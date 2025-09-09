Each week, Eric Karabell ranks players by position based on their fantasy football value for the rest of the 2025 season. Use the information to optimize the players for their future potential and/or to gauge their value in trade. Eric's top 100 can be found below the positions in this column. Quarterback Rankings changes: We try to avoid overthinking in this column, so you won't find much panic after only one week. New York Jets newcomer and Justin Fields Indianapolis Colts newcomer were among the top three fantasy scorers at QB, thanks to their legs, and they force their way up the rankings. Keeping with the theme of veterans changing franchises and thriving, the Daniel Jones Pittsburgh Steelers introduced and enjoyed a comeback win. Rodgers cracks the top 20. Aaron Rodgers Miami Dolphins starter tumbles. Tua Tagovailoa Cleveland Browns starter (for now) does not quite catch Joe Flacco Carolina Panthers starter Bryce Young or Tennessee Titans rookie Cam Ward, but it's close. Nine former top overall NFL draft picks, including Young and Ward, started at QB in Week 1. Only Tampa Bay Buccaneers star Baker Mayfield was among the top 10 QB fantasy scorers. Top 40 Quarterbacks
Pos.
Rank
Ovr.
Rank
Player
Team
Bye
Next 3
1
31
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
2
32
BAL
7
CLE, DET, @KC
3
35
WSH
12
@GB, LV, @ATL
4
36
PHI
9
@KC, LAR, @TB
5
49
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
6
58
KC
10
PHI, @NYG, BAL
7
59
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
8
60
ARI
8
CAR, @SF, SEA
9
61
DEN
12
@IND, @LAC, CIN
10
84
UP
NYJ
9
BUF, @TB, @MIA
11
85
DOWN
SF
14
@NO, ARI, JAX
12
86
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
13
87
CHI
5
@DET, DAL, @LV
14
NR
NE
14
@MIA, PIT, CAR
15
NR
DAL
10
NYG, @CHI, GB
16
NR
DET
8
CHI, @BAL, CLE
17
NR
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
18
NR
UP
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
19
NR
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
20
NR
UP
PIT
5
SEA, @NE, MIN
21
NR
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
22
NR
DOWN
HOU
6
TB, @JAX, TEN
23
NR
GB
5
WSH, @CLE, @DAL
24
NR
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
25
NR
LV
8
LAC, @WSH, CHI
26
NR
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
27
NR
DOWN
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
28
NR
DOWN
CAR
14
@ARI, ATL, @NE
29
NR
DOWN
TEN
10
LAR, IND, @HOU
30
NR
UP
CLE
9
@BAL, GB, @DET
31
NR
NO
11
SF, @SEA, @BUF
32
NR
NYG
14
@DAL, KC, LAC
33
NR
NYG
14
@DAL, KC, LAC
34
NR
NO
11
SF, @SEA, @BUF
35
NR
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
36
NR
CLE
9
@BAL, GB, @DET
37
NR
CLE
9
@BAL, GB, @DET
38
NR
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
39
NR
UP
SF
14
@NO, ARI, JAX
40
NR
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
Rankings changes: Similarly, there is little overexaggeration at running back, where the great (and somehow still underrated) Baltimore Ravens star was already among the top three before running all over Buffalo. Derrick Henry San Francisco 49ers star led the position in volume in Week 1, but is that a good thing? Don't we want/need him healthy for four months? McCaffrey moves up to No. 6 (don't get too greedy), but we can't make him No. 1 at RB. We must acknowledge the health risk. Christian McCaffrey
Many Dolphins fell in this week's rankings, including
, but he remains a coveted player. Among the top Week 1 options moving up are Steelers starter De'Von Achane , Jaylen Warren Jacksonville Jaguars starter , Travis Etienne Jr. Dallas Cowboys newcomer and Javonte Williams Denver Broncos newcomer . We wouldn't call any of them safe for the long term yet. J.K. Dobbins Tank Bigsby joins the Philadelphia Eagles. Interesting! Top 60 Running Backs
Pos.
Rank
Ovr.
