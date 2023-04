NBA playoffs 2023: Experts' picks for the play-in and every first-round series

Brian Windhorst and Monica McNutt break down why they think the Warriors' playoffs draw is a great one. (2:22)

Why Windhorst says the Warriors have an ideal playoff matchup (2:22)

The 2023 NBA playoffs are here!

Twenty teams have a chance -- some, uh, smaller than others -- to take home the Larry O'Brien Trophy in June. But first, four teams need to come out of the play-in tournament. Can the No. 8 seed Minnesota Timberwolves overcome Rudy Gobert's suspension and Jaden McDaniel's wall punch to surprise LeBron James and the No. 7 seed Los Angeles Lakers? Can the No. 10-seeded Oklahoma City Thunder continue their shocking run by shutting down the No. 9 seed Pelicans in New Orleans?

Over in the East, we have Trae Young and the eighth-seeded Atlanta Hawks facing a Miami Heat team that has spent all season trying to overcome injuries and inconsistency. And then we have the Chicago Bulls facing a Toronto Raptors team that is 15-11 since acquiring Jakob Poeltl at the trade deadline.

And that's just the play-in! Our experts have analyzed all the data; they've talked to insiders across the league.

Here are their final selections.

Eastern Conference Play-In

Jerry Bembry: Heat

Kendra Andrews: Heat

Jamal Collier: Heat

Nick DePaula: Heat

Nick Friedell: Heat

Kirk Goldsberry: Heat

Israel Gutierrez: Heat

Tim Legler: Heat

Tim MacMahon: Heat

Bobby Marks: Heat

Dave McMenamin: Heat

Kevin Pelton: Heat

Jorge Sedano: Heat

Ramona Shelburne: Heat

André Snellings: Heat

Marc Spears: Heat

Ohm Youngmisuk: Heat

Final tally: Heat 17, Hawks 0

Eastern Conference Play-In

Jerry Bembry: Raptors

Kendra Andrews: Raptors

Jamal Collier: Bulls

Nick DePaula: Bulls

Nick Friedell: Raptors

Kirk Goldsberry: Raptors

Israel Gutierrez: Bulls

Tim Legler: Bulls

Tim MacMahon: Raptors

Bobby Marks: Raptors

Dave McMenamin: Raptors

Kevin Pelton: Raptors

Jorge Sedano: Raptors

Ramona Shelburne: Raptors

André Snellings: Raptors

Marc Spears: Bulls

Ohm Youngmisuk: Bulls

Final tally: Raptors 11, Bulls 6

Western Conference Play-In

Jerry Bembry: Lakers

Kendra Andrews: Lakers

Jamal Collier: Lakers

Nick DePaula: Lakers

Nick Friedell: Lakers

Kirk Goldsberry: Lakers

Israel Gutierrez: Lakers

Tim Legler: Lakers

Tim MacMahon: Lakers

Bobby Marks: Lakers

Dave McMenamin: Lakers

Kevin Pelton: Lakers

Jorge Sedano: Lakers

Ramona Shelburne: Lakers

André Snellings: Lakers

Marc Spears: Lakers

Ohm Youngmisuk: Lakers

Final tally: Lakers 17, Wolves 0

Western Conference Play-In

Jerry Bembry: Thunder

Kendra Andrews: Thunder

Jamal Collier: Pelicans

Nick DePaula: Thunder

Nick Friedell: Pelicans

Kirk Goldsberry: Pelicans

Israel Gutierrez: Pelicans

Tim Legler: Pelicans

Tim MacMahon: Thunder

Bobby Marks: Thunder

Dave McMenamin: Pelicans

Kevin Pelton: Pelicans

Ramona Shelburne: Pelicans

André Snellings: Pelicans

Marc Spears: Pelicans

Ohm Youngmisuk: Pelicans

Final tally: Pelicans 11, Thunder 5

First round: Eastern Conference

Jerry Bembry: 76ers in 5

Jamal Collier: 76ers in 5

Nick DePaula: 76ers in 5

Nick Friedell: 76ers in 5

Israel Gutierrez: 76ers in 5

Tim Legler: 76ers in 6

Tim MacMahon: 76ers in 5

Bobby Marks: 76ers in 5

Dave McMenamin: 76ers in 5

Kevin Pelton: 76ers in 5

Jorge Sedano: 76ers in 5

Ramona Shelburne: 76ers in 5

André Snellings: 76ers in 5

Marc Spears: 76ers in 5

Ohm Youngmisuk: 76ers in 5

Final tally: 76ers 15, Nets 0

Jerry Bembry: Knicks in 7

Jamal Collier: Cavaliers in 7

Nick DePaula: Cavaliers in 7

Nick Friedell: Knicks in 7

Israel Gutierrez: Cavaliers in 6

Tim Legler: Cavaliers in 7

Tim MacMahon: Cavaliers in 7

Bobby Marks: Cavaliers in 6

Dave McMenamin: Cavaliers in 7

Kevin Pelton: Cavaliers in 6

Jorge Sedano: Knicks in 7

Ramona Shelburne: Knicks in 6

André Snellings: Cavaliers in 7

Marc Spears: Cavaliers in 7

Ohm Youngmisuk: Cavaliers in 7

Final tally: Cavaliers 11, Knicks 4

First round: Western Conference

Jerry Bembry: Kings in 7

Jamal Collier: Warriors in 6

Nick DePaula: Warriors in 6

Nick Friedell: Warriors in 7

Israel Gutierrez: Warriors in 6

Tim Legler: Warriors in 6

Tim MacMahon: Warriors in 6

Bobby Marks: Kings in 6

Dave McMenamin: Warriors in 6

Kevin Pelton: Warriors in 6

Jorge Sedano: Warriors in 6

Ramona Shelburne: Warriors in 6

André Snellings: Warriors in 6

Marc Spears: Warriors in 7

Ohm Youngmisuk: Warriors in 7

Final tally: Warriors 13, Kings 2

Jerry Bembry: Suns in 6

Jamal Collier: Suns in 6

Nick DePaula: Suns in 6

Nick Friedell: Suns in 6

Israel Gutierrez: Suns in 6

Tim Legler: Suns in 6

Tim MacMahon: Suns in 6

Bobby Marks: Suns in 6

Dave McMenamin: Suns in 7

Kevin Pelton: Suns in 6

Ramona Shelburne: Suns in 6

André Snellings: Suns in 7

Marc Spears: Suns in 6

Ohm Youngmisuk: Suns in 7

Final tally: Suns 14, Clippers 0