The fourth -- and final -- round of the 87th Masters at Augusta National will begin in pairings. Here are the tee times:

All times ET

(a) denotes amateur

Fourth Round

Tee No. 1

12:30 p.m. -- Tony Finau, Sahith Theegala

12:39 p.m. -- Tom Kim, Keegan Bradley

12:49 p.m. -- Phil Mickelson, Jordan Spieth

12:58 p.m. -- Ryan Fox, Taylor Moore

1:08 p.m. -- Sungjae Im, K.H. Lee

1:17 p.m. -- Joaquin Niemann, Cameron Young

1:27 p.m. -- Scottie Scheffler, Matt Fitzpatrick

1:36 p.m. - Gary Woodland, Jason Day

1:46 p.m. - Justin Rose, Shane Lowry

1:55 p.m. -- Xander Schauffele, Patrick Reed

2:05 p.m. -- Collin Morikawa, Sam Bennett (A)

2:14 p.m. -- Hideki Matsuyama, Russell Henley

2:24 p.m. -- Viktor Hovland, Patrick Cantlay

2:33 p.m. -- Brooks Koepka, Jon Rahm

Tee No. 10

12:30 p.m. -- Tyrrell Hatton, Max Homa

12:39 p.m. -- Chris Kirk, Scott Stallings

12:49 p.m. -- Cameron Smith, Sepp Straka

12:58 p.m. -- Tommy Fleetwood, Abraham Ancer

1:08 p.m. -- Si Woo Kim, Sam Burns

1:17 p.m. -- Séamus Power, Adam Scott

1:27 p.m. -- Harold Varner III, Harris English

1:36 p.m. -- Zach Johnson, Mackenzie Hughes

1:46 p.m. -- Talor Gooch, Thomas Pieters

1:55 p.m. -- Charl Schwartzel, Dustin Johnson

2:05 p.m. -- Mito Pereira, Fred Couples

2:14 p.m. -- Billy Horschel, J.T. Poston

2:24 p.m. -- Keith Mitchell