Rank
Player
Team
Bye
Next 3
1
4
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
2
5
BAL
7
CLE, DET, @KC
3
6
DET
8
CHI, @BAL, CLE
4
9
LV
8
LAC, @WSH, CHI
5
10
PHI
9
@KC, LAR, @TB
6
11
UP
SF
14
@NO, ARI, JAX
7
12
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
8
17
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
9
18
GB
5
WSH, @CLE, @DAL
10
19
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
11
23
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
12
24
DOWN
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
13
29
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
14
30
UP
NYJ
9
BUF, @TB, @MIA
15
33
CAR
14
@ARI, ATL, @NE
16
34
NO
11
SF, @SEA, @BUF
17
50
ARI
8
CAR, @SF, SEA
18
51
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
19
52
NE
14
@MIA, PIT, CAR
20
53
DET
8
CHI, @BAL, CLE
21
54
UP
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
22
66
CHI
5
@DET, DAL, @LV
23
67
UP
PIT
5
SEA, @NE, MIN
24
68
DOWN
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
25
74
DOWN
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
26
75
UP
DAL
10
NYG, @CHI, GB
27
76
TEN
10
LAR, IND, @HOU
28
77
UP
DEN
12
@IND, @LAC, CIN
29
78
DOWN
DEN
12
@IND, @LAC, CIN
30
79
NYG
14
@DAL, KC, LAC
31
80
UP
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
32
92
UP
WSH
12
@GB, LV, @ATL
33
93
DOWN
WSH
12
@GB, LV, @ATL
34
NR
DOWN
KC
10
PHI, @NYG, BAL
35
NR
UP
ARI
8
CAR, @SF, SEA
36
NR
UP
CLE
9
@BAL, GB, @DET
37
NR
UP
CLE
9
@BAL, GB, @DET
38
NR
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
39
NR
DOWN
NE
14
@MIA, PIT, CAR
40
NR
DOWN
NYG
14
@DAL, KC, LAC
41
NR
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
42
NR
TEN
10
LAR, IND, @HOU
43
NR
HOU
6
TB, @JAX, TEN
44
NR
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
45
NR
DOWN
PIT
5
SEA, @NE, MIN
46
NR
NYJ
9
BUF, @TB, @MIA
47
NR
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
48
NR
UP
SF
14
@NO, ARI, JAX
49
NR
DOWN
PHI
9
@KC, LAR, @TB
50
NR
BAL
7
CLE, DET, @KC
51
NR
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
52
NR
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
53
NR
DOWN
CLE
9
@BAL, GB, @DET
54
NR
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
55
NR
KC
10
PHI, @NYG, BAL
56
NR
UP
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
57
NR
UP
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
58
NR
UP
SF
14
@NO, ARI, JAX
59
NR
DOWN
HOU
6
TB, @JAX, TEN
60
NR
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
Rankings changes: Week 1 was not the most proficient week for top wide receivers, with Cincinnati Bengals star Ja'Marr Chase, Detroit Lions star Amon-Ra St. Brown, Jaguars star Brian Thomas Jr., Houston Texans star Nico Collins and Eagles star A.J. Brown among those not performing up to typical standards. Those players hold their rankings. We are not concerned.
Kudos to Jets star
, Ravens star Garrett Wilson and Buccaneers rookie Zay Flowers for moving up in the top 20. Miami's Emeka Egbuka and Washington's Tyreek Hill fall out, but not far. The Steelers' Terry McLaurin , Patriots' Calvin Austin III and Chiefs Kayshon Boutte and Hollywood Brown enter the rankings. JuJu Smith-Schuster Top 60 Wide Receivers
Pos.
Rank
Ovr.
