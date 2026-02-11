        <
          Fantasy baseball: Pitchers, catchers and mock drafters report

          All rise for the first ESPN fantasy baseball mock draft of 2026! Al Bello/Getty Images
          • ESPN Fantasy
          Feb 11, 2026, 03:04 PM

          Pitchers and catchers are ready to report and the ESPN fantasy baseball crew is ready to show you the results of its first fantasy baseball mock draft of the season, using the ESPN standard head-to-head points league scoring and roster settings.

          Default rosters include 16 starters: seven pitchers of any kind along with a C, 1B, 2B, 3B, SS, three outfielders and a utility player (can be any position, and is also the only slot to allow a DH-only player). There are also three bench spots.

          Hitters score one point for every base reached via hits (total bases), as well as each walk, run, RBI and stolen base, and lose one point when they strike out. Pitchers earn a point for every out they record (three per inning) and an extra point for a strikeout, as well as two points for a win or a hold. Saves are worth five points each. Pitchers lose two points per run allowed, one point per baserunner (hit or walk) and two points for a loss.

          This draft was held on Tuesday, February 10 and included fantasy writers Eric Karabell, Tristan H. Cockcroft, Todd Zola and Derek Carty, fantasy editors Pierre Becquey, Keith Lipscomb, Sachin Chandan, Joe Kaiser and AJ Mass, and MLB writer David Schoenfield.

          Round 1

          1. Shohei Ohtani DH1 (SP) -- Chandan
          2. Aaron Judge OF1 -- Cockcroft
          3. Juan Soto OF2 -- Zola
          4. Bobby Witt Jr. SS1 -- Kaiser
          5. Paul Skenes SP1 -- Becquey
          6. Tarik Skubal SP2 -- Karabell
          7. Jose Ramirez 3B1 -- Lipscomb
          8. Cal Raleigh C1 -- Mass
          9. Garrett Crochet SP3 -- Schoenfield
          10. Kyle Tucker OF3 -- Carty

          Round 2

          11. Vladimir Guerrero Jr. 1B1 -- Carty
          12. Julio Rodriguez OF4 -- Schoenfield
          13. Ronald Acuna Jr. OF5 -- Mass
          14. Corbin Carroll OF6 -- Lipscomb
          15. Kyle Schwarber DH2 -- Karabell
          16. Junior Caminero 3B2 -- Becquey
          17. Yoshinobu Yamamoto SP4 -- Kaiser
          18. Cristopher Sanchez SP5 -- Zola
          19. Ketel Marte 2B1 -- Cockcroft
          20. Francisco Lindor SS2 -- Chandan

          Round 3

          21. Logan Webb SP6 -- Chandan
          22. Logan Gilbert SP7 -- Cockcroft
          23. Vinnie Pasquantino 1B2 -- Zola
          24. Bryan Woo SP8 -- Kaiser
          25. Gunnar Henderson SS3 -- Becquey
          26. Fernando Tatis Jr. OF7 -- Karabell
          27. Yordan Alvarez DH3 (OF) -- Lipscomb
          28. Hunter Brown SP9 -- Mass
          29. Max Fried SP10 -- Schoenfield
          30. Dylan Cease SP11 -- Carty

          Round 4

          31. Chris Sale SP12 -- Carty
          32. Hunter Greene SP13 -- Schoenfield
          33. Brent Rooker DH4 (OF) -- Mass
          34. Freddy Peralta SP14 -- Lipscomb
          35. Manny Machado 3B3 -- Karabell
          36. William Contreras C2 -- Becquey
          37. Alex Bregman 3B4 -- Kaiser
          38. Mookie Betts SS4 -- Zola
          39. Mason Miller RP1 -- Cockcroft
          40. Jackson Chourio OF8 -- Chandan

          Round 5

          41. Cody Bellinger OF9 -- Chandan
          42. Joe Ryan SP15 -- Cockcroft
          43. Jesus Luzardo SP16 -- Zola
          44. Elly De La Cruz SS5 -- Kaiser
          45. Matt Olson 1B3 -- Becquey
          46. Geraldo Perdomo SS6 -- Karabell
          47. Cole Ragans SP17 -- Lipscomb
          48. Framber Valdez SP18 -- Mass
          49. Nick Kurtz 1B4 -- Schoenfield
          50. Jacob deGrom SP19 -- Carty

