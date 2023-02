ESPN's divisional boxing rankings highlight the best in the sport in every weight class. They will often change, based on recent results and performances. Rankings are based on what a fighter has accomplished in the weight division in which he is ranked. A fighter who has announced they are moving up or down to a new weight division will be ranked in a new weight class once they fight in that weight class (and warrants being ranked). Fighters that currently own titles in two different divisions will be ranked in both weight classes.

Fighters who haven't competed in the past 15 months -- and don't have a fight scheduled -- will be dropped from the rankings. Any fighter who tests positive for a performance-enhancing substance will also be removed from the rankings. That boxer will be eligible to re-enter the rankings after the next bout.

Pound-for-pound rankings Who is the best fighter regardless of weight class? See ESPN's P4P rankings here. Men -- Women

On Saturday in Nottingham, England, Mauricio Lara scored an seventh-round TKO of Leigh Wood to win the WBA "super" featherweight title and keep his No. 1 spot at 126 pounds. Later on in the day in Pomona, California, Luis Nery stopped Azat Hovhannisyan in Round 11. That bout was a close one and as a result, both men kept their spots in the division.

Rankings are determined by Mike Coppinger, Ben Baby and Michael Rothstein. They are updated weekly on Tuesdays.

For a list of the current champions in all weight classes, click here. For ESPN women's divisional rankings click here.

Heavyweight - Cruiserweight - Light heavyweight - Super middleweight - Middleweight - Junior middleweight - Welterweight - Junior welterweight - Lightweight - Junior lightweight - Featherweight - Junior featherweight - Bantamweight - Junior bantamweight - Flyweight - Junior flyweight - Strawweight

HEAVYWEIGHT (UNLIMITED)

play 0:50 Tyson Fury wins epic clash with Deontay Wilder in trilogy match Tyson Fury is knocked down twice in the fourth round but manages to come back and finish Deontay Wilder in Round 11 to defend his title.

1. Tyson Fury Previous ranking: No. 1

Record: 33-0-1

Last: W (TKO10) Derek Chisora, Dec. 3 (Watch this fight on ESPN+)

Next: TBA

2. Oleksandr Usyk Previous ranking: No. 4

Record: 20-0

Last: W (SD12) Anthony Joshua, Aug. 20

Next: TBA

3. Deontay Wilder Previous ranking: No. 3

Record: 43-2-1

Last: W (KO1) Robert Helenius, Oct. 9

Next: TBA

4. Anthony Joshua Previous ranking: No. 2

Record: 24-3

Last: L (SD12) Oleksandr Usyk, Aug. 20

Next: April 1 vs. Jermaine Franklin

5. Andy Ruiz Jr. Previous ranking: No. 5

Record: 35-2

Last: W (UD12) Luis Ortiz, Sept. 4

Next: TBA

6. Joe Joyce Previous ranking: No. 8

Record: 14-0

Last: W (KO11) Joseph Parker, Sept. 24

Next: April 15 vs. Zhilei Zhang

7. Dillian Whyte Previous ranking: No. 6

Record: 29-3

Last: W (MD12) Jermaine Franklin, Nov, 26

Next: TBA

8. Joseph Parker Previous ranking: No. 8

Record: 31-3

Last: W (UD10) Jack Massey, Jan. 21

Next: TBA

9. Otto Wallin Previous ranking: 10

Record: 25-1

Last: W (UD8) Helaman Olguin, Jan. 27

Next: TBA

10. Jermaine Franklin Previous ranking: N/R

Record: 21-1

Last: L (MD12) Dillian Whyte, Nov. 26

Next: April 1 vs. Anthony Joshua

CRUISERWEIGHT (UP TO 200 POUNDS)

