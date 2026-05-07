          WNBA 2026 opening day rosters

          May 7, 2026, 11:00 PM

          The 2026 WNBA season is nearly here. The season tips off Friday with three games, followed by four more on Saturday, including a doubleheader on ABC between the Wings-Fever (1 p.m. ET) and Mercury-Aces (3:30 p.m. ET).

          Before then, all 15 teams made final cuts Thursday to their rosters and signed players to development contracts. We're adding rosters (in alphabetical order) as teams release them.

          Note: ^ denotes developmental contract player; * arriving late/temporarily suspended due to overseas obligations

          Atlanta Dream

          Isobel Borlase
          Jordin Canada
          Allisha Gray
          Naz Hillmon
          Rhyne Howard
          Brionna Jones
          Sika Koné
          Indya Nivar
          Madina Okot
          Te-Hina Paopao
          Angel Reese
          Holly Winterburn

          Chicago Sky

          Rachel Banham
          Kamilla Cardoso
          DiJonai Carrington
          Natasha Cloud
          Aicha Coulibaly ^
          Skylar Diggins
          Rickea Jackson
          Gabriela Jaquez
          Jacy Sheldon
          Azurá Stevens
          Sydney Taylor
          Courtney Vandersloot
          Maddy Westbeld ^
          Elizabeth Williams

          Connecticut Sun

          Nell Angloma *
          Raegan Beers
          Kennedy Burke
          Aaliyah Edwards
          Brittney Griner
          Ashlon Jackson ^
          Gianna Kneepkens
          Leïla Lacan *
          Charlisse Leger-Walker
          Diamond Miller
          Aneesah Morrow
          Olivia Nelson-Ododa
          Shey Peddy
          Saniya Rivers
          Hailey Van Lith

          Dallas Wings

          Paige Bueckers
          Alysha Clark
          Dulcy Fankam Mendjiadeu *
          Azzi Fudd
          Aziaha James
          Awak Kuier
          Arike Ogunbowale
          JJ Quinerly
          Jessica Shepard
          Maddy Siegrist
          Odyssey Sims
          Alanna Smith
          Costanza Verona *
          Li Yueru

          Golden State Valkyries

          Laeticia Amihere
          Veronica Burton
          Kaila Charles
          Kaitlyn Chen
          Tiffany Hayes
          Justė Jocytė
          Iliana Rupert
          Janelle Salaün
          Miela Sowah ^
          Kiah Stokes
          Kayla Thornton
          Gabby Williams
          Cecilia Zandalasini

          Indiana Fever

          Monique Billings
          Aliyah Boston
          Caitlin Clark
          Sophie Cunningham
          Damiris Dantas
          Ty Harris
          Myisha Hines-Allen
          Lexie Hull
          Raven Johnson
          Kelsey Mitchell
          Justine Pissott ^
          Makayla Timpson
          Shatori Walker-Kimbrough

          New York Liberty

          Rebecca Allen
          Pauline Astier
          Raquel Carrera *
          Marine Fauthoux ^
          Leonie Fiebich *
          Rebekah Gardner
          Han Xu
          Sabrina Ionescu
          Marine Johannès
          Jonquel Jones
          Betnijah Laney-Hamilton
          Satou Sabally
          Breanna Stewart

          Portland Fire

          Sarah Ashlee Barker
          Frieda Bühner
          Bridget Carleton
          Emily Engstler
          Luisa Geiselsöder
          Megan Gustafson
          Jordan Harrison
          Haley Jones
          Carla Leite
          Nyadiew Puoch
          Karlie Samuelson
          Sug Sutton
          Serah Williams

          Seattle Storm

          Lexie Brown
          Zia Cooke
          Stef Dolson
          Awa Fam
          Natisha Hiedeman
          Mackenzie Holmes
          Jordan Horston
          Flau'jae Johnson
          Ezi Magbegor
          Taina Mair
          Dom Malonga
          Jade Melbourne
          Katie Lou Samuelson
          Grace VanSlooten

          Toronto Tempo

          Julie Allemand
          María Conde
          Temi Fágbénlé
          Mariella Fasoula ^
          Isabelle Harrison
          Lexi Held
          Laura Juškaitė
          Teonni Key
          Marina Mabrey
          Kia Nurse
          Kiki Rice
          Nyara Sabally
          Brittney Sykes

          Washington Mystics

          Georgia Amoore
          Shakira Austin
          Lauren Betts
          Sonia Citron
          Angela Dugalić
          Alicia Flórez ^
          Rori Harmon
          Kiki Iriafen
          Darianna Littlepage-Buggs ^
          Cotie McMahon
          Lucy Olsen
          Michaela Onyenwere
          Cassandre Prosper
          Alex Wilson