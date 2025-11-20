Every MLB free agent in the 2025-26 class by position

The 2025-26 Major League Baseball offseason is officially underway with our first signings of the winter -- and plenty more to come.
Which players are on the market? Here's a breakdown of every notable free agent in this year's class, organized by position.
2025-26 free agent class
Catchers
J.T. Realmuto
Victor Caratini
Danny Jansen
Christian Vazquez
James McCann
Elias Diaz
Gary Sanchez
Mitch Garver
Luke Maile
Tom Murphy
Jacob Stallings
Jose Herrera
First basemen
Pete Alonso
Josh Naylor
Ryan O'Hearn
Carlos Santana
Luis Arraez
Paul Goldschmidt
Rhys Hoskins
Justin Turner
Donovan Solano
Dominic Smith
Josh Bell
Ty France
LaMonte Wade Jr.
Rowdy Tellez
Wilmer Flores
Lewin Díaz
Second basemen
Willi Castro
Jorge Polanco
Jose Iglesias
Dylan Moore
Luis Rengifo
Amed Rosario
Nicky Lopez
Brendan Rodgers
Adam Frazier
Thairo Estrada
Coco Montes
Cavan Biggio
Kyle Farmer
Tyler Wade
Shortstops
Miguel Rojas
Bo Bichette
Ha-Seong Kim
Isiah Kiner-Falefa
Jorge Mateo
Orlando Arcia
Tim Anderson
Third basemen
Alex Bregman
Eugenio Suarez
Paul DeJong
Yoan Moncada
Kiké Hernández
Luis Urias
Gio Urshela
Ildemaro Vargas
Jon Berti
Munetaka Murakami
Left fielders
Rob Refsnyder
Miguel Andujar
Austin Hays
Jesse Winker
Michael Conforto
Mark Canha
Tommy Pham
Travis Jankowski
Alex Verdugo
Chris Taylor
Center fielders
Cody Bellinger
Harrison Bader
Cedric Mullins
Leody Taveras
Michael A. Taylor
Garrett Hampson
Manuel Margot
Right fielders
Kyle Tucker
Mike Yastrzemski
Max Kepler
Starling Marte
Randal Grichuk
Lane Thomas
Jason Heyward
Austin Slater
Hunter Renfroe
Designated hitters
Kyle Schwarber
Marcell Ozuna
Andrew McCutchen
Eloy Jiménez
Starting pitchers
Dylan Cease
Framber Valdez
Ranger Suarez
Nick Martinez
Chris Bassitt
Michael King
Zac Gallen
Merrill Kelly
Zack Littell
Patrick Corbin
Erick Fedde
Justin Verlander
Zach Eflin
Miles Mikolas
Nestor Cortes
Adrian Houser
Tyler Mahle
Lucas Giolito
Andrew Heaney
Michael Lorenzen
Jose Quintana
Aaron Civale
Chris Paddack
Tyler Anderson
Michael Soroka
Jon Gray
Martin Perez
Griffin Canning
Chris Flexen
Marcus Stroman
Max Scherzer
Austin Gomber
Cal Quantrill
Dustin May
Paul Blackburn
Jordan Montgomery
John Means
JT Brubaker
Alex Cobb
German Marquez
Tomoyuki Sugano
Ryan Yarbrough
Carlos Carrasco
Jose Urena
Jose Urquidy
Tony Gonsolin
Kenta Maeda
Mike Clevinger
Kyle Hart
Wade Miley
Walker Buehler
Anthony DeSclafani
Drew Anderson
Kohei Arihara
Foster Griffin
Tatsuya Imai
Anthony Kay
Cody Ponce
Relief pitchers
Edwin Diaz
Robert Suarez
Raisel Iglesias
Ryan Helsley
Devin Williams
Shawn Armstrong
Kenley Jansen
Hoby Milner
Tyler Rogers
Kirby Yates
David Robertson
Phil Maton
Pete Fairbanks
Sean Newcomb
Emilio Pagan
Jakob Junis
Chris Martin
Luke Weaver
Caleb Thielbar
Danny Coulombe
Kyle Finnegan
Hunter Harvey
Steven Matz
Gregory Soto
Caleb Ferguson
Derek Law
Justin Wilson
Luis Garcia
Brad Keller
Jalen Beeks
Andrew Chafin
Tyler Kinley
Tyler Alexander
Ryan Brasier
Seranthony Dominguez
Pierce Johnson
Drew Pomeranz
Joe Ross
Jose Leclerc
Jorge Lopez
Shelby Miller
Ryan Pressly
Michael Kopech
Paul Sewald
T.J. McFarland
Taylor Rogers
Hunter Strickland
Brent Suter
Scott Barlow
Craig Kimbrel
Drew Smith
Keegan Thompson
Ryan Borucki
Liam Hendriks
Connor Seabold
Ryne Stanek
Lou Trivino
John Brebbia
Tim Mayza
Hector Neris
Tanner Rainey
Kendall Graveman
Tommy Kahnle
Richard Lovelady
Miguel Castro
Luke Jackson
Elvin Rodriguez
Chris Stratton
Jonathan Loaisiga
Scott Alexander
Chris Devenski
Colin Poche
Erasmo Ramirez
Jordan Romano
Nick Sandlin
Scott McGough
Rafael Montero
Lucas Sims
Chad Green
Erik Swanson
Genesis Cabrera