1. Yuniel Dorticos Previous ranking: No. 1

Record: 26-2

Last: W (TKO2) Deibis Berrocal, Dec. 18

Next: TBA

2. Lawrence Okolie Previous ranking: No. 3

Record: 18-0

Last: W (UD12) Michal Cieslak, Feb. 27

Next: March 25 vs. David Light

3. Jai Opetaia Previous ranking: N/R

Record: 22-0

Last: W (UD12) Mairis Briedis, July 2

Next: TBA

4. Ilunga Makabu Previous ranking: No. 3

Record: 29-3

Last: L (TKO12) Badou Jack, Feb. 26

Next: TBA

5. Mairis Briedis Previous ranking: No. 1

Record: 28-2

Last: L (UD12) Jai Opetaia, July 2

Next: TBA

6. Thabiso Mchunu Previous ranking: No. 7

Record: 23-6

Last: L (SD12) Ilunga Makabu, Jan. 29, 2022

Next: TBA

7. Andrew Tabiti Previous ranking: No. 8

Record: 20-1

Last: W (TKO5) James Wilson, Aug. 20

Next: TBA

8. Aleksei Papin Previous ranking: No. 9

Record: 15-1

Last: W (TKO2) Damir Beljo, Oct, 29

Next: TBA

9. Richard Riakporhe Previous ranking: No. 10

Record: 16-0

Last: W (TKO4) Krzysztof Glowacki, Jan. 21

Next: TBA

10. Noel Gevor Mikaelyan Previous ranking: N/R

Record: 26-2

Last: W (UD12) Youri Kayembre Kalenga, Feb. 12

Next: TBA

LIGHT HEAVYWEIGHT (UP TO 175 POUNDS)

play 1:01 Artur Beterbiev stops Anthony Yarde for 19th finish in 19 fights Artur Beterbiev continues his dominant streak, finishing every one of his fights thus far.

1. Dmitry Bivol Previous ranking: No. 1

Record: 21-0

Last: W (UD12) Gilberto Ramirez, Nov. 5

Next: TBA

2. Artur Beterbiev Previous ranking: No. 2

Record: 19-0

Last: W (TKO8) Anthony Yarde, Jan. 28

Next: TBA

3. Callum Smith Previous ranking: No. 3

Record: 29-1

Last: W (KO4) Mathieu Bauderlique, Aug. 20

Next: March 11 vs. Pawel Stepien

4. Anthony Yarde Previous ranking: No. 7

Record: 22-3

Last: L (TKO8) Artur Beterbiev, Jan. 28

Next: TBA

5. Gilberto Ramirez Previous ranking: No. 4

Record: 44-1

Last: L (UD12) Dmitry Bivol, Nov. 5

Next: March 18 vs. Gabriel Rosado

6. Joe Smith Jr. Previous ranking: No. 5

Record: 28-4

Last: L (TKO2) Artur Beterbiev, June 18

Next: TBA

7. Joshua Buatsi Previous ranking: No. 8

Record: 16-0

Last: W (UD12) Craig Richards, May 21

Next: TBA

8. Craig Richards Previous ranking: No. 9

Record: 17-3-1

Last: L (UD12) Joshua Buatsi, May 21

Next: April 1 vs. Ricards Bolotniks

9. Jean Pascal Previous ranking: N/R

Record: 36-6-1

Last: W (UD12) Fanlong Meng, May 20

Next: March 16 vs. Michael Eifert

10. Dan Azeez Previous ranking: No. 10

Record: 18-0

Last: W (TKO8) Rocky Fielding, Dec. 17

Next: TBA

Editor's note: Eleider Alvarez and Marcus Browne have been removed for inactivity.

