French Open winners: Men's and women's singles champions

Rafael Nadal dominated the French Open since winning his first title at Roland Garros in 2005. Of the Spaniard's 22 career Grand Slam championships,14 came on the French Open's clay courts. His French Open haul eclipses any other player in tennis history.

Carlos Alcaraz won the 2024 French Open, after besting Alexander Zverev in the final.

On the women's side, Chris Evert is the queen of the clay. Her seven career French Open titles are the most by any woman.

Iga Swiatek, the world's current No. 1 player, won her third consecutive French Open title in the 2024 tournament, drawing her closer to Evert's record.

New winners will rise to the top as the 2025 French Open runs May 19th through June 8th.

Let's check out men's and women's singles champions throughout French Open history.

ALL-TIME FRENCH OPEN MEN'S SINGLES CHAMPIONS

2024: Carlos Alcaraz

2023: Novak Djokovic

2022: Rafael Nadal

2021: Novak Djokovic

2020: Rafael Nadal

2019: Rafael Nadal

2018: Rafael Nadal

2017: Rafael Nadal

2016: Novak Djokovic

2015: Stan Wawrinka

2014: Rafael Nadal

2013: Rafael Nadal

2012: Rafael Nadal

2011: Rafael Nadal

2010: Rafael Nadal

2009: Roger Federer

2008: Rafael Nadal

2007: Rafael Nadal

2006: Rafael Nadal

2005: Rafael Nadal

2004: Gaston Gaudio

2003: Juan Carlos Ferrero

2002: Albert Costa

2001: Gustavo Kuerten

2000: Gustavo Kuerten

1999: Andre Agassi

1998: Carlos Moya

1997: Gustavo Kuerten

1996: Yevgeny Kafelnikov

1995: Thomas Muster

1994: Sergi Bruguera

1993: Sergi Bruguera

1992: Jim Courier

1991: Jim Courier

1990: Andres Gomez

1989: Michael Chang

1988: Mats Wilander

1987: Ivan Lendl

1986: Ivan Lendl

1985: Mats Wilander

1984: Ivan Lendl

1983: Yannick Noah

1982: Mats Wilander

1981: Bjorn Borg

1980: Bjorn Borg

1979: Bjorn Borg

1978: Bjorn Borg

1977: Guillermo Vilas

1976: Adriano Panatta

1975: Bjorn Borg

1974: Bjorn Borg

1973: Ilie Nastase

1972: Andres Gimeno

1971: Jan Kodes

1970: Jan Kodes

1969: Rod Laver

1968: Ken Rosewall

1967: Roy Emerson

1966: Tony Roche

1965: Fred Stolle

1964: Manolo Santana

1963: Roy Emerson

1962: Rod Laver

1961: Manolo Santana

1960: Nicola Pietrangeli

1959: Nicola Pietrangeli

1958: Mervyn Rose

1957: Sven Davidson

1956: Lew Hoad

1955: Tony Trabert

1954: Tony Trabert

1953: Ken Rosewall

1952: Jaroslav Drobny

1951: Jaroslav Drobny

1950: Budge Patty

1949: Frank Parker

1948: Frank Parker

1947: Jozsef Asboth

1946: Marcel Bernard

1945: Canceled due to World War II

1944: Canceled due to World War II

1943: Canceled due to World War II

1942: Canceled due to World War II

1941: Canceled due to World War II

1940: Canceled due to World War II

1939: Don McNeill

1938: Donald Budge

1937: Henner Henkel

1936: Gottfried Von

1935: Fred Perry

1934: Gottfried Von

1933: Jack Crawford

1932: Henri Cochet

1931: Jean Borotra

1930: Henri Cochet

1929: René Lacoste

1928: Henri Cochet

1927: René Lacoste

1926: Henri Cochet

1925: René Lacoste

1924: Jean Borotra

1923: François Blanchy

1922: Henri Cochet

1921: Jean-Pierre Samazeuilh

1920: André Gobert

1919: Canceled due to World War I

1918: Canceled due to World War I

1917: Canceled due to World War I

1916: Canceled due to World War I

1915: Canceled due to World War I

1914: Max Decugis

1913: Max Decugis

1912: Max Decugis

