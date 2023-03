Here is an updated set of dynasty and keeper rankings for those of you in those kinds of leagues: An overall top 240. Although a PPR scoring system is assumed, keep in mind that a switch to non-PPR would yield only minor changes, because we're looking at each player's long-term contributions.

You will notice free agents and incoming rookies are ranked below. Once we know the teams they will play for, their rankings picture will become clearer, but in the meantime we have slotted them for you.

Player ages (years-months) listed are as of the 2023 regular-season opener.

Did you know? ESPN Fantasy League Manager now offers the ability to designate in which round your keepers will kept. create or reactivate your league today

Last update: March 22

Overall top 240

1. Justin Jefferson, MIN -- WR1 (Age: 24-2)

2. Ja'Marr Chase, CIN -- WR2 (Age: 23-6)

3. CeeDee Lamb, DAL -- WR3 (Age: 24-4)

4. Jonathan Taylor, IND -- RB1 (Age: 24-7)

5. Amon-Ra St. Brown, DET -- WR4 (Age: 23-10)

6. A.J. Brown, PHI -- WR5 (Age: 26-2)

7. Breece Hall, NYJ -- RB2 (Age: 22-3)

8. Bijan Robinson, FA -- RB3 (Age: 21-7)

9. Saquon Barkley, NYG -- RB4 (Age: 26-7)

10. Christian McCaffrey, SF -- RB5 (Age: 27-3)

11. Austin Ekeler, LAC -- RB6 (Age: 28-3)

12. Tyreek Hill, MIA -- WR6 (Age: 29-6)

13. Jaylen Waddle, MIA -- WR7 (Age: 24-9)

14. DK Metcalf, SEA -- WR8 (Age: 25-8)

15. Cooper Kupp, LAR -- WR9 (Age: 30-2)

16. Davante Adams, LV -- WR10 (Age: 30-8)

17. Josh Jacobs, LV -- RB7 (Age: 25-6)

18. Travis Etienne Jr., JAC -- RB8 (Age: 24-7)

19. Stefon Diggs, BUF -- WR11 (Age: 29-9)

20. DeVonta Smith, PHI -- WR12 (Age: 24-9)

21. Josh Allen, BUF -- QB1 (Age: 27-3)

22. Patrick Mahomes, KC -- QB2 (Age: 27-11)

23. Garrett Wilson, NYJ -- WR13 (Age: 23-1)

24. Chris Olave, NO -- WR14 (Age: 23-2)

25. Drake London, ATL -- WR15 (Age: 22-1)

26. Tee Higgins, CIN -- WR16 (Age: 24-7)

27. Michael Pittman Jr., IND -- WR17 (Age: 25-11)

28. Deebo Samuel, SF -- WR18 (Age: 27-7)

29. Travis Kelce, KC -- TE1 (Age: 33-11)

30. Ken Walker III, SEA -- RB9 (Age: 22-10)

31. Najee Harris, PIT -- RB10 (Age: 25-5)

32. Kyle Pitts, ATL -- TE2 (Age: 22-11)

33. Tony Pollard, DAL -- RB11 (Age: 26-4)

34. Derrick Henry, TEN -- RB12 (Age: 29-8)

35. Jerry Jeudy, DEN -- WR19 (Age: 24-4)

36. Terry McLaurin, WAS -- WR20 (Age: 27-4)

37. Mark Andrews, BAL -- TE3 (Age: 28-0)

38. Joe Burrow, CIN -- QB3 (Age: 26-8)

39. Jalen Hurts, PHI -- QB4 (Age: 25-1)

40. Chris Godwin, TB -- WR21 (Age: 27-6)

41. Christian Watson, GB -- WR22 (Age: 24-3)

42. DJ Moore, CHI -- WR23 (Age: 26-4)

43. Rhamondre Stevenson, NE -- RB13 (Age: 25-6)

44. Nick Chubb, CLE -- RB14 (Age: 27-8)

45. Javonte Williams, DEN -- RB15 (Age: 23-4)

46. Joe Mixon, CIN -- RB16 (Age: 27-1)

47. Quentin Johnston, FA -- WR24 (Age: 22-0)