SUPER MIDDLEWEIGHT (UP TO 168 POUNDS)

Canelo Alvarez, right, defeated Gennadiy Golovkin in their trilogy fight back in September to retain his undisputed super middleweight championship. Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal

1. Canelo Alvarez Previous ranking: No. 1

Record: 57-2-2

Last: W (UD12) Gennadiy Golovkin, Sept. 17

Next: May 6 vs. TBA

2. David Benavidez Previous ranking: No. 2

Record: 26-0

Last: W (TKO3) David Lemieux, May 21

Next: March 25 vs. Caleb Plant

3. Caleb Plant Previous ranking: No. 3

Record: 22-1

Last: W (KO9) Anthony Dirrell, Oct. 15

Next: March 25 vs. David Benavidez

4. John Ryder Previous ranking: No. 4

Record: 32-5

Last: W (TKO4) Zach Parker, Nov. 26

Next: TBA

5. Daniel Jacobs Previous ranking: No. 5

Record: 37-4

Last: L (SD12) John Ryder, Feb. 12, 2022

Next: TBA

6. David Morrell Previous ranking: No. 7

Record: 8-0

Last: W (KO12) Aidos Yerbossynuly, Nov. 5

Next: TBA

7. Christian Mbili Previous ranking: No. 8

Record: 23-0

Last: W (UD10) Vaughn Alexander, Dec. 17

Next: March 23 vs. Carlos Gongora

8. Carlos Gongora Previous ranking: No. 9

Record: 21-1

Last: W (TKO4) Oscar Riojas, Aug. 13

Next: March 23 vs. Christian Mbili

9. Demetrius Andrade Previous ranking: N/R

Record: 32-0

Last: W (UD12) Demond Nicholson, Jan. 7

Next: TBA

10. Zach Parker Previous ranking: No. 10

Record: 22-1

Last: L (TKO5) John Ryder, Nov. 26

Next: TBA

Editor's note: Lerrone Richards has been removed for inactivity.

MIDDLEWEIGHT (UP TO 160 POUNDS)

1. Gennadiy Golovkin Previous ranking: No. 2

Record: 42-1-1

Last: L (UD12) Canelo Alvarez, Sept. 17

Next: TBA

2. Janibek Alimkhanuly Previous ranking: No. 4

Record: 13-0

Last: W (UD12) Denzel Bentley, Nov. 12

Next: TBA

3. Ryota Murata Previous ranking: No. 5

Record: 16-3

Last: L (TKO9) Gennadiy Golovkin, April 9

Next: TBA

4. Jaime Munguia Previous ranking: No. 6

Record: 41-0

Last: W (KO3) Gonzalo Gaston Coria, Nov. 19

Next: TBA

5. Carlos Adames Previous ranking: No. 6

Record: 22-1

Last: W (KO3) Juan Macias Montiel, Oct. 8

Next: TBA

6. Liam Smith Previous ranking: N/R

Record: 33-3-1

Last: W (TKO4) Chris Eubank Jr., Jan. 21

Next: TBA

7. Esquiva Falcao Previous ranking: No. 8

Record: 30-0

Last: W (UD10) Cristian Fabian Rios, May 29

Next: TBA

8. Erislandy Lara Previous ranking: No. 7

Record: 29-3-3

Last: W (TKO8) Gary O'Sullivan, May 28

Next: TBA

9. Chris Eubank Jr. Previous ranking: No. 5

Record: 32-3

Last: L (TKO4) Liam Smith, Jan. 21

Next: TBA

10. Michael Zerafa Previous ranking: No. 10

Record: 31-4

Last: W (UD10) Danilo Creati, Nov, 23

Next: TBA

Editor's note: Jermall Charlo has been removed for inactivity.

JUNIOR MIDDLEWEIGHT (UP TO 154 POUNDS)

Jermell Charlo, right, exchanges punches in the ring with Brian Castano before knocking him out in Round 10 on May 14. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

