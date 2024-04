Open Extended Reactions

With the first round of the Stanley Cup playoffs set to begin, will stars like Connor McDavid, Nikita Kucherov or Nathan MacKinnon win their first Conn Smythe Trophy, for playoff MVP? Last season's winner Jonathan Marchessault opened as a 200-1 long shot before his magnificent run.

Previous winners Cale Makar, Andrei Vasilevskiy and Ryan O'Reilly will each look to add more hardware to their shelves.

The Conn Smythe is often tied to the team winning the Stanley Cup. You can check out teams' odds of winning here.

Here is a list of every player's odds to win the Conn Smythe Trophy.

All odds accurate as of publication time. For the latest odds, go to ESPN BET .

Connor McDavid, Oilers, +700

Artemi Panarin, Rangers, 15-1

Igor Shesterkin, Rangers, 15-1

Sebastian Aho, Hurricanes, 15-1

Sergei Bobrovsky, Panthers, 15-1

Kevin Fiala, Kings, 15-1

Jake Guentzel, Hurricanes, 18-1

Frederik Andersen, Hurricanes, 20-1

Nathan MacKinnon, Avalanche, 20-1

David Pastrnak, Bruins, 20-1

Matthew Tkachuk, Panthers, 20-1

Auston Matthews, Maple Leafs, 25-1

Aleksander Barkov, Panthers, 25-1

Cale Makar, Avalanche, 25-1

Leon Draisaitl, Oilers, 30-1

Sam Reinhart, Panthers, 30-1

Roope Hintz, Stars, 30-1

Jack Eichel, Golden Knights, 30-1

Kyle Connor, Jets, 30-1

Elias Pettersson, Cancuks, 30-1

Mark Stone, Golden Knights, 30-1

Carter Verhaeghe, Panthers, 30-1

Zach Hyman, Oilers, 30-1

Connor Hellebuyck, Jets, 33-1

Nikita Kucherov, Lightning, 33-1

Jake Oettinger, Stars, 40-1

Jason Robertson, Stars, 40-1

Andrei Svechnikov, Hurricanes, 40-1

Mika Zibanejad, Rangers, 40-1

Quinn Hughes, Cancuks, 40-1

Jeremy Swayman, Bruins, 50-1

Brad Marchand, Bruins, 50-1

J.T. Miller, Cancuks, 50-1

Jonathan Marchessault, Golden Knights, 50-1

Thatcher Demko, Canucks, 50-1

William Nylander, Maple Leafs, 60-1

Andrei Vasilevskiy, Lightning, 60-1

Miro Heiskanen, Stars, 60-1

Mark Scheifele, Jets, 60-1

Filip Forsberg, Predators, 60-1

Adrian Kempe, Kings, 75-1

Ilya Samsonov, Maple Leafs, 75-1

Mikko Rantanen, Avalanche, 75-1

Mitch Marner, Maple Leafs, 75-1

Adam Fox, Rangers, 75-1

Brayden Point, Lightning, 75-1

Chris Kreider, Rangers, 75-1

Cam Talbot, Kings, 100-1

Alexandar Georgiev, Avalanche, 100-1

Brent Burns, Hurricanes, 100-1

Brock Boeser, Cancuks, 100-1

Charlie McAvoy, Bruins, 100-1

Jamie Benn, Stars, 100-1

Joe Pavelski, Stars, 100-1

Juuse Saros, Predators, 100-1

Linus Ullmark, Bruins, 100-1

Logan Thompson, Golden Knights, 100-1

Martin Necas, Hurricanes, 100-1

Roman Josi, Predators, 100-1

Tomas Hertl, Golden Knights, 100-1

William Karlsson, Golden Knights, 100-1

Seth Jarvis, Hurricanes, 100-1

Evan Bouchard, Oilers, 100-1

Adin Hill, Golden Knights, 150-1

Pyotr Kochetkov, Hurricanes, 150-1

Steven Stamkos, Lightning, 150-1

Valeri Nichushkin, Avalanche, 150-1

John Tavares, Maple Leafs, 150-1

Teuvo Teravainen, Hurricanes, 150-1

Brandon Montour, Panthers, 150-1

Chandler Stephenson, Golden Knights, 150-1

Josh Morrissey, Jets, 150-1

Matt Duchene, Stars, 150-1

Quinton Byfield, Kings, 150-1

Ilya Sorokin, Islanders, 200-1

Semyon Varlamov, Islanders, 200-1

Anze Kopitar, Kings, 200-1

Shea Theodore, Golden Knights, 200-1

Ryan O'Reilly, Predators, 200-1

Stuart Skinner, Oilers, 200-1

Tyler Toffoli, Jets, 200-1

Victor Hedman, Lightning, 200-1

Drew Doughty, Kings, 200-1

Vladimir Tarasenko, Panthers, 200-1

Alex Pietrangelo, Golden Knights, 200-1

Bo Horvat, Islanders, 250-1

Brock Nelson, Islanders, 250-1

Noah Dobson, Islanders, 250-1

Alex Ovechkin, Ma, 250-1

Charlie Lindgren, Capitals, 250-1

Dylan Strome, Capitals, 250-1

John Carlson, Capitals, 250-1