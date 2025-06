Mark Schlabach reports the latest on Scottie Scheffler after the world No. 1 player's practice round ahead of the U.S. Open. (1:03)

Open Extended Reactions

The first and second rounds of the 125th U.S. Open at Oakmont Country Club (Pa.) will begin on Thursday. Here are the tee times for each round:

All times ET

(a) denotes amateur

First round

Tee No. 1

6:45 a.m. -- Matt Vogt (a), Kevin Velo, Trent Phillips

6:56 a.m. -- Chandler Blanchet, Alvaro Ortiz, Doug Ghim

7:07 a.m. -- Evan Beck (a), Maxwell Moldovan, Justin Hicks

7:18 a.m. -- Harris English, Tommy Fleetwood, Keegan Bradley

7:29 a.m. -- Xander Schauffele, Jose Luis Ballester Barrio, Bryson DeChambeau

7:40 a.m. -- Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark, Gary Woodland

7:51 a.m. -- Akshay Bhatia, Matt McCarty, Robert MacIntyre

8:02 a.m. -- Cam Davis, Davis Thompson, Thomas Detry

8:13 a.m. -- Richard Bland, Trevor Gutschewski (a), Lanto Griffin

8:24 a.m. -- Edoardo Molinari, Sam Stevens, Ryan Gerard

8:35 a.m. -- Thriston Lawrence, Noah Kent (a), Thorbjørn Olesen

8:46 a.m. -- Jinichiro Kozuma, Cameron Tankersley (a), Chase Johnson

8:57 a.m. -- Philip Barbaree, Riley Lewis. Brady Calkins

12:30 p.m. -- Frederic LaCroix, Emiliano Grillo, Sam Bairstow

12:41 p.m. -- Byeong Hun An, Joe Highsmith, Ryan Fox

12:52 p.m. -- Victor Perez, Jacob Bridgeman, Adam Schenk

1:03 p.m. -- Min Woo Lee, Justin Thomas, Brooks Koepka

1:14 p.m. -- Sam Burns, Nico Echavarria, Denny McCarthy

1:25 p.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Scottie Scheffler

1:36 p.m. -- Corey Conners, Jason Day, Patrick Reed

1:47 p.m. -- Joaquín Niemann, Bud Cauley, Daniel Berger

1:58 p.m. -- Mackenzie Hughes, Tony Finau, Chris Kirk

2:09 p.m. -- Ben James (a), Rasmus Højgaard, Stephan Jaeger

2:20 p.m. -- Rasmus Neergaard-Petersen, Justin Hastings (a), Laurie Canter

2:31 p.m. -- Frankie Harris (a), Emilio Gonzalez R., Roberto Díaz

2:42 p.m. -- Grant Haefner, Joey Herrera, George Kneiser

Tee No. 10

6:45 a.m. -- Zac Blair, Scott Vincent, Alistair Docherty

6:56 a.m. -- Jacques Kruyswijk, Jordan Smith, Eric Cole

7:07 a.m. -- Tom Kim, J.J. Spaun, Taylor Pendrith

7:18 a.m. -- Ludvig Åberg, Adam Scott, Hideki Matsuyama

7:29 a.m. -- Ben Griffin, Andrew Novak, Maverick McNealy

7:40 a.m. -- Shane Lowry, Justin Rose, Rory McIlroy

7:51 a.m. -- Patrick Cantlay, Si Woo Kim, Lucas Glover

8:02 a.m. -- Cameron Smith, Brian Harman, Phil Mickelson

8:13 a.m. -- Niklas Norgaard, Brian Campbell, Justin Lower

8:24 a.m. -- Davis Riley, Jackson Koivun (a), Johnny Keefer

8:35 a.m. -- James Hahn, Mark Hubbard, Michael La Sasso (a)

8:46 a.m. -- Joakim Lagergren, Mason Howell (a), Chris Gotterup

8:57 a.m. -- Zach Bauchou, Jackson Buchanan, Lance Simpson (a)

12:30 p.m. -- Will Chandler, Andrea Pavan, Takumi Kanaya

12:41 p.m. -- Bryan Lee (a), Guido Migliozzi, Preston Summerhays

12:52 p.m. -- Erik van Rooyen, Max Greyserman, Matt Wallace

1:03 p.m. -- Russell Henley, Christiaan Bezuidenhout, Nick Taylor

1:14 p.m. -- Jordan Spieth, Jon Rahm, Dustin Johnson

1:25 p.m. -- Tyrrell Hatton, Sungjae Im, Sepp Straka

1:36 p.m. -- Cameron Young, Tom Hoge, J.T. Poston

1:47 p.m. -- Jhonattan Vegas, Michael Kim, Matthieu Pavon

1:58 p.m. -- Marc Leishman, Aaron Rai, Nick Dunlap

2:09 p.m. -- Matthew Jordan, Yuta Sugiura, Carlos Ortiz

2:20 p.m. -- Ryan McCormick, Trevor Cone, Zachery Pollo (a)