48. Jaxon Smith-Njigba, FA -- WR25 (Age: 21-6)

49. Treylon Burks, TEN -- WR26 (Age: 23-5)

50. Dameon Pierce, HOU -- RB17 (Age: 23-6)

51. D'Andre Swift, DET -- RB18 (Age: 24-7)

52. Dalvin Cook, MIN -- RB19 (Age: 28-0)

53. Alvin Kamara, NO -- RB20 (Age: 28-1)

54. J.K. Dobbins, BAL -- RB21 (Age: 24-8)

55. Jameson Williams, DET -- WR27 (Age: 22-5)

56. Justin Herbert, LAC -- QB5 (Age: 25-5)

57. Amari Cooper, CLE -- WR28 (Age: 29-2)

58. Trevor Lawrence, JAC -- QB6 (Age: 23-11)

59. Jahmyr Gibbs, FA -- RB22 (Age: 21-5)

60. Diontae Johnson, PIT -- WR29 (Age: 26-10)

61. Aaron Jones, GB -- RB23 (Age: 28-9)

62. Jahan Dotson, WAS -- WR30 (Age: 23-5)

63. George Pickens, PIT -- WR31 (Age: 22-6)

64. Jordan Addison, FA -- WR32 (Age: 21-7)

65. T.J. Hockenson, MIN -- TE4 (Age: 26-2)

66. Zay Flowers, FA -- WR33 (Age: 22-11)

67. Dallas Goedert, PHI -- TE5 (Age: 28-8)

68. Lamar Jackson, BAL -- QB7 (Age: 26-8)

69. Keenan Allen, LAC -- WR34 (Age: 31-4)

70. DeAndre Hopkins, ARI -- WR35 (Age: 31-3)

71. George Kittle, SF -- TE6 (Age: 29-10)

72. Justin Fields, CHI -- QB8 (Age: 24-6)

73. Tyler Lockett, SEA -- WR36 (Age: 30-11)

74. Mike Evans, TB -- WR37 (Age: 30-0)

75. Brandon Aiyuk, SF -- WR38 (Age: 25-5)

76. Christian Kirk, JAC -- WR39 (Age: 26-9)

77. Marquise Brown, ARI -- WR40 (Age: 26-3)

78. Calvin Ridley, JAC -- WR41 (Age: 28-8)

79. Rashod Bateman, BAL -- WR42 (Age: 23-9)

80. David Montgomery, DET -- RB24 (Age: 26-3)

81. Miles Sanders, CAR -- RB25 (Age: 26-4)

82. James Cook, BUF -- RB26 (Age: 23-11)

83. Deshaun Watson, CLE -- QB9 (Age: 27-11)

84. Rachaad White, TB -- RB27 (Age: 24-7)

85. Kyler Murray, ARI -- QB10 (Age: 26-1)

86. Tua Tagovailoa, MIA -- QB11 (Age: 25-6)

87. Darren Waller, NYG -- TE7 (Age: 30-11)

88. Cam Akers, LAR -- RB28 (Age: 24-2)

89. Isiah Pacheco, KC -- RB29 (Age: 24-6)

90. Mike Williams, LAC -- WR43 (Age: 28-11)

91. Courtland Sutton, DEN -- WR44 (Age: 27-10)

92. Jakobi Meyers, LV -- WR45 (Age: 26-9)

93. Wan'Dale Robinson, NYG -- WR46 (Age: 22-7)

94. Daniel Jones, NYG -- QB12 (Age: 26-3)

95. Zach Charbonnet, FA -- RB30 (Age: 22-7)

96. Tyjae Spears, FA -- RB31 (Age: 22-2)

97. Kadarius Toney, KC -- WR47 (Age: 24-7)

98. Dak Prescott, DAL -- QB13 (Age: 30-1)

99. Gabriel Davis, BUF -- WR48 (Age: 24-5)

100. James Conner, ARI -- RB32 (Age: 28-4)

101. Bryce Young, FA -- QB14 (Age: 22-1)

102. Brandin Cooks, DAL -- WR49 (Age: 29-11)

103. JuJu Smith-Schuster, NE -- WR50 (Age: 26-9)

104. Darnell Mooney, CHI -- WR51 (Age: 25-10)

105. Tyler Allgeier, ATL -- RB33 (Age: 23-4)

106. Khalil Herbert, CHI -- RB34 (Age: 25-4)

107. Chase Claypool, CHI -- WR52 (Age: 25-2)

108. Pat Freiermuth, PIT -- TE8 (Age: 24-10)

109. Brian Robinson Jr., WAS -- RB35 (Age: 24-5)

110. Josh Palmer, LAC -- WR53 (Age: 23-11)

111. AJ Dillon, GB -- RB36 (Age: 25-4)

112. Antonio Gibson, WAS -- RB37 (Age: 25-2)

