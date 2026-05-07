WNBA 2026 opening day rosters

The 2026 WNBA season is nearly here. The season tips off Friday with three games, followed by four more on Saturday, including a doubleheader on ABC between the Wings-Fever (1 p.m. ET) and Mercury-Aces (3:30 p.m. ET).
Before then, all 15 teams made final cuts Thursday to their rosters and signed players to development contracts. We're adding rosters (in alphabetical order) as teams release them.
Note: ^ denotes developmental contract player; * arriving late/temporarily suspended due to overseas obligations
Atlanta Dream
Isobel Borlase
Jordin Canada
Allisha Gray
Naz Hillmon
Rhyne Howard
Brionna Jones
Sika Koné
Indya Nivar
Madina Okot
Te-Hina Paopao
Angel Reese
Holly Winterburn
Chicago Sky
Rachel Banham
Kamilla Cardoso
DiJonai Carrington
Natasha Cloud
Aicha Coulibaly ^
Skylar Diggins
Rickea Jackson
Gabriela Jaquez
Jacy Sheldon
Azurá Stevens
Sydney Taylor
Courtney Vandersloot
Maddy Westbeld ^
Elizabeth Williams
Connecticut Sun
Nell Angloma *
Raegan Beers
Kennedy Burke
Aaliyah Edwards
Brittney Griner
Ashlon Jackson ^
Gianna Kneepkens
Leïla Lacan *
Charlisse Leger-Walker
Diamond Miller
Aneesah Morrow
Olivia Nelson-Ododa
Shey Peddy
Saniya Rivers
Hailey Van Lith
Dallas Wings
Paige Bueckers
Alysha Clark
Dulcy Fankam Mendjiadeu *
Azzi Fudd
Aziaha James
Awak Kuier
Arike Ogunbowale
JJ Quinerly
Jessica Shepard
Maddy Siegrist
Odyssey Sims
Alanna Smith
Costanza Verona *
Li Yueru
Golden State Valkyries
Laeticia Amihere
Veronica Burton
Kaila Charles
Kaitlyn Chen
Tiffany Hayes
Justė Jocytė
Iliana Rupert
Janelle Salaün
Miela Sowah ^
Kiah Stokes
Kayla Thornton
Gabby Williams
Cecilia Zandalasini
Indiana Fever
Monique Billings
Aliyah Boston
Caitlin Clark
Sophie Cunningham
Damiris Dantas
Ty Harris
Myisha Hines-Allen
Lexie Hull
Raven Johnson
Kelsey Mitchell
Justine Pissott ^
Makayla Timpson
Shatori Walker-Kimbrough
New York Liberty
Rebecca Allen
Pauline Astier
Raquel Carrera *
Marine Fauthoux ^
Leonie Fiebich *
Rebekah Gardner
Han Xu
Sabrina Ionescu
Marine Johannès
Jonquel Jones
Betnijah Laney-Hamilton
Satou Sabally
Breanna Stewart
Portland Fire
Sarah Ashlee Barker
Frieda Bühner
Bridget Carleton
Emily Engstler
Luisa Geiselsöder
Megan Gustafson
Jordan Harrison
Haley Jones
Carla Leite
Nyadiew Puoch
Karlie Samuelson
Sug Sutton
Serah Williams
Seattle Storm
Lexie Brown
Zia Cooke
Stef Dolson
Awa Fam
Natisha Hiedeman
Mackenzie Holmes
Jordan Horston
Flau'jae Johnson
Ezi Magbegor
Taina Mair
Dom Malonga
Jade Melbourne
Katie Lou Samuelson
Grace VanSlooten
Toronto Tempo
Julie Allemand
María Conde
Temi Fágbénlé
Mariella Fasoula ^
Isabelle Harrison
Lexi Held
Laura Juškaitė
Teonni Key
Marina Mabrey
Kia Nurse
Kiki Rice
Nyara Sabally
Brittney Sykes
Washington Mystics
Georgia Amoore
Shakira Austin
Lauren Betts
Sonia Citron
Angela Dugalić
Alicia Flórez ^
Rori Harmon
Kiki Iriafen
Darianna Littlepage-Buggs ^
Cotie McMahon
Lucy Olsen
Michaela Onyenwere
Cassandre Prosper
Alex Wilson