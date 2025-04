Men's March Madness: History of NCAA All-Tournament Teams

Open Extended Reactions

Once a national champion is crowned in the NCAA tournament and a Most Outstanding Player is selected, a committee of credentialed media members vote on the All-Tournament Team, to honor top performers from March Madness.

After the 2025 NCAA men's basketball tournament, Walter Clayton Jr. (Florida), LJ Cryer (Houston), J'Wan Roberts (Houston), Will Richard (Florida), and Cooper Flagg (Duke) were named to the All-Tournament Team.

Here's a look at every men's all-tournament team in NCAA tournament history. The recipient of the Most Outstanding Player award is listed first.

1940

Marv Huffman, Indiana

Jay McCreary, Indiana

Bob Menke, Indiana

Howard Engleman, Kansas

Bob Allen, Kansas

1941 to 1951

Not chosen

1952

Clyde Lovellette, Kansas

James Bredar, Illinois

John Kerr, Illinois

Dean Kelley, Kansas

Bob Zawoluk, St. John's (NY)

Ron MacGilvray, St. John's (NY)

1953

B.H. Born, Kansas

Bob Leonard, Indiana

Don Schlundt, Indiana

Dean Kelley, Kansas

Bob Houbregs, Washington

1954

Tom Gola, La Salle

Bob Carney, Bradley

Charles Singley, La Salle

Jesse Arnelle, Penn St.

Roy Irvin, Southern California

1955

Bill Russell, San Francisco

Jim Ranglos, Colorado

Carl Cain, Iowa

Tom Gola, La Salle

K.C. Jones, San Francisco

1956

Hal Lear, Temple

Carl Cain, Iowa

Bill Logan, Iowa

Hal Perry, San Francisco

Bill Russell, San Francisco

1957

Wilt Chamberlain, Kansas

John Green, Michigan St.

Pete Brennan, North Carolina

Lennie Rosenbluth, North Carolina

Gene Brown, San Francisco

1958

Elgin Baylor, Seattle U.

Johnny Cox, Kentucky

Vernon Hatton, Kentucky

Charlie Brown, Seattle U.

Guy Rodgers, Temple

1959

Jerry West, West Virginia

Denny Fitzpatrick, California

Darrall Imhoff, California

Oscar Robertson, Cincinnati

Don Goldstein, Louisville

1960

Jerry Lucas, Ohio St.

Darrall Imhoff, California

Oscar Robertson, Cincinnati

Mel Nowell, Ohio St.

Tom Sanders, NYU

1961

Jerry Lucas, Ohio St.

Carl Bouldin, Cincinnati

Bob Wiesenhahn, Cincinnati

Larry Siegfried, Ohio St.

Jack Egan, *Saint Joseph's

1962

Paul Hogue, Cincinnati

Tom Thacker, Cincinnati

John Havlicek, Ohio St.

Jerry Lucas, Ohio St.

Len Chappell, Wake Forest

1963

Art Heyman, Duke

Ron Bonham, Cincinnati

Tom Thacker, Cincinnati

George Wilson, Cincinnati

Les Hunter, Loyola Chicago

1964

Walt Hazzard, UCLA

Jeff Mullins, Duke

Willie Murrell, Kansas St.

Bill Buntin, Michigan

Gail Goodrich, UCLA

1965

Bill Bradley, Princeton

Cazzie Russell, Michigan

Gail Goodrich, UCLA

Edgar Lacey, UCLA

Kenny Washington, UCLA

1966

Jerry Chambers, Utah

Jack Marin, Duke

Louie Dampier, Kentucky

Pat Riley, Kentucky

Bobby Joe Hill, UTEP

1967

Kareem Abdul-Jabbar, UCLA

Don May, Dayton

Elvin Hayes, Houston

Lucius Allen, UCLA

Mike Warren, UCLA

1968

Kareem Abdul-Jabbar, UCLA

Larry Miller, North Carolina

Lucius Allen, UCLA

Lynn Shackelford, UCLA

Mike Warren, UCLA

1969

Kareem Abdul-Jabbar, UCLA

Willie McCarter, Drake

Charlie Scott, North Carolina

Rick Mount, Purdue

John Vallely, UCLA

1970

Sidney Wicks, UCLA

Artis Gilmore, Jacksonville

Jimmy Collins, New Mexico St.

Curtis Rowe, UCLA

John Vallely, UCLA

1971

Howard Porter, *Villanova

Hank Siemiontkowski, *Villanova

Jim McDaniels, *Western Kentucky

Steve Patterson, UCLA

Sidney Wicks, UCLA

1972

Bill Walton, UCLA

Ron King, Florida St.

