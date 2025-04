Open Extended Reactions

The 2024-25 NHL season is officially in the rearview mirror. Sixteen of the league's teams have made the postseason bracket, and 16 have been eliminated.

Before the first-round series begins, ESPN's experts have identified their picks for each matchup, along with the team that will win the Stanley Cup in June and the player who will win the Conn Smythe Trophy (playoff MVP).

Atlantic Division

A1 Toronto

Maple Leafs

vs.

WC1 Ottawa

Senators

Sean Allen: Maple Leafs in seven

Blake Bolden: Maple Leafs in six

John Buccigross: Maple Leafs in seven

Ryan Callahan: Maple Leafs in six

Cassie Campbell-Pascall: Maple Leafs in five

Sachin Chandan: Senators in six

Meghan Chayka: Maple Leafs in five

Ryan S. Clark: Senators in seven

Linda Cohn: Maple Leafs in six

Rachel Doerrie: Maple Leafs in six

Ray Ferraro: Maple Leafs in seven

Emily Kaplan: Maple Leafs in six

Tim Kavanagh: Maple Leafs in five

Peter Lawrence-Riddell: Maple Leafs in five

Steve Levy: Maple Leafs in six

Vince Masi: Senators in seven

Victoria Matiash: Maple Leafs in six

Sean McDonough: Senators in six

Mark Messier: Maple Leafs in six

AJ Mleczko: Senators

Mike Monaco: Maple Leafs in five

Arda Öcal: Maple Leafs in six

Kristen Shilton: Maple Leafs in six

Bob Wischusen: Maple Leafs in six

Greg Wyshynski: Maple Leafs in five

Consensus prediction: Maple Leafs (20 of 25 picks)

A2 Tampa Bay

Lightning

vs.

A3 Florida

Panthers

Sean Allen: Panthers in six

Blake Bolden: Lightning in seven

John Buccigross: Lightning in seven

Ryan Callahan: Lightning in seven

Cassie Campbell-Pascall: Panthers in six

Sachin Chandan: Lightning in five

Meghan Chayka: Lightning in six

Ryan S. Clark: Panthers in seven

Linda Cohn: Lightning in six

Rachel Doerrie: Lightning in seven

Ray Ferraro: Lightning in six

Emily Kaplan: Lightning in seven

Tim Kavanagh: Lightning in seven

Peter Lawrence-Riddell: Lightning in seven

Steve Levy: Panthers in seven

Vince Masi: Lightning in six

Victoria Matiash: Panthers in six

Sean McDonough: Lightning in seven

Mark Messier: Lightning in seven

AJ Mleczko: Lightning

Mike Monaco: Lightning in six

Arda Öcal: Panthers in six

Kristen Shilton: Lightning in seven

Bob Wischusen: Lightning in seven

Greg Wyshynski: Lightning in seven

Consensus prediction: Lightning (19 of 25 picks)

Metropolitan Division

M1 Washington

Capitals

vs.

WC2 Montreal

Canadiens

Sean Allen: Capitals in six

Blake Bolden: Canadiens in six

John Buccigross: Capitals in seven

Ryan Callahan: Capitals in five

Cassie Campbell-Pascall: Capitals in five

Sachin Chandan: Capitals in five

Meghan Chayka: Capitals in five

Ryan S. Clark: Capitals in six

Linda Cohn: Capitals in six

Rachel Doerrie: Capitals in five

Ray Ferraro: Capitals in five

Emily Kaplan: Capitals in 6

Tim Kavanagh: Capitals in five

Peter Lawrence-Riddell: Capitals in five

Steve Levy: Capitals in five

Vince Masi: Capitals in six

Victoria Matiash: Canadiens in seven

Sean McDonough: Canadiens in six

Mark Messier: Capitals in six

AJ Mleczko: Capitals

Mike Monaco: Capitals in six

Arda Öcal: Canadiens in seven

Kristen Shilton: Capitals in seven

Bob Wischusen: Canadiens in seven

Greg Wyshynski: Capitals in five

Consensus prediction: Capitals (21 of 25 picks)

play 1:58 Ovechkin tells McAfee his chase for the goal record was great for hockey Alex Ovechkin joins "The Pat McAfee Show" to discuss his achievement of surpassing Wayne Gretzky as the all-time goals leader and the impact on the game.

