Women's March Madness live tracker: Updates from Friday's first round

The Madness is here. The first round of the 2026 women's NCAA tournament tips off Friday on ESPN networks.
We're tracking all 16 games from Austin, Texas, to Norman, Oklahoma. Follow along as our reporters track all the live action throughout Day 1.
Friday's schedule starts now:
(14) Charleston vs. (3) Duke, 11:30 a.m., ESPN2
(14) UC San Diego vs. (3) TCU, noon, ESPN
(9) Virginia Tech vs. (8) Oregon, 1:30 p.m., ESPN2
(11) Nebraska vs. (6) Baylor, 2 p.m., ESPN
(11) South Dakota State vs. (6) Washington, 2:30 p.m., ESPNews
(12) Murray State vs. (5) Maryland, 3 p.m., ESPNU
(12) Gonzaga vs. (5) Ole Miss, 3:30 p.m., ESPN2
(16) Missouri State vs. (1) Texas, 4 p.m., ESPN
(15) Holy Cross vs. (2) Michigan, 5:30 p.m., ESPN2
(13) Western Illinois vs. (4) North Carolina, 5:30 p.m., ESPNews
(15) Jacksonville vs. (2) LSU, 6 p.m., ESPN
(13) Green Bay vs. (4) Minnesota, 6 p.m., ESPNU
(12) Colorado State vs. (5) Michigan State, 7:30 p.m., ESPNews
(10) Tennessee vs. (7) NC State, 8 p.m., ESPN
(10) Villanova vs. (7) Texas Tech, 8 p.m., ESPNU
(13) Idaho vs. (4) Oklahoma, 10 p.m., ESPN