          Round 6

          51. Edwin Diaz RP2 -- Carty
          52. Roman Anthony OF10 -- Schoenfield
          53. Andres Munoz RP3 -- Mass
          54. Trea Turner SS7 -- Lipscomb
          55. Cade Smith RP4 -- Karabell
          56. Nico Hoerner 2B2 -- Becquey
          57. Jarren Duran OF11 -- Kaiser
          58. Kevin Gausman SP20 -- Zola
          59. Jackson Merrill OF12 -- Cockcroft
          60. Pete Alonso 1B5 -- Chandan

          Round 7

          61. Ben Rice 1B6 (C) -- Chandan
          62. Jazz Chisholm Jr. 2B3 (3B) -- Cockcroft
          63. Steven Kwan OF13 -- Zola
          64. George Springer DH5 (OF) -- Kaiser
          65. George Kirby SP21 -- Becquey
          66. Josh Naylor 1B7 -- Karabell
          67. Jhoan Duran RP5 -- Lipscomb
          68. Bo Bichette SS8 -- Mass
          69. Austin Riley 3B5 -- Schoenfield
          70. Wyatt Langford OF14 -- Carty

          Round 8

          71. Corey Seager SS9 -- Carty
          72. Aroldis Chapman RP6 -- Schoenfield
          73. Freddie Freeman 1B8 -- Mass
          74. Rafael Devers DH6 (1B) -- Lipscomb
          75. Nick Pivetta SP22 -- Karabell
          76. Pete Crow-Armstrong OF15 -- Becquey
          77. Jose Altuve 2B4 -- Kaiser
          78. Blake Snell SP23 -- Zola
          79. Sonny Gray SP24 -- Cockcroft
          80. Zack Wheeler SP25 -- Chandan

          Round 9

          81. David Bednar RP7 -- Chandan
          82. Shea Langeliers C3 -- Cockcroft
          83. Eugenio Suarez 3B6 -- Zola
          84. Bryce Harper 1B9 -- Kaiser
          85. Josh Hader RP8 -- Becquey
          86. Luis Castillo SP26 -- Karabell
          87. Nathan Eovaldi SP27 -- Lipscomb
          88. Spencer Strider SP28 -- Mass
          89. Jeremy Pena SS10 -- Schoenfield
          90. Devin Williams RP9 -- Carty

          Round 10

          91. Maikel Garcia 3B7 -- Carty
          92. Tyler Glasnow SP29 -- Schoenfield
          93. James Wood OF16 -- Mass
          94. Brandon Woodruff SP30 -- Lipscomb
          95. Raisel Iglesias RP10 -- Karabell
          96. Seiya Suzuki DH7 (OF) -- Becquey
          97. Pablo Lopez SP31 -- Kaiser
          98. Brice Turang 2B5 -- Zola
          99. Randy Arozarena OF17 -- Cockcroft
          100. Trevor Megill RP11 -- Chandan

          Round 11

          101. Gleyber Torres 2B6 -- Chandan
          102. Ryan Pepiot SP32 -- Cockcroft
          103. Luis Arraez 1B10 -- Zola
          104. Ian Happ OF18 -- Kaiser
          105. Riley Greene OF19 -- Becquey
          106. Tanner Bibee SP33 -- Karabell
          107. Drake Baldwin C4 -- Lipscomb
          108. MacKenzie Gore SP34 -- Mass
          109. Abner Uribe RP12 -- Schoenfield
          110. Yandy Diaz DH8 (1B) -- Carty

          Round 12

          111. Will Smith C5 -- Carty
          112. Hunter Goodman C6 -- Schoenfield
          113. Pete Fairbanks RP13 -- Mass
          114. Brandon Nimmo OF20 -- Lipscomb
          115. Carlos Estevez RP14 -- Karabell
          116. Salvador Perez C7 (1B) -- Becquey
          117. Yainer Diaz C8 -- Kaiser
          118. Jurickson Profar OF21 -- Zola
          119. Tyler Soderstrom OF22 (1B) -- Cockcroft
          120. Michael King SP35 -- Chandan

