Pro Wrestling Auction 2026: Full list of players bought and for what price

The full squads after the Pro Wrestling League 2026 auction:
Haryana Thunders
Yui Susaki (Women's 53kg) - Rs. 60 lakh
Tulga-Ochir (Men's 65kg) - Rs. 18 lakh
Iryna Koliadenko (Women's 62kg) - Rs. 44 lakh
Ashirov Ashraf (Men's 86kg) -
Ankush Chandram (Men's 57kg) - Rs. 24.5 lakh
Kajal (Women's 76kg) - Rs. 8 lakh
Neha Sharma (Women's 57kg) - Rs. 8 lakh
Parvinder Singh (Men's 74kg) - Rs. 3 lakh
Neha Sangwan (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh
Sachin (Men's 86kg) - Rs. 3 lakh
Maharashtra Kesari
Robert Baran (Men's 125kg) - Rs. 55 lakh
Bilyana Dudova (Women's 57kg) - Rs. 30 lakh
Deepak Punia (Men's 86kg) - Rs. 12 lakh
Tevanyan Vazgen (Men's 65kg) - Rs. 18 lakh
Manisha Bhanvala (Women's 57kg) - Rs. 25 lakh
Yusneylis Guzman Lopez (Women's 53kg) - Rs. 18 lakh
Harshita Mor (Women's 76kg) - Rs. 8 lakh
Yash (Men's 74kg) - Rs. 14 lakh
Sumit Malik (Men's 57kg) - Rs. 3 lakh
Diksha Malik (women's 76kg) - Rs. 3 lakh
UP Dominators
Antim Panghal (Women's 53kg) - Rs. 52 lakh
Vasyl Mikhailov (Men's 86kg) - Rs. 30 lakh
Arman Andreasyan (Men's 74kg) - Rs. 30 lakh
Nisha Dahiya (Women's 62kg) - Rs. 12 lakh
Rahul Dalal (Men's 125kg) - Rs. 12 lakh
Vishal Kaliraman (Men's 65kg) - Rs. 22.5 lakh
Ojo Damolah Hannah (Women's 76kg) - Rs. 12 lakh
Jaspooran Singh (Men's 125kg) - Rs. 17.5 lakh
Bridgette Marie Duty (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh
Sagar (Men's 57kg) - Rs. 3 lakh
Tiigers of Mumbai Dangals
Aman Sehrawat (Men's 57kg) - Rs. 51 lakh
Oleksandr Khotsainivskyiki (Men's 125kg) - Rs. 33 lakh
Mukul Dahiya (Men's 86kg) - Rs. 8 lakh
Rohit (Men's 65kg) - Rs. 8 lakh
Naveen (Men's 74kg) - Rs. 34.5 lakh
Alina Filipovic (Women's 57kg) - Rs. 20 lakh
Olha Padoshyk (Women's 62kg) - Rs. 8 lakh
Jyoti Berwal (Women's 76kg) - Rs. 15 lakh
Kaloyan Ivanov (Men's 86kg) - Rs. 12 lakh
Pooja (Women's 53kg) - Rs. 3 lakh
Punjab Royals
Ana Paula Dodinez Gonzalez (Women's 62kg) - Rs. 46 lakh
Islam Dudaev (men's 65kg) - Rs. 18 lakh
Dinesh Gulia (Men's 125kg) - Rs. 36 lakh
Priya Malik (Women's 76kg) - Rs. 29 lakh
Roksana Zasina (Women's 53kg) - Rs. 12 lakh
Chirag (Men's 57kg) - Rs. 13.5 lakh
Ada Bagomedov (Men's 86kg) - Rs. 8 lakh
Chandermohan (Men's 74kg) - Rs. 8 lakh
Rounak Gulia (Women's 76kg) - Rs. 3 lakh
Rajnita (Women's 57kg) - Rs. 3 lakh
Akash (Men's 125kg) - Rs. 3 lakh
Delhi Dangal Warriors
Turan Bayramov (Men's 74kg) - Rs. 34 lakh
Hadi Vafaiepour (Men's 86kg) - Rs. 26 lakh
Sujeet Kalkal (Men's 65kg) - Rs. 52 lakh
Anastasiya Alpayeva (Women's 76kg) - Rs. 27 lakh
Karla Acosta (Women's 57kg) - 12 lakh
Subham (Men's 57kg) - Rs. 8 lakh
Saarika (Women's 53kg) - Rs. 8 lakh
Anjli (Women's 62kg) - Rs. 8 lakh
Ronak (Men's 125kg) - Rs. 3 lakh