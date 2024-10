Which colleges have the most Heisman Trophy winners?

Open Extended Reactions

The Heisman Trophy has been awarded to the most outstanding player in college football every year since 1935. No program has produced more Heisman winners than USC. The Trojans have had eight players hoist the sport's most coveted individual award. Their most recent winner was Caleb Williams in 2022.

Here's a look at the schools with the most Heisman Trophy winners:

8

USC: RB Mike Garrett (1965), RB O.J. Simpson (1968), RB Charles White (1979), RB Marcus Allen (1981), QB Carson Palmer (2002), QB Matt Leinart (2004), RB Reggie Bush (2005), QB Caleb Williams (2022)

7

Oklahoma: RB Billy Vessels (1952), RB Steve Owens (1969), RB Billy Sims (1978), QB Jason White (2003), QB Sam Bradford (2008), QB Baker Mayfield (2017), QB Kyler Murray (2018)

Ohio State: HB Les Horvath (1944), RB Vic Janowicz (1950), RB Howard Cassady (1955), RB Archie Griffin (1974 and 1975), RB Eddie George (1995), QB Troy Smith (2006)

Notre Dame: QB Angelo Bertelli (1943), QB John Lujack (1947), TE Leon Hart (1949), RB John Lattner (1953), QB Paul Hornung (1956), QB John Huarte (1964), WR Tim Brown (1987)

4

Alabama: RB Mark Ingram (2009), RB Derrick Henry (2015), WR Devonta Smith (2020), QB Bryce Young (2021)

3

LSU: RB Billy Cannon (1959), QB Joe Burrow (2019), QB Jayden Daniels (2023)

Florida State: QB Charlie Ward (1993), QB Chris Weinke (2000), QB Jameis Winston (2013)

Auburn: QB Pat Sullivan (1971), RB Bo Jackson (1985), QB Cam Newton (2010)

Florida: QB Steve Spurrier (1966), QB Danny Wuerffel (1996), QB Tim Tebow (2007)

Nebraska: WR Johnny Rodgers (1972), RB Mike Rozier (1983), QB Eric Crouch (2001)

Michigan: RB Tom Harmon (1940), WR Desmond Howard (1991), CB Charles Woodson (1997)

Army: FB Felix "Doc" Blanchard (1945), RB Glenn Davis (1946), RB Pete Dawkins (1958)

2

Texas A&M: RB John David Crow (1957), QB Johnny Manziel (2012)

Wisconsin: FB Alan Ameche (1954), RB Ron Dayne (1999)

Texas: RB Earl Campbell (1977), RB Ricky Williams (1998)

Miami (Fla.): QB Vinny Testaverde (1986), QB Gino Torretta (1992)

Georgia: RB Frank Sinkwich (1942), RB Herschel Walker (1982)

Navy: RB Joe Bellino (1960), QB Roger Staubach (1963)

Yale: TE Larry Kelley (1936), HB Clinton Frank (1937)