          Round 13

          121. Jeff Hoffman RP15 -- Chandan
          122. Ryan Helsley RP16 -- Cockcroft
          123. Emilio Pagan RP17 -- Zola
          124. Zac Gallen SP36 -- Kaiser
          125. Kyle Bradish SP37 -- Becquey
          126. Jackson Holliday 2B7 -- Karabell
          127. Bryan Abreu RP18 -- Lipscomb
          128. Caleb Durbin 3B8 -- Mass
          129. Griffin Jax RP19 -- Schoenfield
          130. Jacob Misiorowski SP38 -- Carty

          Round 14

          131. Emmet Sheehan SP39 -- Carty
          132. Nolan McLean SP40 -- Schoenfield
          133. Luke Keaschall 2B8 -- Mass
          134. Gavin Williams SP41 -- Lipscomb
          135. Taylor Ward OF23 -- Karabell
          136. Ranger Suarez SP42 -- Becquey
          137. Robbie Ray SP43 -- Kaiser
          138. Daniel Palencia RP20 -- Zola
          139. Byron Buxton OF24 -- Cockcroft
          140. Isaac Paredes 3B9 -- Chandan

          Round 15

          141. Oneil Cruz OF25 -- Chandan
          142. Chase Burns SP44 -- Cockcroft
          143. Kenley Jansen RP21 -- Zola
          144. Drew Rasmussen SP45 -- Kaiser
          145. Shane Bieber SP46 -- Becquey
          146. Jakob Marsee OF26 -- Karabell
          147. Bryan Reynolds OF27 -- Lipscomb
          148. Teoscar Hernandez OF28 -- Mass
          149. Kyle Stowers OF29 -- Schoenfield
          150. Eury Perez SP47 -- Carty

          Round 16

          151. Ryan Walker RP22 -- Carty
          152. Michael Busch 1B11 -- Schoenfield
          153. Bubba Chandler SP48 -- Mass
          154. Cam Schlittler SP49 -- Lipscomb
          155. Adley Rutschman C9 -- Karabell
          156. Robert Suarez RP23 -- Becquey
          157. Merrill Kelly SP50 -- Kaiser
          158. Christian Yelich DH9 -- Zola
          159. Willy Adames SS11 -- Cockcroft
          160. Shota Imanaga SP51 -- Chandan

          Round 17

          161. Andrew Abbott SP52 -- Chandan
          162. Sandy Alcantara SP53 -- Cockcroft
          163. Agustin Ramirez C10 -- Zola
          164. Mitch Keller SP54 -- Kaiser
          165. Ernie Clement 3B10 (2B/SS) -- Becquey
          166. Trevor Rogers SP55 -- Karabell
          167. Brendan Donovan 2B9 -- Lipscomb
          168. Trey Yesavage SP56 -- Mass
          169. Jorge Polanco DH10 (2B) -- Schoenfield
          170. Ozzie Albies 2B10 -- Carty

          Round 18

          171. Alec Burleson OF30 -- Carty
          172. Jacob Wilson SS12 -- Schoenfield
          173. Konnor Griffin SS13 -- Mass
          174. Kevin McGonigle SS14 -- Lipscomb
          175. JJ Wetherholt SS15 (2B) -- Karabell
          176. Jack Flaherty SP57 -- Becquey
          177. CJ Abrams SS16 -- Kaiser
          178. Ian Seymour RP24 (SP) -- Zola
          179. Jordan Westburg 3B11 -- Cockcroft
          180. Christian Walker 1B12 -- Chandan

          Round 19

          181. Gerrit Cole SP58 -- Chandan
          182. Carlos Rodon SP59 -- Cockcroft
          183. Edward Cabrera SP60 -- Zola
          184. Spencer Torkelson 1B13 -- Kaiser
          185. Shane McClanahan SP61 -- Becquey
          186. Edwin Uceta RP25 -- Karabell
          187. Jac Caglianone OF31 -- Lipscomb
          188. Nick Lodolo SP62 -- Mass
          189. Samuel Basallo C11 -- Schoenfield
          190. Matt Chapman 3B12 -- Carty

          Team rosters are presented in first-round pick order. Primary position is used. If a player qualifies at more than one position, all positions, they are included in parentheses. Pick is displayed as [Round.Pick].