2:31 p.m. -- James Nicholas, Tyler Weaver (a), Riki Kawamoto

2:42 p.m. -- Austen Truslow, Harrison Ott, George Duangmanee

Second round

Tee No. 1

6:45 a.m. -- Will Chandler, Andrea Pavan, Takumi Kanaya

6:56 a.m. -- Bryan Lee (a), Guido Migliozzi, Preston Summerhays

7:07 a.m. -- Erik van Rooyen, Max Greyserman, Matt Wallace

7:18 a.m. -- Russell Henley, Christiaan Bezuidenhout, Nick Taylor

7:29 a.m. -- Jordan Spieth, Jon Rahm, Dustin Johnson

7:40 a.m. -- Tyrrell Hatton, Sungjae Im, Sepp Straka

7:51 a.m. -- Cameron Young, Tom Hoge, J.T. Poston

8:02 a.m. -- Jhonattan Vegas, Michael Kim, Matthieu Pavon

8:13 a.m. -- Marc Leishman, Aaron Rai, Nick Dunlap

8:24 a.m. -- Matthew Jordan, Yuta Sugiura, Carlos Ortiz

8:35 a.m. -- Ryan McCormick, Trevor Cone, Zachery Pollo (a)

8:46 a.m. -- James Nicholas, Tyler Weaver (a), Riki Kawamoto

8:57 a.m. -- Austen Truslow, Harrison Ott, George Duangmanee

12:30 p.m. -- Zac Blair, Scott Vincent, Alistair Docherty

12:41 p.m. -- Jacques Kruyswijk, Jordan Smith, Eric Cole

12:52 p.m. -- Tom Kim, J.J. Spaun, Taylor Pendrith

1:03 p.m. -- Ludvig Åberg, Adam Scott, Hideki Matsuyama

1:14 p.m. -- Ben Griffin, Andrew Novak, Maverick McNealy

1:25 p.m. -- Shane Lowry, Justin Rose, Rory McIlroy

1:36 p.m. -- Patrick Cantlay, Si Woo Kim, Lucas Glover

1:47 p.m. -- Cameron Smith, Brian Harman, Phil Mickelson

1:58 p.m. -- Niklas Norgaard, Brian Campbell, Justin Lower

2:09 p.m. -- Davis Riley, Jackson Koivun (a), Johnny Keefer

2:20 p.m. -- James Hahn, Mark Hubbard, Michael La Sasso (a)

2:31 p.m. -- Joakim Lagergren, Mason Howell (a), Chris Gotterup

2:42 p.m. -- Zach Bauchou, Jackson Buchanan, Lance Simpson (a)

Tee No. 10

6:45 a.m. -- Frederic LaCroix, Emiliano Grillo, Sam Bairstow

6:56 a.m. -- Byeong Hun An, Joe Highsmith, Ryan Fox

7:07 a.m. -- Victor Perez, Jacob Bridgeman, Adam Schenk

7:18 a.m. -- Min Woo Lee, Justin Thomas, Brooks Koepka

7:29 a.m. -- Sam Burns, Nico Echavarria, Denny McCarthy

7:40 a.m. -- Viktor Hovland, Collin Morikawa, Scottie Scheffler

7:51 a.m. -- Corey Conners, Jason Day, Patrick Reed

8:02 a.m. -- Joaquin Niemann, Bud Cauley, Daniel Berger

8:13 a.m. -- Mackenzie Hughes, Tony Finau, Chris Kirk

8:24 a.m. -- Ben James (a), Rasmus Højgaard, Stephan Jaeger

8:35 a.m. -- Rasmus Neergaard-Petersen, Justin Hastings (a), Laurie Canter

8:46 a.m. -- Frankie Harris (a), Emilio Gonzalez R., Roberto Díazv

8:57 a.m. -- Grant Haefner, Joey Herrera, George Kneiser

12:30 p.m. -- Matt Vogt (a), Kevin Velo, Trent Phillips

12:41 p.m. -- Chandler Blanchet, Alvaro Ortiz, Doug Ghim

12:52 p.m. -- Evan Beck (a), Maxwell Moldovan, Justin Hicks

1:03 p.m. -- Harris English, Tommy Fleetwood, Keegan Bradley

1:14 p.m. -- Xander Schauffele, Jose Luis Ballester Barrio, Bryson DeChambeau

1:25 p.m. -- Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark, Gary Woodland

1:36 p.m. -- Akshay Bhatia, Matt McCarty, Robert MacIntyre

1:47 p.m. -- Cam Davis, Davis Thompson, Thomas Detry

1:58 p.m. -- Richard Bland, Trevor Gutschewski (a), Lanto Griffin

2:09 p.m. -- Edoardo Molinari, Sam Stevens, Ryan Gerard

2:20 p.m. -- Thriston Lawrence, Noah Kent (a), Thorbjørn Olesen

2:31 p.m. -- Jinichiro Kozuma, Cameron Tankersley (a), Chase Johnson

2:42 p.m. -- Philip Barbaree, Riley Lewis, Brady Calkins