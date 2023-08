Fantasy Football Marathon mock draft: 10-team, PPR

Mike Clay shocks the room when he goes with Garrett Wilson as his first pick in the fantasy football draft. (1:31)

Each year, at the conclusion of the ESPN Fantasy Football Marathon, members of our ESPN Fantasy crew and other ESPN personalities get together to conduct a mock draft. This year's extravaganza was a 10-team PPR setup.

This draft featured the following participants (in order of first-round selection): Anita Marks, Liz Loza, Adam Schefter, Eric Moody, Kevin Negandhi, Daniel Dopp, Stephania Bell, Mike Clay, Field Yates and Dan Graziano.

How many running backs went in the first round? Where did Breece Hall and Rhamondre Stevenson go, one day after their teams brought in established veteran backs to pair with them? When was the first quarterback selected? And just how early do you need to draft Garrett Wilson to guarantee he won't get away?

Below, you will find round-by-round picks. At the very bottom, we have also listed each team's roster. Want to watch the draft play out live? Check out the simulcast replay on ESPN's YouTube Channel

Round 1

1. Justin Jefferson, Min (WR1) -- Marks

2. Austin Ekeler, LAC (RB1) -- Loza

3. Christian McCaffrey, SF (RB2) -- Schefter

4. Ja'Marr Chase, Cin (WR2) -- Moody

5. Travis Kelce, KC (TE1) -- Negandhi

6. Tyreek Hill, Mia (WR3) -- Dopp

7. Cooper Kupp, LAR (WR4) -- Bell

8. Garrett Wilson, NYJ (WR5) -- Clay

9. Bijan Robinson, Atl (RB3) -- Yates

10. Saquon Barkley, NYG (RB4) -- Graziano

Round 2

11. CeeDee Lamb, Dal (WR6) -- Graziano

12. Derrick Henry, Ten (RB5) -- Yates

13. Tony Pollard, Dal (RB6) -- Clay

14. Nick Chubb, Cle (RB7) -- Bell

15. Stefon Diggs, Buf (WR7) -- Dopp

16. Jonathan Taylor, Ind (RB8) -- Negandhi

17. Davante Adams, LV (WR8) -- Moody

18. A.J. Brown, Phi (WR9) -- Schefter

19. Amon-Ra St. Brown, Det (WR10) -- Loza

20. Joe Mixon, Cin (RB9) -- Marks

Round 3

21. Travis Etienne Jr., Jax (RB10) -- Marks

22. Tee Higgins, Cin (WR11) -- Loza

23. Jalen Hurts, Phi (QB1) -- Schefter

24. Patrick Mahomes, KC (QB2) -- Moody

25. DeVonta Smith, Phi (WR12) -- Negandhi

26. Josh Allen, Buf (QB3) -- Dopp

27. Jahmyr Gibbs, Det (RB11) -- Bell

28. Jaylen Waddle, Mia (WR13) -- Clay

29. Chris Olave, NO (WR14) -- Yates

30. DK Metcalf, Sea (WR15) -- Graziano

Round 4

31. Josh Jacobs, LV (RB12) -- Graziano

32. Mark Andrews, Bal (TE2) -- Yates

33. Najee Harris, Pit (RB13) -- Clay

34. Deebo Samuel, SF (WR16) -- Bell

35. Rhamondre Stevenson, NE (RB14) -- Dopp

36. Joe Burrow, Cin (QB4) -- Negandhi

37. Aaron Jones, GB (RB15) -- Moody

38. Calvin Ridley, Jax (WR17) -- Schefter

39. Lamar Jackson, Bal (QB5) -- Loza

40. Darren Waller, NYG (TE3) -- Marks

Round 5