          Team Chandan

          1B1 Pete Alonso [Pick: 6.10]
          1B2 Ben Rice (C) [Pick: 7.1]
          1B3 Christian Walker [Pick: 18.10]
          3B1 Isaac Paredes [Pick: 14.10]
          2B1 Gleyber Torres [Pick: 11.1]
          SS1 Francisco Lindor [Pick: 2.10]
          OF1 Jackson Chourio [Pick: 4.10]
          OF2 Cody Bellinger [Pick: 5.1]
          OF3 Oneil Cruz [Pick: 15.1]
          DH1 Shohei Ohtani (SP) [Pick: 1.1]
          SP1 Logan Webb [Pick: 3.1]
          SP2 Zack Wheeler [Pick: 8.10]
          SP3 Michael King [Pick: 12.10]
          SP4 Shota Imanaga [Pick: 16.10]
          SP5 Andrew Abbott [Pick: 17.1]
          SP6 Gerrit Cole [Pick: 19.1]
          RP1 David Bednar [Pick: 9.1]
          RP2 Trevor Megill [Pick: 10.10]
          RP3 Jeff Hoffman [Pick: 13.1]

          Team Cockcroft

          C1 Shea Langeliers [Pick: 9.2]
          3B1 Jordan Westburg [Pick: 18.9]
          2B1 Ketel Marte [Pick: 2.9]
          2B2 Jazz Chisholm Jr. (3B) [Pick: 7.2]
          SS1 Willy Adames [Pick: 16.9]
          OF1 Aaron Judge [Pick: 1.2]
          OF2 Jackson Merrill [Pick: 6.9]
          OF3 Randy Arozarena [Pick: 10.9]
          OF4 Tyler Soderstrom (1B) [Pick: 12.9]
          OF5 Byron Buxton [Pick: 14.9]
          SP1 Logan Gilbert [Pick: 3.2]
          SP2 Joe Ryan [Pick: 5.2]
          SP3 Sonny Gray [Pick: 8.9]
          SP4 Ryan Pepiot [Pick: 11.2]
          SP5 Chase Burns [Pick: 15.2]
          SP6 Sandy Alcantara [Pick: 17.2]
          SP7 Carlos Rodon [Pick: 19.2]
          RP1 Mason Miller [Pick: 4.9]
          RP2 Ryan Helsley [Pick: 13.2]

          Team Zola

          C1 Agustin Ramirez [Pick: 17.3]
          1B1 Vinnie Pasquantino [Pick: 3.3]
          1B2 Luis Arraez [Pick: 11.3]
          3B1 Eugenio Suarez [Pick: 9.3]
          2B1 Brice Turang [Pick: 10.8]
          SS1 Mookie Betts [Pick: 4.8]
          OF1 Juan Soto [Pick: 1.3]
          OF2 Steven Kwan [Pick: 7.3]
          OF3 Jurickson Profar [Pick: 12.8]
          DH1 Christian Yelich [Pick: 16.8]
          SP1 Cristopher Sanchez [Pick: 2.8]
          SP2 Jesus Luzardo [Pick: 5.3]
          SP3 Kevin Gausman [Pick: 6.8]
          SP4 Blake Snell [Pick: 8.8]
          SP5 Edward Cabrera [Pick: 19.3]
          RP1 Emilio Pagan [Pick: 13.3]
          RP2 Daniel Palencia [Pick: 14.8]
          RP3 Kenley Jansen [Pick: 15.3]
          RP4 Ian Seymour (SP) [Pick: 18.8]

