The 2024-25 NHL season begins Tuesday night with a tripleheader on ESPN and ESPN+, but we're looking beyond those games.

Will the Florida Panthers repeat as Stanley Cup champs? Which team will top the standings in each division? Who will take home all of the individual hardware?

We've gathered our cross-platform ESPN hockey family together to predict the winners of each division, along with the Stanley Cup champion and the players who will win all of the major awards.

Power Rankings, key intel

Jump ahead:

Atlantic | Metropolitan

Central | Pacific | Cup

Hart | Ross | Richard

Norris | Vezina | Calder

Atlantic Division

Sean Allen: Bruins

Blake Bolden: Maple Leafs

John Buccigross: Bruins

Ryan Callahan: Maple Leafs

Cassie Campbell-Pascall: Maple Leafs

Sachin Chandan: Panthers

Ryan S. Clark: Panthers

Rachel Doerrie: Panthers

Ray Ferraro: Panthers

Emily Kaplan: Panthers

Tim Kavanagh: Panthers

Hilary Knight: Bruins

Peter Lawrence-Riddell: Maple Leafs

Steve Levy: Bruins

Vince Masi: Panthers

Victoria Matiash: Maple Leafs

Sean McDonough: Panthers

Mark Messier: Maple Leafs

Mike Monaco: Maple Leafs

Arda Öcal: Maple Leafs

Kristen Shilton: Panthers

Bob Wischusen: Panthers

Greg Wyshynski: Maple Leafs

Totals: Panthers (10), Maple Leafs (9), Bruins (4)

Metro Division

Sean Allen: Devils

Blake Bolden: Rangers

John Buccigross: Rangers

Ryan Callahan: Rangers

Cassie Campbell-Pascall: Rangers

Sachin Chandan: Rangers

Ryan S. Clark: Rangers

Rachel Doerrie: Rangers

Ray Ferraro: Rangers

Emily Kaplan: Rangers

Tim Kavanagh: Devils

Hilary Knight: Rangers

Peter Lawrence-Riddell: Rangers

Steve Levy: Devils

Vince Masi: Rangers

Victoria Matiash: Devils

Sean McDonough: Rangers

Mark Messier: Rangers

Mike Monaco: Hurricanes

Arda Öcal: Devils

Kristen Shilton: Rangers

Bob Wischusen: Devils

Greg Wyshynski: Devils

Totals: Rangers (15), Devils (7), Hurricanes (1)

Central Division

Sean Allen: Stars

Blake Bolden: Stars

John Buccigross: Stars

Ryan Callahan: Stars

Cassie Campbell-Pascall: Stars

Sachin Chandan: Stars

Ryan S. Clark: Stars

Rachel Doerrie: Avalanche

Ray Ferraro: Stars

Emily Kaplan: Stars

Tim Kavanagh: Avalanche

Hilary Knight: Avalanche

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche

Steve Levy: Stars

Vince Masi: Stars

Victoria Matiash: Predators

Sean McDonough: Stars

Mark Messier: Stars

Mike Monaco: Stars

Arda Öcal: Stars

Kristen Shilton: Stars

Bob Wischusen: Stars

Greg Wyshynski: Stars

Totals: Stars (18), Avalanche (4), Predators (1)

Pacific Division

Sean Allen: Oilers

Blake Bolden: Kings

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Oilers

Cassie Campbell-Pascall: Oilers

Sachin Chandan: Oilers

Ryan S. Clark: Oilers

Rachel Doerrie: Oilers

Ray Ferraro: Oilers

Emily Kaplan: Oilers

Tim Kavanagh: Golden Knights

Hilary Knight: Oilers

Peter Lawrence-Riddell: Oilers

Steve Levy: Oilers

Vince Masi: Oilers

Victoria Matiash: Oilers

Sean McDonough: Oilers

Mark Messier: Oilers

Mike Monaco: Oilers

Arda Öcal: Oilers

Kristen Shilton: Oilers

Bob Wischusen: Oilers

Greg Wyshynski: Oilers

Totals: Oilers (21), Kings, (1), Golden Knights (1)

