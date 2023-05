Field Yates' fantasy football PPR rankings: Top 100 for 2023

Field Yates explains why fantasy managers should be quicker about drafting a quarterback in this year's draft. (0:51)

Field Yates' 2023 fantasy football rankings will be updated throughout the preseason to reflect any changes in his view on players for the upcoming season.

NOTE: The rankings below are for PPR formats.

Latest update: May 19

1. Justin Jefferson, Min (WR1)

2. Cooper Kupp, LAR (WR2)

3. Austin Ekeler, LAC (RB1)

4. Tyreek Hill, Mia (WR3)

5. Christian McCaffrey, SF (RB2)

6. Bijan Robinson, Atl (RB3)

7. Davante Adams, LV (WR4)

8. Ja'Marr Chase, Cin (WR5)

9. Travis Kelce, KC (TE1)

10. Saquon Barkley, NYG (RB4)

11. Josh Jacobs, LV (RB5)

12. Jonathan Taylor, Ind (RB6)

13. Derrick Henry, Ten (RB7)

14. Stefon Diggs, Buf (WR6)

15. CeeDee Lamb, Dal (WR7)

16. A.J. Brown, Phi (WR8)

17. Amon-Ra St. Brown, Det (WR9)

18. Nick Chubb, Cle (RB8)

19. Tony Pollard, Dal (RB9)

20. Rhamondre Stevenson, NE (RB10)

21. Jaylen Waddle, Mia (WR10)

22. Garrett Wilson, NYJ (WR11)

23. Travis Etienne Jr., Jax (RB11)

24. DK Metcalf, Sea (WR12)

25. Joe Mixon, Cin (RB12)

26. DeVonta Smith, Phi (WR13)

27. Patrick Mahomes, KC (QB1)

28. Jalen Hurts, Phi (QB2)

29. Josh Allen, Buf (QB3)

30. James Conner, Ari (RB13)

31. Deebo Samuel, SF (WR14)

32. Mark Andrews, Bal (TE2)

33. Keenan Allen, LAC (WR15)

34. Kenneth Walker III, Sea (RB14)

35. Aaron Jones, GB (RB15)

36. DeAndre Hopkins, Ari (WR16)

37. Tee Higgins, Cin (WR17)

38. Lamar Jackson, Bal (QB4)

39. Jahmyr Gibbs, Det (RB16)

40. Dalvin Cook, Min (RB17)

41. Najee Harris, Pit (RB18)

42. Michael Pittman Jr., Ind (WR18)

43. Terry McLaurin, Wsh (WR19)

44. Alvin Kamara, NO (RB19)

45. T.J. Hockenson, Min (TE3)

46. Joe Burrow, Cin (QB5)

47. Breece Hall, NYJ (RB20)

48. Dameon Pierce, Hou (RB21)

49. Tyler Lockett, Sea (WR20)

50. Darren Waller, NYG (TE4)

51. Amari Cooper, Cle (WR21)

52. Miles Sanders, Car (RB22)

53. Chris Godwin, TB (WR22)

54. Chris Olave, NO (WR23)

55. George Kittle, SF (TE5)

56. Justin Fields, Chi (QB6)

57. D'Andre Swift, Phi (RB23)

58. Calvin Ridley, Jax (WR24)

59. Jerry Jeudy, Den (WR25)

60. David Montgomery, Det (RB24)

61. Justin Herbert, LAC (QB7)

62. Trevor Lawrence, Jax (QB8)

63. Deshaun Watson, Cle (QB9)

64. Christian Watson, GB (WR26)

65. Mike Williams, LAC (WR27)

66. DJ Moore, Chi (WR28)

67. Mike Evans, TB (WR29)

68. J.K. Dobbins, Bal (RB25)

69. Drake London, Atl (WR30)

70. Isiah Pacheco, KC (RB26)

71. Dallas Goedert, Phi (TE6)

72. Kyle Pitts, Atl (TE7)

73. Rachaad White, TB (RB27)

74. Diontae Johnson, Pit (WR31)

75. Cam Akers, LAR (RB28)

76. Daniel Jones, NYG (QB10)

77. Evan Engram, Jax (TE8)

78. Tua Tagovailoa, Mia (QB11)

79. Geno Smith, Sea (QB12)

80. Aaron Rodgers, NYJ (QB13)

81. Christian Kirk, Jax (WR32)

82. Brandon Aiyuk, SF (WR33)

83. Marquise Brown, Ari (WR34)

84. Odell Beckham Jr., Bal (WR35)

85. Rashaad Penny, Phi (RB29)

86. James Cook, Buf (RB30)

87. Pat Freiermuth, Pit (TE9)

88. Dalton Schultz, Hou (TE10)

89. Brandin Cooks, Dal (WR36)

90. George Pickens, Pit (WR37)

91. Javonte Williams, Den (RB31)

92. AJ Dillon, GB (RB32)

93. David Njoku, Cle (TE11)

94. Tyler Higbee, LAR (TE12)

95. Kirk Cousins, Min (QB14)

96. Dak Prescott, Dal (QB15)

97. Gabe Davis, Buf (WR38)

98. Jakobi Meyers, LV (WR39)

99. Brian Robinson Jr., Wsh (RB33)

100. Jeff Wilson Jr., Mia (RB34)