          Team Kaiser

          C1 Yainer Diaz [Pick: 12.7]
          1B1 Bryce Harper [Pick: 9.4]
          1B2 Spencer Torkelson [Pick: 19.4]
          3B1 Alex Bregman [Pick: 4.7]
          2B1 Jose Altuve [Pick: 8.7]
          SS1 Bobby Witt Jr. [Pick: 1.4]
          SS2 Elly De La Cruz [Pick: 5.4]
          SS3 CJ Abrams [Pick: 18.7]
          OF1 Jarren Duran [Pick: 6.7]
          OF2 Ian Happ [Pick: 11.4]
          DH1 George Springer (OF) [Pick: 7.4]
          SP1 Yoshinobu Yamamoto [Pick: 2.7]
          SP2 Bryan Woo [Pick: 3.4]
          SP3 Pablo Lopez [Pick: 10.7]
          SP4 Zac Gallen [Pick: 13.4]
          SP5 Robbie Ray [Pick: 14.7]
          SP6 Drew Rasmussen [Pick: 15.4]
          SP7 Merrill Kelly [Pick: 16.7]
          SP8 Mitch Keller [Pick: 17.4]

          Team Becquey

          C1 William Contreras [Pick: 4.6]
          C2 Salvador Perez (1B) [Pick: 12.6]
          1B1 Matt Olson [Pick: 5.5]
          3B1 Junior Caminero [Pick: 2.6]
          3B2 Ernie Clement (2B/SS) [Pick: 17.5]
          2B1 Nico Hoerner [Pick: 6.6]
          SS1 Gunnar Henderson [Pick: 3.5]
          OF1 Pete Crow-Armstrong [Pick: 8.6]
          OF2 Riley Greene [Pick: 11.5]
          DH1 Seiya Suzuki (OF) [Pick: 10.6]
          SP1 Paul Skenes [Pick: 1.5]
          SP2 George Kirby [Pick: 7.5]
          SP3 Kyle Bradish [Pick: 13.5]
          SP4 Ranger Suarez [Pick: 14.6]
          SP5 Shane Bieber [Pick: 15.5]
          SP6 Jack Flaherty [Pick: 18.6]
          SP7 Shane McClanahan [Pick: 19.5]
          RP1 Josh Hader [Pick: 9.5]
          RP2 Robert Suarez [Pick: 16.6]

          Team Karabell

          C1 Adley Rutschman [Pick: 16.5]
          1B1 Josh Naylor [Pick: 7.6]
          3B1 Manny Machado [Pick: 4.5]
          2B1 Jackson Holliday [Pick: 13.6]
          SS1 Geraldo Perdomo [Pick: 5.6]
          SS2 JJ Wetherholt (2B) [Pick: 18.5]
          OF1 Fernando Tatis Jr. [Pick: 3.6]
          OF2 Taylor Ward [Pick: 14.5]
          OF3 Jakob Marsee [Pick: 15.6]
          DH1 Kyle Schwarber [Pick: 2.5]
          SP1 Tarik Skubal [Pick: 1.6]
          SP2 Nick Pivetta [Pick: 8.5]
          SP3 Luis Castillo [Pick: 9.6]
          SP4 Tanner Bibee [Pick: 11.6]
          SP5 Trevor Rogers [Pick: 17.6]
          RP1 Cade Smith [Pick: 6.5]
          RP2 Raisel Iglesias [Pick: 10.5]
          RP3 Carlos Estevez [Pick: 12.5]
          RP4 Edwin Uceta [Pick: 19.6]

          Team Lipscomb

          C1 Drake Baldwin [Pick: 11.7]
          3B1 Jose Ramirez [Pick: 1.7]
          2B1 Brendan Donovan [Pick: 17.7]
          SS1 Trea Turner [Pick: 6.4]
          SS2 Kevin McGonigle [Pick: 18.4]
          OF1 Corbin Carroll [Pick: 2.4]
          OF2 Brandon Nimmo [Pick: 12.4]
          OF3 Bryan Reynolds [Pick: 15.7]
          OF4 Jac Caglianone [Pick: 19.7]
          DH1 Yordan Alvarez (OF) [Pick: 3.7]
          DH2 Rafael Devers (1B) [Pick: 8.4]
          SP1 Freddy Peralta [Pick: 4.4]
          SP2 Cole Ragans [Pick: 5.7]
          SP3 Nathan Eovaldi [Pick: 9.7]
          SP4 Brandon Woodruff [Pick: 10.4]
          SP5 Gavin Williams [Pick: 14.4]
          SP6 Cam Schlittler [Pick: 16.4]
          RP1 Jhoan Duran [Pick: 7.7]
          RP2 Bryan Abreu [Pick: 13.7]

