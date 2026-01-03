        <
          Pro Wrestling Auction 2026: Full list of players bought and for what price

          Aman Sehrawat. PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images
          • ESPN staffJan 3, 2026, 06:07 PM

          The full squads after the Pro Wrestling League 2026 auction:

          Haryana Thunders

          Yui Susaki (Women's 53kg) - Rs. 60 lakh

          Tulga-Ochir (Men's 65kg) - Rs. 18 lakh

          Iryna Koliadenko (Women's 62kg) - Rs. 44 lakh

          Ashirov Ashraf (Men's 86kg) -

          Ankush Chandram (Men's 57kg) - Rs. 24.5 lakh

          Kajal (Women's 76kg) - Rs. 8 lakh

          Neha Sharma (Women's 57kg) - Rs. 8 lakh

          Parvinder Singh (Men's 74kg) - Rs. 3 lakh

          Neha Sangwan (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh

          Sachin (Men's 86kg) - Rs. 3 lakh

          Maharashtra Kesari

          Robert Baran (Men's 125kg) - Rs. 55 lakh

          Bilyana Dudova (Women's 57kg) - Rs. 30 lakh

          Deepak Punia (Men's 86kg) - Rs. 12 lakh

          Tevanyan Vazgen (Men's 65kg) - Rs. 18 lakh

          Manisha Bhanvala (Women's 57kg) - Rs. 25 lakh

          Yusneylis Guzman Lopez (Women's 53kg) - Rs. 18 lakh

          Harshita Mor (Women's 76kg) - Rs. 8 lakh

          Yash (Men's 74kg) - Rs. 14 lakh

          Sumit Malik (Men's 57kg) - Rs. 3 lakh

          Diksha Malik (women's 76kg) - Rs. 3 lakh

          UP Dominators

          Antim Panghal (Women's 53kg) - Rs. 52 lakh

          Vasyl Mikhailov (Men's 86kg) - Rs. 30 lakh

          Arman Andreasyan (Men's 74kg) - Rs. 30 lakh

          Nisha Dahiya (Women's 62kg) - Rs. 12 lakh

          Rahul Dalal (Men's 125kg) - Rs. 12 lakh

          Vishal Kaliraman (Men's 65kg) - Rs. 22.5 lakh

          Ojo Damolah Hannah (Women's 76kg) - Rs. 12 lakh

          Jaspooran Singh (Men's 125kg) - Rs. 17.5 lakh

          Bridgette Marie Duty (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh

          Sagar (Men's 57kg) - Rs. 3 lakh

          Tiigers of Mumbai Dangals

          Aman Sehrawat (Men's 57kg) - Rs. 51 lakh

          Oleksandr Khotsainivskyiki (Men's 125kg) - Rs. 33 lakh

          Mukul Dahiya (Men's 86kg) - Rs. 8 lakh

          Rohit (Men's 65kg) - Rs. 8 lakh

          Naveen (Men's 74kg) - Rs. 34.5 lakh

          Alina Filipovic (Women's 57kg) - Rs. 20 lakh

          Olha Padoshyk (Women's 62kg) - Rs. 8 lakh

          Jyoti Berwal (Women's 76kg) - Rs. 15 lakh

          Kaloyan Ivanov (Men's 86kg) - Rs. 12 lakh

          Pooja (Women's 53kg) - Rs. 3 lakh

          Punjab Royals

          Ana Paula Dodinez Gonzalez (Women's 62kg) - Rs. 46 lakh

          Islam Dudaev (men's 65kg) - Rs. 18 lakh

          Dinesh Gulia (Men's 125kg) - Rs. 36 lakh

          Priya Malik (Women's 76kg) - Rs. 29 lakh

          Roksana Zasina (Women's 53kg) - Rs. 12 lakh

          Chirag (Men's 57kg) - Rs. 13.5 lakh

          Ada Bagomedov (Men's 86kg) - Rs. 8 lakh

          Chandermohan (Men's 74kg) - Rs. 8 lakh

          Rounak Gulia (Women's 76kg) - Rs. 3 lakh

          Rajnita (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh

          Akash (Men's 125kg) - Rs. 3 lakh

          Delhi Dangal Warriors

          Turan Bayramov (Men's 74kg) - Rs. 34 lakh

          Hadi Vafaiepour (Men's 86kg) - Rs. 26 lakh

          Sujeet Kalkal (Men's 65kg) - Rs. 52 lakh

          Anastasiya Alpayeva (Women's 76kg) - Rs. 27 lakh

          Karla Acosta (Women's 57kg) - 12 lakh

          Subham (Men's 57kg) - Rs. 8 lakh

          Saarika (Women's 53kg) - Rs. 8 lakh

          Anjli (Women's 62kg) - Rs. 8 lakh

          Ronak (Men's 125kg) - Rs. 3 lakh