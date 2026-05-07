WNBA 2026 opening day rosters

The 2026 WNBA season is nearly here. The season tips off Friday with three games, followed by four more on Saturday, including a doubleheader on ABC between the Wings-Fever (1 p.m. ET) and Mercury-Aces (3:30 p.m. ET).

Before then, all 15 teams made final cuts Thursday to their rosters and signed players to development contracts. We're adding rosters (in alphabetical order) as teams release them.

Note: ^ denotes developmental contract player; * arriving late/temporarily suspended due to overseas obligations

Isobel Borlase

Jordin Canada

Allisha Gray

Naz Hillmon

Rhyne Howard

Brionna Jones

Sika Koné

Indya Nivar

Madina Okot

Te-Hina Paopao

Angel Reese

Holly Winterburn

Rachel Banham

Kamilla Cardoso

DiJonai Carrington

Natasha Cloud

Aicha Coulibaly ^

Skylar Diggins

Rickea Jackson

Gabriela Jaquez

Jacy Sheldon

Azurá Stevens

Sydney Taylor

Courtney Vandersloot

Maddy Westbeld ^

Elizabeth Williams

Nell Angloma *

Raegan Beers

Kennedy Burke

Aaliyah Edwards

Brittney Griner

Ashlon Jackson ^

Gianna Kneepkens

Leïla Lacan *

Charlisse Leger-Walker

Diamond Miller

Aneesah Morrow

Olivia Nelson-Ododa

Shey Peddy

Saniya Rivers

Hailey Van Lith

Paige Bueckers

Alysha Clark

Dulcy Fankam Mendjiadeu *

Azzi Fudd

Aziaha James

Awak Kuier

Arike Ogunbowale

JJ Quinerly

Jessica Shepard

Maddy Siegrist

Odyssey Sims

Alanna Smith

Costanza Verona *

Li Yueru

Laeticia Amihere

Veronica Burton

Kaila Charles

Kaitlyn Chen

Tiffany Hayes

Justė Jocytė

Iliana Rupert

Janelle Salaün

Miela Sowah ^

Kiah Stokes

Kayla Thornton

Gabby Williams

Cecilia Zandalasini

Monique Billings

Aliyah Boston

Caitlin Clark

Sophie Cunningham

Damiris Dantas

Ty Harris

Myisha Hines-Allen

Lexie Hull

Raven Johnson

Kelsey Mitchell

Justine Pissott ^

Makayla Timpson

Shatori Walker-Kimbrough

Rebecca Allen

Pauline Astier

Raquel Carrera *

Marine Fauthoux ^

Leonie Fiebich *

Rebekah Gardner

Han Xu

Sabrina Ionescu

Marine Johannès

Jonquel Jones

Betnijah Laney-Hamilton

Satou Sabally

Breanna Stewart

Sarah Ashlee Barker

Frieda Bühner

Bridget Carleton

Emily Engstler

Luisa Geiselsöder

Megan Gustafson

Jordan Harrison

Haley Jones

Carla Leite

Nyadiew Puoch

Karlie Samuelson

Sug Sutton

Serah Williams

Lexie Brown

Zia Cooke

Stef Dolson

Awa Fam

Natisha Hiedeman

Mackenzie Holmes

Jordan Horston

Flau'jae Johnson

Ezi Magbegor

Taina Mair

Dom Malonga

Jade Melbourne

Katie Lou Samuelson

Grace VanSlooten

Julie Allemand

María Conde

Temi Fágbénlé

Mariella Fasoula ^

Isabelle Harrison

Lexi Held

Laura Juškaitė

Teonni Key

Marina Mabrey

Kia Nurse

Kiki Rice

Nyara Sabally

Brittney Sykes

Georgia Amoore

Shakira Austin

Lauren Betts

Sonia Citron

Angela Dugalić

Alicia Flórez ^

Rori Harmon

Kiki Iriafen

Darianna Littlepage-Buggs ^

Cotie McMahon

Lucy Olsen

Michaela Onyenwere

Cassandre Prosper

Alex Wilson