Jim Price, Louisville

Bob McAdoo, North Carolina

Keith Wilkes, UCLA

1973

Bill Walton, UCLA

Steve Downing, Indiana

Larry Finch, Memphis

Larry Kenon, Memphis

Ernie DiGregorio, Providence

1974

David Thompson, NC State

Maurice Lucas, Marquette

Tom Burleson, NC State

Monte Towe, NC State

Bill Walton, UCLA

1975

Richard Washington, UCLA

Kevin Grevey, Kentucky

Allen Murphy, Louisville

Jim Lee, Syracuse

Dave Meyers, UCLA

1976

Kent Benson, Indiana

Tom Abernethy, Indiana

Scott May, Indiana

Rickey Green, Michigan

Marques Johnson, UCLA

1977

Butch Lee, Marquette

Bo Ellis, Marquette

Jerome Whitehead, Marquette

Walter Davis, North Carolina

Mike O'Koren, North Carolina

Cedric Maxwell, Charlotte

1978

Jack Givens, Kentucky

Ron Brewer, Arkansas

Mike Gminski, Duke

Jim Spanarkel, Duke

Rick Robey, Kentucky

1979

Magic Johnson, Michigan St.

Mark Aguirre, DePaul

Gary Garland, DePaul

Larry Bird, Indiana St.

Greg Kelser, Michigan St.

1980

Darrell Griffith, Louisville

Rodney McCray, Louisville

Joe Barry Carroll, Purdue

Rod Foster, *UCLA

Kiki Vandeweghe, *UCLA

1981

Isiah Thomas, Indiana

Jim Thomas, Indiana

Landon Turner, Indiana

Al Wood, North Carolina

Jeff Lamp, Virginia

1982

James Worthy, North Carolina

Patrick Ewing, Georgetown

Eric Floyd, Georgetown

Michael Jordan, North Carolina

Sam Perkins, North Carolina

1983

Akeem Olajuwon, Houston

Thurl Bailey, NC State

Sidney Lowe, NC State

Dereck Whittenburg, NC State

Milt Wagner, Louisville

1984

Patrick Ewing, Georgetown

Michael Graham, Georgetown

Alvin Franklin, Houston

Akeem Olajuwon, Houston

Michael Young, Houston

1985

Ed Pinckney, Villanova

Patrick Ewing, Georgetown

Harold Jensen, Villanova

Dwayne McClain, Villanova

Gary McLain, Villanova

1986

Pervis Ellison, Louisville

Mark Alarie, Duke

Tommy Amaker, Duke

Johnny Dawkins, Duke

Billy Thompson, Louisville

1987

Keith Smart, Indiana

Steve Alford, Indiana

Armon Gilliam, UNLV

Derrick Coleman, Syracuse

Sherman Douglas, Syracuse

1988

Danny Manning, Kansas

Sean Elliott, Arizona

Milt Newton, Kansas

Stacey King, Oklahoma

Dave Sieger, Oklahoma

1989

Glen Rice, Michigan

Danny Ferry, Duke

Rumeal Robinson, Michigan

Gerald Greene, Seton Hall

John Morton, Seton Hall

1990

Anderson Hunt, UNLV

Phil Henderson, Duke

Dennis Scott, Georgia Tech

Stacey Augmon, UNLV

Larry Johnson, UNLV

1991

Christian Laettner, Duke

Bobby Hurley, Duke

Bill McCaffrey, Duke

Mark Randall, Kansas

Anderson Hunt, UNLV

1992

Bobby Hurley, Duke

Grant Hill, Duke

Christian Laettner, Duke

Jalen Rose, *Michigan

Chris Webber, *Michigan

1993

Donald Williams, North Carolina

Jamal Mashburn, Kentucky

Chris Webber, *Michigan

George Lynch, North Carolina

Eric Montross, North Carolina

1994

Corliss Williamson, Arkansas

Corey Beck, Arkansas

Scotty Thurman, Arkansas

Grant Hill, Duke

Antonio Lang, Duke

1995

Ed O'Bannon, UCLA

Clint McDaniel, Arkansas

Corliss Williamson, Arkansas

Bryant Reeves, Oklahoma

St. Toby Bailey, UCLA

1996

Tony Delk, Kentucky

Ron Mercer, Kentucky

Marcus Camby, *Massachusetts

Todd Burgan, Syracuse

John Wallace, Syracuse

1997

Miles Simon, Arizona

Mike Bibby, Arizona

Ron Mercer, Kentucky

Scott Padgett, Kentucky

Bobby Jackson, Minnesota

1998

Jeff Sheppard, Kentucky

Scott Padgett, Kentucky

Arthur Lee, Stanford

Michael Doleac, Utah

Andre Miller, Utah

1999

Richard Hamilton, UConn

Khalid El-Amin, UConn

Richard Moore, UConn

Elton Brand, Duke

Trajan Langdon, Duke

2000

Mateen Cleaves, Michigan St.