41. Rachaad White, TB (RB16) -- Marks

42. T.J. Hockenson, Min (TE4) -- Loza

43. Breece Hall, NYJ (RB17) -- Schefter

44. Amari Cooper, Cle (WR18) -- Moody

45. Dameon Pierce, Hou (RB18) -- Negandhi

46. Keenan Allen, LAC (WR19) -- Dopp

47. Alvin Kamara, NO (RB19) -- Bell

48. Christian Watson, GB (WR20) -- Clay

49. Jerry Jeudy, Den (WR21) -- Yates

50. DJ Moore, Chi (WR22) -- Graziano

Round 6

51. Justin Herbert, LAC (QB6) -- Graziano

52. Diontae Johnson, Pit (WR23) -- Yates

53. Justin Fields, Chi (QB7) -- Clay

54. George Kittle, SF (TE5) -- Bell

55. James Conner, Ari (RB20) -- Dopp

56. Alexander Mattison, Min (RB21) -- Negandhi

57. James Cook, Buf (RB22) -- Moody

58. Kenneth Walker III, Sea (RB23) -- Schefter

59. Miles Sanders, Car (RB24) -- Loza

60. Mike Williams, LAC (WR24) -- Marks

Round 7

61. Trevor Lawrence, Jax (QB8) -- Marks

62. DeAndre Hopkins, Ten (WR25) -- Loza

63. Dallas Goedert, Phi (TE6) -- Schefter

64. Kyle Pitts, Atl (TE7) -- Moody

65. George Pickens, Pit (WR26) -- Negandhi

66. David Montgomery, Det (RB25) -- Dopp

67. Dak Prescott, Dal (QB9) -- Bell

68. Chris Godwin, TB (WR27) -- Clay

69. Drake London, Atl (WR28) -- Yates

70. Brandon Aiyuk, SF (WR29) -- Graziano

Round 8

71. Cam Akers, LAR (RB26) -- Graziano

72. Mike Evans, TB (WR30) -- Yates

73. Javonte Williams, Den (RB27) -- Clay

74. Terry McLaurin, Wsh (WR31) -- Bell

75. Tyler Lockett, Sea (WR32) -- Dopp

76. Isiah Pacheco, KC (RB28) -- Negandhi

77. J.K. Dobbins, Bal (RB29) -- Moody

78. Dalvin Cook, FA (RB30) -- Schefter

79. Jahan Dotson, Wsh (WR33) -- Loza

80. Treylon Burks, Ten (WR34) -- Marks

Round 9

81. D'Andre Swift, Phi (RB31) -- Marks

82. Khalil Herbert, Chi (RB32) -- Loza

83. Christian Kirk, Jax (WR35) -- Schefter

84. Marquise Brown, Ari (WR36) -- Moody

85. Brandin Cooks, Dal (WR37) -- Negandhi

86. Pat Freiermuth, Pit (TE8) -- Dopp

87. Jaxon Smith-Njigba, Sea (WR38) -- Bell

88. Skyy Moore, KC (WR39) -- Clay

89. Jordan Addison, Min (WR40) -- Yates

90. Michael Pittman Jr., Ind (WR41) -- Graziano

Round 10

91. Jamaal Williams, NO (RB33) -- Graziano

92. Zay Flowers, Bal (WR42) -- Yates

93. AJ Dillon, GB (RB34) -- Clay

94. Samaje Perine, Den (RB35) -- Bell

95. Elijah Moore, Cle (WR43) -- Dopp

96. JuJu Smith-Schuster, NE (WR44) -- Negandhi

97. Antonio Gibson, Wsh (RB36) -- Moody

98. Gabe Davis, Buf (WR45) -- Schefter

99. Zach Charbonnet, Sea (RB37) -- Loza

100. Michael Thomas, NO (WR46) -- Marks

Round 11

101. Kenneth Gainwell, Phi (RB38) -- Marks

102. Odell Beckham Jr., Bal (WR47) -- Loza

103. Evan Engram, Jax (TE9) -- Schefter

104. Nico Collins, Hou (WR48) -- Moody

105. Raheem Mostert, Mia (RB39) -- Negandhi

106. Rashaad Penny, Phi (RB40) -- Dopp

107. Quentin Johnston, LAC (WR49) -- Bell

108. Jakobi Meyers, LV (WR50) -- Clay

109. Brian Robinson Jr., Wsh (RB41) -- Yates