M2 Carolina

Hurricanes

vs.

M3 New Jersey

Devils

Sean Allen: Hurricanes in five

Blake Bolden: Devils in seven

John Buccigross: Hurricanes in seven

Ryan Callahan: Hurricanes in five

Cassie Campbell-Pascall: Hurricanes in six

Sachin Chandan: Devils in six

Meghan Chayka: Hurricanes in five

Ryan S. Clark: Hurricanes in seven

Linda Cohn: Devils in seven

Rachel Doerrie: Hurricanes in six

Ray Ferraro: Hurricanes in six

Emily Kaplan: Hurricanes in seven

Tim Kavanagh: Devils in seven

Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes in six

Steve Levy: Devils in seven

Vince Masi: Hurricanes in seven

Victoria Matiash: Hurricanes in six

Sean McDonough: Hurricanes in seven

Mark Messier: Hurricanes in seven

AJ Mleczko: Hurricanes

Arda Öcal: Devils in six

Kristen Shilton: Hurricanes in four

Bob Wischusen: Hurricanes in six

Greg Wyshynski: Hurricanes in six

Consensus prediction: Hurricanes (18 of 24 picks)

Central Division

C1 Winnipeg

Jets

vs.

Sean Allen: Jets in five

Blake Bolden: Jets in six

John Buccigross: Jets in seven

Ryan Callahan: Jets in six

Cassie Campbell-Pascall: Jets in five

Sachin Chandan: Jets in four

Meghan Chayka: Blues in six

Ryan S. Clark: Jets in seven

Linda Cohn: Jets in six

Rachel Doerrie: Blues in seven

Ray Ferraro: Jets in seven

Emily Kaplan: Jets in six

Tim Kavanagh: Jets in seven

Peter Lawrence-Riddell: Jets in six

Steve Levy: Jets in seven

Vince Masi: Jets in seven

Victoria Matiash: Jets in six

Sean McDonough: Jets in five

Mark Messier: Jets in six

AJ Mleczko: Jets

Mike Monaco: Blues in seven

Arda Öcal: Blues in six

Kristen Shilton: Jets in six

Bob Wischusen: Jets in six

Greg Wyshynski: Jets in five

Consensus prediction: Jets (21 of 25 picks)

C2 Dallas

Stars

vs.

C3 Colorado

Avalanche

Sean Allen: Stars in seven

Blake Bolden: Avalanche in six

John Buccigross: Avalanche in seven

Ryan Callahan: Avalanche in seven

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche in seven

Sachin Chandan: Avalanche in six

Meghan Chayka: Avalanche in six

Ryan S. Clark: Stars in seven

Linda Cohn: Avalanche in six

Rachel Doerrie: Avalanche in six

Ray Ferraro: Avalanche in six

Emily Kaplan: Avalanche in seven

Tim Kavanagh: Stars in seven

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche in seven

Steve Levy: Avalanche in seven

Vince Masi: Avalanche in five

Victoria Matiash: Avalanche in six

Sean McDonough: Avalanche in six

Mark Messier: Avalanche in five

AJ Mleczko: Avalanche

Mike Monaco: Avalanche in six

Arda Öcal: Avalanche in seven

Kristen Shilton: Avalanche in six

Bob Wischusen: Avalanche in six

Greg Wyshynski: Stars in seven

Consensus prediction: Avalanche (21 of 25 picks)

Pacific Division

P1 Vegas

Golden Knights

vs.

WC1 Minnesota

Wild

Sean Allen: Wild in seven

Blake Bolden: Golden Knights in five

John Buccigross: Golden Knights in seven

Ryan Callahan: Golden Knights in six

Cassie Campbell-Pascall: Golden Knights in six

Sachin Chandan: Golden Knights in five

Meghan Chayka: Golden Knights in five

Ryan S. Clark: Golden Knights in six

Linda Cohn: Golden Knights in six

Rachel Doerrie: Golden Knights in six

Ray Ferraro: Golden Knights in five

Emily Kaplan: Golden Knights in sixe

Tim Kavanagh: Golden Knights in five

Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights in five

Steve Levy: Golden Knights in five

Vince Masi: Golden Knights in six

Victoria Matiash: Golden Knights in six

Sean McDonough: Golden Knights in five

Mark Messier: Golden Knights in five

AJ Mleczko: Golden Knights

Mike Monaco: Golden Knights in six

Arda Öcal: Golden Knights in five

Kristen Shilton: Golden Knights in five

Bob Wischusen: Golden Knights in six

Greg Wyshynski: Golden Knights in five

Consensus prediction: Golden Knights (24 of 25 picks)

P2 Los Angeles

Kings

vs.

