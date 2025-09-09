        <
          Rest-of-season rankings: Emeka Egbuka, Travis Etienne Jr. climb ranks; Tua tumbles

          Buccaneers rookie Emeka Egbuka vaults into the top 20 at wide receiver following a two-TD performance in Week 1. AP Photo/Danny Karnik
          • Eric KarabellSep 9, 2025, 02:10 PM
              Eric Karabell is a senior writer for fantasy baseball, football and basketball at ESPN. Eric is a charter member of FSWA Hall of Fame and author of "The Best Philadelphia Sports Arguments".
          Each week, Eric Karabell ranks players by position based on their fantasy football value for the rest of the 2025 season. Use the information to optimize the players for their future potential and/or to gauge their value in trade. Eric's top 100 can be found below the positions in this column.

          Quarterback

          Rankings changes: We try to avoid overthinking in this column, so you won't find much panic after only one week. New York Jets newcomer Justin Fields and Indianapolis Colts newcomer Daniel Jones were among the top three fantasy scorers at QB, thanks to their legs, and they force their way up the rankings. Keeping with the theme of veterans changing franchises and thriving, the Pittsburgh Steelers introduced Aaron Rodgers and enjoyed a comeback win. Rodgers cracks the top 20.

          Miami Dolphins starter Tua Tagovailoa tumbles. Cleveland Browns starter (for now) Joe Flacco does not quite catch Carolina Panthers starter Bryce Young or Tennessee Titans rookie Cam Ward, but it's close. Nine former top overall NFL draft picks, including Young and Ward, started at QB in Week 1. Only Tampa Bay Buccaneers star Baker Mayfield was among the top 10 QB fantasy scorers.

          Running back

          Rankings changes: Similarly, there is little overexaggeration at running back, where the great (and somehow still underrated) Baltimore Ravens star Derrick Henry was already among the top three before running all over Buffalo. San Francisco 49ers star Christian McCaffrey led the position in volume in Week 1, but is that a good thing? Don't we want/need him healthy for four months? McCaffrey moves up to No. 6 (don't get too greedy), but we can't make him No. 1 at RB. We must acknowledge the health risk.

          Many Dolphins fell in this week's rankings, including De'Von Achane, but he remains a coveted player. Among the top Week 1 options moving up are Steelers starter Jaylen Warren, Jacksonville Jaguars starter Travis Etienne Jr., Dallas Cowboys newcomer Javonte Williams and Denver Broncos newcomer J.K. Dobbins. We wouldn't call any of them safe for the long term yet. Tank Bigsby joins the Philadelphia Eagles. Interesting!

          Wide receiver

          Rankings changes: Week 1 was not the most proficient week for top wide receivers, with Cincinnati Bengals star Ja'Marr Chase, Detroit Lions star Amon-Ra St. Brown, Jaguars star Brian Thomas Jr., Houston Texans star Nico Collins and Eagles star A.J. Brown among those not performing up to typical standards. Those players hold their rankings. We are not concerned.

          Kudos to Jets star Garrett Wilson, Ravens star Zay Flowers and Buccaneers rookie Emeka Egbuka for moving up in the top 20. Miami's Tyreek Hill and Washington's Terry McLaurin fall out, but not far. The Steelers' Calvin Austin III, Patriots' Kayshon Boutte and Chiefs Hollywood Brown and JuJu Smith-Schuster enter the rankings.

          Tight end

          Rankings changes: Top options are dealing with injuries here, but the news looks positive for Las Vegas Raiders star Brock Bowers (knee). He should play this week. 49ers star George Kittle (hamstring) will not, and he dips a bit in the rankings, but not too much. Colts rookie Tyler Warren pushes his way into the top 10. Perhaps he keeps pushing for more. Browns rookie Harold Fannin Jr. moves into the top 25, along with Jaguars veteran Brenton Strange and Atlanta Falcons underachiever Kyle Pitts Sr. This is the year, right?!?

          Defense/special teams

