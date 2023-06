Fantasy football rankings: Eric Moody's top 200 for keeper leagues

As summer arrives, the anticipation builds for NFL training camps, preseason games and the eventual fantasy football season. Keeper leagues in fantasy football are growing fast. They allow managers to retain a select number of players from the previous season, adding a strategic element and fostering league engagement. These PPR rankings have a three-year perspective in mind in order to provide a valuable framework to assess player value for trades and prioritize your keeper selections. Age is a big factor in these rankings. You can use them to navigate the fantasy football landscape and make informed decisions that will shape your team's future.

Last update: June 1

1. Justin Jefferson, Min (WR1)

2. Ja'Marr Chase, Cin (WR2)

3. Bijan Robinson, Atl (RB1)

4. CeeDee Lamb, Dal (WR3)

5. Breece Hall, NYJ (RB2)

6. Jonathan Taylor, Ind (RB3)

7. A.J. Brown, Phi (WR4)

8. Garrett Wilson, NYJ (WR5)

9. Jaylen Waddle, Mia (WR6)

10. Christian McCaffrey, SF (RB4)

11. Saquon Barkley, NYG (RB5)

12. Jahmyr Gibbs, Det (RB6)

13. Amon-Ra St. Brown, Det (WR7)

14. Travis Etienne Jr., Jax (RB7)

15. Chris Olave, NO (WR8)

16. Tee Higgins, Cin (WR9)

17. Josh Jacobs, LV (RB8)

18. DeVonta Smith, Phi (WR10)

19. Kenneth Walker III, Sea (RB9)

20. Drake London, Atl (WR11)

21. Kyle Pitts, Atl (TE1)

22. DK Metcalf, Sea (WR12)

23. Tyreek Hill, Mia (WR13)

24. Travis Kelce, KC (TE2)

25. Cooper Kupp, LAR (WR14)

26. Mark Andrews, Bal (TE3)

27. Tony Pollard, Dal (RB10)

28. Stefon Diggs, Buf (WR15)

29. Najee Harris, Pit (RB11)

30. Patrick Mahomes, KC (QB1)

31. Davante Adams, LV (WR16)

32. Austin Ekeler, LAC (RB12)

33. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR17)

