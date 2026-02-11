Fantasy baseball: Pitchers, catchers and mock drafters report

Pitchers and catchers are ready to report and the ESPN fantasy baseball crew is ready to show you the results of its first fantasy baseball mock draft of the season, using the ESPN standard head-to-head points league scoring and roster settings.
Default rosters include 16 starters: seven pitchers of any kind along with a C, 1B, 2B, 3B, SS, three outfielders and a utility player (can be any position, and is also the only slot to allow a DH-only player). There are also three bench spots.
Hitters score one point for every base reached via hits (total bases), as well as each walk, run, RBI and stolen base, and lose one point when they strike out. Pitchers earn a point for every out they record (three per inning) and an extra point for a strikeout, as well as two points for a win or a hold. Saves are worth five points each. Pitchers lose two points per run allowed, one point per baserunner (hit or walk) and two points for a loss.
This draft was held on Tuesday, February 10 and included fantasy writers Eric Karabell, Tristan H. Cockcroft, Todd Zola and Derek Carty, fantasy editors Pierre Becquey, Keith Lipscomb, Sachin Chandan, Joe Kaiser and AJ Mass, and MLB writer David Schoenfield.
Round 1
1. Shohei Ohtani DH1 (SP) -- Chandan
2. Aaron Judge OF1 -- Cockcroft
3. Juan Soto OF2 -- Zola
4. Bobby Witt Jr. SS1 -- Kaiser
5. Paul Skenes SP1 -- Becquey
6. Tarik Skubal SP2 -- Karabell
7. Jose Ramirez 3B1 -- Lipscomb
8. Cal Raleigh C1 -- Mass
9. Garrett Crochet SP3 -- Schoenfield
10. Kyle Tucker OF3 -- Carty
Round 2
11. Vladimir Guerrero Jr. 1B1 -- Carty
12. Julio Rodriguez OF4 -- Schoenfield
13. Ronald Acuna Jr. OF5 -- Mass
14. Corbin Carroll OF6 -- Lipscomb
15. Kyle Schwarber DH2 -- Karabell
16. Junior Caminero 3B2 -- Becquey
17. Yoshinobu Yamamoto SP4 -- Kaiser
18. Cristopher Sanchez SP5 -- Zola
19. Ketel Marte 2B1 -- Cockcroft
20. Francisco Lindor SS2 -- Chandan
Round 3
21. Logan Webb SP6 -- Chandan
22. Logan Gilbert SP7 -- Cockcroft
23. Vinnie Pasquantino 1B2 -- Zola
24. Bryan Woo SP8 -- Kaiser
25. Gunnar Henderson SS3 -- Becquey
26. Fernando Tatis Jr. OF7 -- Karabell
27. Yordan Alvarez DH3 (OF) -- Lipscomb
28. Hunter Brown SP9 -- Mass
29. Max Fried SP10 -- Schoenfield
30. Dylan Cease SP11 -- Carty
Round 4
31. Chris Sale SP12 -- Carty
32. Hunter Greene SP13 -- Schoenfield
33. Brent Rooker DH4 (OF) -- Mass
34. Freddy Peralta SP14 -- Lipscomb
35. Manny Machado 3B3 -- Karabell
36. William Contreras C2 -- Becquey
37. Alex Bregman 3B4 -- Kaiser
38. Mookie Betts SS4 -- Zola
39. Mason Miller RP1 -- Cockcroft
40. Jackson Chourio OF8 -- Chandan
Round 5
41. Cody Bellinger OF9 -- Chandan
42. Joe Ryan SP15 -- Cockcroft
43. Jesus Luzardo SP16 -- Zola