113. David Njoku, CLE -- TE9 (Age: 27-1)

114. Greg Dulcich, DEN -- TE10 (Age: 23-5)

115. C.J. Stroud, FA -- QB15 (Age: 21-11)

116. Skyy Moore, KC -- WR54 (Age: 22-11)

117. Evan Engram, JAC -- TE11 (Age: 29-0)

118. Michael Thomas, NO -- WR55 (Age: 30-6)

119. Jalin Hyatt, FA -- WR56 (Age: 21-11)

120. Dalton Schultz, HOU -- TE12 (Age: 27-1)

121. Cole Kmet, CHI -- TE13 (Age: 24-5)

122. Zach Ertz, ARI -- TE14 (Age: 32-9)

123. Michael Mayer, FA -- TE15 (Age: 22-2)

124. Anthony Richardson, FA -- QB16 (Age: 22-3)

125. Trey Lance, SF -- QB17 (Age: 23-3)

126. Devin Singletary, HOU -- RB38 (Age: 26-0)

127. Rashaad Penny, PHI -- RB39 (Age: 27-7)

128. Ezekiel Elliott, FA -- RB40 (Age: 28-1)

129. Elijah Mitchell, SF -- RB41 (Age: 25-4)

130. Dalton Kincaid, FA -- TE16 (Age: 23-10)

131. Noah Fant, SEA -- TE17 (Age: 25-9)

132. Michael Carter, NYJ -- RB42 (Age: 24-4)

133. Josh Downs, FA -- WR57 (Age: 22-0)

134. Nico Collins, HOU -- WR58 (Age: 24-5)

135. Tyquan Thornton, NE -- WR59 (Age: 23-1)

136. Rondale Moore, ARI -- WR60 (Age: 23-2)

137. Romeo Doubs, GB -- WR61 (Age: 23-4)

138. Allen Lazard, NYJ -- WR62 (Age: 27-8)

139. James Robinson, NE -- RB43 (Age: 25-0)

140. Damien Harris, BUF -- RB44 (Age: 26-6)

141. Donovan Peoples-Jones, CLE -- WR63 (Age: 24-6)

142. Jamaal Williams, NO -- RB45 (Age: 28-5)

143. Jeff Wilson Jr., MIA -- RB46 (Age: 27-9)

144. K.J. Osborn, MIN -- WR64 (Age: 26-2)

145. Alec Pierce, IND -- WR65 (Age: 23-4)

146. Hunter Renfrow, LV -- WR66 (Age: 27-8)

147. Kenneth Gainwell, PHI -- RB47 (Age: 24-5)

148. Kirk Cousins, MIN -- QB18 (Age: 35-0)

149. Samaje Perine, DEN -- RB48 (Age: 27-11)

150. Dawson Knox, BUF -- TE18 (Age: 26-9)

151. Luke Musgrave, FA -- TE19 (Age: 23-0)

152. Darnell Washington, FA -- TE20 (Age: 22-0)

153. John Metchie III, HOU -- WR67 (Age: 23-1)

154. Elijah Moore, NYJ -- WR68 (Age: 23-5)

155. Zay Jones, JAC -- WR69 (Age: 28-5)

156. Curtis Samuel, WAS -- WR70 (Age: 27-0)

157. DJ Chark Jr., FA -- WR71 (Age: 26-11)

158. Raheem Mostert, MIA -- RB49 (Age: 31-4)

159. Parris Campbell, NYG -- WR72 (Age: 26-1)

160. Tyler Boyd, CIN -- WR73 (Age: 28-9)

161. Alexander Mattison, MIN -- RB50 (Age: 25-2)

162. Russell Wilson, DEN -- QB19 (Age: 34-9)

163. Kenny Pickett, PIT -- QB20 (Age: 25-3)

164. Aaron Rodgers, GB -- QB21 (Age: 39-9)

165. Will Levis, FA -- QB22 (Age: 24-2)

166. Michael Gallup, DAL -- WR74 (Age: 27-6)

167. Tank Bigsby, FA -- RB51 (Age: 22-0)

168. Zach Evans, FA -- RB52 (Age: 22-5)

169. Trey McBride, ARI -- TE21 (Age: 23-9)

170. Chigoziem Okonkwo, TEN -- TE22 (Age: 23-11)

171. Adam Thielen, CAR -- WR75 (Age: 33-0)

172. Robert Woods, HOU -- WR76 (Age: 31-4)

173. Terrace Marshall Jr., CAR -- WR77 (Age: 23-2)

174. Jalen Tolbert, DAL -- WR78 (Age: 24-6)

175. Isaiah Hodgins, NYG -- WR79 (Age: 24-10)

176. Khalil Shakir, BUF -- WR80 (Age: 23-7)