34. DJ Moore, Chi (WR18)

35. Rachaad White, TB (RB13)

36. Rhamondre Stevenson, NE (RB14)

37. Nick Chubb, Cle (RB15)

38. Javonte Williams, Den (RB16)

39. Christian Watson, GB (WR19)

40. Chris Godwin, TB (WR20)

41. Jalen Hurts, Phi (QB2)

42. Josh Allen, Buf (QB3)

43. Joe Burrow, Cin (QB4)

44. Dameon Pierce, Hou (RB17)

45. Michael Pittman Jr., Ind (WR21)

46. J.K. Dobbins, Bal (RB18)

47. Brandon Aiyuk, SF (WR22)

48. Quentin Johnston, LAC (WR23)

49. Deebo Samuel, SF (WR24)

50. Jordan Addison, Min (WR25)

51. Terry McLaurin, Wsh (WR26)

52. Zay Flowers, Bal (WR27)

53. Jahan Dotson, Wsh (WR28)

54. Lamar Jackson, Bal (QB5)

55. Treylon Burks, Ten (WR29)

56. Jerry Jeudy, Den (WR30)

57. Justin Herbert, LAC (QB6)

58. Cam Akers, LAR (RB19)

59. Jameson Williams, Det (WR31)

60. Trevor Lawrence, Jax (QB7)

61. D'Andre Swift, Phi (RB20)

62. Christian Kirk, Jax (WR32)

63. Justin Fields, Chi (QB8)

64. T.J. Hockenson, Min (TE4)

65. Derrick Henry, Ten (RB21)

66. Devon Achane, Mia (RB22)

67. George Pickens, Pit (WR33)

68. Dalvin Cook, Min (RB23)

69. Miles Sanders, Car (RB24)

70. George Kittle, SF (TE5)

71. Marquise Brown, Ari (WR34)

72. Diontae Johnson, Pit (WR35)

73. Aaron Jones, GB (RB25)

74. Dallas Goedert, Phi (TE6)

75. Zach Charbonnet, Sea (RB26)

76. Joe Mixon, Cin (RB27)

77. Amari Cooper, Cle (WR36)

78. Kyler Murray, Ari (QB9)

79. Rashod Bateman, Bal (WR37)

80. Calvin Ridley, Jax (WR38)

81. Elijah Moore, Cle (WR39)

82. Isiah Pacheco, KC (RB28)

83. Deshaun Watson, Cle (QB10)

84. Anthony Richardson, Ind (QB11)

85. Kendre Miller, NO (RB29)

86. David Montgomery, Det (RB30)

87. Mike Williams, LAC (WR40)

88. Alvin Kamara, NO (RB31)

89. DeAndre Hopkins, FA (WR41)

90. Kadarius Toney, KC (WR42)

91. Dak Prescott, Dal (QB12)

92. Josh Downs, Ind (WR43)

93. Keenan Allen, LAC (WR44)

94. AJ Dillon, GB (RB32)

95. Pat Freiermuth, Pit (TE7)

96. Bryce Young, Car (QB13)

97. Dalton Kincaid, Buf (TE8)

98. Jayden Reed, GB (WR45)

99. Marvin Mims Jr., Den (WR46)

100. C.J. Stroud, Hou (QB14)

101. Khalil Herbert, Chi (RB33)

102. Mike Evans, TB (WR47)

103. Roschon Johnson, Chi (RB34)

104. Greg Dulcich, Den (TE9)

105. Courtland Sutton, Den (WR48)

106. JuJu Smith-Schuster, NE (WR49)

107. Tua Tagovailoa, Mia (QB15)

108. Brian Robinson Jr., Wsh (RB35)

109. Tyler Lockett, Sea (WR50)

110. James Cook, Buf (RB36)

111. Jakobi Meyers, LV (WR51)

112. Tank Bigsby, Jax (RB37)

113. Jonathan Mingo, Car (WR52)

114. Daniel Jones, NYG (QB16)

115. Gabe Davis, Buf (WR53)

116. Kirk Cousins, Min (QB17)

117. Chigoziem Okonkwo, Ten (TE10)

118. James Conner, Ari (RB38)

119. Sam LaPorta, Det (TE11)

120. Rondale Moore, Ari (WR54)

121. Zamir White, LV (RB39)

122. Michael Mayer, LV (TE12)

123. Antonio Gibson, Wsh (RB40)

124. Damien Harris, Buf (RB41)

125. Rashee Rice, KC (WR55)

126. Brandin Cooks, Dal (WR56)

127. Darnell Mooney, Chi (WR57)

128. Tyjae Spears, Ten (RB42)

129. Alexander Mattison, Min (RB43)

130. Darren Waller, NYG (TE13)

131. Isaiah Spiller, LAC (RB44)

132. Jared Goff, Det (QB18)

133. Evan Engram, Jax (TE14)

134. Trey McBride, Ari (TE15)

135. David Njoku, Cle (TE16)

136. Rashaad Penny, Phi (RB45)

137. Geno Smith, Sea (QB19)

138. Kenny Pickett, Pit (QB20)

139. Tyler Higbee, LAR (TE17)

140. Hayden Hurst, Car (TE18)

141. Wan'Dale Robinson, NYG (WR58)

142. Jamaal Williams, NO (RB46)

143. Aaron Rodgers, NYJ (QB21)

144. Tyler Allgeier, Atl (RB47)

145. Jalin Hyatt, NYG (WR59)

146. Derek Carr, NO (QB22)

147. Cole Kmet, Chi (TE19)

148. Elijah Mitchell, SF (RB48)

149. Trey Lance, SF (QB23)

150. Zonovan Knight, NYJ (RB49)

151. Skyy Moore, KC (WR60)

152. Cedric Tillman, Cle (WR61)

153. Alec Pierce, Ind (WR62)

154. Devin Singletary, Hou (RB50)

155. Dalton Schultz, Hou (TE20)

156. Samaje Perine, Den (RB51)

157. Russell Wilson, Den (QB24)

158. Donovan Peoples-Jones, Cle (WR63)

159. Mac Jones, NE (QB25)

160. Odell Beckham Jr., Bal (WR64)

161. Jordan Love, GB (QB26)

162. Kenneth Gainwell, Phi (RB52)

163. Luke Musgrave, GB (TE21)

164. Juwan Johnson, NO (TE22)

165. Noah Fant, Sea (TE23)

166. Dawson Knox, Buf (TE24)

167. Chase Claypool, Chi (WR65)

168. Zach Ertz, Ari (TE25)

169. Nico Collins, Hou (WR66)

170. Gerald Everett, LAC (TE26)

171. Tyler Boyd, Cin (WR67)

172. Will Levis, Ten (QB27)

173. Rashid Shaheed, NO (WR68)

174. Allen Lazard, NYJ (WR69)

175. Michael Wilson, Ari (WR70)

176. John Metchie III, Hou (WR71)

177. Jalen Tolbert, Dal (WR72)

178. Mike Gesicki, NE (TE27)

179. Jelani Woods, Ind (TE28)

180. DJ Chark, Car (WR73)

181. Brock Purdy, SF (QB28)

182. D'Onta Foreman, Chi (RB53)

183. Cordarrelle Patterson, Atl (RB54)

184. Tyquan Thornton, NE (WR74)

185. Hendon Hooker, Det (QB29)

186. James Robinson, NE (RB55)

187. Luke Schoonmaker, Dal (TE29)

188. Michael Thomas, NO (WR75)

189. Jerome Ford, Cle (RB56)

190. Leonard Fournette, FA (RB57)

191. Chase Edmonds, TB (RB58)

192. Isaiah Likely, Bal (TE30)

193. Allen Robinson II, Pit (WR76)

194. Isaiah Hodgins, NYG (WR77)

195. Joshua Palmer, LAC (WR78)

196. Mecole Hardman Jr., NYJ (WR79)

197. Zay Jones, Jax (WR80)

198. Kareem Hunt, FA (RB59)

199. David Bell, Cle (WR81)

200. Ezekiel Elliott, FA (RB60)