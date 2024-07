Wimbledon winners: Men's and women's singles champions list

Open Extended Reactions

Wimbledon is the third tournament on the Grand Slam tennis circuit every year, taking place after the Australian Open and French Open but before the US Open. First held in 1877, Wimbledon takes place annually at the All England Lawn Tennis and Croquet Club in London.

In the 2024 women's final, Barbora Krejcikova defeated Jasmine Paolini to take home her first Wimbledon title and second Grand Slam title. Carlos Alcaraz and Novak Djokovic will face off Sunday in the men's final.

Tennis greats such as Roger Federer and Martina Navratilova have won the prestigious tournament more than once. Federer leads the men's field with eight victories, while Navratilova is at the front of the women's field with nine titles. Which other tennis players have shined on the grass courts? Check out the singles champions list below.

*Women's tournament started in 1884.

**Men's and women's tournaments were canceled 1915-18 and 1940-45 because of World War I and World War II.

2024: Men's winner TBD; Barbora Krejcikova

2023: Carlos Alcaraz; Marketa Vondrousova

2022: Novak Djokovic; Elena Rybakina

2021: Novak Djokovic; Ashleigh Barty

2019: Novak Djokovic; Simona Halep

2018: Novak Djokovic; Angelique Kerber

2017: Roger Federer; Garbine Muguruza

2016: Andy Murray; Serena Williams

2015: Novak Djokovic; Serena Williams

2014: Novak Djokovic; Petra Kvitova

2013: Andy Murray; Marion Bartoli

2012: Roger Federer; Serena Williams

2011: Novak Djokovic; Petra Kvitova

2010: Rafael Nadal; Serena Williams

2009: Roger Federer; Serena Williams

2008: Rafael Nadal; Venus Williams

2007: Roger Federer; Venus Williams

2006: Roger Federer; Amelie Mauresmo

2005: Roger Federer; Venus Williams

2004: Roger Federer; Maria Sharapova

2003: Roger Federer; Serena Williams

2002: Lleyton Hewitt; Serena Williams

2001: Goran Ivanisevic; Venus Williams

2000: Pete Sampras; Venus Williams

1999: Pete Sampras; Lindsay Davenport

1998: Pete Sampras; Jana Novotna

1997: Pete Sampras; Martina Hingis

1996: Richard Krajicek; Steffi Graf

1995: Pete Sampras; Steffi Graf

1994: Pete Sampras; Conchita Martinez

1993: Pete Sampras; Steffi Graf

1992: Andre Agassi; Steffi Graf

1991: Michael Stich; Steffi Graf

1990: Stefan Edberg; Martina Navratilova

1989: Boris Becker; Steffi Graf

1988: Stefan Edberg; Steffi Graf

1987: Pat Cash; Martina Navratilova

1986: Boris Becker; Martina Navratilova

1985: Boris Becker; Martina Navratilova

1984: John McEnroe; Martina Navratilova

1983: John McEnroe; Martina Navratilova

1982: Jimmy Connors; Martina Navratilova

1981: John McEnroe; Chris Evert

1980: Bjorn Borg; Evonne Goolagong

1979: Bjorn Borg; Martina Navratilova

1978: Bjorn Borg; Martina Navratilova

1977: Bjorn Borg; Virginia Wade

1976: Bjorn Borg; Chris Evert

1975: Arthur Ashe; Billie Jean King

1974: Jimmy Connors; Chris Evert

1973: Jan Kodes; Billie Jean King

1972: Stan Smith; Billie Jean King

1971: John Newcombe; Evonne Goolagong

1970: John Newcombe; Margaret Smith Court

1969: Rod Laver; Ann Haydon Jones

1968: Rod Laver; Billie Jean King

1967: John Newcombe; Billie Jean King

1966: Manuel Santana; Billie Jean King

1965: Roy Emerson; Margaret Smith

1964: Roy Emerson; Maria Bueno

1963: C.R. McKinley; Margaret Smith

1962: Rod Laver; Karen Susman

1961: Rod Laver; Angela Mortimer

1960: Neale Fraser; Maria Bueno

1959: Alejandro Olmedo; Maria Bueno

1958: Ashley J. Cooper; Althea Gibson

1957: Lewis Hoad; Althea Gibson

1956: Lewis Hoad; Shirley Fry

1955: Tony Trabert; Louise Brough

1954: Jaroslav Drobny; Maureen Connolly

1953: E. Victor Seixas Jr.; Maureen Connolly

1952: Frank Sedgman; Maureen Connolly

1951: R. Savitt; Doris Hart

1950: J.E. Patty; Louise Brough

1949: F.R. Schroeder; Louise Brough

1948: R. Falkenburg; Louise Brough

1947: Jack Kramer; Margaret Osborne duPont

1946: Yvon Petra; Pauline Betz

1939: Robert Riggs; Alice Marble

1938: Donald Budge; Helen Wills

1937: Donald Budge; Dorothy Round

1936: Fred Perry; Helen Jacobs

1935: Fred Perry; Helen Wills

1934: Fred Perry; Dorothy Round

1933: Jack Crawford; Helen Wills

1932: H. Ellsworth Vines; Helen Wills

1931: S.B. Wood; Cilly Aussem

1930: William T. Tilden; Helen Wills

1929: Henri Cochet; Helen Wills

1928: Rene Lacoste; Helen Wills

1927: Henri Cochet; Helen Wills

1926: Jean Borotra; Kathleen Godfree

1925: Rene Lacoste; Suzanne Lenglen

1924: Jean Borotra; Kathleen McKane

1923: William M. Johnston; Suzanne Lenglen

1922: Gerald Patterson; Suzanne Lenglen

1921: William T. Tilden; Suzanne Lenglen

1920: William T. Tilden; Suzanne Lenglen

1919: Gerald Patterson; Suzanne Lenglen

1914: Norman Brookes; Lambert Chambers

1913: Anthony Wilding; Lambert Chambers

1912: Anthony Wilding; Ethel Larcombe

1911: Anthony Wilding; Lambert Chambers

1910: Anthony Wilding; Lambert Chambers

1909: Arthur Gore; Dora Boothby

1908: Arthur Gore; Charlotte Cooper Sterry

1907: Norman Brookes; May Sutton

1906: Laurie Doherty; Dorothea Douglass

1905: Laurie Doherty; May Sutton

1904: Laurie Doherty; Dorothea Douglass

1903: Laurie Doherty; Dorothea Douglass

1902: Laurie Doherty; Muriel Robb

1901: Arthur Gore; Charlotte Cooper Sterry

1900: Reggie Doherty; Blanche Bingley Hillyard

1899: Reggie Doherty; Blanche Bingley Hillyard

1898: Reggie Doherty; Charlotte Cooper

1897: Reggie Doherty; Blanche Bingley Hillyard

1896: Harold Mahoney; Charlotte Cooper

1895: Wilfred Baddeley; Charlotte Cooper

1894: Joshua Pim; Blanche Bingley Hillyard

1893: Joshua Pim; Lottie Dod

1892: Wilfred Baddeley; Lottie Dod

1891: Wilfred Baddeley; Lottie Dod

1890: William Hamilton; Lena Rice

1889: William Renshaw; Blanche Bingley Hillyard

1888: Ernest Renshaw; Lottie Dod

1887: Herbert Lawford; Lottie Dod

1886: William Renshaw; Blanche Bingley

1885: William Renshaw; Maud Watson

1884: William Renshaw; Maud Watson

1883: William Renshaw

1882: William Renshaw

1881: William Renshaw

1880: John Hartley

1879: John Hartley

1878: Frank Hadow

1877: Spencer Gore