1. Jermell Charlo Previous ranking: No. 2

Record: 35-1-1

Last: W (KO10) vs. Brian Castano, May 14

Next: TBA

2. Sebastian Fundora Previous ranking: No. 3

Record: 20-0-1

Last: W (UD12) Carlos Ocampo, Oct. 8

Next: TBA

3. Brian Castano Previous ranking: No. 1

Record: 17-1-2

Last: L (KO10) vs. Jermell Charlo, May 14

Next: TBA

4. Tim Tszyu Previous ranking: No. 4

Record: 21-0

Last: W (UD12) Terrell Gausha, March 26

Next: March 12 vs. Tony Harrison

5. Tony Harrison Previous ranking: No. 6

Record: 29-3-1

Last: W (UD10) Sergio Garcia, April 9

Next: March 12 vs. Tim Tszyu

6. Erickson Lubin Previous ranking: No. 5

Record: 24-2

Last: L (TKO9) Sebastian Fundora, April 9

Next: TBA

7. Israil Madrimov Previous ranking: No. 7

Record: 8-0-1

Last: NC (TD) Michel Soro, July 9

Next: TBA

8. Magomed Kurbanov Previous ranking: 10

Record: 24-0

Last: W (UD10) Johan Gonzalez, Dec. 11

Next: TBA

9. Liam Smith Previous ranking: No. 9

Record: 33-3-1

Last: W (TKO4) Chris Eubank Jr., Jan. 21

Next: TBA

10. Michel Soro Previous ranking: 9

Record: 35-3-2

Last: NC (TD) Israil Madrimov, July 9

Next: TBA

WELTERWEIGHT (UP TO 147 POUNDS)

play 1:11 Crawford stops Porter in 10th to retain WBO welterweight title Terence "Bud" Crawford retained his WBO title with a TKO of Shawn Porter in Las Vegas.

1. Terence Crawford Previous ranking: No. 1

Record: 39-0

Last: W (TKO6) David Avanesyan, Dec. 10

Next: TBA

2. Errol Spence Jr. Previous ranking: No. 2

Record: 28-0

Last: W (TKO10) Yordenis Ugas, April 16

Next: TBA vs. Keith Thurman

3. Vergil Ortiz Jr. Previous ranking: No. 4

Record: 19-0

Last: W (TKO9) Michael McKinson, Aug. 6

Next: April 29 vs. Eimantas Stanionis

4. Jaron Ennis Previous ranking: No. 3

Record: 30-0

Last: W (UD12) Karen Chukhadzhian, Jan. 7

Next: TBA

5. Yordenis Ugas Previous ranking: No. 3

Record: 27-5

Last: L (TKO10) Errol Spence Jr., April 16

Next: TBA

6. Eimantas Stanionis Previous ranking: No. 7

Record: 14-0

Last: W (SD12) Radzhab Butaev, April 16

Next: April 29 vs. Vergil Ortiz

7. Keith Thurman Previous ranking: No. 6

Record: 30-1

Last: W (UD12) Mario Barrios, Feb. 5

Next: TBA vs. Errol Spence Jr.

8. Radzhab Butaev Previous ranking: 9

Record: 14-1

Last: L (SD12) Eimantas Stanionis, April 16

Next: TBA

9. David Avanesyan Previous ranking: 10

Record: 29-4-1

Last: L (TKO6) Terence Crawford, Dec. 10

Next: TBA

10. Cody Crowley Previous ranking: N/R

Record: 21-0

Last: W (UD10) Josesito Lopez, April 16

Next: March 25 vs. Abel Ramos

Editor's note: Conor Benn has been removed for testing positive for a banned substance.

JUNIOR WELTERWEIGHT (UP TO 140 POUNDS)

1. Jack Catterall Previous ranking: N/R

Record: 26-1

Last: L (SD12) Josh Taylor, Feb. 26

Next: March 25 vs. TBA

2. Josh Taylor Previous ranking: No. 1

Record: 19-0

Last: W (SD12) Jack Catterall, Feb. 26

Next: TBA

3. Regis Prograis Previous ranking: No. 4

Record: 28-1

Last: W (TKO11) Jose Zepeda, Nov. 26

Next: TBA

4. Jose Ramirez Previous ranking: No. 3

Record: 27-1

Last: W (UD12) Jose Pedraza, March 4

Next: March 25 vs. Richard Commey

5. Sandor Martin Previous ranking: No. NR

Record: 40-3

Last: L (SD10) Teofimo Lopez, Dec. 10

Next: TBA.

