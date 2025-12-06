ACC championship: College football winners, records, stats

The Atlantic Coast Conference first adopted a football championship game in 2005, following the conference's expansion to 12 teams and two six-team divisions. Florida State defeated Virginia Tech in the inaugural ACC title game on Dec. 3, 2005, in Jacksonville, Florida.
Duke and Virginia will clash for the 2025 ACC championship today at Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Kickoff is set for 8 p.m. ET on ABC.
The Atlantic Coast Conference was originally established in 1953. Take a look at notable facts, stats and records from ACC championship game history below:
Most ACC championship game victories
Clemson, 9
Most total yards in an ACC championship game
Clemson, 619 vs. Virginia in 2019
Most points in an ACC championship game
Clemson, 62 vs. Virginia in 2019
Longest time of possession in an ACC championship game
Clemson, 38:56 vs. North Carolina in 2015
Most rushing attempts in an ACC championship game
Georgia Tech, 65 vs. Clemson in 2009
Most rushing yards in an ACC championship game
Georgia Tech, 333 vs. Clemson in 2009
Most passing touchdowns by a player in an ACC championship game
4, Cade Klubnik (Clemson) in 2024 and Trevor Lawrence (Clemson) in 2019
Most passing attempts by a player in an ACC championship game
52, Matt Ryan (Boston College) in 2007 and Marcus Vick (Virginia Tech) in 2006
Most completions by a player in an ACC championship game
Matt Ryan (Boston College), 33 in 2007
Most passing yards by a player in an ACC championship game
Marcus Vick (Virginia Tech), 355 in 2005
Most interceptions thrown by a player in an ACC championship game
Sam Hartman (Wake Forest), four in 2021
Most receptions by a player in an ACC championship game
Andre Callender (Boston College), 13 in 2007
Most receiving yards by a player in an ACC championship game
Tee Higgins (Clemson), 182 in 2019
Most receiving touchdowns by a player in an ACC championship game
Tee Higgins (Clemson), three in 2019
Most field goals made by a player in an ACC championship game
Scott Blair (Georgia Tech), four in 2009
Longest field goal in an ACC championship game
Nolan Hauser (Clemson), 56 yards in 2024
Longest punt in an ACC championship game
61 yards, Danny Coale (Virginia Tech) in 2011 and Durant Brooks (Georgia Tech) in 2006
Longest punt return in an ACC championship game
Willie Reid (Florida State), 83 yards in 2005
Longest kick return in an ACC championship game
Kermit Whitfield (Florida State), 44 yards in 2013
ACC championship all-time winners list
2024: Clemson
2023: Florida State
2022: Clemson
2021: Pittsburgh
2020: Clemson
2019: Clemson
2018: Clemson
2017: Clemson
2016: Clemson
2015: Clemson
2014: Florida State
2013: Florida State
2012: Florida State
2011: Clemson
2010: Virginia Tech
2009: Georgia Tech
2008: Virginia Tech
2007: Virginia Tech
2006: Wake Forest
2005: Florida State
2004: Virginia Tech
2003: Florida State
2002: Florida State
2001: Maryland
2000: Florida State
1999: Florida State
1998: Florida State, Georgia Tech
1997: Florida State
1996: Florida State
1995: Florida State, Virginia
1994: Florida State
1993: Florida State
1992: Florida State
1991: Clemson
1990: Georgia Tech
1989: Duke, Virginia
1988: Clemson
1987: Clemson
1986: Clemson
1985: Maryland
1984: Maryland
1983: Maryland
1982: Clemson
1981: Clemson
1980: North Carolina
1979: NC State
1978: Clemson
1977: North Carolina
1976: Maryland
1975: Maryland
1974: Maryland
1973: NC State
1972: North Carolina
1971: North Carolina
1970: Wake Forest
1969: South Carolina
1968: NC State
1967: Clemson
1966: Clemson
1965: Clemson, NC State
1964: NC State
1963: North Carolina, NC State
1962: Duke
1961: Duke
1960: Duke
1959: Clemson
1958: Clemson
1957: NC State
1956: Clemson
1955: Duke, Maryland
1954: Duke
1953: Duke, Maryland
Check out the ESPN college football hub page for scores, stats, schedules, rankings and more.