          ACC championship: College football winners, records, stats

          The Clemson Tigers won their ninth ACC college football championship in 2024. Bob Donnan - Imagn Images
          • Keith Jenkins
          Dec 6, 2025, 04:34 PM

          The Atlantic Coast Conference first adopted a football championship game in 2005, following the conference's expansion to 12 teams and two six-team divisions. Florida State defeated Virginia Tech in the inaugural ACC title game on Dec. 3, 2005, in Jacksonville, Florida.

          Duke and Virginia will clash for the 2025 ACC championship today at Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Kickoff is set for 8 p.m. ET on ABC.

          The Atlantic Coast Conference was originally established in 1953. Take a look at notable facts, stats and records from ACC championship game history below:

          Most ACC championship game victories

          Clemson, 9

          Most total yards in an ACC championship game

          Clemson, 619 vs. Virginia in 2019

          Most points in an ACC championship game

          Clemson, 62 vs. Virginia in 2019

          Longest time of possession in an ACC championship game

          Clemson, 38:56 vs. North Carolina in 2015

          Most rushing attempts in an ACC championship game

          Georgia Tech, 65 vs. Clemson in 2009

          Most rushing yards in an ACC championship game

          Georgia Tech, 333 vs. Clemson in 2009

          Most passing touchdowns by a player in an ACC championship game

          4, Cade Klubnik (Clemson) in 2024 and Trevor Lawrence (Clemson) in 2019

          Most passing attempts by a player in an ACC championship game

          52, Matt Ryan (Boston College) in 2007 and Marcus Vick (Virginia Tech) in 2006

          Most completions by a player in an ACC championship game

          Matt Ryan (Boston College), 33 in 2007

          Most passing yards by a player in an ACC championship game

          Marcus Vick (Virginia Tech), 355 in 2005

          Most interceptions thrown by a player in an ACC championship game

          Sam Hartman (Wake Forest), four in 2021

          Most receptions by a player in an ACC championship game

          Andre Callender (Boston College), 13 in 2007

          Most receiving yards by a player in an ACC championship game

          Tee Higgins (Clemson), 182 in 2019

          Most receiving touchdowns by a player in an ACC championship game

          Tee Higgins (Clemson), three in 2019

          Most field goals made by a player in an ACC championship game

          Scott Blair (Georgia Tech), four in 2009

          Longest field goal in an ACC championship game

          Nolan Hauser (Clemson), 56 yards in 2024

          Longest punt in an ACC championship game

          61 yards, Danny Coale (Virginia Tech) in 2011 and Durant Brooks (Georgia Tech) in 2006

          Longest punt return in an ACC championship game

          Willie Reid (Florida State), 83 yards in 2005

          Longest kick return in an ACC championship game

          Kermit Whitfield (Florida State), 44 yards in 2013

          ACC championship all-time winners list

          2024: Clemson

          2023: Florida State

          2022: Clemson

          2021: Pittsburgh

          2020: Clemson

          2019: Clemson

          2018: Clemson

          2017: Clemson

          2016: Clemson

          2015: Clemson

          2014: Florida State

          2013: Florida State

          2012: Florida State

          2011: Clemson

          2010: Virginia Tech

          2009: Georgia Tech

          2008: Virginia Tech

          2007: Virginia Tech

          2006: Wake Forest

          2005: Florida State

          2004: Virginia Tech

          2003: Florida State

          2002: Florida State

          2001: Maryland

          2000: Florida State

          1999: Florida State

          1998: Florida State, Georgia Tech

          1997: Florida State

          1996: Florida State

          1995: Florida State, Virginia

          1994: Florida State

          1993: Florida State

          1992: Florida State

          1991: Clemson

          1990: Georgia Tech

          1989: Duke, Virginia

          1988: Clemson

          1987: Clemson

          1986: Clemson

          1985: Maryland

          1984: Maryland

          1983: Maryland

          1982: Clemson

          1981: Clemson

          1980: North Carolina

          1979: NC State

          1978: Clemson

          1977: North Carolina

          1976: Maryland

          1975: Maryland

          1974: Maryland

          1973: NC State

          1972: North Carolina

          1971: North Carolina

          1970: Wake Forest

          1969: South Carolina

          1968: NC State

          1967: Clemson

          1966: Clemson

          1965: Clemson, NC State

          1964: NC State

          1963: North Carolina, NC State

          1962: Duke

          1961: Duke

          1960: Duke

          1959: Clemson

          1958: Clemson

          1957: NC State

          1956: Clemson

          1955: Duke, Maryland

          1954: Duke

          1953: Duke, Maryland

