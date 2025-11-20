        <
        >

          Every MLB free agent in the 2025-26 class by position

          AP Photo/LM Otero
          • ESPN
          Nov 20, 2025, 05:00 PM

          The 2025-26 Major League Baseball offseason is officially underway with our first signings of the winter -- and plenty more to come.

          Which players are on the market? Here's a breakdown of every notable free agent in this year's class, organized by position.

          2025-26 free agent class

          Catchers

          J.T. Realmuto
          Victor Caratini
          Danny Jansen
          Christian Vazquez
          James McCann
          Elias Diaz
          Gary Sanchez
          Mitch Garver
          Luke Maile
          Tom Murphy
          Jacob Stallings
          Jose Herrera

          First basemen

          Pete Alonso
          Josh Naylor
          Ryan O'Hearn
          Carlos Santana
          Luis Arraez
          Paul Goldschmidt
          Rhys Hoskins
          Justin Turner
          Donovan Solano
          Dominic Smith
          Josh Bell
          Ty France
          LaMonte Wade Jr.
          Rowdy Tellez
          Wilmer Flores
          Lewin Díaz

          Second basemen

          Willi Castro
          Jorge Polanco
          Jose Iglesias
          Dylan Moore
          Luis Rengifo
          Amed Rosario
          Nicky Lopez
          Brendan Rodgers
          Adam Frazier
          Thairo Estrada
          Coco Montes
          Cavan Biggio
          Kyle Farmer
          Tyler Wade

          Shortstops

          Miguel Rojas
          Bo Bichette
          Ha-Seong Kim
          Isiah Kiner-Falefa
          Jorge Mateo
          Orlando Arcia
          Tim Anderson

          Third basemen

          Alex Bregman
          Eugenio Suarez
          Paul DeJong
          Yoan Moncada
          Kiké Hernández
          Luis Urias
          Gio Urshela
          Ildemaro Vargas
          Jon Berti
          Munetaka Murakami

          Left fielders

          Rob Refsnyder
          Miguel Andujar
          Austin Hays
          Jesse Winker
          Michael Conforto
          Mark Canha
          Tommy Pham
          Travis Jankowski
          Alex Verdugo
          Chris Taylor

          Center fielders

          Cody Bellinger
          Harrison Bader
          Cedric Mullins
          Leody Taveras
          Michael A. Taylor
          Garrett Hampson
          Manuel Margot

          Right fielders

          Kyle Tucker
          Mike Yastrzemski
          Max Kepler
          Starling Marte
          Randal Grichuk
          Lane Thomas
          Jason Heyward
          Austin Slater
          Hunter Renfroe

          Designated hitters

          Kyle Schwarber
          Marcell Ozuna
          Andrew McCutchen
          Eloy Jiménez

          Starting pitchers

          Dylan Cease
          Framber Valdez
          Ranger Suarez
          Nick Martinez
          Chris Bassitt
          Michael King
          Zac Gallen
          Merrill Kelly
          Zack Littell
          Patrick Corbin
          Erick Fedde
          Justin Verlander
          Zach Eflin
          Miles Mikolas
          Nestor Cortes
          Adrian Houser
          Tyler Mahle
          Lucas Giolito
          Andrew Heaney
          Michael Lorenzen
          Jose Quintana
          Aaron Civale
          Chris Paddack
          Tyler Anderson
          Michael Soroka
          Jon Gray
          Martin Perez
          Griffin Canning
          Chris Flexen
          Marcus Stroman
          Max Scherzer
          Austin Gomber
          Cal Quantrill
          Dustin May
          Paul Blackburn
          Jordan Montgomery
          John Means
          JT Brubaker
          Alex Cobb
          German Marquez
          Tomoyuki Sugano
          Ryan Yarbrough
          Carlos Carrasco
          Jose Urena
          Jose Urquidy
          Tony Gonsolin
          Kenta Maeda
          Mike Clevinger
          Kyle Hart
          Wade Miley
          Walker Buehler
          Anthony DeSclafani
          Drew Anderson
          Kohei Arihara
          Foster Griffin
          Tatsuya Imai
          Anthony Kay
          Cody Ponce

          Relief pitchers

          Edwin Diaz
          Robert Suarez
          Raisel Iglesias
          Ryan Helsley
          Devin Williams
          Shawn Armstrong
          Kenley Jansen
          Hoby Milner
          Tyler Rogers
          Kirby Yates
          David Robertson
          Phil Maton
          Pete Fairbanks
          Sean Newcomb
          Emilio Pagan
          Jakob Junis
          Chris Martin
          Luke Weaver
          Caleb Thielbar
          Danny Coulombe
          Kyle Finnegan
          Hunter Harvey
          Steven Matz
          Gregory Soto
          Caleb Ferguson
          Derek Law
          Justin Wilson
          Luis Garcia
          Brad Keller
          Jalen Beeks
          Andrew Chafin
          Tyler Kinley
          Tyler Alexander
          Ryan Brasier
          Seranthony Dominguez
          Pierce Johnson
          Drew Pomeranz
          Joe Ross
          Jose Leclerc
          Jorge Lopez
          Shelby Miller
          Ryan Pressly
          Michael Kopech
          Paul Sewald
          T.J. McFarland
          Taylor Rogers
          Hunter Strickland
          Brent Suter
          Scott Barlow
          Craig Kimbrel
          Drew Smith
          Keegan Thompson
          Ryan Borucki
          Liam Hendriks
          Connor Seabold
          Ryne Stanek
          Lou Trivino
          John Brebbia
          Tim Mayza
          Hector Neris
          Tanner Rainey
          Kendall Graveman
          Tommy Kahnle
          Richard Lovelady
          Miguel Castro
          Luke Jackson
          Elvin Rodriguez
          Chris Stratton
          Jonathan Loaisiga
          Scott Alexander
          Chris Devenski
          Colin Poche
          Erasmo Ramirez
          Jordan Romano
          Nick Sandlin
          Scott McGough
          Rafael Montero
          Lucas Sims
          Chad Green
          Erik Swanson
          Genesis Cabrera