Udonis Haslem, Florida

Charlie Bell, Michigan St.

A.J. Granger, Michigan St.

Morris Peterson, Michigan St.

2001

Shane Battier, Duke

Mike Dunleavy, Duke

Jason Williams, Duke

Richard Jefferson, Arizona

Loren Woods, Arizona

2002

Juan Dixon, Maryland

Lonny Baxter, Maryland

Chris Wilcox, Maryland

Dane Fife, Indiana

Kyle Hornsby, Indiana

2003

Carmelo Anthony, Syracuse

Gerry McNamara, Syracuse

Nick Collison, Kansas

Kirk Hinrich, Kansas

Keith Langford, Kansas

2004

Emeka Okafor, UConn

Rashad Anderson, UConn

Ben Gordon, UConn

Will Bynum, Georgia Tech

Luke Schenscher, Georgia Tech

2005

Sean May, North Carolina

Luther Head, Illinois

Deron Williams, Illinois

Raymond Felton, North Carolina

Rashad McCants, North Carolina

2006

Joakim Noah, Florida

Corey Brewer, Florida

Taurean Green, Florida

Lee Humphrey, Florida

Jordan Farmar, UCLA

2007

Corey Brewer, Florida

Lee Humphrey, Florida

Al Horford, Florida

Mike Conley Jr., Ohio St.

Greg Oden, Ohio St.

2008

Mario Chalmers, Kansas

Darrell Arthur, Kansas

Brandon Rush, Kansas

Chris Douglas-Roberts, *Memphis

Derrick Rose, *Memphis

2009

Wayne Ellington, North Carolina

Kalin Lucas, Michigan St.

Goran Suton, Michigan St.

Tyler Hansbrough, North Carolina

Ty Lawson, North Carolina

2010

Kyle Singler, Duke

Gordon Hayward, Butler

Shelvin Mack, Butler

Jon Scheyer, Duke

Nolan Smith, Duke

2011

Kemba Walker, UConn

Matt Howard, Butler

Shelvin Mack, Butler

Jeremy Lamb, UConn

Jamie Skeen, VCU

2012

Anthony Davis, Kentucky

Thomas Robinson, Kansas

Tyshawn Taylor, Kansas

Michael Kidd-Gilchrist, Kentucky

Doron Lamb, Kentucky

2013

Luke Hancock, *Louisville

Chane Behanan, *Louisville

Peyton Siva, *Louisville

Trey Burke, Michigan

Mitch McGary, Michigan

2014

Shabazz Napier, UConn

Ryan Boatright, UConn

DeAndre Daniels, UConn

Julius Randle, Kentucky

James Young, Kentucky

2015

Tyus Jones, Duke

Grayson Allen, Duke

Justise Winslow, Duke

Sam Dekker, Wisconsin

Frank Kaminsky, Wisconsin

2016

Ryan Arcidiacono, Villanova

Josh Hart, Villanova

Phil Booth, Villanova

Brice Johnson, North Carolina

Joel Berry II, North Carolina

2017

Joel Berry II, North Carolina

Justin Jackson, North Carolina

Kennedy Meeks, North Carolina

Zach Collins, Gonzaga

Nigel Williams-Goss, Gonzaga

2018

Donte DiVincenzo, Villanova

Mikal Bridges, Villanova

Jalen Brunson, Villanova

Eric Paschall, Villanova

Moritz Wagner, Michigan

2019

Kyle Guy, Virginia

De'Andre Hunter, Virginia

Ty Jerome, Virginia

Jarrett Culver, Texas Tech

Matt Mooney, Texas Tech

2020

Tournament canceled due to COVID-19 pandemic

2021

Jared Butler, Baylor

Davion Mitchell, Baylor

Jalen Suggs, Gonzaga

Drew Timme, Gonzaga

Johnny Juzang, UCLA

2022

Ochai Agbaji, Kansas

David McCormack, Kansas

Caleb Love, North Carolina

Armando Bacot, North Carolina

Paolo Banchero, Duke

2023

Adama Sanogo, UConn

Jordan Hawkins, UConn

Tristen Newton, UConn

Lamont Butler, San Diego St.

Alijah Martin, Fla. Atlantic

2024

Tristen Newton, UConn

Stephon Castle, UConn

Cam Spencer, UConn

Donovan Clingan, UConn

Zach Edey, Purdue

2025

Walter Clayton Jr., Florida

LJ Cryer, Houston

J'Wan Roberts, Houston

Will Richard, Florida

Cooper Flagg, Duke

*Team's appearance later vacated by the NCAA because of infractions.

