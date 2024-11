Frank Leboeuf slams the performances of Kylian Mbappé and Jude Bellingham in Real Madrid's Champions League defeat vs. Liverpool. (1:53)

Find out who is missing through injury, who's in a race against time to prove their fitness and who has been ruled out through suspension for the next round of LaLiga fixtures.

And as you plan your fantasy team for the next gameweek, check out the predicted XIs for all 20 clubs.

Positions: Goalkeeper (GK), Defender (D), Left-back (LB), Right-back (RB), Centre-back (CB), Midfielder (M), Defensive midfield (DM), Central midfield (CM), Left midfield (LM), Right midfield (RM), Attacking midfield (AM), Left winger (LW), Right winger (RW), Forward (F), Left forward (FWL), Right forward (FWR), Striker (ST)

(All predicted XIs and injury news powered by Rotowire and subject to updates.)

Mallorca v Valencia

Estadi Mallorca Son Moix, Mallorca

Friday, 3 p.m. ET / 8 p.m. UK

Latest Mallorca team news

Expected Lineup:

GK Dominik Greif

LB Johan Mojica | CB Antonio Raíllo | CB Martin Valjent | RB Mateu Morey

LM Dani Rodríguez | CM Samú Costa | CM Sergi Darder | CM Manu Morlanes | RM Robert Navarro

ST Cyle Larin

Injury/suspension updates:

Takuma Asano, F, strain, OUT, estimated return Dec. 3

Vedat Muriqi, F, suspension, due back Dec. 3

Abdón Prats, F, hamstring, DOUBT

Latest Valencia team news

Expected Lineup:

GK Giorgi Mamardashvili

LB José Gayà | CB Yarek Gasiorowski | CB Cristhian Mosquera | CB Cesar Tarrega | RB Dimitri Foulquier

LM Diego Lopez | CM Pepelu | CM Javier Guerra | RM Luis Rioja

ST Hugo Duro

Injury/suspension updates:

Max Caufriez, D, foot, OUT, estimated return Dec. 7

Thierry Correia, D, knee, OUT, estimated return Jul. 1

Mouctar Diakhaby, D, knee, OUT, estimated return Dec. 7

Rafa Mir, F, quadriceps, OUT, estimated return Dec. 11

Barcelona v Las Palmas

Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona

Saturday, 8 a.m. ET / 1 p.m. UK

Latest Barcelona team news

Expected Lineup:

GK Iñaki Peña

LB Hector Fort | CB Iñigo Martínez | CB Pau Cubarsí | RB Jules Koundé

DM Frenkie de Jong | DM Pedri

LW Raphinha | AM Dani Olmo | RW Gavi

ST Robert Lewandowski

Injury/suspension updates:

Ronald Araújo, D, hamstring, OUT, estimated return Dec. 7

Marc Bernal, M/D, knee, OUT, estimated return Sep. 1

Marc Casadó, M, suspension, due back Dec. 3

Andreas Christensen, D, achilles, OUT, estimated return Jan. 19

Ansu Fati, F, hamstring, OUT, estimated return Dec. 11

Marc-André ter Stegen, G, knee, OUT, estimated return Apr. 6

Ferran Torres, F, hamstring, DOUBT

Lamine Yamal, F, ankle, DOUBT

Latest Las Palmas team news

Expected Lineup:

GK Jasper Cillessen

LB Álex Muñoz | CB Scott McKenna | CB Álex Suárez | RB Viti

DM José Campaña | DM Dário Essugo

LW Alberto Moleiro | AM Kirian Rodríguez | RW Sandro

ST Fábio Silva

Injury/suspension updates:

Marvin, M/D, hamstring, DOUBT

Alavés v Leganés

Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

Saturday, 10:15 a.m. ET / 3:15 p.m. UK

Latest Alavés team news

Expected Lineup:

GK Antonio Sivera

LB Moussa Diarra | CB Abdel Abqar | CB Santiago Mouriño | RB Nahuel Tenaglia

DM Antonio Blanco | DM Ander Guevara

LW Carlos Martín | AM Jon Guridi | RW Carlos Vicente

ST Enrique García

Injury/suspension updates:

Hugo Novoa, M, abdomen, OUT, estimated return Dec. 8

Carlos Benavídez, M, hamstring, OUT, estimated return Dec. 8

Manu Sánchez, D, suspension, due back Dec. 8

Latest Leganés team news

Expected Lineup:

GK Marko Dmitrovic

LB Javi Hernández | CB Sergio González | CB Matija Nastasic | RB Adrià Altimira

DM Renato Tapia

CM Seydouba Cissé | CM Yvan Neyou

FWL Munir El Haddadi | ST Miguel De la Fuente | FWR Juan Cruz

Injury/suspension updates:

Enric Franquesa, D, knee, OUT, estimated return Sep. 1

Espanyol v Celta Vigo

RCDE Stadium, Barcelona

Saturday, 12:30 p.m. ET / 5:30 p.m. UK

Latest Espanyol team news

Expected Lineup:

GK Joan García

LB Brian Oliván | CB Leandro Cabrera | CB Marash Kumbulla | RB Omar El Hilali

LM Jofre Carreras | CM Alex Král | CM Pol Lozano | RM Álvaro Tejero

ST Alejo Veliz | ST Javi Puado

Injury/suspension updates:

Fernando Calero, D, achilles, DOUBT

Edu Exposito, M, knee, OUT, estimated return Dec. 8

José Gragera, M, illness, DOUBT

Latest Celta Vigo team news

Expected Lineup:

GK Vicente Guaita

CB Javier Rodriguez | CB Carl Starfelt | CB Marcos Alonso

LM Hugo Álvarez | CM Fran Beltrán | CM Hugo Sotelo | RM Óscar Mingueza

AM Iago Aspas | AM Jonathan Bamba

ST Anastasios Douvikas

Injury/suspension updates:

Sergio Carreira, D, ankle, DOUBT

Luca de la Torre, M, ankle, OUT, estimated return Dec. 6

Jailson, M, groin, DOUBT

Williot Swedberg, F/M, illness, DOUBT

Real Valladolid v Atlético Madrid

José Zorrilla, Valladolid

Saturday, 3 p.m. ET / 8 p.m. UK

Latest Real Valladolid team news

Expected Lineup:

GK Karl Hein

LB Lucas Rosa | CB Juma Bah | CB Cenk Özkacar | CB Javi Sánchez | RB Luis Pérez

CM Stanko Juric | CM Kike Perez

AM Raúl Moro | AM Anuar

ST Mamadou Diallo

Injury/suspension updates:

None reported

Latest Atlético Madrid team news

Expected Lineup:

GK Jan Oblak

LB Javi Galán | CB José María Giménez | CB Clément Lenglet | CB Axel Witsel | RB Marcos Llorente

CM Pablo Barrios | CM Koke

AM Antoine Griezmann | AM Samuel Lino

ST Julián Álvarez

Injury/suspension updates:

Robin Le Normand, D, concussion, OUT, estimated return Nov. 30

Thomas Lemar, M, undisclosed, OUT, estimated return Dec. 15

Nahuel Molina, M/D, thigh, OUT, estimated return Nov. 30

Villarreal v Girona

Estadio de la Cerámica, Villarreal

Sunday, 8 a.m. ET / 1 p.m. UK

Latest Villarreal team news

Expected Lineup:

GK Diego Conde

LB Sergi Cardona | CB Raúl Albiol | CB Logan Costa | RB

LM Álex Baena | CM Santi Comesaña | CM Dani Parejo | RM Yeremy Pino

ST Thierno Barry | ST Gerard Moreno

Injury/suspension updates:

Ilias Akhomach, F, knee, OUT, estimated return Jul. 1

Eric Bailly, D, shoulder, OUT, estimated return Dec. 8

, D, undisclosed, DOUBT

Juan Foyth, D, knee, OUT, estimated return Dec. 8

Pape Gueye, M, illness, DOUBT

Alfonso Pedraza, D, ankle, OUT, estimated return Dec. 15

Nicolas Pépé, F/M, thigh, OUT, estimated return Dec. 8

Ayoze Pérez, F/M, thigh, OUT, estimated return Dec. 8

Ramón Terrats, M, achilles, OUT, estimated return Dec. 15

Latest Girona team news

Expected Lineup:

GK Paulo Gazzaniga

LB Daley Blind | CB Ladislav Krejcí | CB David López | RB Arnau Martínez

DM Oriol Romeu | DM Miguel Gutiérrez

LW Bryan Gil | AM Donny van de Beek | RW Yáser Asprilla

ST Bojan Miovski

Injury/suspension updates:

Jastin García, F/M, shoulder, OUT, estimated return Dec. 22

Yangel Herrera, M, calf, OUT, estimated return Dec. 7

Portu, F/M, ankle, OUT, estimated return Dec. 1

Gabriel Misehouy, M, hamstring, OUT, estimated return Dec. 10

Donny van de Beek, M, illness, OUT, estimated return Dec. 1

Real Madrid v Getafe

Santiago Bernabéu, Madrid

Sunday, 10:15 a.m. ET / 3:15 p.m. UK

Latest Real Madrid team news

Expected Lineup:

