Battlehawks
March 28 vs. D.C. Defenders (ESPN)
April 7 @ Dallas Renegades (FS1)
April 12 @ Birmingham Stallions (ABC)
April 18 @ D.C. Defenders (ABC)
April 25 @ Orlando Storm (ESPN)
April 30 @ Louisville Kings (FS1)
May 8 vs. Columbus Aviators (FOX)
May 16 vs. Houston Gamblers (ABC)
May 24 @ Houston Gamblers (ESPN2)
May 29 vs. Dallas Renegades (FOX)