Rank
Player
Team
Bye
Next 3
1
1
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
2
2
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
3
3
DAL
10
NYG, @CHI, GB
4
7
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
5
8
DET
8
CHI, @BAL, CLE
6
13
NYG
14
@DAL, KC, LAC
7
14
HOU
6
TB, @JAX, TEN
8
15
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
9
16
PHI
9
@KC, LAR, @TB
10
20
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
11
21
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
12
22
UP
NYJ
9
BUF, @TB, @MIA
13
25
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
14
26
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
15
27
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
16
28
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
17
39
ARI
8
CAR, @SF, SEA
18
40
UP
BAL
7
CLE, DET, @KC
19
41
CHI
5
@DET, DAL, @LV
20
42
UP
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
21
43
DOWN
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
22
44
PIT
5
SEA, @NE, MIN
23
45
DEN
12
@IND, @LAC, CIN
24
46
DOWN
WSH
12
@GB, LV, @ATL
25
47
TEN
10
LAR, IND, @HOU
26
48
UP
LV
8
LAC, @WSH, CHI
27
55
DET
8
CHI, @BAL, CLE
28
56
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
29
57
CLE
9
@BAL, GB, @DET
30
62
NO
11
SF, @SEA, @BUF
31
63
DOWN
PHI
9
@KC, LAR, @TB
32
64
UP
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
33
65
DOWN
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
34
81
CAR
14
@ARI, ATL, @NE
35
82
GB
5
WSH, @CLE, @DAL
36
83
DOWN
KC
10
PHI, @NYG, BAL
37
88
CHI
5
@DET, DAL, @LV
38
89
DAL
10
NYG, @CHI, GB
39
90
NE
14
@MIA, PIT, CAR
40
91
UP
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
41
94
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
42
95
SF
14
@NO, ARI, JAX
43
96
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
44
97
WSH
12
@GB, LV, @ATL
45
98
UP
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
46
99
DOWN
SF
14
@NO, ARI, JAX
47
100
NO
11
SF, @SEA, @BUF
48
NR
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
49
NR
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
50
NR
UP
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
51
NR
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
52
NR
UP
PIT
5
SEA, @NE, MIN
53
NR
DOWN
KC
10
PHI, @NYG, BAL
54
NR
DOWN
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
55
NR
GB
5
WSH, @CLE, @DAL
56
NR
UP
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
57
NR
UP
NE
14
@MIA, PIT, CAR
58
NR
CLE
9
@BAL, GB, @DET
59
NR
KC
10
PHI, @NYG, BAL
60
NR
UP
KC
10
PHI, @NYG, BAL
Rankings changes: Top options are dealing with injuries here, but the news looks positive for Las Vegas Raiders star Brock Bowers (knee). He should play this week. 49ers star (hamstring) will not, and he dips a bit in the rankings, but not too much. Colts rookie George Kittle pushes his way into the top 10. Perhaps he keeps pushing for more. Browns rookie Tyler Warren . moves into the top 25, along with Jaguars veteran Harold Fannin Jr and Brenton Strange Atlanta Falcons underachiever . This is the year, right?!? Kyle Pitts Sr Top 40 Tight Ends
Pos.
Rank
Ovr.
Rank
Player
Team
Bye
Next 3
1
37
ARI
8
CAR, @SF, SEA
2
38
LV
8
LAC, @WSH, CHI
7
50
DOWN
SF
14
@NO, ARI, JAX
3
69
DET
8
CHI, @BAL, CLE
4
70
MIN
6
ATL, CIN, @PIT
5
71
KC
10
PHI, @NYG, BAL
6
72
UP
IND
11
DEN, @TEN, @LAR
8
NR
DEN
12
@IND, @LAC, CIN
9
NR
BAL
7
CLE, DET, @KC
10
NR
DOWN
CLE
9
@BAL, GB, @DET
11
NR
CHI
5
@DET, DAL, @LV
12
NR
BUF
7
@NYJ, MIA, NO
13
NR
DAL
10
NYG, @CHI, GB
14
NR
GB
5
WSH, @CLE, @DAL
15
NR
PHI
9
@KC, LAR, @TB
16
NR
NE
14
@MIA, PIT, CAR
17
NR
PIT
5
SEA, @NE, MIN
18
NR
WSH
12
@GB, LV, @ATL
19
NR
UP
JAX
8
@CIN, HOU, @SF
20
NR
PIT
5
SEA, @NE, MIN
21
NR
TEN
10
LAR, IND, @HOU
22
NR
UP
ATL
5
@MIN, @CAR, WSH
23
NR
UP
CLE
9
@BAL, GB, @DET
24
NR
TB
9
@HOU, NYJ, PHI
25
NR
UP
NO
11
SF, @SEA, @BUF
26
NR
DOWN
MIA
12
NE, @BUF, NYJ
27
NR
DOWN
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
28
NR
NYJ
9
BUF, @TB, @MIA
29
NR
HOU
6
TB, @JAX, TEN
30
NR
LAR
8
@TEN, @PHI, IND
31
NR
UP
CIN
10
JAX, @MIN, @DEN
32
NR
DOWN
NYG
14
@DAL, KC, LAC
33
NR
DOWN
BAL
7
CLE, DET, @KC
34
NR
DOWN
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
35
NR
CAR
14
@ARI, ATL, @NE
36
NR
SEA
8
@PIT, NO, @ARI
37
NR
LV
8
LAC, @WSH, CHI
38
NR
UP
SF
14
@NO, ARI, JAX
39
NR
DOWN
LAC
12
@LV, DEN, @NYG
40
NR
KC
10
PHI, @NYG, BAL
Defense/special teams Team Defense/Special Teams
Pos.
