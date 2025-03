Who has won the men's ACC tournament? All-time winners list

Open Extended Reactions

The 2025 men's ACC tournament runs March 11-15. Last year, NC State beat North Carolina to take home the title. Let's review winners throughout the history of the tournament.

1954 : NC State

1955 : NC State

1956 : NC State

1957 : North Carolina

1958 : Maryland

1959 : NC State

1960 : Duke

1961 : Wake Forest

1962 : Wake Forest

1963 : Duke

1964 : Duke

1965 : NC State

1966 : Duke

1967 : North Carolina

1968 : North Carolina

1969 : North Carolina

1970 : NC State

1971 : South Carolina

1972 : North Carolina

1973 : NC State

1974 : NC State

1975 : North Carolina

1976 : Virginia

1977 : North Carolina

1978 : Duke

1979 : North Carolina

1980 : Duke

1981 : North Carolina

1982 : North Carolina

1983 : NC State

1984 : Maryland

1985 : Georgia Tech

1986 : Duke

1987 : NC State

1988 : Duke

1989 : North Carolina

1990 : Georgia Tech

1991 : North Carolina

1992: Duke

1993 : Georgia Tech

1994 : North Carolina

1995 : Wake Forest

1996 : Wake Forest

1997 : North Carolina

1998 : North Carolina

1999 : Duke

2000 : Duke

2001 : Duke

2002 : Duke

2003 : Duke

2004 : Maryland

2005 : Duke

2006 : Duke

2007 : North Carolina

2008 : North Carolina

2009 : Duke

2010 : Duke

2011 : Duke

2012 : Florida State

2013 : Miami

2014 : Virginia

2015 : Notre Dame

2016 : North Carolina

2017 : Duke

2018 : Virginia

2019 : Duke

2020 : No tournament held

2021 : Georgia Tech

2022 : Virginia Tech

2023 : Duke

2024: NC State

