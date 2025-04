After the cut, the third round of the 89th Masters at Augusta National Golf Club will begin in pairings.

Here are the tee times.

All times ET

Third Round

9:50 a.m. -- Tom Kim

10:00 a.m. -- Joaquín Niemann, Jordan Spieth

10:10 a.m. -- Stephan Jaeger, Max Greyserman

10:20 a.m. -- Danny Willett, J. T. Poston

10:30 a.m. -- Jon Rahm, Zach Johnson

10:40 a.m. -- Patrick Cantlay, Akshay Bhatia

10:50 a.m. -- Denny McCarthy, J.J. Spaun

11:10 a.m. -- Maverick McNealy, Charl Schwartzel

11:20 a.m. -- Brian Campbell, Byeong Hun An

11:30 a.m. -- Aaron Rai, Justin Thomas

11:40 a.m. -- Sahith Theegala, Davis Thompson

11:50 a.m. -- Matt Fitzpatrick, Wyndham Clark

12:00 p.m. -- Nick Taylor, Daniel Berger

12:10 p.m. -- Tom Hoge, Max Homa

12:30 p.m. -- Harris English, Min Woo Lee

12:40 p.m. -- Sam Burns, Nicolas Echavarria

12:50 p.m. -- Brian Harman, Bubba Watson

1:00 p.m. -- Davis Riley, Michael Kim

1:10 p.m. -- Xander Schauffele, Tommy Fleetwood

1:20 p.m. -- Patrick Reed, Collin Morikawa

1:30 p.m. -- Ludvig Åberg, Hideki Matsuyama

1:50 p.m. -- Jason Day, Sungjae Im

2:00 p.m. -- Rasmus Højgaard, Viktor Hovland

2:10 p.m. -- Scottie Scheffler, Tyrrell Hatton

2:20 p.m. -- Matt McCarty, Shane Lowry

2:30 p.m. -- Rory McIlroy, Corey Conners

2:40 p.m. -- Justin Rose, Bryson DeChambeau