P3 Edmonton

Oilers

Sean Allen: Kings in six

Blake Bolden: Kings in seven

John Buccigross: Kings in seven

Ryan Callahan: Kings in six

Cassie Campbell-Pascall: Oilers in seven

Sachin Chandan: Kings in seven

Meghan Chayka: Oilers in six

Ryan S. Clark: Oilers in seven

Linda Cohn: Kings in seven

Rachel Doerrie: Kings in seven

Ray Ferraro: Kings in seven

Emily Kaplan: Oilers in seven

Tim Kavanagh: Kings in five

Peter Lawrence-Riddell: Kings in seven

Steve Levy: Kings in seven

Vince Masi: Oilers in seven

Victoria Matiash: Kings in six

Sean McDonough: Kings in seven

Mark Messier: Oilers in six

AJ Mleczko: Kings

Mike Monaco: Oilers in six

Arda Öcal: Oilers in six

Kristen Shilton: Oilers in six

Bob Wischusen: Kings in seven

Greg Wyshynski: Oilers in six

Consensus prediction: Kings (15 of 25 picks)

play 1:05 Mark Messier: The Kings are going to be a problem for the Oilers Mark Messier explains why the Kings are a different team this year and present a bigger challenge to the Oilers.

Stanley Cup

Sean Allen: Maple Leafs

John Buccigross: Avalanche

Ryan Callahan: Golden Knights

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche

Sachin Chandan: Avalanche

Meghan Chayka: Golden Knights

Ryan S. Clark: Golden Knights

Linda Cohn: Jets

Rachel Doerrie: Avalanche

Ray Ferraro: Golden Knights

Emily Kaplan: Golden Knights

Tim Kavanagh: Golden Knights

Peter Lawrence-Riddell: Golden Knights

Steve Levy: Golden Knights

Vince Masi: Lightning

Victoria Matiash: Jets

Sean McDonough: Golden Knights

Mark Messier: Oilers

AJ Mleczko: Golden Knights

Mike Monaco: Avalanche

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Avalanche

Bob Wischusen: Jets

Greg Wyshynski: Stars

Prediction breakdown: Golden Knights (10), Avalanche (6), Jets (3), Maple Leafs (2), Lightning (1), Oilers (1), Stars (1)

Conn Smythe (playoff MVP)

Sean Allen: Mitch Marner

John Buccigross: Brock Nelson

Ryan Callahan: Jack Eichel

Cassie Campbell-Pascall: Cale Makar

Sachin Chandan: Nathan MacKinnon

Meghan Chayka: Jack Eichel

Ryan S. Clark: Jack Eichel

Linda Cohn: Connor Hellebuyck

Rachel Doerrie: Nathan MacKinnon

Ray Ferraro: Jack Eichel

Emily Kaplan: Jack Eichel

Tim Kavanagh: Jack Eichel

Peter Lawrence-Riddell: Jack Eichel

Steve Levy: Jack Eichel

Vince Masi: Brayden Point

Victoria Matiash: Connor Hellebuyck

Sean McDonough: Jack Eichel

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Jack Eichel

Mike Monaco: Nathan McKinnon

Arda Öcal: William Nylander

Kristen Shilton: Nathan MacKinnon

Bob Wischusen: Connor Hellebuyck

Greg Wyshynski: Jake Oettinger

Prediction breakdown: Jack Eichel (11), Nathan MacKinnon (3), Connor Hellebuyck (3), Mitch Marner (1), Brock Nelson (1), Cale Makar (1), Brayden Point (1), Connor McDavid (1), William Nylander (1), Jake Oettinger (1)