          Oldest to newest NHL arenas: Madison Square Garden to UBS

          Madison Square Garden is the oldest arena in the NHL. Bruce Bennett/Getty Images
          • Keith Jenkins
          Oct 7, 2025, 09:32 PM

          There's no place like home. Where do the NHL's 32 franchises play? Here's a look at all 32 arenas -- from the oldest to the newest:

          Madison Square Garden (New York) - New York Rangers

          First season: 1967-68

          Capacity: 18,006

          Scotiabank Saddledome (Calgary, Alberta) - Calgary Flames

          First season: 1983-84

          Capacity: 19,289

          Delta Center (Salt Lake City) - Utah Hockey Club

          First season: 1991-92

          Capacity: 16,200

          Honda Center (Anaheim, California) - Anaheim Ducks

          First season: 1993-94

          Capacity: 17,174

          SAP Center (San Jose, California) - San Jose Sharks

          First season: 1993-94

          Capacity: 17,562

          Enterprise Center (St. Louis) - St. Louis Blues

          First season: 1994-95

          Capacity: 18,096

          United Center (Chicago) - Chicago Blackhawks

          First season: 1994-95

          Capacity: 19,717

          Bell Centre (Montreal) - Montreal Canadiens

          First season: 1995-96

          Capacity: 21,105

          Canadian Tire Centre (Ottawa, Ontario) - Ottawa Senators

          First season: 1995-96

          Capacity: 18,652

          Rogers Arena (Vancouver, British Columbia) - Vancouver Canucks

          First season: 1995-96

          Capacity: 18,910

          TD Garden (Boston) - Boston Bruins

          First season: 1995-96

          Capacity: 17,565

          Amalie Arena (Tampa, Florida) - Tampa Bay Lightning

          First season: 1996-97

          Capacity: 19,092

          KeyBank Center (Buffalo, New York) - Buffalo Sabres

          First season: 1996-97

          Capacity: 19,070

          Wells Fargo Center (Philadelphia) - Philadelphia Flyers

          First season: 1996-97

          Capacity: 15,581

          Capital One Arena (Washington) - Washington Capitals

          First season: 1997-98

          Capacity: 18,573

          Amerant Bank Arena (Sunrise, Florida) - Florida Panthers

          First season: 1998-99

          Capacity: 19,250

          Bridgestone Arena (Nashville, Tennessee) - Nashville Predators

          First season: 1998-99

          Capacity: 17,159

          Scotiabank Arena (Toronto) - Toronto Maple Leafs

          First season: 1998-99

          Capacity: 18,800

          Ball Arena (Denver) - Colorado Avalanche

          First season: 1999-2000

          Capacity: 18,007

          Lenovo Center (Raleigh, North Carolina) - Carolina Hurricanes

          First season: 1999-2000

          Capacity: 18,700

          Crypto.com Arena (Los Angeles) - Los Angeles Kings

          First season: 1999-2000

          Capacity: 18,230

          Nationwide Arena (Columbus, Ohio) - Columbus Blue Jackets

          First season: 2000-01

          Capacity: 18,144

          Xcel Energy Center (St. Paul, Minnesota) - Minnesota Wild

          First season: 2000-01

          Capacity: 18,064

          American Airlines Center (Dallas) - Dallas Stars

          First season: 2001-02

          Capacity: 18,532

          Prudential Center (Newark, New Jersey) - New Jersey Devils

          First season: 2007-08

          Capacity: 16,514

          PPG Paints Arena (Pittsburgh) - Pittsburgh Penguins

          First season: 2010-11

          Capacity: 18,387

          Canada Life Centre (Winnipeg, Manitoba) - Winnipeg Jets

          First season: 2011-12

          Capacity: 15,294

          Rogers Place (Edmonton, Alberta) - Edmonton Oilers

          First season: 2016-17

          Capacity: 18,641

          Little Caesars Arena (Detroit) - Detroit Red Wings

          First season: 2017-18

          Capacity: 19,515

          T-Mobile Arena (Las Vegas) - Vegas Golden Knights

          First season: 2017-18

          Capacity: 17,500

          Climate Pledge Arena (Seattle) - Seattle Kraken

          First season: 2021-22

          Capacity: 17,151

          UBS Arena (Elmont, New York) - New York Islanders

          First season: 2021-22

          Capacity: 17,255