44. Elly De La Cruz SS5 -- Kaiser
45. Matt Olson 1B3 -- Becquey
46. Geraldo Perdomo SS6 -- Karabell
47. Cole Ragans SP17 -- Lipscomb
48. Framber Valdez SP18 -- Mass
49. Nick Kurtz 1B4 -- Schoenfield
50. Jacob deGrom SP19 -- Carty
Round 6
51. Edwin Diaz RP2 -- Carty
52. Roman Anthony OF10 -- Schoenfield
53. Andres Munoz RP3 -- Mass
54. Trea Turner SS7 -- Lipscomb
55. Cade Smith RP4 -- Karabell
56. Nico Hoerner 2B2 -- Becquey
57. Jarren Duran OF11 -- Kaiser
58. Kevin Gausman SP20 -- Zola
59. Jackson Merrill OF12 -- Cockcroft
60. Pete Alonso 1B5 -- Chandan
Round 7
61. Ben Rice 1B6 (C) -- Chandan
62. Jazz Chisholm Jr. 2B3 (3B) -- Cockcroft
63. Steven Kwan OF13 -- Zola
64. George Springer DH5 (OF) -- Kaiser
65. George Kirby SP21 -- Becquey
66. Josh Naylor 1B7 -- Karabell
67. Jhoan Duran RP5 -- Lipscomb
68. Bo Bichette SS8 -- Mass
69. Austin Riley 3B5 -- Schoenfield
70. Wyatt Langford OF14 -- Carty
Round 8
71. Corey Seager SS9 -- Carty
72. Aroldis Chapman RP6 -- Schoenfield
73. Freddie Freeman 1B8 -- Mass
74. Rafael Devers DH6 (1B) -- Lipscomb
75. Nick Pivetta SP22 -- Karabell
76. Pete Crow-Armstrong OF15 -- Becquey
77. Jose Altuve 2B4 -- Kaiser
78. Blake Snell SP23 -- Zola
79. Sonny Gray SP24 -- Cockcroft
80. Zack Wheeler SP25 -- Chandan
Round 9
81. David Bednar RP7 -- Chandan
82. Shea Langeliers C3 -- Cockcroft
83. Eugenio Suarez 3B6 -- Zola
84. Bryce Harper 1B9 -- Kaiser
85. Josh Hader RP8 -- Becquey
86. Luis Castillo SP26 -- Karabell
87. Nathan Eovaldi SP27 -- Lipscomb
88. Spencer Strider SP28 -- Mass
89. Jeremy Pena SS10 -- Schoenfield
90. Devin Williams RP9 -- Carty
Round 10
91. Maikel Garcia 3B7 -- Carty
92. Tyler Glasnow SP29 -- Schoenfield
93. James Wood OF16 -- Mass
94. Brandon Woodruff SP30 -- Lipscomb
95. Raisel Iglesias RP10 -- Karabell
96. Seiya Suzuki DH7 (OF) -- Becquey
97. Pablo Lopez SP31 -- Kaiser
98. Brice Turang 2B5 -- Zola
99. Randy Arozarena OF17 -- Cockcroft
100. Trevor Megill RP11 -- Chandan
Round 11
101. Gleyber Torres 2B6 -- Chandan
102. Ryan Pepiot SP32 -- Cockcroft
103. Luis Arraez 1B10 -- Zola
104. Ian Happ OF18 -- Kaiser
105. Riley Greene OF19 -- Becquey
106. Tanner Bibee SP33 -- Karabell
107. Drake Baldwin C4 -- Lipscomb
108. MacKenzie Gore SP34 -- Mass
109. Abner Uribe RP12 -- Schoenfield
110. Yandy Diaz DH8 (1B) -- Carty
Round 12
111. Will Smith C5 -- Carty
112. Hunter Goodman C6 -- Schoenfield
113. Pete Fairbanks RP13 -- Mass
114. Brandon Nimmo OF20 -- Lipscomb
115. Carlos Estevez RP14 -- Karabell
116. Salvador Perez C7 (1B) -- Becquey
117. Yainer Diaz C8 -- Kaiser
118. Jurickson Profar OF21 -- Zola
119. Tyler Soderstrom OF22 (1B) -- Cockcroft
120. Michael King SP35 -- Chandan
Round 13
121. Jeff Hoffman RP15 -- Chandan
122. Ryan Helsley RP16 -- Cockcroft
123. Emilio Pagan RP17 -- Zola
124. Zac Gallen SP36 -- Kaiser
125. Kyle Bradish SP37 -- Becquey