Rank
Ovr.
Rank
Team
Bye
Next 3
1
NR
UP
6
TB, @JAX, TEN
2
NR
5
SEA, @NE, MIN
3
NR
UP
12
@IND, @LAC, CIN
4
NR
UP
9
@KC, LAR, @TB
5
NR
DOWN
7
CLE, DET, @KC
6
NR
UP
5
WSH, @CLE, @DAL
7
NR
DOWN
6
ATL, CIN, @PIT
8
NR
UP
14
@MIA, PIT, CAR
9
NR
UP
8
@PIT, NO, @ARI
10
NR
UP
8
CHI, @BAL, CLE
11
NR
UP
8
CAR, @SF, SEA
12
NR
7
@NYJ, MIA, NO
13
NR
UP
9
@HOU, NYJ, PHI
14
NR
DOWN
10
PHI, @NYG, BAL
15
NR
UP
14
@DAL, KC, LAC
16
NR
DOWN
9
BUF, @TB, @MIA
17
NR
DOWN
14
@NO, ARI, JAX
18
NR
12
NE, @BUF, NYJ
19
NR
UP
11
DEN, @TEN, @LAR
20
NR
DOWN
5
@DET, DAL, @LV
21
NR
UP
8
@TEN, @PHI, IND
22
NR
UP
8
@CIN, HOU, @SF
23
NR
DOWN
10
LAR, IND, @HOU
24
NR
DOWN
12
@LV, DEN, @NYG
25
NR
DOWN
5
@MIN, @CAR, WSH
26
NR
DOWN
9
@BAL, GB, @DET
27
NR
DOWN
12
@GB, LV, @ATL
28
NR
DOWN
11
SF, @SEA, @BUF
29
NR
DOWN
10
JAX, @MIN, @DEN
30
NR
DOWN
10
NYG, @CHI, GB
31
NR
8
LAC, @WSH, CHI
32
NR
14
@ARI, ATL, @NE
Overall top 100
Eric Karabell's Rest-of-Year Top 100 Rankings
Rank
Player
Team
Bye
Pos.
Rank
Next 3
1
CIN
10
WR1
JAX, @MIN, @DEN
2
MIN
6
WR2
ATL, CIN, @PIT
3
DAL
10
WR3
NYG, @CHI, GB
4
ATL
5
RB1
@MIN, @CAR, WSH
5
BAL
7
RB2
CLE, DET, @KC
6
DET
8
RB3
CHI, @BAL, CLE
7
LAR
8
WR4
@TEN, @PHI, IND
8
DET
8
WR5
CHI, @BAL, CLE
9
LV
8
RB4
LAC, @WSH, CHI
10
PHI
9
RB5
@KC, LAR, @TB
11
UP
SF
14
RB6
@NO, ARI, JAX
12
TB
9
RB7
@HOU, NYJ, PHI
13
NYG
14
WR6
@DAL, KC, LAC
14
HOU
6
WR7
TB, @JAX, TEN
15
JAX
8
WR8
@CIN, HOU, @SF
16
PHI
9
WR9
@KC, LAR, @TB
17
IND
11
RB8
DEN, @TEN, @LAR
18
GB
5
RB9
WSH, @CLE, @DAL
19
UP
LAR
8
RB10
@TEN, @PHI, IND
20
ATL
5
WR10
@MIN, @CAR, WSH
21
CIN
10
WR11
JAX, @MIN, @DEN
22
UP
NYJ
9
WR12
BUF, @TB, @MIA
23
CIN
10
RB11
JAX, @MIN, @DEN
24
DOWN
MIA
12
RB12
NE, @BUF, NYJ
25
LAC
12
WR13
@LV, DEN, @NYG
26
LAR
8
WR14
@TEN, @PHI, IND
27
SEA
8
WR15
@PIT, NO, @ARI
28
TB
9
WR16
@HOU, NYJ, PHI
29
BUF
7
RB13
@NYJ, MIA, NO
30
UP
NYJ
9
RB14
BUF, @TB, @MIA
31
BUF
7
QB1
@NYJ, MIA, NO
32
BAL
7
QB2
CLE, DET, @KC
33
UP
CAR
14
RB15
@ARI, ATL, @NE
34
NO
11
RB16
SF, @SEA, @BUF
35
WSH
12
QB3
@GB, LV, @ATL