177. Mecole Hardman, FA -- WR81 (Age: 26-5)

178. Cade Otton, TB -- TE23 (Age: 24-4)

179. Isaiah Likely, BAL -- TE24 (Age: 23-4)

180. Danny Gray, SF -- WR82 (Age: 24-5)

181. Corey Davis, NYJ -- WR83 (Age: 28-7)

182. Allen Robinson II, LAR -- WR84 (Age: 30-0)

183. Jared Goff, DET -- QB23 (Age: 28-10)

184. Devon Achane, FA -- RB53 (Age: 21-10)

185. Clyde Edwards-Helaire, KC -- RB54 (Age: 24-4)

186. Jaylen Warren, PIT -- RB55 (Age: 24-10)

187. Chuba Hubbard, CAR -- RB56 (Age: 24-2)

188. Gus Edwards, BAL -- RB57 (Age: 28-4)

189. Darius Slayton, NYG -- WR85 (Age: 26-7)

190. DeVante Parker, NE -- WR86 (Age: 30-7)

191. Leonard Fournette, FA -- RB58 (Age: 28-7)

192. Geno Smith, SEA -- QB24 (Age: 32-10)

193. Kareem Hunt, FA -- RB59 (Age: 28-1)

194. Tim Patrick, DEN -- WR87 (Age: 29-9)

195. Isaiah Spiller, LAC -- RB60 (Age: 22-0)

196. Kyren Williams, LAR -- RB61 (Age: 23-0)

197. Sterling Shepard, NYG -- WR88 (Age: 29-6)

198. Hassan Haskins, TEN -- RB62 (Age: 23-9)

199. David Bell, CLE -- WR89 (Age: 22-8)

200. Rashid Shaheed, NO -- WR90 (Age: 25-0)

201. Jordan Love, GB -- QB25 (Age: 24-10)

202. Calvin Austin III, PIT -- WR91 (Age: 24-5)

203. Russell Gage, TB -- WR92 (Age: 27-7)

204. Marquez Valdes-Scantling, KC -- WR93 (Age: 28-10)

205. Gerald Everett, LAC -- TE25 (Age: 29-2)

206. Tyler Higbee, LAR -- TE26 (Age: 30-8)

207. Mac Jones, NE -- QB26 (Age: 25-0)

208. Derek Carr, NO -- QB27 (Age: 32-5)

209. Matthew Stafford, LAR -- QB28 (Age: 35-7)

210. Devin Duvernay, BAL -- WR94 (Age: 25-11)

211. Tyrion Davis-Price, SF -- RB63 (Age: 22-10)

212. Zonovan Knight, NYJ -- RB64 (Age: 22-4)

213. Juwan Johnson, NO -- TE27 (Age: 26-11)

214. Van Jefferson, LAR -- WR95 (Age: 27-1)

215. KJ Hamler, DEN -- WR96 (Age: 24-1)

216. Mike Gesicki, NE -- TE28 (Age: 27-11)

217. Hunter Henry, NE -- TE29 (Age: 28-9)

218. Jelani Woods, IND -- TE30 (Age: 24-10)

219. Jimmy Garoppolo, LV -- QB29 (Age: 31-10)

220. Kendrick Bourne, NE -- WR97 (Age: 28-1)

221. Isaiah McKenzie, IND -- WR98 (Age: 28-4)

222. Joshua Kelley, LAC -- RB65 (Age: 25-9)

223. Nyheim Hines, BUF -- RB66 (Age: 26-9)

224. Michael Woods II, CLE -- WR99 (Age: 23-5)

225. Zamir White, LV -- RB67 (Age: 23-11)

226. Jerick McKinnon, FA -- RB68 (Age: 31-4)

227. Cordarrelle Patterson, ATL -- RB69 (Age: 32-5)

228. D'Onta Foreman, CHI -- RB70 (Age: 27-4)

229. Hayden Hurst, CAR -- TE31 (Age: 30-0)

230. Tyler Conklin, NYJ -- TE32 (Age: 28-1)

231. Ryan Tannehill, TEN -- QB30 (Age: 35-1)

232. Desmond Ridder, ATL -- QB31 (Age: 24-0)

233. Baker Mayfield, TB -- QB32 (Age: 28-4)

234. Brock Purdy, SF -- QB33 (Age: 23-8)

235. Laviska Shenault Jr., CAR -- WR100 (Age: 24-11)

236. Jacoby Brissett, WAS -- QB34 (Age: 30-8)

237. Chase Edmonds, TB -- RB71 (Age: 27-4)

238. Logan Thomas, WAS -- TE33 (Age: 32-2)

239. Irv Smith Jr., FA -- TE34 (Age: 25-0)

240. Austin Hooper, FA -- TE35 (Age: 28-10)