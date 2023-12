Open Extended Reactions

A popular throwback returns while another makes its 2023 debut during Week 15 of the NFL season.

The Tennessee Titans will bring back their Houston Oilers-inspired threads. The Indianapolis Colts are honoring their 1956 team with special uniforms on Saturday. The Jacksonville Jaguars are going all-teal again, while the Carolina Panthers wear black helmets for the first time this season.

Here are the uniforms for all NFL teams in action on Saturday, Sunday and Monday:

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Snow Day in Arizona ❄️



We will be rocking our white unis at home vs. the 49ers! pic.twitter.com/vmfOYFk2sR — Arizona Cardinals (@AZCardinals) December 14, 2023

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: TBA

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: Black

All black everything 😎 pic.twitter.com/8cGIsUCtqt — Cincinnati Bengals (@Bengals) December 12, 2023

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: Orange

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Honolulu blue

Pants: Honolulu blue

Helmet: Gold

Jersey: Green

Pants: Gold

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Liberty white

Pants: Deep steel blue

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Classic look for a classic matchup. 🔵⚪️ pic.twitter.com/oFRSjiIqiH — Indianapolis Colts (@Colts) December 12, 2023

Helmet: Teal

Jersey: Teal

Pants: Teal

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Blue/gold

Jersey: Blue/gold

Pants: TBA

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Navy

Pants: TBA

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Helmet: Midnight green

Jersey: White

Pants: Midnight green

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Week 15 coming 🔜 pic.twitter.com/T7a9GJBdBm — Pittsburgh Steelers (@steelers) December 12, 2023

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: Navy

Helmet: Pewter

Jersey: White

Pants: Pewter

Threads for Green Bay ❄️🥶 pic.twitter.com/mO3uKi86IP — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 13, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Light blue

Helmet: Burgundy

Jersey: White

Pants: TBA