36
PHI
9
QB4
@KC, LAR, @TB
37
ARI
8
TE1
CAR, @SF, SEA
38
LV
8
TE2
LAC, @WSH, CHI
39
ARI
8
WR17
CAR, @SF, SEA
40
UP
BAL
7
WR18
CLE, DET, @KC
41
CHI
5
WR19
@DET, DAL, @LV
42
UP
TB
9
WR20
@HOU, NYJ, PHI
43
DOWN
MIA
12
WR21
NE, @BUF, NYJ
44
PIT
5
WR22
SEA, @NE, MIN
45
DEN
12
WR23
@IND, @LAC, CIN
46
DOWN
WSH
12
WR24
@GB, LV, @ATL
47
TEN
10
WR25
LAR, IND, @HOU
48
UP
LV
8
WR26
LAC, @WSH, CHI
49
CIN
10
QB5
JAX, @MIN, @DEN
50
ARI
8
RB17
CAR, @SF, SEA
51
DOWN
LAC
12
RB18
@LV, DEN, @NYG
52
NE
14
RB19
@MIA, PIT, CAR
53
DET
8
RB20
CHI, @BAL, CLE
54
UP
JAX
8
RB21
@CIN, HOU, @SF
55
DET
8
WR27
CHI, @BAL, CLE
56
JAX
8
WR28
@CIN, HOU, @SF
57
CLE
9
WR29
@BAL, GB, @DET
58
KC
10
QB6
PHI, @NYG, BAL
59
TB
9
QB7
@HOU, NYJ, PHI
60
ARI
8
QB8
CAR, @SF, SEA
61
DEN
12
QB9
@IND, @LAC, CIN
62
UP
NO
11
WR30
SF, @SEA, @BUF
63
DOWN
PHI
9
WR31
@KC, LAR, @TB
64
UP
IND
11
WR32
DEN, @TEN, @LAR
65
DOWN
MIA
12
WR33
NE, @BUF, NYJ
66
DOWN
CHI
5
RB22
@DET, DAL, @LV
67
UP
PIT
5
RB23
SEA, @NE, MIN
68
DOWN
SEA
8
RB24
@PIT, NO, @ARI
69
DET
8
TE3
CHI, @BAL, CLE
70
MIN
6
TE4
ATL, CIN, @PIT
71
UP
KC
10
TE5
PHI, @NYG, BAL
72
UP
IND
11
TE6
DEN, @TEN, @LAR
73
DOWN
SF
14
TE7
@NO, ARI, JAX
74
DOWN
MIN
6
RB25
ATL, CIN, @PIT
75
UP
DAL
10
RB26
NYG, @CHI, GB
76
DOWN
TEN
10
RB27
LAR, IND, @HOU
77
UP
DEN
12
RB28
@IND, @LAC, CIN
78
DEN
12
RB29
@IND, @LAC, CIN
79
NYG
14
RB30
@DAL, KC, LAC
80
UP
MIN
6
RB31
ATL, CIN, @PIT
81
CAR
14
WR34
@ARI, ATL, @NE
82
GB
5
WR35
WSH, @CLE, @DAL
83
DOWN
KC
10
WR36
PHI, @NYG, BAL
84
UP
NYJ
9
QB10
BUF, @TB, @MIA
85
DOWN
SF
14
QB11
@NO, ARI, JAX
86
LAC
12
QB12
@LV, DEN, @NYG
87
CHI
5
QB13
@DET, DAL, @LV
88
CHI
5
WR37
@DET, DAL, @LV
89
DAL
10
WR38
NYG, @CHI, GB
90
NE
14
WR39
@MIA, PIT, CAR
91
UP
LAC
12
WR40
@LV, DEN, @NYG
92
WSH
12
RB32
@GB, LV, @ATL
93
DOWN
WSH
12
RB33
@GB, LV, @ATL
94
BUF
7
WR41
@NYJ, MIA, NO
95
SF
14
WR42
@NO, ARI, JAX
96
SEA
8
WR43
@PIT, NO, @ARI
97
UP
WSH
12
WR44
@GB, LV, @ATL
98
UP
BUF
7
WR45
@NYJ, MIA, NO
99
SF
14
WR46
@NO, ARI, JAX
100
NO
11
WR47
SF, @SEA, @BUF