6. Ryan Garcia Previous ranking: No. 5

Record: 23-0

Last: W (KO6) Javier Fortuna, July 16

Next: April 15 vs. Gervonta Davis

7. Arnold Barboza Jr. Previous ranking: No. 7

Record: 28-0

Last: W (UD10) Jose Pedraza, Feb. 3

Next: TBA

8. Jose Zepeda Previous ranking: No. 7

Record: 35-3

Last: L (TKO11) Regis Prograis, Nov. 26

Next: TBA

9. Subriel Matias Previous ranking: No. 8

Record: 19-1

Last: W (TKO5) Jeremias Ponce, Feb. 25

Next: TBA

10. Teofimo Lopez Jr. Previous ranking: No. 10

Record: 18-1

Last: W (SD10) Sandor Martin, Dec. 10

Next: TBA

LIGHTWEIGHT (UP TO 135 POUNDS)

play 1:40 Haney takes down Kambosos to become undisputed lightweight champ Devin Haney wins the undisputed boxing lightweight championship vs. George Kambosos Jr. in front of thousands of Australian fans.

1. Devin Haney Previous ranking: No. 4

Record: 29-0

Last: W (UD12) George Kambosos Jr., Oct, 15

Next: TBA

2. Vasiliy Lomachenko Previous ranking: No. 2

Record: 17-2

Last: W (UD12) Jamaine Ortiz, Oct, 29

Next: TBA

3. Gervonta Davis Previous ranking: No. 3

Record: 28-0

Last: W (TKO9) Hector Luis Garcia, Jan. 7

Next: April 15 vs. Ryan Garcia

4. George Kambosos Jr. Previous ranking: No. 1

Record: 20-1

Last: L (UD12) Devin Haney, Oct. 15

Next: TBA

5. Isaac Cruz Previous ranking: No. 6

Record: 24-2-1

Last: W (KO2) Eduardo Ramirez, Sept. 4

Next: TBA

6. William Zepeda Previous ranking: No. 10

Record: 27-0

Last: W (UD12) Joseph Diaz, Oct. 29

Next: TBA

7. Gustavo Lemos Previous ranking: No. 8

Record: 28-0

Last: W (TKO5) Lee Selby, March 26

Next: TBA

8. Jeremiah Nakathila Previous ranking: 7

Record: 23-2

Last: W (TKO6) Miguel Berchelt, March 26

Next: TBA

9. Zaur Abdullaev Previous ranking: No. 8

Record: 16-1

Last: W (TKO5) Jovanni Straffon, Sept. 11

Next: TBA

10. Jamaine Ortiz Previous ranking: N/R

Record: 16-1

Last: L (UD12) Vasiliy Lomachenko, Oct. 29

Next: TBA

JUNIOR LIGHTWEIGHT (UP TO 130 POUNDS)

play 1:21 Emanuel Navarrete rallies to win in incredible fashion Emanuel Navarrete stops Liam Wilson in a thriller to become a three-division champion.

1. Shakur Stevenson Previous ranking: No. 1

Record: 19-0

Last: W (UD12) Robson Conceicao, Sept. 23

Next: April 8 vs. Shuichiro Yoshino

2. Shavkatdzhon Rakhimov Previous ranking: No. 2

Record: 17-0-1

Last: W (TKO9) Zelfa Barrett, Nov. 5

Next: April 22 vs. Joe Cordina

3. Oscar Valdez Previous ranking: No. 3

Record: 30-1

Last: L (UD12) Shakur Stevenson, April 30

Next: TBA

4. Emanuel Navarrete Previous ranking: N/R

Record: 37-1

Last: W (TKO9) Liam Wilson, Feb. 3 (Watch this fight on ESPN+)