110. De'Von Achane, Mia (RB42) -- Graziano

Round 12

111. Dalton Schultz, Hou (TE10) -- Graziano

112. Aaron Rodgers, NYJ (QB10) -- Yates

113. David Njoku, Cle (TE11) -- Clay

114. Tank Bigsby, Jax (RB43) -- Bell

115. Jameson Williams, Det (WR51) -- Dopp

116. Justyn Ross, KC (WR52) -- Negandhi

117. Courtland Sutton, Den (WR53) -- Moody

118. Rondale Moore, Ari (WR54) -- Schefter

119. Romeo Doubs, GB (WR55) -- Loza

120. Kadarius Toney, KC (WR56) -- Marks

Round 13

121. Jaylen Warren, Pit (RB44) -- Marks

122. Michael Gallup, Dal (WR57) -- Loza

123. Geno Smith, Sea (QB11) -- Schefter

124. Jerick McKinnon, KC (RB45) -- Moody

125. Marquez Valdes-Scantling, KC (WR58) -- Negandhi

126. Jeff Wilson Jr., Mia (RB46) -- Dopp

127. San Francisco 49ers DST (D/ST1) -- Bell

128. Cole Kmet, Chi (TE12) -- Clay

129. Devin Singletary, Hou (RB47) -- Yates

130. Adam Thielen, Car (WR59) -- Graziano

Round 14

131. Ezekiel Elliott, NE (RB48) -- Graziano

132. D'Onta Foreman, Chi (RB49) -- Yates

133. DJ Chark Jr., Car (WR60) -- Clay

134. Elijah Mitchell, SF (RB50) -- Bell

135. Allen Lazard, NYJ (WR61) -- Dopp

136. Dalton Kincaid, Buf (TE13) -- Negandhi

137. Jayden Reed, GB (WR62) -- Moody

138. Justin Tucker, Bal (K1) -- Schefter

139. Zamir White, LV (RB51) -- Loza

140. Roschon Johnson, Chi (RB52) -- Marks

Round 15

141. Pittsburgh Steelers DST (D/ST2) -- Marks

142. Buffalo Bills DST (D/ST3) -- Loza

143. Philadelphia Eagles DST (D/ST4) -- Schefter

144. Evan McPherson, Cin (K2) -- Moody

145. Miami Dolphins DST (D/ST5) -- Negandhi

146. New Orleans Saints DST (D/ST6) -- Dopp

147. Tyler Boyd, Cin (WR63) -- Bell

148. Dallas Cowboys DST (D/ST7) -- Clay

149. Cleveland Browns DST (D/ST8) -- Yates

150. New England Patriots DST (D/ST9) -- Graziano

Round 16

151. Harrison Butker, KC (K3) -- Graziano

152. Daniel Carlson, LV (K4) -- Yates

153. Graham Gano, NYG (K5) -- Clay

154. Younghoe Koo, Atl (K6) -- Bell

155. Jason Myers, Sea (K7) -- Dopp

156. Jake Elliott, Phi (K8) -- Negandhi

157. New York Jets DST (D/ST10) -- Moody

158. Tyler Allgeier, Atl (RB53) -- Schefter

159. Tyler Bass, Buf (K9) -- Loza

160. Cairo Santos, Chi (K10) -- Marks

Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)

Team Marks

QB1 Trevor Lawrence, Jax (Pick: 7.1 | Bye: 9)

RB1 Joe Mixon, Cin (Pick: 2.10 | Bye: 7)

RB2 Travis Etienne Jr., Jax (Pick: 3.1 | Bye: 9)

RB3 Rachaad White, TB (Pick: 5.1 | Bye: 5)

RB4 D'Andre Swift, Phi (Pick: 9.1 | Bye: 10)

RB5 Kenneth Gainwell, Phi (Pick: 11.1 | Bye: 10)

RB6 Jaylen Warren, Pit (Pick: 13.1 | Bye: 6)

RB7 Roschon Johnson, Chi (Pick: 14.10 | Bye: 13)

WR1 Justin Jefferson, Min (Pick: 1.1 | Bye: 13)

WR2 Mike Williams, LAC (Pick: 6.10 | Bye: 13)

WR3 Treylon Burks, Ten (Pick: 8.10 | Bye: 7)

WR4 Michael Thomas, NO (Pick: 10.10 | Bye: 11)