1911: André Gobert

1910: Maurice Germot

1909: Max Decugis

1908: Max Decugis

1907: Max Decugis

1906: Maurice Germot

1905: Maurice Germot

1904: Max Decugis

1903: Max Decugis

1902: Marcel Vacherot

1901: André Vacherot

1900: Paul Aymé

1899: Paul Aymé

1898: Paul Aymé

1897: Paul Aymé

1896: André Vacherot

1895: André Vacherot

1894: André Vacherot

1893: Laurent Riboulet

1892: Claude Anet

1891: H. Briggs

ALL-TIME FRENCH OPEN WOMEN'S SINGLES CHAMPIONS

2024: Iga Swiatek

2023: Iga Swiatek

2022: Iga Swiatek

2021: Barbara Krejcikova

2020: Iga Swiatek

2019: Ashleigh Barty

2018: Simona Halep

2017: Jelena Ostapenko

2016: Garbine Muguruza

2015: Serena Williams

2014: Maria Sharapova

2013: Serena Williams

2012: Maria Sharapova

2011: Li Na

2010: Francesca Schiavone

2009: Svetlana Kuznetsova

2008: Ana Ivanovic

2007: Justine Henin

2006: Justine Henin

2005: Justine Henin

2004: Anastasia Myskina

2003: Justine Henin

2002: Serena Williams

2001: Jennifer Capriati

2000: Mary Pierce

1999: Steffi Graf

1998: Arantxa Sanchez Vicario

1997: Iva Majoli

1996: Steffi Graf

1995: Steffi Graf

1994: Arantxa Sanchez Vicario

1993: Steffi Graf

1992: Monica Seles

1991: Monica Seles

1990: Monica Seles

1989: Arantxa Sanchez

1988: Steffi Graf

1987: Steffi Graf

1986: Chris Evert

1985: Chris Evert

1984: Martina Navratilova

1983: Chris Evert

1982: Martina Navratilova

1981: Hana Mandlikova

1980: Chris Evert

1979: Chris Evert

1978: Virginia Ruzici

1977: Mima Jausovec

1976: Sue Barker

1975: Chris Evert

1974: Chris Evert

1973: Margaret Court

1972: Billie Jean

1971: Evonne Goolagong

1970: Margaret Smith

1969: Margaret Smith

1968: Nancy Richey

1967: Françoise Dürr

1966: Ann Haydon-Jones

1965: Lesley Turner

1964: Margaret Smith

1963: Lesley Turner

1962: Margaret Smith

1961: Ann Haydon-Jones

1960: Darlene Hard

1959: Christine Truman

1958: Zsuzsa Körmöczy

1957: Shirley Bloomer

1956: Althea Gibson

1955: Angela Mortimer

1954: Maureen Connolly

1953: Maureen Connolly

1952: Doris Hart

1951: Shirley Fry

1950: Doris Hart

1949: Margaret Osborne

1948: Nelly Adamson

1947: Patricia Todd

1946: Margaret Osborne

1945: Canceled due to World War II

1944: Canceled due to World War II

1943: Canceled due to World War II

1942: Canceled due to World War II

1941: Canceled due to World War II

1940: Canceled due to World War II

1939: Simone Mathieu

1938: Simone Mathieu

1937: Hilde Sperling

1936: Hilde Sperling

1935: Hilde Sperling

1934: Margaret Scriven

1933: Margaret Scriven

1932: Helen Wills

1931: Cilly Aussem

1930: Helen Wills

1929: Helen Wills

1928: Helen Wills

1927: Cornelia Bouman

1926: Suzanne Lenglen

1925: Suzanne Lenglen

1924: Julie Vlasto

1923: Suzanne Lenglen

1922: Suzanne Lenglen

1921: Suzanne Lenglen

1920: Suzanne Lenglen

1919: Canceled due to World War I

1918: Canceled due to World War I

1917: Canceled due to World War I

1916: Canceled due to World War I

1915: Canceled due to World War I

1914: Marguerite Broquedis

1913: Marguerite Broquedis

1912: Jeanne Matthey

1911: Jeanne Matthey

1910: Jeanne Matthey

1909: Jeanne Matthey

1908: Kate Gillou

1907: Comtesse de Kermel

1906: Kate Gillou

1905: Kate Gillou

1904: Kate Gillou

1903: Adine Masson

1902: Adine Masson

1901: Suzanne Girod

1900: Hélène Prévost

1899: Adine Masson

1898: Adine Masson

1897: Adine Masson

