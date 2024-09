Fantasy hockey rankings: Top draft picks for 2024-25

Open Extended Reactions

With training camps opening this week, it's about time for a refresh on the rankings. These rankings are based on expectations of fantasy points produced until the end of the season. Fantasy points are based on the ESPN Fantasy standard game (goals = 2 points, assists = 1 point, shots and hits = 0.1 points, blocked shots and special-teams points = 0.5 points; wins = 4 points, OT losses = 1 point, shutouts = 3 points, saves = 0.2 points, goals against = -2 points).

The projections for the rankings use a combination of individual stats, age-comparable stats, team stats and some manual estimations.

Want to practice first? Try out a mock draft to fine-tune your strategy.

1. Nathan MacKinnon, Col (C1)

2. Auston Matthews, Tor (C2)

3. David Pastrnak, Bos (RW1)

4. Connor McDavid, Edm (C3)

5. Nikita Kucherov, TB (RW2)

6. Mikko Rantanen, Col (RW3)

7. Brady Tkachuk, Ott (LW1)

8. Leon Draisaitl, Edm (C4)

9. Roman Josi, Nsh (D1)

10. William Nylander, Tor (C5)

11. Kirill Kaprizov, Min (LW2)

12. J.T. Miller, Van (C6)

13. Matthew Tkachuk, Fla (LW3)

14. Elias Pettersson, Van (C7)

15. Sidney Crosby, Pit (C8)

16. Steven Stamkos, Nsh (C9)

17. Cale Makar, Col (D2)

18. Artemi Panarin, NYR (LW4)

19. Rasmus Dahlin, Buf (D3)

20. Brayden Point, TB (C10)

21. Kyle Connor, Wpg (LW5)

22. Jason Robertson, Dal (LW6)

23. Jack Hughes, NJ (C11)

24. Alex Ovechkin, Wsh (LW7)

25. Andrei Vasilevskiy, TB (G1)

26. Mika Zibanejad, NYR (C12)

27. Zach Hyman, Edm (RW4)

28. Filip Forsberg, Nsh (RW5)

29. Jake Guentzel, TB (LW8)

30. Sam Reinhart, Fla (RW6)

31. Frank Vatrano, Ana (LW9)

32. Carter Verhaeghe, Fla (C13)

33. Jack Eichel, Vgk (C14)

34. Connor Bedard, Chi (C15)

35. Dylan Larkin, Det (C16)

36. John Tavares, Tor (C17)

37. Nick Suzuki, Mon (C18)

38. Connor Hellebuyck, Wpg (G2)

39. Vincent Trocheck, NYR (C19)

40. Noah Dobson, NYI (D4)

41. Chris Kreider, NYR (LW10)

42. Wyatt Johnston, Dal (C20)

43. Joel Eriksson Ek, Min (C21)

44. Mitch Marner, Tor (RW7)

45. Matt Boldy, Min (LW11)

46. Evan Bouchard, Edm (D5)

47. Aleksander Barkov, Fla (C22)

48. Travis Konecny, Phi (RW8)

49. Tage Thompson, Buf (C23)

50. Adrian Kempe, LA (C24)

51. Jordan Kyrou, StL (RW9)

52. Victor Hedman, TB (D6)

53. Jonathan Marchessault, Nsh (LW12)

54. Clayton Keller, Utah (RW10)

55. Dougie Hamilton, NJ (D7)

56. Lucas Raymond, Det (RW11)

57. Alex DeBrincat, Det (RW12)

58. Sebastian Aho, Car (LW13)

59. Quinn Hughes, Van (D8)

60. Josh Morrissey, Wpg (D9)

61. Igor Shesterkin, NYR (G3)

62. MacKenzie Weegar, Cgy (D10)

63. Adam Fox, NYR (D11)

64. Tim Stutzle, Ott (C25)

65. Moritz Seider, Det (D12)

66. Nico Hischier, NJ (C26)

67. Fabian Zetterlund, SJ (LW14)

68. Evgeni Malkin, Pit (C27)

69. Jesper Bratt, NJ (LW15)

70. John Carlson, Wsh (D13)

71. Owen Tippett, Phi (RW13)

72. Mike Matheson, Mon (D14)

73. Erik Karlsson, Pit (D15)

74. Brock Nelson, NYI (C28)

75. Nazem Kadri, Cgy (C29)

76. Kevin Fiala, LA (LW16)

77. Ryan Nugent-Hopkins, Edm (LW17)

78. Tyler Toffoli, SJ (RW14)

79. Timo Meier, NJ (LW18)

80. Thatcher Demko, Van (G4)

81. Brock Faber, Min (D16)

82. Jared McCann, Sea (LW19)

83. Cole Caufield, Mon (RW15)

84. Jacob Trouba, NYR (D17)

85. Brandon Montour, Sea (D18)

86. Jake Sanderson, Ott (D19)

87. Anze Kopitar, LA (C30)

88. Patrik Laine, Mon (RW16)