WR5 Kadarius Toney, KC (Pick: 12.10 | Bye: 10)

TE1 Darren Waller, NYG (Pick: 4.10 | Bye: 13)

K1 Cairo Santos, Chi (Pick: 16.10 | Bye: 13)

D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 15.1 | Bye: 6)

Team Loza

QB1 Lamar Jackson, Bal (Pick: 4.9 | Bye: 13)

RB1 Austin Ekeler, LAC (Pick: 1.2 | Bye: 13)

RB2 Miles Sanders, Car (Pick: 6.9 | Bye: 7)

RB3 Khalil Herbert, Chi (Pick: 9.2 | Bye: 13)

RB4 Zach Charbonnet, Sea (Pick: 10.9 | Bye: 9)

RB5 Zamir White, LV (Pick: 14.9 | Bye: 10)

RB6 Kareem Hunt, FA (Pick: 17.4 | Bye: --)

WR1 Amon-Ra St. Brown, Det (Pick: 2.9 | Bye: 9)

WR2 Tee Higgins, Cin (Pick: 3.2 | Bye: 7)

WR3 DeAndre Hopkins, Ten (Pick: 7.2 | Bye: 7)

WR4 Jahan Dotson, Wsh (Pick: 8.9 | Bye: 14)

WR5 Odell Beckham Jr., Bal (Pick: 11.2 | Bye: 13)

WR6 Romeo Doubs, GB (Pick: 12.9 | Bye: 6)

WR7 Michael Gallup, Dal (Pick: 13.2 | Bye: 7)

TE1 T.J. Hockenson, Min (Pick: 5.2 | Bye: 13)

K1 Tyler Bass, Buf (Pick: 16.9 | Bye: 13)

Team Schefter

QB1 Jalen Hurts, Phi (Pick: 3.3 | Bye: 10)

QB2 Geno Smith, Sea (Pick: 13.3 | Bye: 9)

RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.3 | Bye: 5)

RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 5.3 | Bye: 7)

RB3 Kenneth Walker III, Sea (Pick: 6.8 | Bye: 9)

RB4 Dalvin Cook, FA (Pick: 8.8 | Bye: --)

RB5 Tyler Allgeier, Atl (Pick: 16.8 | Bye: 11)

WR1 A.J. Brown, Phi (Pick: 2.8 | Bye: 10)

WR2 Calvin Ridley, Jax (Pick: 4.8 | Bye: 9)

WR3 Christian Kirk, Jax (Pick: 9.3 | Bye: 9)

WR4 Gabe Davis, Buf (Pick: 10.8 | Bye: 13)

WR5 Rondale Moore, Ari (Pick: 12.8 | Bye: 14)

TE1 Dallas Goedert, Phi (Pick: 7.3 | Bye: 10)

TE2 Evan Engram, Jax (Pick: 11.3 | Bye: 9)

K1 Justin Tucker, Bal (Pick: 14.8 | Bye: 13)

D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.3 | Bye: 10)

Team Moody

QB1 Patrick Mahomes, KC (Pick: 3.4 | Bye: 10)

RB1 Aaron Jones, GB (Pick: 4.7 | Bye: 6)

RB2 James Cook, Buf (Pick: 6.7 | Bye: 13)

RB3 J.K. Dobbins, Bal (Pick: 8.7 | Bye: 13)

RB4 Antonio Gibson, Wsh (Pick: 10.7 | Bye: 14)

RB5 Jerick McKinnon, KC (Pick: 13.4 | Bye: 10)

WR1 Ja'Marr Chase, Cin (Pick: 1.4 | Bye: 7)

WR2 Davante Adams, LV (Pick: 2.7 | Bye: 10)

WR3 Amari Cooper, Cle (Pick: 5.4 | Bye: 5)

WR4 Marquise Brown, Ari (Pick: 9.4 | Bye: 14)

WR5 Nico Collins, Hou (Pick: 11.4 | Bye: 7)

WR6 Courtland Sutton, Den (Pick: 12.7 | Bye: 9)

WR7 Jayden Reed, GB (Pick: 14.7 | Bye: 6)

TE1 Kyle Pitts, Atl (Pick: 7.4 | Bye: 11)