Next: TBA

5. Hector Luis Garcia Previous ranking: No. 4

Record: 16-1

Last: L (TKO9) Gervonta Davis, Jan. 7

Next: TBA

6. O'Shaquie Foster Previous ranking: No. 10

Record: 20-2

Last: W (UD12) Rey Vargas, Feb. 11

Next: TBA

7. Joe Cordina Previous ranking: No. 7

Record: 15-0

Last: W (KO2) Kenichi Ogawa, June 4

Next: April 22 vs. Shavkatdzhon Rakhimov

8. Roger Gutierrez Previous ranking: No. 8

Record: 26-4-1

Last: L (UD12) Hector Luis Garcia, Aug. 20

Next: TBA

9. Leo Santa Cruz Previous ranking: No. 6

Record: 38-2-1

Last: W (UD10) Keenan Carbajal, Feb. 5, 2022

Next: TBA

10. Robson Conceicao Previous ranking: No. 9

Record: 17-2

Last: L (UD12) Shakur Stevenson, Sept. 23

Next: TBA

Editor's note: Tevin Farmer has been removed for inactivity.

FEATHERWEIGHT (UP TO 126 POUNDS)

1. Mauricio Lara Previous ranking: No. 1

Record: 26-2-1

Last: W (TKO7) Leigh Wood, Feb. 18

Next: TBA

2. Rey Vargas Previous ranking: No. 3

Record: 36-1

Last: L (UD12) O'Shaquie Foster, Feb. 11

Next: TBA

3. Luis Alberto Lopez Previous ranking: No. 4

Record: 27-2

Last: W (SD12) Josh Warrington, Dec. 10

Next: TBA

4. Josh Warrington Previous ranking: No. 5

Record: 31-2-1

Last: L (SD12) Luis Alberto Lopez, Dec. 10

Next: TBA

5. Mark Magsayo Previous ranking: No. 6

Record: 24-1

Last: L (SD12) Rey Vargas, July 9

Next: March 4 vs. Brandon Figueroa

6. Leigh Wood Previous ranking: No. 6

Record: 26-3

Last: L (TKO7) Mauricio Lara, Feb. 18

Next: TBA

7. Robeisy Ramirez Previous ranking: No. 9

Record: 11-1

Last: W (TKO9) Jose Matias Romero, Oct, 29

Next: April 1 vs. Isaac Dogboe

8. Brandon Figueroa Previous ranking: No. 10

Record: 23-1-1

Last: W (TKO6) Carlos Castro, July 9

Next: March 4 vs. Mark Magsayo

9. Michael Conlan Previous ranking: N/R

Record: 18-1

Last: W (TKO1) Karim Guerfi, Dec. 10

Next: TBA

10. Isaac Dogboe Previous ranking: N/R

Record: 24-2

Last: W (SD10) Joet Gonzalez

Next: April 1 vs.Robeisy Ramirez

Editor's note: Gary Russell Jr. has been removed for inactivity.

JUNIOR FEATHERWEIGHT (UP TO 122 POUNDS)

1. Stephen Fulton Previous ranking: No. 1

Record: 21-0

Last: W (UD12) Daniel Roman, June 4

Next: TBA vs. Naoya Inoue

2. Murodjon Akhmadaliev Previous ranking: No. 2

Record: 11-0

Last: W (TKO12) Ronny Rios, June 25

Next: April 8 vs. Marlon Tapales

3. Luis Nery Previous ranking: No. 3

Record: 34-1

Last: W (KO11) Azat Hovhannisyan, Feb. 18

Next: TBA

4. Ra'eese Aleem Previous ranking: No. 7

Record: 20-0

Last: W (UD10) Mike Plania, Sept. 24

Next: TBA

5. Azat Hovhannisyan Previous ranking: No. 5

Record: 21-4

Last: L (KO11) Luis Nery, Feb. 18

Next: TBA

6. Takuma Inoue Previous ranking: N/R

Record: 17-1

Last: W (TKO8) Jake Bornea, Dec. 13

Next: April 8 vs. Liborio Solis

7. Zolani Tete Previous ranking: N/R

Record: 30-4

Last: W (KO4) Jason Cunningham, July 2

Next: TBA

8. John Riel Casimero Previous ranking: N/R

Record: 32-4

Last: W (KO2) Ryo Akaho, Dec. 3

Next: TBA

9. Marlon Tapales Previous ranking: N/R

Record: 36-3

Last: W (KO2) Jose Estrella, May 14

Next: April 8 vs. Murodjon Akhmadaliev

10. Ronny Rios Previous ranking: No. 10

Record: 33-4

Last: L (TKO12) Murodjon Akhmadaliev, June 25

Next: TBA

Editor's note: Angelo Leo has been removed for inactivity. Daniel roman retired.

