ACC championship: College football winners, records, stats

The Atlantic Coast Conference first adopted a football championship game in 2005, following the conference's expansion to 12 teams and two six-team divisions. Florida State defeated Virginia Tech in the inaugural ACC title game on Dec. 3, 2005, in Jacksonville, Florida.

Duke and Virginia will clash for the 2025 ACC championship today at Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina. Kickoff is set for 8 p.m. ET on ABC.

The Atlantic Coast Conference was originally established in 1953. Take a look at notable facts, stats and records from ACC championship game history below:

Most ACC championship game victories

Clemson, 9

Most total yards in an ACC championship game

Clemson, 619 vs. Virginia in 2019

Most points in an ACC championship game

Clemson, 62 vs. Virginia in 2019

Longest time of possession in an ACC championship game

Clemson, 38:56 vs. North Carolina in 2015

Most rushing attempts in an ACC championship game

Georgia Tech, 65 vs. Clemson in 2009

Most rushing yards in an ACC championship game

Georgia Tech, 333 vs. Clemson in 2009

Most passing touchdowns by a player in an ACC championship game

4, Cade Klubnik (Clemson) in 2024 and Trevor Lawrence (Clemson) in 2019

Most passing attempts by a player in an ACC championship game

52, Matt Ryan (Boston College) in 2007 and Marcus Vick (Virginia Tech) in 2006

Most completions by a player in an ACC championship game

Matt Ryan (Boston College), 33 in 2007

Most passing yards by a player in an ACC championship game

Marcus Vick (Virginia Tech), 355 in 2005

Most interceptions thrown by a player in an ACC championship game

Sam Hartman (Wake Forest), four in 2021

Most receptions by a player in an ACC championship game

Andre Callender (Boston College), 13 in 2007

Most receiving yards by a player in an ACC championship game

Tee Higgins (Clemson), 182 in 2019

Most receiving touchdowns by a player in an ACC championship game

Tee Higgins (Clemson), three in 2019

Most field goals made by a player in an ACC championship game

Scott Blair (Georgia Tech), four in 2009

Longest field goal in an ACC championship game

Nolan Hauser (Clemson), 56 yards in 2024

Longest punt in an ACC championship game

61 yards, Danny Coale (Virginia Tech) in 2011 and Durant Brooks (Georgia Tech) in 2006

Longest punt return in an ACC championship game

Willie Reid (Florida State), 83 yards in 2005

Longest kick return in an ACC championship game

Kermit Whitfield (Florida State), 44 yards in 2013

ACC championship all-time winners list

2024: Clemson

2023: Florida State

2022: Clemson

2021: Pittsburgh

2020: Clemson

2019: Clemson

2018: Clemson

2017: Clemson

2016: Clemson

2015: Clemson

2014: Florida State

2013: Florida State

2012: Florida State

2011: Clemson

2010: Virginia Tech

2009: Georgia Tech

2008: Virginia Tech

2007: Virginia Tech

2006: Wake Forest

2005: Florida State

2004: Virginia Tech

2003: Florida State

2002: Florida State

2001: Maryland

2000: Florida State

1999: Florida State

1998: Florida State, Georgia Tech

1997: Florida State

1996: Florida State

1995: Florida State, Virginia

1994: Florida State

1993: Florida State

1992: Florida State

1991: Clemson

1990: Georgia Tech

1989: Duke, Virginia

1988: Clemson

1987: Clemson

1986: Clemson

1985: Maryland

1984: Maryland

1983: Maryland

1982: Clemson

1981: Clemson

1980: North Carolina

1979: NC State

1978: Clemson

1977: North Carolina

1976: Maryland

1975: Maryland

1974: Maryland

1973: NC State

1972: North Carolina

1971: North Carolina

1970: Wake Forest

1969: South Carolina

1968: NC State

1967: Clemson

1966: Clemson

1965: Clemson, NC State

1964: NC State

1963: North Carolina, NC State

1962: Duke

1961: Duke

1960: Duke

1959: Clemson

1958: Clemson

1957: NC State

1956: Clemson

1955: Duke, Maryland

1954: Duke

1953: Duke, Maryland

Check out the ESPN college football hub page for scores, stats, schedules, rankings and more.