Who has won the US Open? All-time tennis singles winners

Coco Gauff won the US Open women's singles title in 2023 at age 19, becoming the youngest American champion at the event since Serena Williams in 1999. The victory marked the first Grand Slam title of Gauff's career, kicking off a busy year for the young tennis star. Gauff later became the first tennis player to be an Olympic flag-bearer for the United States at the 2024 Paris Summer Olympics. She also earned her first Wheaties box cover this year.

Here are all-time men's and women's singles champions from the US Open tennis tournament.

*Women's US Open tournament started in 1887.

2023: Novak Djokovic, Coco Gauff

2022: Carlos Alcaraz, Iga Swiatek

2021: Daniil Medvedev, Emma Raducanu

2020: Dominic Thiem, Naomi Osaka

2019: Rafael Nadal, Bianca Andreescu

2018: Novak Djokovic, Naomi Osaka

2017: Rafael Nadal, Sloane Stephens

2016: Stan Wawrinka, Angelique Kerber

2015: Novak Djokovic, Flavia Pennetta

2014: Marin Cilic, Serena Williams

2013: Rafael Nadal, Serena Williams

2012: Andy Murray, Serena Williams

2011: Novak Djokovic, Samantha Stosur

2010: Rafael Nadal, Kim Clijsters

2009: Juan Martín del Potro, Kim Clijsters

2008: Roger Federer, Serena Williams

2007: Roger Federer, Justine Henin

2006: Roger Federer, Maria Sharapova

2005: Roger Federer, Kim Clijsters

2004: Roger Federer, Svetlana Kuznetsova

2003: Andy Roddick, Justine Henin

2002: Pete Sampras, Serena Williams

2001: Lleyton Hewitt, Venus Williams

2000: Marat Safin, Venus Williams

1999: Andre Agassi, Serena Williams

1998: Patrick Rafter, Lindsay Davenport

1997: Patrick Rafter, Martina Hingis

1996: Pete Sampras, Steffi Graf

1995: Pete Sampras, Steffi Graf

1994: Andre Agassi, Arantxa Sanchez Vicario

1993: Pete Sampras, Steffi Graf

1992: Stefan Edberg, Monica Seles

1991: Stefan Edberg, Monica Seles

1990: Pete Sampras, Gabriela Sabatini

1989: Boris Becker, Steffi Graf

1988: Mats Wilander, Steffi Graf

1987: Ivan Lendl, Martina Navratilova

1986: Ivan Lendl, Martina Navratilova

1985: Ivan Lendl, Hana Mandlikova

1984: John McEnroe, Martina Navratilova

1983: Jimmy Connors, Martina Navratilova

1982: Jimmy Connors, Chris Evert

1981: John McEnroe, Tracy Austin

1980: John McEnroe, Chris Evert

1979: John McEnroe, Tracy Austin

1978: Jimmy Connors, Chris Evert

1977: Guillermo Vilas, Chris Evert

1976: Jimmy Connors, Chris Evert

1975: Manuel Orantes, Chris Evert

1974: Jimmy Connors, Billie Jean King

1973: John Newcombe, Margaret Court

1972: Ilie Năstase, Billie Jean King

1971: Stan Smith, Billie Jean King

1970: Ken Rosewall, Margaret Court

1969: Rod Laver, Margaret Court

1968: Arthur Ashe, Virginia Wade

1967: John Newcombe, Billie Jean King

1966: Fred Stolle, Maria Bueno

1965: Manuel Santana, Margaret Smith

1964: Roy Emerson, Maria Bueno

1963: Rafael Osuna, Maria Bueno

1962: Rod Laver, Margaret Smith

1961: Roy Emerson, Darlene Hard

1960: Neale Fraser, Darlene Hard

1959: Neale Fraser, Maria Bueno

1958: Ashley Cooper, Althea Gibson

1957: Mal Anderson, Althea Gibson

1956: Ken Rosewall, Shirley Fry

1955: Tony Trabert, Doris Hart

1954: Vic Seixas, Doris Hart

1953: Tony Trabert, Maureen Connolly

1952: Frank Sedgman, Maureen Connolly

1951: Frank Sedgman, Maureen Connolly

1950: Arthur Larsen, Margaret Osborne

1949: Pancho Gonzales, Margaret Osborne

1948: Pancho Gonzales, Margaret Osborne

1947: Jack Kramer, Louise Brough

1946: Jack Kramer, Pauline Betz

1945: Frank Parker, Sarah Palfrey Cooke

1944: Frank Parker, Pauline Betz

1943: Joseph Hunt, Pauline Betz

1942: Ted Schroeder, Pauline Betz

1941: Bobby Riggs, Sarah Palfrey Cooke

1940: Don McNeill, Alice Marble

1939: Bobby Riggs, Alice Marble

1938: Don Budge, Alice Marble

1937: Don Budge, Anita Lizana

1936: Fred Perry, Alice Marble

1935: Wilmer Allison, Helen Jacobs

1934: Fred Perry, Helen Jacobs

1933: Fred Perry, Helen Jacobs

1932: Ellsworth Vines, Helen Jacobs

1931: Ellsworth Vines, Helen Wills Moody

1930: John Doeg, Betty Nuthall

1929: Bill Tilden, Helen Wills

1928: Henri Cochet, Helen Wills

1927: René Lacoste, Helen Wills

1926: René Lacoste, Molla Mallory

1925: Bill Tilden, Helen Wills

1924: Bill Tilden, Helen Wills

1923: Bill Tilden, Helen Wills

1922: Bill Tilden, Molla Mallory

1921: Bill Tilden, Molla Mallory

1920: Bill Tilden, Molla Mallory

1919: Bill Johnston, Hazel Hotchkiss Wightman

1918: Robert Lindley Murray, Molla Bjurstedt

1917: Robert Lindley Murray, Molla Bjurstedt

1916: R. Norris Williams, Molla Bjurstedt

1915: Bill Johnston, Molla Bjurstedt

1914: R. Norris Williams, Mary Browne

1913: Maurice McLoughlin, Mary Browne

1912: Maurice McLoughlin, Mary Browne

1911: William Larned, Hazel Hotchkiss Wightman

1910: William Larned, Hazel Hotchkiss Wightman

1909: William Larned, Hazel Hotchkiss Wightman

1908: William Larned, Maud Barger-Wallach

1907: William Larned, Evelyn Sears

1906: William Clothier, Helen Homans

1905: Beals Wright, Elisabeth Moore

1904: Holcombe Ward, May Sutton

1903: Laurence Doherty, Elisabeth Moore

1902: William Larned, Marion Jones

1901: William Larned, Elisabeth Moore

1900: Malcolm Whitman, Myrtle McAteer

1899: Malcolm Whitman, Marion Jones

1898: Malcolm Whitman, Juliette Atkinson

1897: Robert Wrenn, Juliette Atkinson

1896: Robert Wrenn, Elisabeth Moore

1895: Frederick Hovey, Juliette Atkinson

1894: Robert Wrenn, Helen Hellwig

1893: Robert Wrenn, Aline Terry

1892: Oliver Campbell, Mabel Cahill

1891: Oliver Campbell, Mabel Cahill

1890: Oliver Campbell, Ellen Roosevelt

1889: Henry Slocum, Bertha Townsend

1888: Henry Slocum, Bertha Townsend

1887: Richard Sears, Ellen Hansell

1886: Richard Sears

1885: Richard Sears

1884: Richard Sears

1883: Richard Sears

1882: Richard Sears

1881: Richard Sears