K1 Evan McPherson, Cin (Pick: 15.4 | Bye: 7)

K2 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 10)

Team Negandhi

QB1 Joe Burrow, Cin (Pick: 4.6 | Bye: 7)

RB1 Jonathan Taylor, Ind (Pick: 2.6 | Bye: 11)

RB2 Dameon Pierce, Hou (Pick: 5.5 | Bye: 7)

RB3 Alexander Mattison, Min (Pick: 6.6 | Bye: 13)

RB4 Isiah Pacheco, KC (Pick: 8.6 | Bye: 10)

RB5 Raheem Mostert, Mia (Pick: 11.5 | Bye: 10)

WR1 DeVonta Smith, Phi (Pick: 3.5 | Bye: 10)

WR2 George Pickens, Pit (Pick: 7.5 | Bye: 6)

WR3 Brandin Cooks, Dal (Pick: 9.5 | Bye: 7)

WR4 JuJu Smith-Schuster, NE (Pick: 10.6 | Bye: 11)

WR5 Justyn Ross, KC (Pick: 12.6 | Bye: 10)

WR6 Marquez Valdes-Scantling, KC (Pick: 13.5 | Bye: 10)

TE1 Travis Kelce, KC (Pick: 1.5 | Bye: 10)

TE2 Dalton Kincaid, Buf (Pick: 14.6 | Bye: 13)

K1 Jake Elliott, Phi (Pick: 16.6 | Bye: 10)

D/ST1 Miami Dolphins DST (Pick: 15.5 | Bye: 10)

Team Dopp

QB1 Josh Allen, Buf (Pick: 3.6 | Bye: 13)

RB1 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 4.5 | Bye: 11)

RB2 James Conner, Ari (Pick: 6.5 | Bye: 14)

RB3 David Montgomery, Det (Pick: 7.6 | Bye: 9)

RB4 Rashaad Penny, Phi (Pick: 11.6 | Bye: 10)

RB5 Jeff Wilson Jr., Mia (Pick: 13.6 | Bye: 10)

WR1 Tyreek Hill, Mia (Pick: 1.6 | Bye: 10)

WR2 Stefon Diggs, Buf (Pick: 2.5 | Bye: 13)

WR3 Keenan Allen, LAC (Pick: 5.6 | Bye: 13)

WR4 Tyler Lockett, Sea (Pick: 8.5 | Bye: 9)

WR5 Elijah Moore, Cle (Pick: 10.5 | Bye: 5)

WR6 Jameson Williams, Det (Pick: 12.5 | Bye: 9)

WR7 Allen Lazard, NYJ (Pick: 14.5 | Bye: 7)

TE1 Pat Freiermuth, Pit (Pick: 9.6 | Bye: 6)

K1 Jason Myers, Sea (Pick: 16.5 | Bye: 9)

K2 Daniel Carlson, LV (Pick: 16.2 | Bye: 10)

Team Bell

QB1 Dak Prescott, Dal (Pick: 7.7 | Bye: 7)

RB1 Nick Chubb, Cle (Pick: 2.4 | Bye: 5)

RB2 Jahmyr Gibbs, Det (Pick: 3.7 | Bye: 9)

RB3 Alvin Kamara, NO (Pick: 5.7 | Bye: 11)

RB4 Samaje Perine, Den (Pick: 10.4 | Bye: 9)

RB5 Tank Bigsby, Jax (Pick: 12.4 | Bye: 9)

RB6 Elijah Mitchell, SF (Pick: 14.4 | Bye: 5)

WR1 Cooper Kupp, LAR (Pick: 1.7 | Bye: 5)

WR2 Deebo Samuel, SF (Pick: 4.4 | Bye: 5)

WR3 Terry McLaurin, Wsh (Pick: 8.4 | Bye: 14)

WR4 Jaxon Smith-Njigba, Sea (Pick: 9.7 | Bye: 9)

WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 11.7 | Bye: 13)

WR6 Tyler Boyd, Cin (Pick: 15.7 | Bye: 7)

TE1 George Kittle, SF (Pick: 6.4 | Bye: 5)

K1 Younghoe Koo, Atl (Pick: 16.4 | Bye: 11)