126. Jackson Holliday 2B7 -- Karabell
127. Bryan Abreu RP18 -- Lipscomb
128. Caleb Durbin 3B8 -- Mass
129. Griffin Jax RP19 -- Schoenfield
130. Jacob Misiorowski SP38 -- Carty
Round 14
131. Emmet Sheehan SP39 -- Carty
132. Nolan McLean SP40 -- Schoenfield
133. Luke Keaschall 2B8 -- Mass
134. Gavin Williams SP41 -- Lipscomb
135. Taylor Ward OF23 -- Karabell
136. Ranger Suarez SP42 -- Becquey
137. Robbie Ray SP43 -- Kaiser
138. Daniel Palencia RP20 -- Zola
139. Byron Buxton OF24 -- Cockcroft
140. Isaac Paredes 3B9 -- Chandan
Round 15
141. Oneil Cruz OF25 -- Chandan
142. Chase Burns SP44 -- Cockcroft
143. Kenley Jansen RP21 -- Zola
144. Drew Rasmussen SP45 -- Kaiser
145. Shane Bieber SP46 -- Becquey
146. Jakob Marsee OF26 -- Karabell
147. Bryan Reynolds OF27 -- Lipscomb
148. Teoscar Hernandez OF28 -- Mass
149. Kyle Stowers OF29 -- Schoenfield
150. Eury Perez SP47 -- Carty
Round 16
151. Ryan Walker RP22 -- Carty
152. Michael Busch 1B11 -- Schoenfield
153. Bubba Chandler SP48 -- Mass
154. Cam Schlittler SP49 -- Lipscomb
155. Adley Rutschman C9 -- Karabell
156. Robert Suarez RP23 -- Becquey
157. Merrill Kelly SP50 -- Kaiser
158. Christian Yelich DH9 -- Zola
159. Willy Adames SS11 -- Cockcroft
160. Shota Imanaga SP51 -- Chandan
Round 17
161. Andrew Abbott SP52 -- Chandan
162. Sandy Alcantara SP53 -- Cockcroft
163. Agustin Ramirez C10 -- Zola
164. Mitch Keller SP54 -- Kaiser
165. Ernie Clement 3B10 (2B/SS) -- Becquey
166. Trevor Rogers SP55 -- Karabell
167. Brendan Donovan 2B9 -- Lipscomb
168. Trey Yesavage SP56 -- Mass
169. Jorge Polanco DH10 (2B) -- Schoenfield
170. Ozzie Albies 2B10 -- Carty
Round 18
171. Alec Burleson OF30 -- Carty
172. Jacob Wilson SS12 -- Schoenfield
173. Konnor Griffin SS13 -- Mass
174. Kevin McGonigle SS14 -- Lipscomb
175. JJ Wetherholt SS15 (2B) -- Karabell
176. Jack Flaherty SP57 -- Becquey
177. CJ Abrams SS16 -- Kaiser
178. Ian Seymour RP24 (SP) -- Zola
179. Jordan Westburg 3B11 -- Cockcroft
180. Christian Walker 1B12 -- Chandan
Round 19
181. Gerrit Cole SP58 -- Chandan
182. Carlos Rodon SP59 -- Cockcroft
183. Edward Cabrera SP60 -- Zola
184. Spencer Torkelson 1B13 -- Kaiser
185. Shane McClanahan SP61 -- Becquey
186. Edwin Uceta RP25 -- Karabell
187. Jac Caglianone OF31 -- Lipscomb
188. Nick Lodolo SP62 -- Mass
189. Samuel Basallo C11 -- Schoenfield
190. Matt Chapman 3B12 -- Carty
Team rosters are presented in first-round pick order. Primary position is used. If a player qualifies at more than one position, all positions, they are included in parentheses. Pick is displayed as [Round.Pick].
Team Chandan
1B1 Pete Alonso [Pick: 6.10]
1B2 Ben Rice (C) [Pick: 7.1]
1B3 Christian Walker [Pick: 18.10]
3B1 Isaac Paredes [Pick: 14.10]
2B1 Gleyber Torres [Pick: 11.1]
SS1 Francisco Lindor [Pick: 2.10]
OF1 Jackson Chourio [Pick: 4.10]
OF2 Cody Bellinger [Pick: 5.1]
OF3 Oneil Cruz [Pick: 15.1]