GK Thibaut Courtois

LB Fran García | CB Raul Asencio | CB Antonio Rüdiger | RB Federico Valverde

DM Eduardo Camavinga

CM Jude Bellingham | CM Luka Modric

FWL Kylian Mbappé | ST Endrick | FWR Arda Güler

Injury/suspension updates:

David Alaba, D, knee, OUT, estimated return Dec. 22

Eduardo Camavinga, M, thigh, OUT, estimated return Dec. 22

Dani Carvajal, D, knee, OUT, estimated return Aug. 1

Vinícius Jr., F, thigh, OUT, estimated return Dec. 22

Éder Militão, D, knee, OUT, estimated return Aug. 1

Rodrygo, F/M, hamstring, OUT, estimated return Dec. 1

Aurélien Tchouaméni, M, ankle, OUT, estimated return Dec. 4

Latest Getafe team news

Expected Lineup:

GK David Soria

LB Diego Rico | CB Omar Alderete | CB Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte | RB Allan Nyom

LM Álex Sola | CM Mauro Arambarri | CM Luis Milla | RM Carles Pérez

ST Álvaro Rodríguez | ST Christantus Uche

Injury/suspension updates:

Carles Aleñá, M, undisclosed, DOUBT

Djené, M/D, suspension, due back Dec. 9

Borja Mayoral, F, strain, OUT, estimated return Dec. 9

Bertug Yildirim, F, suspension, due back Dec. 9

Rayo Vallecano v Athletic Club

Estadio de Vallecas, Madrid

Sunday, 12:30 p.m. ET / 5:30 p.m. UK

Latest Rayo Vallecano team news

Expected Lineup:

GK Augusto Batalla

LB Pep Chavarría | CB Florian Lejeune | CB Abdul Mumin | RB Andrei Ratiu

CM Gerard Gumbau | CM Óscar Valentín

AM Isi Palazón

FWL Álvaro García | ST Sergio Camello | FWR Jorge de Frutos

Injury/suspension updates:

Alfonso Espino, D, fracture, DOUBT

Unai López, M, suspension, due back Dec. 7

Latest Athletic Club team news

Expected Lineup:

GK Julen Agirrezabala

LB Yuri Berchiche | CB Yeray Alvarez | CB Dani Vivian | RB Óscar de Marcos

DM Mikel Jauregizar | DM Iñigo Ruiz de Galarreta

LW Nico Williams | AM Oihan Sancet | RW Iñaki Williams

ST Álvaro Djaló

Injury/suspension updates:

Beñat Prados, M, suspension, due back Dec. 4

Real Sociedad v Real Betis

Reale Arena, San Sebastián

Sunday, 3 p.m. ET / 8 p.m. UK

Latest Real Sociedad team news

Expected Lineup:

GK Álex Remiro

LB Javi López | CB Nayef Aguerd | CB Igor Zubeldia | RB Jon Aramburu

DM Martín Zubimendi

LM Sergio Gómez | CM Brais Méndez | CM Luka Sucic | RM Takefusa Kubo

ST Mikel Oyarzabal

Injury/suspension updates:

Aritz Elustondo, D, undisclosed, DOUBT

Orri Oskarsson, F, calf, OUT, estimated return Dec. 12

Hamari Traoré, D, knee, OUT, estimated return May. 4

Arsen Zakharyan, M, ankle, OUT, estimated return Dec. 8

Latest Real Betis team news

Expected Lineup:

GK Rui Silva

LB Romain Perraud | CB Natan | CB Diego Llorente | RB Youssouf Sabaly

DM Sergi Altimira | DM Carlos Guirao

LW Abde Ezzalzouli | AM Giovani Lo Celso | RW Aitor Ruibal

ST Vitor Roque

Injury/suspension updates:

Isco, F/M, leg, OUT, estimated return Dec. 7

Héctor Bellerín, D, bruise, OUT, estimated return Dec. 7

William Carvalho, M, achilles, OUT, estimated return May. 4

Johnny Cardoso, M, thigh, OUT, estimated return Dec. 7

Pablo Fornals, F/M, undisclosed, OUT, estimated return Dec. 7

Marc Roca, M, ankle, OUT, estimated return Dec. 15

Sevilla v Osasuna

Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Monday, 3 p.m. ET / 8 p.m. UK

Team news to come...