D/ST1 San Francisco 49ers DST (Pick: 13.7 | Bye: 5)

Team Clay

QB1 Justin Fields, Chi (Pick: 6.3 | Bye: 13)

RB1 Tony Pollard, Dal (Pick: 2.3 | Bye: 7)

RB2 Najee Harris, Pit (Pick: 4.3 | Bye: 6)

RB3 Javonte Williams, Den (Pick: 8.3 | Bye: 9)

RB4 AJ Dillon, GB (Pick: 10.3 | Bye: 6)

WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 1.8 | Bye: 7)

WR2 Jaylen Waddle, Mia (Pick: 3.8 | Bye: 10)

WR3 Christian Watson, GB (Pick: 5.8 | Bye: 6)

WR4 Chris Godwin, TB (Pick: 7.8 | Bye: 5)

WR5 Skyy Moore, KC (Pick: 9.8 | Bye: 10)

WR6 Jakobi Meyers, LV (Pick: 11.8 | Bye: 10)

WR7 DJ Chark Jr., Car (Pick: 14.3 | Bye: 7)

TE1 David Njoku, Cle (Pick: 12.3 | Bye: 5)

TE2 Cole Kmet, Chi (Pick: 13.8 | Bye: 13)

K1 Graham Gano, NYG (Pick: 16.3 | Bye: 13)

K2 Jason Myers, Sea (Pick: 16.5 | Bye: 9)

Team Yates

QB1 Aaron Rodgers, NYJ (Pick: 12.2 | Bye: 7)

RB1 Bijan Robinson, Atl (Pick: 1.9 | Bye: 11)

RB2 Derrick Henry, Ten (Pick: 2.2 | Bye: 7)

RB3 Brian Robinson Jr., Wsh (Pick: 11.9 | Bye: 14)

RB4 Devin Singletary, Hou (Pick: 13.9 | Bye: 7)

RB5 D'Onta Foreman, Chi (Pick: 14.2 | Bye: 13)

WR1 Chris Olave, NO (Pick: 3.9 | Bye: 11)

WR2 Jerry Jeudy, Den (Pick: 5.9 | Bye: 9)

WR3 Diontae Johnson, Pit (Pick: 6.2 | Bye: 6)

WR4 Drake London, Atl (Pick: 7.9 | Bye: 11)

WR5 Mike Evans, TB (Pick: 8.2 | Bye: 5)

WR6 Jordan Addison, Min (Pick: 9.9 | Bye: 13)

WR7 Zay Flowers, Bal (Pick: 10.2 | Bye: 13)

TE1 Mark Andrews, Bal (Pick: 4.2 | Bye: 13)

K1 Daniel Carlson, LV (Pick: 16.2 | Bye: 10)

K2 Graham Gano, NYG (Pick: 16.3 | Bye: 13)

Team Graziano

QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 6.1 | Bye: 13)

RB1 Saquon Barkley, NYG (Pick: 1.10 | Bye: 13)

RB2 Josh Jacobs, LV (Pick: 4.1 | Bye: 10)

RB3 Cam Akers, LAR (Pick: 8.1 | Bye: 5)

RB4 Jamaal Williams, NO (Pick: 10.1 | Bye: 11)

RB5 De'Von Achane, Mia (Pick: 11.10 | Bye: 10)

RB6 Ezekiel Elliott, NE (Pick: 14.1 | Bye: 11)

WR1 CeeDee Lamb, Dal (Pick: 2.1 | Bye: 7)

WR2 DK Metcalf, Sea (Pick: 3.10 | Bye: 9)

WR3 DJ Moore, Chi (Pick: 5.10 | Bye: 13)

WR4 Brandon Aiyuk, SF (Pick: 7.10 | Bye: 5)

WR5 Michael Pittman Jr., Ind (Pick: 9.10 | Bye: 11)

WR6 Adam Thielen, Car (Pick: 13.10 | Bye: 7)

TE1 Dalton Schultz, Hou (Pick: 12.1 | Bye: 7)

K1 Harrison Butker, KC (Pick: 16.1 | Bye: 10)

D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.10 | Bye: 11)