DH1 Shohei Ohtani (SP) [Pick: 1.1]
SP1 Logan Webb [Pick: 3.1]
SP2 Zack Wheeler [Pick: 8.10]
SP3 Michael King [Pick: 12.10]
SP4 Shota Imanaga [Pick: 16.10]
SP5 Andrew Abbott [Pick: 17.1]
SP6 Gerrit Cole [Pick: 19.1]
RP1 David Bednar [Pick: 9.1]
RP2 Trevor Megill [Pick: 10.10]
RP3 Jeff Hoffman [Pick: 13.1]
Team Cockcroft
C1 Shea Langeliers [Pick: 9.2]
3B1 Jordan Westburg [Pick: 18.9]
2B1 Ketel Marte [Pick: 2.9]
2B2 Jazz Chisholm Jr. (3B) [Pick: 7.2]
SS1 Willy Adames [Pick: 16.9]
OF1 Aaron Judge [Pick: 1.2]
OF2 Jackson Merrill [Pick: 6.9]
OF3 Randy Arozarena [Pick: 10.9]
OF4 Tyler Soderstrom (1B) [Pick: 12.9]
OF5 Byron Buxton [Pick: 14.9]
SP1 Logan Gilbert [Pick: 3.2]
SP2 Joe Ryan [Pick: 5.2]
SP3 Sonny Gray [Pick: 8.9]
SP4 Ryan Pepiot [Pick: 11.2]
SP5 Chase Burns [Pick: 15.2]
SP6 Sandy Alcantara [Pick: 17.2]
SP7 Carlos Rodon [Pick: 19.2]
RP1 Mason Miller [Pick: 4.9]
RP2 Ryan Helsley [Pick: 13.2]
Team Zola
C1 Agustin Ramirez [Pick: 17.3]
1B1 Vinnie Pasquantino [Pick: 3.3]
1B2 Luis Arraez [Pick: 11.3]
3B1 Eugenio Suarez [Pick: 9.3]
2B1 Brice Turang [Pick: 10.8]
SS1 Mookie Betts [Pick: 4.8]
OF1 Juan Soto [Pick: 1.3]
OF2 Steven Kwan [Pick: 7.3]
OF3 Jurickson Profar [Pick: 12.8]
DH1 Christian Yelich [Pick: 16.8]
SP1 Cristopher Sanchez [Pick: 2.8]
SP2 Jesus Luzardo [Pick: 5.3]
SP3 Kevin Gausman [Pick: 6.8]
SP4 Blake Snell [Pick: 8.8]
SP5 Edward Cabrera [Pick: 19.3]
RP1 Emilio Pagan [Pick: 13.3]
RP2 Daniel Palencia [Pick: 14.8]
RP3 Kenley Jansen [Pick: 15.3]
RP4 Ian Seymour (SP) [Pick: 18.8]
Team Kaiser
C1 Yainer Diaz [Pick: 12.7]
1B1 Bryce Harper [Pick: 9.4]
1B2 Spencer Torkelson [Pick: 19.4]
3B1 Alex Bregman [Pick: 4.7]
2B1 Jose Altuve [Pick: 8.7]
SS1 Bobby Witt Jr. [Pick: 1.4]
SS2 Elly De La Cruz [Pick: 5.4]
SS3 CJ Abrams [Pick: 18.7]
OF1 Jarren Duran [Pick: 6.7]
OF2 Ian Happ [Pick: 11.4]
DH1 George Springer (OF) [Pick: 7.4]
SP1 Yoshinobu Yamamoto [Pick: 2.7]
SP2 Bryan Woo [Pick: 3.4]
SP3 Pablo Lopez [Pick: 10.7]
SP4 Zac Gallen [Pick: 13.4]
SP5 Robbie Ray [Pick: 14.7]
SP6 Drew Rasmussen [Pick: 15.4]
SP7 Merrill Kelly [Pick: 16.7]
SP8 Mitch Keller [Pick: 17.4]
Team Becquey
C1 William Contreras [Pick: 4.6]
C2 Salvador Perez (1B) [Pick: 12.6]
1B1 Matt Olson [Pick: 5.5]
3B1 Junior Caminero [Pick: 2.6]
3B2 Ernie Clement (2B/SS) [Pick: 17.5]
2B1 Nico Hoerner [Pick: 6.6]
SS1 Gunnar Henderson [Pick: 3.5]
OF1 Pete Crow-Armstrong [Pick: 8.6]
OF2 Riley Greene [Pick: 11.5]
DH1 Seiya Suzuki (OF) [Pick: 10.6]
SP1 Paul Skenes [Pick: 1.5]
SP2 George Kirby [Pick: 7.5]
SP3 Kyle Bradish [Pick: 13.5]
SP4 Ranger Suarez [Pick: 14.6]
SP5 Shane Bieber [Pick: 15.5]
SP6 Jack Flaherty [Pick: 18.6]
SP7 Shane McClanahan [Pick: 19.5]
RP1 Josh Hader [Pick: 9.5]
RP2 Robert Suarez [Pick: 16.6]
Team Karabell
C1 Adley Rutschman [Pick: 16.5]
1B1 Josh Naylor [Pick: 7.6]
3B1 Manny Machado [Pick: 4.5]
2B1 Jackson Holliday [Pick: 13.6]
