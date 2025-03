Who has won Copa del Rey? All-time winners list

Open Extended Reactions

The Copa del Rey is an annual knockout soccer competition in Spain. First played in 1903, it is the country's oldest and most prestigious tournament organized by the Royal Spanish Football Federation. The winner earns one of the most coveted trophies in soccer and a spot in the UEFA Europa League and the Spanish Supercopa. Barcelona have won the Copa del Rey 31 times, more than any other club.

Here's a complete list of Copa del Rey winners.

2024: Athletic Club

2023: Real Madrid

2022: Real Betis

2021: Barcelona

2020: Real Sociedad

2019: Valencia

2018: Barcelona

2017: Barcelona

2016: Barcelona

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Atlético Madrid

2012: Barcelona

2011: Real Madrid

2010: Sevilla

2009: Barcelona

2008: Valencia

2007: Sevilla

2006: Espanyol

2005: Real Betis

2004: Real Zaragoza

2003: Mallorca

2002: Deportivo La Coruña

2001: Real Zaragoza

2000: Espanyol

1999: Valencia

1998: Barcelona

1997: Barcelona

1996: Atlético Madrid

1995: Deportivo La Coruña

1994: Real Zaragoza

1993: Real Madrid

1992: Atlético Madrid

1991: Atlético Madrid

1990: Barcelona

1989: Real Madrid

1988: Barcelona

1987: Real Sociedad

1986: Real Zaragoza

1985: Atlético Madrid

1984: Athletic Club

1983: Barcelona

1982: Real Madrid

1981: Barcelona

1980: Real Madrid

1979: Valencia

1978: Barcelona

1977: Real Betis

1976: Atlético Madrid

1975: Real Madrid

1974: Real Madrid

1973: Athletic Club

1972: Atlético Madrid

1971: Barcelona

1970: Real Madrid

1969: Athletic Club

1968: Barcelona

1967: Valencia

1966: Real Zaragoza

1965: Atlético Madrid

1964: Real Zaragoza

1963: Barcelona

1962: Real Madrid

1961: Atlético Madrid

1960: Atlético Madrid

1959: Barcelona

1958: Athletic Club

1957: Barcelona

1956: Athletic Club

1955: Athletic Club

1954: Valencia

1953: Barcelona

1952: Barcelona

1951: Barcelona

1950: Athletic Club

1949: Valencia

1948: Sevilla

1947: Real Madrid

1946: Real Madrid

1945: Athletic Club

1944: Athletic Club

1943: Athletic Club

1942: Barcelona

1941: Valencia

1940: Espanyol

1939: Sevilla

1937: Levante

1936: Real Madrid

1935: Sevilla

1934: Real Madrid

1933: Athletic Club

1932: Athletic Club

1931: Athletic Club

1930: Athletic Club

1929: Espanyol

1928: Barcelona

1927: Real Unión Irun

1926: Barcelona

1925: Barcelona

1924: Real Unión Irun

1923: Athletic Club

1922: Barcelona

1921: Athletic Club

1920: Barcelona

1919: Arenas Club

1918: Real Unión Irun

1917: Real Madrid

1916: Athletic Club

1915: Athletic Club

1914: Athletic Club

1913: Barcelona

1913: Racing Club

1912: Barcelona

1911: Athletic Club

1910: Barcelona

1910: Athletic Club

1909: Real Sociedad

1908: Real Madrid

1907: Real Madrid

1906: Real Madrid

1905: Real Madrid

1904: Athletic Club

1903: Athletic Club

