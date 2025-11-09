Louisville Cardinals vs. UConn Huskies: Game Highlights (1:18)

The new AP Top 25 women's college basketball poll is out.

UConn remains No. 1, while previously unranked Washington joins the rankings at No. 25.

No. 8 USC, up 10 spots, and No. 7 Baylor, which jumped nine, climbed the most after the opening week of the season.

No. 15 Duke dropped eight spots.

What does it all mean for the AP Top 25? Let's break down the rankings.

Stats courtesy of ESPN Research and The Associated Press.

All times Eastern

Previous ranking: 1

2025-26 record: 2-0

Stat to know: UConn has won 30 consecutive season openers. That's the second-longest active streak in Division I.

What's next: Wednesday vs. Loyola Chicago, 7:30 p.m., TruTV

Previous ranking: 2

2025-26 record: 2-0

Stat to know: South Carolina has 81 straight wins against unranked opponents.

What's next: Tuesday vs Clemson, 6 p.m., ESPN2

Previous ranking: 3

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Gabriela Jaquez had a career-high four 3-pointers against Santa Barbara.

What's next: Monday vs. Oklahoma, 10:30 p.m., FS1

Previous ranking: 4

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Texas has won five consecutive season openers.

What's next: Monday vs. Louisiana, 8 p.m., SEC Network+

Previous ranking: 5

2025-26 record: 3-0

Stat to know: LSU has won four of its past five season openers by 40 points or more.

What's next: Wednesday vs. Charlotte, 8 p.m., SEC Network+

Previous ranking: 6

2025-26 record: 1-0

Stat to know: Oklahoma is 5-0 in season openers under Jennie Baranczyk.

What's next: Monday vs. UCLA, 10:30 p.m., FS1

Previous ranking: 16

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Including the season-opening victory over Duke in Paris a week ago, Baylor is 16-1 when playing outside of the United States.

What's next: Friday at UNLV, 9 p.m., CBS Sports Network

Previous ranking: 18

2025-26 record: 2-0

Stat to know: USC has won 11 consecutive season openers.

What's next: Saturday vs. South Carolina, 9 p.m., ESPN

Previous ranking: 10

2025-26 record: 3-0

Stat to know: Maryland outscored Georgetown 34-9 in the fourth quarter Sunday to erase a 10-point deficit.

What's next: Thursday vs. Towson, 7 p.m., Big Ten Plus

Previous ranking: 9

2025-26 record: 1-1

Stat to know: NC State's win over Tennessee was its second against a top-10 SEC opponent since 1999-00.

What's next: Tuesday vs. Maine, 7 p.m., ACC Extra

Previous ranking: 11

2025-26 record: 2-0

Stat to know: UNC has a 30-game home winning streak against unranked nonconference opponents.

What's next: Thursday vs. UCLA, 9 p.m., ESPN2

Previous ranking: 8

2025-26 record: 2-1

Stat to know: Tennessee has lost six consecutive top-10 matchups.

What's next: Thursday vs. Belmont, 7 p.m., SEC Network

Previous ranking: 12

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Cotie McMahon scored her 1,500th career point in Ole Miss' win over Alabama A&M.

What's next: Wednesday vs. Southern, 7 p.m., SEC Network +

Previous ranking: 13

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Michigan forced 45 turnovers in its season opener against Canisius.

What's next: Saturday vs. Notre Dame, 4 p.m., NBC

Previous ranking: 7

2025-26 record: 1-1

Stat to know: Duke's loss to Baylor was its first loss in a season opener since 2018.

What's next: Wednesday vs. Norfolk State, 7 p.m., ACC Extra

Previous ranking: 14

2025-26 record: 3-0

Stat to know: Iowa State has won 31 consecutive season openers, the longest streak in the country.

What's next: Wednesday vs. Valparaiso, 7:30 p.m., ESPN+

Previous ranking: 17

2025-26 record: 2-0

Stat to know: TCU has won 25 consecutive home games.

What's next: Wednesday vs. Tennessee State, 7:30 p.m., ESPN+

Previous ranking: 15

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Gisela Sanchez had her first career double-double in the season opener against Fairleigh Dickinson.

What's next: Wednesday vs. Akron, 7 p.m., ACC Extra

Previous ranking: 19

2025-26 record: 1-0

Stat to know: Vanderbilt's win in the season opener in France was its first win in five games outside of the United States.

What's next: Monday vs. Furman, 7 p.m., SEC Network

Previous ranking: 22

2025-26 record: 4-0

Stat to know: Oklahoma State opened its game against Langston on a 26-0 run.

What's next: Tuesday vs. Prairie View, noon, ESPN+

Previous ranking: 21

2025-26 record: 2-0

Stat to know: Iowa has now won 26 consecutive season openers.

What's next: Thursday vs. Iowa, 8:30 p.m., Big Ten Network

Previous ranking: 20

2025-26 record: 1-1

Stat to know: Laura Ziegler's 18 rebounds against UConn was the most by a Louisville player against a ranked opponent since 2008.

What's next: Wednesday vs. Colorado, 7 p.m., ACC Extra

Previous ranking: 24

2025-26 record: 3-0

Stat to know: Kentucky started its game against Monmouth on a 21-1 run. Monmouth did not make its first field goal until the 1:43 mark in the first quarter.

What's next: Wednesday vs. South Carolina Upstate, 6:30 p.m., SEC Network+

Previous ranking: 23

2025-26 record: 2-0

Stat to know: In its 125-39 win over Mercyhurst in the season opener, Michigan State broke its previous school record for points scored in a game (116).

What's next: Wednesday vs. Youngstown State, 6:30 p.m., Big Ten Plus

Previous ranking: NR

2025-26 record: 1-0

Stat to know: The Huskies beat Seattle U 90-43 in their season opener, and the 47-point rout was the largest margin of victory in the series' history.

What's next: Monday vs. Montana, 9 p.m., Big Ten+