SS1 Geraldo Perdomo [Pick: 5.6]
SS2 JJ Wetherholt (2B) [Pick: 18.5]
OF1 Fernando Tatis Jr. [Pick: 3.6]
OF2 Taylor Ward [Pick: 14.5]
OF3 Jakob Marsee [Pick: 15.6]
DH1 Kyle Schwarber [Pick: 2.5]
SP1 Tarik Skubal [Pick: 1.6]
SP2 Nick Pivetta [Pick: 8.5]
SP3 Luis Castillo [Pick: 9.6]
SP4 Tanner Bibee [Pick: 11.6]
SP5 Trevor Rogers [Pick: 17.6]
RP1 Cade Smith [Pick: 6.5]
RP2 Raisel Iglesias [Pick: 10.5]
RP3 Carlos Estevez [Pick: 12.5]
RP4 Edwin Uceta [Pick: 19.6]
Team Lipscomb
C1 Drake Baldwin [Pick: 11.7]
3B1 Jose Ramirez [Pick: 1.7]
2B1 Brendan Donovan [Pick: 17.7]
SS1 Trea Turner [Pick: 6.4]
SS2 Kevin McGonigle [Pick: 18.4]
OF1 Corbin Carroll [Pick: 2.4]
OF2 Brandon Nimmo [Pick: 12.4]
OF3 Bryan Reynolds [Pick: 15.7]
OF4 Jac Caglianone [Pick: 19.7]
DH1 Yordan Alvarez (OF) [Pick: 3.7]
DH2 Rafael Devers (1B) [Pick: 8.4]
SP1 Freddy Peralta [Pick: 4.4]
SP2 Cole Ragans [Pick: 5.7]
SP3 Nathan Eovaldi [Pick: 9.7]
SP4 Brandon Woodruff [Pick: 10.4]
SP5 Gavin Williams [Pick: 14.4]
SP6 Cam Schlittler [Pick: 16.4]
RP1 Jhoan Duran [Pick: 7.7]
RP2 Bryan Abreu [Pick: 13.7]
Team Mass
C1 Cal Raleigh [Pick: 1.8]
1B1 Freddie Freeman [Pick: 8.3]
3B1 Caleb Durbin [Pick: 13.8]
2B1 Luke Keaschall [Pick: 14.3]
SS1 Bo Bichette [Pick: 7.8]
SS2 Konnor Griffin [Pick: 18.3]
OF1 Ronald Acuna Jr. [Pick: 2.3]
OF2 James Wood [Pick: 10.3]
OF3 Teoscar Hernandez [Pick: 15.8]
DH1 Brent Rooker (OF) [Pick: 4.3]
SP1 Hunter Brown [Pick: 3.8]
SP2 Framber Valdez [Pick: 5.8]
SP3 Spencer Strider [Pick: 9.8]
SP4 MacKenzie Gore [Pick: 11.8]
SP5 Bubba Chandler [Pick: 16.3]
SP6 Trey Yesavage [Pick: 17.8]
SP7 Nick Lodolo [Pick: 19.8]
RP1 Andres Munoz [Pick: 6.3]
RP2 Pete Fairbanks [Pick: 12.3]
Team Schoenfield
C1 Hunter Goodman [Pick: 12.2]
C2 Samuel Basallo [Pick: 19.9]
1B1 Nick Kurtz [Pick: 5.9]
1B2 Michael Busch [Pick: 16.2]
3B1 Austin Riley [Pick: 7.9]
SS1 Jeremy Pena [Pick: 9.9]
SS2 Jacob Wilson [Pick: 18.2]
OF1 Julio Rodriguez [Pick: 2.2]
OF2 Roman Anthony [Pick: 6.2]
OF3 Kyle Stowers [Pick: 15.9]
DH1 Jorge Polanco (2B) [Pick: 17.9]
SP1 Garrett Crochet [Pick: 1.9]
SP2 Max Fried [Pick: 3.9]
SP3 Hunter Greene [Pick: 4.2]
SP4 Tyler Glasnow [Pick: 10.2]
SP5 Nolan McLean [Pick: 14.2]
RP1 Aroldis Chapman [Pick: 8.2]
RP2 Abner Uribe [Pick: 11.9]
RP3 Griffin Jax [Pick: 13.9]
Team Carty
C1 Will Smith [Pick: 12.1]
1B1 Vladimir Guerrero Jr. [Pick: 2.1]
3B1 Maikel Garcia [Pick: 10.1]
3B2 Matt Chapman [Pick: 19.10]
2B1 Ozzie Albies [Pick: 17.10]
SS1 Corey Seager [Pick: 8.1]
OF1 Kyle Tucker [Pick: 1.10]
OF2 Wyatt Langford [Pick: 7.10]
OF3 Alec Burleson [Pick: 18.1]
DH1 Yandy Diaz (1B) [Pick: 11.10]
SP1 Dylan Cease [Pick: 3.10]
SP2 Chris Sale [Pick: 4.1]
SP3 Jacob deGrom [Pick: 5.10]
SP4 Jacob Misiorowski [Pick: 13.10]
SP5 Emmet Sheehan [Pick: 14.1]
SP6 Eury Perez [Pick: 15.10]
RP1 Edwin Diaz [Pick: 6.1]
RP2 Devin Williams [Pick: 9.10]
RP3 Ryan Walker [Pick: 16.1]