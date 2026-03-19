          UFL 2026: Schedules for every team and how to watch

          DC Defenders coach Shannon Harris hoists the 2025 UFL championship trophy. Rick Ulreich/Icon Sportswire
          • ESPN staffMar 19, 2026, 10:00 AM

          The third season of the United Football League begins on Friday, March 27, with a game between the Birmingham Stallions and the brand-new Louisville Kings at Lynn Family Stadium in Louisville, Kentucky.

          Each of the league's eight teams will play a 10-game schedule that culminates in a championship on Saturday, June 13 on ABC.

          The opener is the first of 40 regular-season games, all of which will be televised. Check below for schedules and listings.

          Birmingham Stallions

          March 27 @ Louisville Kings (FOX)
          April 5 @ Houston Gamblers (NFL Network)
          April 12 vs. St. Louis Battlehawks (ABC)
          April 18 vs. Orlando Storm (FOX)
          April 24 vs. DC Defenders (FOX)
          May 3 @ Orlando Storm (FOX)
          May 9 vs. Dallas Renegades (ESPN)
          May 17 vs. Columbus Aviators (FOX)
          May 23 @ Columbus Aviators (ABC)
          May 30 vs. Houston Gamblers (ESPN2)

          Columbus Aviators

          March 29 @ Orlando Storm (ESPN)
          April 3 vs. D.C. Defenders (FOX)
          April 12 @ Dallas Renegades (ABC)
          April 17 vs. Dallas Renegades (FOX)
          April 26 @ Houston Gamblers (ABC)
          May 1 vs. Houston Gamblers (FOX)
          May 8 @ St. Louis Battlehawks (FOX)
          May 17 @ Birmingham Stallions (FOX)
          May 23 vs. Birmingham Stallions (ABC)
          May 31 vs. Louisville Kings (FOX)

          Dallas Renegades

          March 28 vs. Houston Gamblers (FOX)
          April 7 vs. St. Louis Battlehawks (FS1)
          April 12 vs. Columbus Aviators (ABC)
          April 17 @ Columbus Aviators (FOX)
          April 26 vs. Louisville Kings (ABC)
          May 2 @ D.C. Defenders (ABC)
          May 9 @ Birmingham Stallions (ESPN)
          May 15 vs. Orlando Storm (FOX)
          May 24 @ Louisville Kings (FOX)
          May 29 @ St. Louis Battlehawks (FOX)

          D.C. Defenders

          March 28 @ St. Louis Battlehawks (ESPN)
          April 3 @ Columbus Aviators (FOX)
          April 11 vs. Houston Gamblers (ESPN)
          April 18 vs. St. Louis Battlehawks (ABC)
          April 24 @ Birmingham Stallions (FOX)
          May 2 vs. Dallas Renegades (ABC)
          May 9 vs. Louisville Kings (FOX)
          May 16 @ Louisville Kings (ABC)
          May 22 @ Orlando Storm (FOX)
          May 31 vs. Orlando Storm (ABC)

          Houston Gamblers

          March 28 @ Dallas Renegades (FOX)
          April 5 vs. Birmingham Stallions (NFL Network)
          April 11 @ D.C. Defenders (ESPN)
          April 16 vs. Louisville Kings (NFL Network)
          April 26 vs. Columbus Aviators (ABC)
          May 1 @ Columbus Aviators (FOX)
          May 10 vs. Orlando Storm (FS1)
          May 16 @ St. Louis Battlehawks (ABC)
          May 24 vs. St. Louis Battlehawks (ESPN2)
          May 30 @ Birmingham Stallions (ESPN2)

          Louisville Kings

          March 27 vs. Birmingham Stallions (FOX)
          April 4 vs. Orlando Storm (ESPN)
          April 10 vs. Orlando Storm (FOX)
          April 16 @ Houston Gamblers (NFL Network)
          April 26 @ Dallas Renegades (ABC)
          April 30 vs. St. Louis Battlehawks (FS1)
          May 9 @ D.C. Defenders (FOX)
          May 16 vs. D.C. Defenders (ABC)
          May 24 vs. Dallas Renegades (FOX)
          May 31 @ Columbus Aviators (FOX)

          Orlando Storm

          March 29 vs. Columbus Aviators (ESPN)
          April 4 vs. Louisville Kings (ESPN)
          April 10 @ Louisville Kings (FOX)
          April 18 @ Birmingham Stallions (FOX)
          April 25 vs. St. Louis Battlehawks (ESPN)
          May 3 vs. Birmingham Stallions (FOX)
          May 10 @ Houston Gamblers (FS1)
          May 15 @ Dallas Renegades (FOX)
          May 22 vs. D.C. Defenders (FOX)
          May 31 @ D.C. Defenders (ABC)

          St. Louis Battlehawks

          March 28 vs. D.C. Defenders (ESPN)
          April 7 @ Dallas Renegades (FS1)
          April 12 @ Birmingham Stallions (ABC)
          April 18 @ D.C. Defenders (ABC)
          April 25 @ Orlando Storm (ESPN)
          April 30 @ Louisville Kings (FS1)
          May 8 vs. Columbus Aviators (FOX)
          May 16 vs. Houston Gamblers (ABC)
          May 24 @ Houston Gamblers (ESPN2)
          May 29 vs. Dallas Renegades (FOX)