Stanley Cup champ

Sean Allen: Stars

John Buccigross: Oilers

Ryan Callahan: Stars

Cassie Campbell-Pascall: Oilers

Sachin Chandan: Oilers

Ryan S. Clark: Stars

Rachel Doerrie: Stars

Ray Ferraro: Stars

Emily Kaplan: Oilers

Tim Kavanagh: Stars

Hilary Knight: Bruins

Peter Lawrence-Riddell: Oilers

Steve Levy: Maple Leafs

Vince Masi: Stars

Victoria Matiash: Oilers

Sean McDonough: Oilers

Mark Messier: Rangers

Mike Monaco: Oilers

Arda Öcal: Oilers

Kristen Shilton: Oilers

Bob Wischusen: Oilers

Greg Wyshynski: Stars

Totals: Oilers (11), Stars (8), Bruins (1), Maple Leafs (1), Rangers (1)

Hart Trophy (MVP)

Sean Allen: Connor McDavid

Blake Bolden: Connor McDavid

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Cassie Campbell-Pascall: Connor McDavid

Sachin Chandan: Auston Matthews

Ryan S. Clark: Matthew Tkachuk

Rachel Doerrie: Nathan MacKinnon

Ray Ferraro: Connor McDavid

Emily Kaplan: Nathan MacKinnon

Tim Kavanagh: Jack Hughes

Hilary Knight: Connor McDavid

Peter Lawrence-Riddell: Connor McDavid

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Connor McDavid

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Auston Matthews

Mike Monaco: Connor McDavid

Arda Öcal: Connor McDavid

Kristen Shilton: Auston Matthews

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: McDavid (16), Matthews (3), MacKinnon (2), Tkachuk (1), Hughes (1)

Art Ross Trophy (points leader)

Sean Allen: David Pastrnak

Blake Bolden: Connor McDavid

John Buccigross: Connor McDavid

Ryan Callahan: Connor McDavid

Cassie Campbell-Pascall: Nathan MacKinnon

Sachin Chandan: Connor McDavid

Ryan S. Clark: Connor McDavid

Rachel Doerrie: Connor McDavid

Ray Ferraro: Connor McDavid

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Nathan MacKinnon

Hilary Knight: Nikita Kucherov

Peter Lawrence-Riddell: Nathan MacKinnon

Steve Levy: Connor McDavid

Vince Masi: Connor McDavid

Victoria Matiash: Artemi Panarin

Sean McDonough: Connor McDavid

Mark Messier: Connor McDavid

Mike Monaco: Connor McDavid

Arda Öcal: Connor McDavid

Kristen Shilton: Connor McDavid

Bob Wischusen: Connor McDavid

Greg Wyshynski: Connor McDavid

Totals: McDavid (17), MacKinnon (3), Pastrnak (1), Kucherov (1), Panarin (1)

Rocket Richard Trophy (goals leader)

Sean Allen: David Pastrnak

Blake Bolden: Auston Matthews

John Buccigross: Auston Matthews

Ryan Callahan: Auston Matthews

Cassie Campbell-Pascall: Auston Matthews

Sachin Chandan: Mikko Rantanen

Ryan S. Clark: Kyle Connor

Rachel Doerrie: Auston Matthews

Ray Ferraro: Auston Matthews

Emily Kaplan: Auston Matthews

Tim Kavanagh: David Pastrnak

Hilary Knight: Auston Matthews

Peter Lawrence-Riddell: Auston Matthews

Steve Levy: David Pastrnak

Vince Masi: David Pastrnak

Victoria Matiash: Auston Matthews

Sean McDonough: Auston Matthews

Mark Messier: Auston Matthews

Mike Monaco: Auston Matthews

Arda Öcal: Connor McDavid

Kristen Shilton: Auston Matthews

Bob Wischusen: Auston Matthews

Greg Wyshynski: David Pastrnak

Totals: Matthews (15), Pastrnak (5), Rantanen (1), Connor (1), McDavid (1)