BANTAMWEIGHT (UP TO 118 POUNDS)

1. Naoya Inoue Previous ranking: No. 1

Record: 24-0

Last: W (TKO11) Paul Butler, Dec. 13

Next: TBA vs. Stephen Fulton

2. Nonito Donaire Previous ranking: No. 2

Record: 42-7

Last: L (TKO2) Naoya Inoue, June 7

Next: TBA vs. Alejandro Santiago

3. Jason Moloney Previous ranking: No. 7

Record: 25-2

Last: W (UD12) Nawaphon Kaikanha, Oct. 15

Next: TBA

4. Emmanuel Rodriguez Previous ranking: No. 6

Record: 21-2

Last: W (TD10) Gary Antonio Russell, Oct. 15

Next: TBA

5. Kal Yafai Previous ranking: No. 10

Record: 27-1

Last: W (UD10) Jerald Paclar, Nov. 5

Next: TBA

6. Vincent Astrolabio Previous ranking: N/R

Record: 18-3

Last: W (KO6) Nikolai Potapov, Dec. 17

Next: TBA

7. Lee McGregor Previous ranking: No. 9

Record: 11-0-1

Last: Draw (D10) Diego Alberto Ruiz, Feb. 11, 2022

Next: March 4 vs. Alexis Boureima Kabore

8. Gary Antonio Russell Previous ranking: N/R

Record: 19-1

Last: L (TD10) Emmanuel Rodriguez, Oct. 15

Next: TBA

9. Ra'eese Aleem Previous ranking: N/R

Record: 20-0

Last: W (UD10) Mike Plania, Sept. 4

Next: TBA

10. Sho Ishida Previous ranking: N/R

Record: 32-3

Last: W (UD8) Ronnie Baldonado, Dec. 11

Next: TBA

JUNIOR BANTAMWEIGHT (UP TO 115 POUNDS)

play 1:17 Joshua Franco retains belt with big win vs. Andrew Mahoney Joshua Franco defeats Andrew Mahoney via unanimous decision to retain his WBA super flyweight title.

1. Juan Francisco Estrada Previous ranking: No. 1

Record: 44-3

Last: W (MD12) Roman "Chocolatito" Gonzalez, Dec. 3

Next: TBA

2. Roman "Chocolatito" Gonzalez Previous ranking: No. 2

Record: 51-4

Last: L (MD12) Juan Francisco Estrada, Dec. 3

Next: TBA

3. Jesse Rodriguez Previous ranking: 5

Record: 17-0

Last: W (UD12) Israel Gonzalez, Sept. 17

Next: April 8 vs. Cristian Gonzalez

4. Kazuto Ioka Previous ranking: No. 4

Record: 29-2-1

Last: D (MD12) Joshua Franco, Jan. 31

Next: TBA vs. Joshua Franco

5. Joshua Franco Previous ranking: No. 7

Record: 18-1-3

Last: D (MD12) Kazuto Ioka, Jan. 31

Next: TBA vs. Kazuto Ioka

6. Fernando Martinez Previous ranking: No. 5

Record: 15-0

Last: W (UD12) Jerwin Ancajas, Oct. 8

Next: TBA

7. Srisaket Sor Rungvisai Previous ranking: No. 6

Record: 50-6-1

Last: L (TKO8) Jesse Rodriguez, June 25

Next: TBA

8. Donnie Nietes Previous ranking: No. 9

Record: 43-2-6

Last: L (UD12) Kazuto Ioka, July 13

Next: TBA

9. Junto Nakatani Previous ranking: N. 8

Record: 24-0

Last: W (UD10) Francisco Rodriguez Jr., Nov. 1

Next: TBA

10. Carlos Cuadras Previous ranking: No. 10

Record: 39-5-1

Last: L (UD12) Jesse Rodriguez, Feb. 5, 2022

Next: Feb. 10 vs. Lamberto Macias

FLYWEIGHT (UP TO 112 POUNDS)