89. Marco Rossi, Min (C31)

90. Darnell Nurse, Edm (D20)

91. Juuse Saros, Nsh (G5)

92. Bo Horvat, NYI (C32)

93. Tomas Hertl, Vgk (C33)

94. Roope Hintz, Dal (C34)

95. Miro Heiskanen, Dal (D21)

96. Trevor Moore, LA (LW20)

97. Martin Necas, Car (C35)

98. Juraj Slafkovsky, Mon (LW21)

99. Alexandar Georgiev, Col (G6)

100. Linus Ullmark, Ott (G7)

101. JJ Peterka, Buf (RW17)

102. Alex Tuch, Buf (RW18)

103. Brad Marchand, Bos (LW22)

104. Drake Batherson, Ott (RW19)

105. Sergei Bobrovsky, Fla (G8)

106. Alexis Lafreniere, NYR (LW23)

107. Andrei Svechnikov, Car (RW20)

108. Alex Pietrangelo, Vgk (D22)

109. Mats Zuccarello, Min (RW21)

110. Rasmus Andersson, Cgy (D23)

111. Tyson Foerster, Phi (RW22)

112. Claude Giroux, Ott (C36)

113. Zach Werenski, Cls (D24)

114. Yegor Sharangovich, Cgy (LW24)

115. Sam Bennett, Fla (LW25)

116. Jamie Benn, Dal (C37)

117. Joel Farabee, Phi (LW26)

118. Patrick Kane, Det (RW23)

119. Bryan Rust, Pit (RW24)

120. William Eklund, SJ (LW27)

121. Mikhail Sergachev, Utah (D25)

122. Nikolaj Ehlers, Wpg (LW28)

123. Evander Kane, Edm (LW29)

124. Brandon Hagel, TB (LW30)

125. Kris Letang, Pit (D26)

126. Anders Lee, NYI (LW31)

127. Pavel Buchnevich, StL (LW32)

128. Logan Cooley, Utah (C38)

129. Devon Toews, Col (D27)

130. Elias Lindholm, Bos (C39)

131. Brent Burns, Car (D28)

132. Drew Doughty, LA (D29)

133. Mark Scheifele, Wpg (C40)

134. Charlie McAvoy, Bos (D30)

135. Brock Boeser, Van (RW25)

136. Seth Jones, Chi (D31)

137. Dylan Cozens, Buf (C41)

138. Mathew Barzal, NYI (C42)

139. Artturi Lehkonen, Col (LW33)

140. Seth Jarvis, Car (RW26)

141. Blake Coleman, Cgy (C43)

142. Michael Bunting, Pit (LW34)

143. Dylan Strome, Wsh (C44)

144. Ryan O'Reilly, Nsh (C45)

145. Mikael Backlund, Cgy (C46)

146. Kirill Marchenko, Cls (LW35)

147. Brayden Schenn, StL (C47)

148. Matt Roy, Wsh (D32)

149. Brady Skjei, Nsh (D33)

150. Kyle Palmieri, NYI (RW27)

151. Charlie Coyle, Bos (C48)

152. Jeff Skinner, Edm (LW36)

153. Quinton Byfield, LA (C49)

154. Vince Dunn, Sea (D34)

155. Thomas Harley, Dal (D35)

156. William Karlsson, Vgk (C50)

157. Robert Thomas, StL (C51)

158. Oliver Bjorkstrand, Sea (RW28)

159. Viktor Arvidsson, Edm (LW37)

160. Leo Carlsson, Ana (C52)

161. Zach Benson, Buf (LW38)

162. Noah Hanifin, Vgk (D36)

163. Colton Parayko, StL (D37)

164. Logan Couture, SJ (C53)

165. Lawson Crouse, Utah (LW39)

166. Boone Jenner, Cls (LW40)

167. Matty Beniers, Sea (C54)

168. Sean Durzi, Utah (D38)

169. Yegor Chinakhov, Cls (RW29)

170. Jeremy Swayman, Bos (G9)

171. Matt Duchene, Dal (C55)

172. Alex Killorn, Ana (C56)

173. Ilya Sorokin, NYI (G10)

174. Cam York, Phi (D39)

175. Philipp Kurashev, Chi (LW41)

176. Ryan Hartman, Min (RW30)

177. Justin Faulk, StL (D40)

178. Morgan Rielly, Tor (D41)

179. Jake Oettinger, Dal (G11)

180. Tyler Seguin, Dal (C57)

181. Frederik Andersen, Car (G12)

182. Jakob Chychrun, Wsh (D42)

183. Eeli Tolvanen, Sea (LW42)

184. Nick Bjugstad, Utah (C58)

185. Dylan Guenther, Utah (RW31)

186. Gabriel Landeskog, FA (LW43)

187. Teuvo Teravainen, Chi (LW44)

188. Tyler Bertuzzi, Chi (LW45)

189. Phillip Danault, LA (C59)

190. Matias Maccelli, Utah (LW46)

191. Nino Niederreiter, Wpg (RW32)

192. Mark Stone, Vgk (RW33)

193. Mikael Granlund, SJ (C60)

194. Adam Larsson, Sea (D43)

195. Trevor Zegras, Ana (C61)

196. Neal Pionk, Wpg (D44)

197. Gustav Forsling, Fla (D45)

198. Rickard Rakell, Pit (C62)

199. Troy Terry, Ana (RW34)

200. Sean Monahan, Cls (C63)