Oldest to newest NHL arenas: Madison Square Garden to UBS

There's no place like home. Where do the NHL's 32 franchises play? Here's a look at all 32 arenas -- from the oldest to the newest:
Madison Square Garden (New York) - New York Rangers
First season: 1967-68
Capacity: 18,006
Scotiabank Saddledome (Calgary, Alberta) - Calgary Flames
First season: 1983-84
Capacity: 19,289
Delta Center (Salt Lake City) - Utah Hockey Club
First season: 1991-92
Capacity: 16,200
Honda Center (Anaheim, California) - Anaheim Ducks
First season: 1993-94
Capacity: 17,174
SAP Center (San Jose, California) - San Jose Sharks
First season: 1993-94
Capacity: 17,562
Enterprise Center (St. Louis) - St. Louis Blues
First season: 1994-95
Capacity: 18,096
United Center (Chicago) - Chicago Blackhawks
First season: 1994-95
Capacity: 19,717
Bell Centre (Montreal) - Montreal Canadiens
First season: 1995-96
Capacity: 21,105
Canadian Tire Centre (Ottawa, Ontario) - Ottawa Senators
First season: 1995-96
Capacity: 18,652
Rogers Arena (Vancouver, British Columbia) - Vancouver Canucks
First season: 1995-96
Capacity: 18,910
TD Garden (Boston) - Boston Bruins
First season: 1995-96
Capacity: 17,565
Amalie Arena (Tampa, Florida) - Tampa Bay Lightning
First season: 1996-97
Capacity: 19,092
KeyBank Center (Buffalo, New York) - Buffalo Sabres
First season: 1996-97
Capacity: 19,070
Wells Fargo Center (Philadelphia) - Philadelphia Flyers
First season: 1996-97
Capacity: 15,581
Capital One Arena (Washington) - Washington Capitals
First season: 1997-98
Capacity: 18,573
Amerant Bank Arena (Sunrise, Florida) - Florida Panthers
First season: 1998-99
Capacity: 19,250
Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee) - Nashville Predators
First season: 1998-99
Capacity: 17,159
Scotiabank Arena (Toronto) - Toronto Maple Leafs
First season: 1998-99
Capacity: 18,800
Ball Arena (Denver) - Colorado Avalanche
First season: 1999-2000
Capacity: 18,007
Lenovo Center (Raleigh, North Carolina) - Carolina Hurricanes
First season: 1999-2000
Capacity: 18,700
Crypto.com Arena (Los Angeles) - Los Angeles Kings
First season: 1999-2000
Capacity: 18,230
Nationwide Arena (Columbus, Ohio) - Columbus Blue Jackets
First season: 2000-01
Capacity: 18,144
Xcel Energy Center (St. Paul, Minnesota) - Minnesota Wild
First season: 2000-01
Capacity: 18,064
American Airlines Center (Dallas) - Dallas Stars
First season: 2001-02
Capacity: 18,532
Prudential Center (Newark, New Jersey) - New Jersey Devils
First season: 2007-08
Capacity: 16,514
PPG Paints Arena (Pittsburgh) - Pittsburgh Penguins
First season: 2010-11
Capacity: 18,387
Canada Life Centre (Winnipeg, Manitoba) - Winnipeg Jets
First season: 2011-12
Capacity: 15,294
Rogers Place (Edmonton, Alberta) - Edmonton Oilers
First season: 2016-17
Capacity: 18,641
Little Caesars Arena (Detroit) - Detroit Red Wings
First season: 2017-18
Capacity: 19,515
T-Mobile Arena (Las Vegas) - Vegas Golden Knights
First season: 2017-18
Capacity: 17,500
Climate Pledge Arena (Seattle) - Seattle Kraken
First season: 2021-22
Capacity: 17,151
UBS Arena (Elmont, New York) - New York Islanders
First season: 2021-22
Capacity: 17,255