1. Sunny Edwards Previous ranking: No. 2

Record: 19-0

Last: W (UD12) Felix Alvarado, Nov. 11

Next: TBA

2. Julio Cesar Martinez Previous ranking: No. 1

Record: 19-2, 1 NC

Last: W (MD12) Samuel Carmona, Dec. 3

Next: TBA

3. Artem Dalakian Previous ranking: N/R

Record: 22-0

Last: W (UD12) David Jimenez, Jan. 28

Next: TBA

4. David Jimenez Previous ranking: No. 3

Record: 12-1

Last: L (UD12) Artem Dalakian, Jan. 28

Next: TBA

5. Ricardo Sandoval Previous ranking: 4

Record: 20-2

Last: L (MD12) David Jimenez, July 16

Next TBA

6. Angel Ayala Previous ranking: No. 5

Record: 15-0

Last: W (TKO1) Miguel Angel Herrera, July 23

Next TBA

7. Angel Acosta Previous ranking: No. 6

Record: 23-3

Last: W (KO1) Janiel Rivera, May 12

Next TBA

8. Felix Alvarado Previous ranking: No. 7

Record: 38-3

Last: L (UD12) Sunny Edwards, Nov. 11

Next TBA

9. Jackson Chauke Previous ranking: No. 8

Record: 22-2-2

Last: L (SD12) Phumelele Cafu, Dec. 23

Next TBA

10. Cristofer Rosales Previous ranking: No. 9

Record: 35-6

Last: W (UD10) Joselito Velazquez, Dec. 3

Next: TBA

JUNIOR FLYWEIGHT (UP TO 108 POUNDS)

1. Kenshiro Teraji Previous ranking: No. 3

Record: 20-1

Last: W (TKO7) Hiroto Kyoguchi, Nov. 1

Next: April 8 vs. Jonathan Gonzalez

2. Jonathan Gonzalez Previous ranking: 2

Record: (27-3-1)

Last: W (UD12) Shokichi Iwata, Nov. 1

Next: April 8 vs. Kenshiro Teraji

3. Hiroto Kyoguchi Previous ranking: No. 1

Record: 16-1

Last: L (TKO7) Kenshiro Teraji, Nov. 1

Next: TBA

4. Felix Alvarado Previous ranking: No. 4

Record: 38-3

Last: L (UD12) Sunny Edwards, Nov. 11

Next: TBA

5. Hekkie Budler Previous ranking: No. 5

Record: 34-4

Last: W (UD12) Elwin Soto, June 25

Next: TBA

STRAWWEIGHT (UP TO 105 POUNDS)

1. Knockout CP Freshmart Previous ranking: No. 1

Record: 24-0

Last: W (UD12) Wanheng Menayothin, July 20

Next: March 1 vs. Erick Rosa

2. Petchmanee CP Freshmart Previous ranking: No. 2

Record: 39-1

Last: W (UD12) Norihito Tanaka, Aug. 31

Next: TBA

3. Wanheng Menayothin Previous ranking: No. 2

Record: 55-3

Last: L (UD12) Knockout CP Freshmart, July 20

Next: TBA

4. Melvin Jerusalem Previous ranking: N/R

Record: 20-2

Last: W (TKO2) Masataka Taniguchi, Jan. 6

Next: TBA

5. Daniel Valladares Previous ranking: No. 5

Record: 26-3-1-1NC

Last: NC (ND3) Ginjiro Shigeoka, Jan. 6

Next: TBA