          Team Mass

          C1 Cal Raleigh [Pick: 1.8]
          1B1 Freddie Freeman [Pick: 8.3]
          3B1 Caleb Durbin [Pick: 13.8]
          2B1 Luke Keaschall [Pick: 14.3]
          SS1 Bo Bichette [Pick: 7.8]
          SS2 Konnor Griffin [Pick: 18.3]
          OF1 Ronald Acuna Jr. [Pick: 2.3]
          OF2 James Wood [Pick: 10.3]
          OF3 Teoscar Hernandez [Pick: 15.8]
          DH1 Brent Rooker (OF) [Pick: 4.3]
          SP1 Hunter Brown [Pick: 3.8]
          SP2 Framber Valdez [Pick: 5.8]
          SP3 Spencer Strider [Pick: 9.8]
          SP4 MacKenzie Gore [Pick: 11.8]
          SP5 Bubba Chandler [Pick: 16.3]
          SP6 Trey Yesavage [Pick: 17.8]
          SP7 Nick Lodolo [Pick: 19.8]
          RP1 Andres Munoz [Pick: 6.3]
          RP2 Pete Fairbanks [Pick: 12.3]

          Team Schoenfield

          C1 Hunter Goodman [Pick: 12.2]
          C2 Samuel Basallo [Pick: 19.9]
          1B1 Nick Kurtz [Pick: 5.9]
          1B2 Michael Busch [Pick: 16.2]
          3B1 Austin Riley [Pick: 7.9]
          SS1 Jeremy Pena [Pick: 9.9]
          SS2 Jacob Wilson [Pick: 18.2]
          OF1 Julio Rodriguez [Pick: 2.2]
          OF2 Roman Anthony [Pick: 6.2]
          OF3 Kyle Stowers [Pick: 15.9]
          DH1 Jorge Polanco (2B) [Pick: 17.9]
          SP1 Garrett Crochet [Pick: 1.9]
          SP2 Max Fried [Pick: 3.9]
          SP3 Hunter Greene [Pick: 4.2]
          SP4 Tyler Glasnow [Pick: 10.2]
          SP5 Nolan McLean [Pick: 14.2]
          RP1 Aroldis Chapman [Pick: 8.2]
          RP2 Abner Uribe [Pick: 11.9]
          RP3 Griffin Jax [Pick: 13.9]

          Team Carty

          C1 Will Smith [Pick: 12.1]
          1B1 Vladimir Guerrero Jr. [Pick: 2.1]
          3B1 Maikel Garcia [Pick: 10.1]
          3B2 Matt Chapman [Pick: 19.10]
          2B1 Ozzie Albies [Pick: 17.10]
          SS1 Corey Seager [Pick: 8.1]
          OF1 Kyle Tucker [Pick: 1.10]
          OF2 Wyatt Langford [Pick: 7.10]
          OF3 Alec Burleson [Pick: 18.1]
          DH1 Yandy Diaz (1B) [Pick: 11.10]
          SP1 Dylan Cease [Pick: 3.10]
          SP2 Chris Sale [Pick: 4.1]
          SP3 Jacob deGrom [Pick: 5.10]
          SP4 Jacob Misiorowski [Pick: 13.10]
          SP5 Emmet Sheehan [Pick: 14.1]
          SP6 Eury Perez [Pick: 15.10]
          RP1 Edwin Diaz [Pick: 6.1]
          RP2 Devin Williams [Pick: 9.10]
          RP3 Ryan Walker [Pick: 16.1]