Norris Trophy (best defenseman)

Sean Allen: Dougie Hamilton

Blake Bolden: Miro Heiskanen

John Buccigross: Charlie McAvoy

Ryan Callahan: Cale Makar

Cassie Campbell-Pascall: Cale Makar

Sachin Chandan: Josh Morrissey

Ryan S. Clark: Charlie McAvoy

Rachel Doerrie: Cale Makar

Ray Ferraro: Cale Makar

Emily Kaplan: Miro Heiskanen

Tim Kavanagh: Miro Heiskanen

Hilary Knight: Cale Makar

Peter Lawrence-Riddell: Cale Makar

Steve Levy: Cale Makar

Vince Masi: Miro Heiskanen

Victoria Matiash: Roman Josi

Sean McDonough: Cale Makar

Mark Messier: Cale Makar

Mike Monaco: Cale Makar

Arda Öcal: Roman Josi

Kristen Shilton: Cale Makar

Bob Wischusen: Cale Makar

Greg Wyshynski: Roman Josi

Totals: Makar (12), Heiskanen (4), Josi (3), McAvoy (2), Hamilton (1), Morrissey (1)

Vezina Trophy (best goaltender)

Sean Allen: Jake Oettinger

Blake Bolden: Igor Shesterkin

John Buccigross: Igor Shesterkin

Ryan Callahan: Jacob Markstrom

Cassie Campbell-Pascall: Igor Shesterkin

Sachin Chandan: Andrei Vasilevskiy

Ryan S. Clark: Ilya Sorokin

Rachel Doerrie: Igor Shesterkin

Ray Ferraro: Igor Shesterkin

Emily Kaplan: Igor Shesterkin

Tim Kavanagh: Jake Oettinger

Hilary Knight: Sergei Bobrovsky

Peter Lawrence-Riddell: Ilya Sorokin

Steve Levy: Jacob Markstrom

Vince Masi: Igor Shesterkin

Victoria Matiash: Juuse Saros

Sean McDonough: Igor Shesterkin

Mark Messier: Igor Shesterkin

Mike Monaco: Igor Shesterkin

Arda Öcal: Jacob Markstrom

Kristen Shilton: Igor Shesterkin

Bob Wischusen: Jeremy Swayman

Greg Wyshynski: Igor Shesterkin

Totals: Shesterkin (12), Markstrom (3), Oettinger (2), Sorokin (2), Vasilevskiy (1), Bobrovsky (1), Saros (1), Swayman (1)

Calder Trophy (rookie of the year)

Sean Allen: Matvei Michkov

Blake Bolden: Matvei Michkov

John Buccigross: Logan Stankoven

Ryan Callahan: Macklin Celebrini

Cassie Campbell-Pascall: Matvei Michkov

Sachin Chandan: Logan Stankoven

Ryan S. Clark: Macklin Celebrini

Rachel Doerrie: Matvei Michkov

Ray Ferraro: Matvei Michkov

Emily Kaplan: Matvei Michkov

Tim Kavanagh: Dustin Wolf

Hilary Knight: Macklin Celebrini

Peter Lawrence-Riddell: Matvei Michkov

Steve Levy: Cutter Gauthier

Vince Masi: Logan Stankoven

Victoria Matiash: Matvei Michkov

Sean McDonough: Macklin Celebrini

Mark Messier: Matvei Michkov

Mike Monaco: Macklin Celebrini

Arda Öcal: Matvei Michkov

Kristen Shilton: Logan Stankoven

Bob Wischusen: Matvei Michkov

Greg Wyshynski: Macklin Celebrini

Totals: Michkov (11), Celebrini (6), Stankoven (4), Wolf (1), Gauthier (1)