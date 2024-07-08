NXT championship history

|Ethan Page
|7/7/24
|NXT Heatwave
|TBD
|1
|Trick Williams
|4//23/24
|NXT: Spring Breakin'
|74 days
|1
|Ilja Dragunov
|9/30/23
|No Mercy
|206
|1
|Carmelo Hayes
|4/1/23
|Stand & Deliver
|182 days
|1
|Bron Breakker
|4/4/22
|Raw
|362 days
|2
|Dolph Ziggler
|3/8/22
|NXT Roadblock
|27 days
|1
|Bron Breakker
|1/4/22
|NXT New Year's Evil
|63 days
|1
|Tommaso Ciampa
|9/14/21
|NXT 2.0 TV
|112 days
|2
|^Vacant
|9/12/21
|N/A
|N/A
|N/A
|Samoa Joe
|8/22/21
|NXT TakeOver 36
|21 days
|3
|Karrion Kross
|4/8/20
|NXT TakeOver: Stand & Deliver
|136 days
|2
|Finn Balor
|9/8/20
|NXT Super Tuesday II
|212 days
|2
|+Vacant
|8/26/20
|NXT TV
|N/A
|N/A
|Karrion Kross
|8/22/20
|NXT TakeOver; XXX
|3 days
|1
|Keith Lee
|7/8/20
|NXT's Great American Bash (Night 2)
|44 days
|1
|Adam Cole
|6/1/19
|NXT TakeOver: XXV
|403 days
|1
|Johnny Gargano
|4/5/19
|NXT TakeOver: New York
|57 days
|1
|*Vacant
|3/13/19
|NXT TV
|N/A
|N/A
|Tommaso Ciampa
|8/18/18
|NXT TV
|238 days
|1
|Aleister Black
|4/7/18
|NXT TakeOver: New Orleans
|102 days
|1
|Andrade 'Cien' Almas
|11/18/17
|NXT TakeOver: War Games
|140 days
|1
|Drew McIntyre
|8/19/17
|NXT TakeOver: Brooklyn III
|91 days
|1
|Bobby Roode
|1/29/17
|NXT TakeOver: San Antonio
|203 days
|1
|Shinsuke Nakamura
|12/3/16
|NXT Live: Osaka
|56 days
|2
|Samoa Joe
|11/19/16
|NXT TakeOver: Toronto
|14 days
|2
|Shinsuke Nakamura
|8/20/16
|NXT TakeOver: Brooklyn II
|91 days
|1
|Samoa Joe
|4/21/16
|NXT Live: Lowell - Lowell, MA
|121 days
|1
|Finn Balor
|7/4/15
|Beast in the East
|292 days
|1
|Kevin Owens
|2/11/15
|NXT TakeOver: Rival
|143 days
|1
|Sami Zayn
|12/11/14
|NXT TakeOver: R Evolution
|62 days
|1
|Neville
|2/27/14
|NXT ArRIVAL
|287 days
|1
|Bo Dallas
|6/12/13
|NXT
|260 days
|1
|Big E
|1/9/13
|NXT
|154 days
|1
|Seth Rollins
|8/29/12
|NXT
|133 days
|1