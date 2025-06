Who has won the Belmont Stakes? All-time winners list

Open Extended Reactions

Since its inception in 1867, the Belmont Stakes has become one of the most prestigious horse races in the world. The Belmont Stakes takes place five weeks after the Kentucky Derby and three weeks after the Preakness Stakes each year.

Dornoch won the 2024 Belmont Stakes. The 2025 race will take place at the Saratoga Race Course on Saturday. The traditional Belmont Park venue in Elmont, New York, is undergoing a large-scale renovation.

Check out all-time winning horses and jockeys in Belmont Stakes history below.

2024: Dornoch, Luis Saez

2023: Arcangelo, Javier Castellano

2022: Mo Donegal, Irad Ortiz, Jr.

2021: Essential Quality, Luis Saez

2020: Tiz the Law, Manuel Franco

2019: Sir Winston, Joel Rosario

2018: Justify, Mike Smith

2017: Tapwrit, Jose L. Ortiz

2016: Creator, Irad Ortiz, Jr.

2015: American Pharoah, Victor Espinoza

2014: Tonalist, Joel Rosario

2013: Palace Malice, Mike Smith

2012: Union Rags, John Velazquez

2011: Ruler On Ice, Jose Valdivia, Jr

2010: Drosselmeyer, Mike Smith

2009: Summer Bird, Kent Desormeaux

2008: Da'Tara, Alan Garcia

2007: Rags to Riches, John Velazquez

2006: Jazil, Fernando Jara

2005: Afleet Alex, Jeremy Rose

2004: Birdstone, Edgar Prado

2003: Empire Maker, Jerry Bailey

2002: Sarava, Edgar Prado

2001: Point Given, Gary Stevens

2000: Commendable, Pat Day

1999: Lemon Drop Kid, Jose Santos

1998: Victory Gallop, Gary Stevens

1997: Touch Gold, Chris McCarron

1996: Editor's Note, Rene Douglas

1995: Thunder Gulch, Gary Stevens

1994: Tabasco Cat, Pat Day

1993: Colonial Affair, Julie Krone

1992: A.P. Indy, Eddie Delahoussaye

1991: Hansel, Jerry Bailey

1990: Go And Go, Michael J. Kinane

1989: Easy Goer, Pat Day

1988: Risen Star, Eddie Delahoussaye

1987: Bet Twice, Craig Perret

1986: Danzig Connection, Chris McCarron

1985: Creme Fraiche, Eddie Maple

1984: Swale, Laffit Pincay Jr.

1983: Caveat, Laffit Pincay Jr.

1982: Conquistador Cielo, Laffit Pincay Jr.

1981: Summing, George Martens

1980: Temperence Hill, Eddie Maple

1979: Coastal, Ruben Hernandez

1978: Affirmed, Steve Cauthen

1977: Seattle Slew, Jean Cruguet

1976: Bold Forbes, Angel Cordero Jr.

1975: Avatar, William Shoemaker

1974: Little Current, Miguel Rivera

1973: Secretariat, Ron Turcotte

1972: Riva Ridge, Ron Turcotte

1971: Pass Catcher, Walter Blum

1970: High Echelon, Eddie Belmonte

1969: Arts And Letters, Braulio Baeza

1968: Stage Door Johnny, Heliodoro Gustines

1967: Damascus, William Shoemaker

1966: Amberoid, William Boland

1965: Hail To All, John Sellers

1964: Quadrangle, M. Ycaza

1963: Chateaugay, B. Baeza

1962: Jaipur, W. Shoemaker

1961: Sherluck, B. Baeza

1960: Celtic Ash, W. Hartack

1959: Sword Dancer, W. Shoemaker

1958: Cavan, P. Anderson

1957: Gallant Man, W. Shoemaker

1956: Needles, D. Erb

1955: Nashua, E. Arcaro

1954: High Gun, E. Guerin

1953: Native Dancer, E. Guerin

1952: One Count, E. Arcaro

1951: Counterpoint, D. Gorman

1950: Middleground, W. Boland

1949: Capot, T. Atkinson

1948: Citation, E. Arcaro

1947: Phalanx, R. Donoso

1946: Assault, W. Mehrtens

1945: Pavot, E. Arcaro

1944: Bounding Home, G. L. Smith

1943: Count Fleet, J. Longden

1942: Shut Out, E. Arcaro

1941: Whirlaway, E. Arcaro

1940: Bimelech, F.A. Smith

1939: Johnstown, J. Stout

1938: Pasteurized, J. Stout

1937: War Admiral, C. Kurtsinger

1936: Granville, J. Stout

1935: Omaha, W. Saunders

1934: Peace Chance, W. D. Wright

1933: Hurryoff, M. Garner

1932: Faireno, T. Malley

1931: Twenty Grand, C. Kurtsinger

1930: Gallant Fox, E. Sande

1929: Blue Larkspur, M. Garner

1928: Vito, C. Kummer

1927: Chance Shot, E. Sande

1926: Crusader, A. Johnson

1925: American Flag, A. Johnson

1924: Mad Play, E. Sande

1923: Zev, E. Sande

1922: Pillory, C.H. Miller

1921: Grey Lag, E. Sande

1920: Man o' War, C. Kummer

1919: Sir Barton, J. Loftus

1918: Johren, F. Robinson

1917: Hourless, J. Butwell

1916: Friar Rock, E. Haynes

1915: The Finn, G. Byrne

1914: Luke McLuke, M. Buxton

1913: Prince Eugene, R. Troxler

1912: Race canceled

1911: Race canceled

1910: Sweep, J. Butwell

1909: Joe Madden, E. Dugan

1908: Colin, J. Notter

1907: Peter Pan, G. Mountain

1906: Burgomaster, L. Lyne

1905: Tanya, E. Hildebrand

1904: Delhi, G. Odom

1903: Africander, J. Bullman

1902: Masterman, J. Bullman

1901: Commando, H. Spencer

1900: Ildrim, N. Turner

1899: Jean Bereaud, R. R. Clawson

1898: Bowling Brook, P. Littlefield

1897: Scottish Chieftain, J. Scherrer

1896: Hastings, H. Griffin

1895: Belmar, F. Taral

1894: Henry of Navarre, W. Simms

1893: Comanche, W. Simms

1892: Patron, W. Hayward

1891: Foxford, E. Garrison

1890: Burlington, S. Barnes

1889: Eric, W. Hayward

1888: Sir Dixon, J. McLaughlin

1887: Hanover, J. McLaughlin

1886: Inspector B, J. McLaughlin

1885: Tyrant, P. Duffy

1884: Panique, J. McLaughlin

1883: George Kinney, J. McLaughlin

1882: Forester, J. McLaughlin

1881: Saunterer, T. Costello

1880: Grenada, L. Hughes

1879: Spendthrift, G. Evans

1878: Duke of Magenta, W. Hughes

1877: Cloverbrook, C. Holloway

1876: Algerine, W. Donahue

1875: Calvin, R. Swim

1874: Saxon, G. Barbee

1873: Springbok, J. Rowe

1872: Joe Daniels, J. Rowe

1871: Harry Bassett, W. Miller

1870: Kingfisher, E. Brown

1869: Fenian, C. Miller

1868: General Duke, R. Swim

1867: Ruthless, J. Gilpatrick

