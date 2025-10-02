Every AFL club's best and fairest winner for season 2025

The 2025 AFL season might be done and dusted on the field, but now it's time to crown each club's best and fairest winner. So, who was your team's top performer of the year? Here is each club's 2025 best and fairest winner:
Adelaide (Malcolm Blight Medal)
TBD
Brisbane Lions (Merrett-Murray Medal)
1. Josh Dunkley (79)
2. Hugh McCluggage (75)
3. Will Ashcroft (71)
4. Harris Andrews (70)
5. Jaspa Fletcher (64) & Darcy Wilmot (64)
Carlton (John Nicholls Medal)
TBD
Collingwood (Copeland Trophy)
TBD
Essendon (Crichton Medal)
1. Zach Merrett (217)
2. Archie Roberts (186)
3. Sam Durham (175)
4. Andrew McGrath (171)
5. Nic Martin (116)
Fremantle (Doig Medal)
TBD
Geelong (Carji Greeves Medal)
1. Max Holmes (175)
2. Bailey Smith (155)
3. Jeremy Cameron (145)
4. Tom Atkins (141)
5. Mark Blicavs (122)
Gold Coast
1. Matt Rowell (72)
2. Noah Anderson (71)
3. Touk Miller (70)
4. Bailey Humphrey (61)
5. Sam Collins (59)
GWS (Kevin Sheedy Medal)
1. Tom Green (91)
2. Finn Callaghan (83)
3. Connor Idun (82)
4. Lachie Ash (76)
5. Toby Greene (69)
Hawthorn (Peter Crimmins Medal)
TBD
Melbourne (Keith Truscott Medal)
1. Max Gawn (592)
2. Christian Petracca (479)
3. Kysaiah Pickett (467)
4. Jake Bowey (459)
5. Christian Salem (404)
North Melbourne (Syd Barker Medal)
1. Harry Sheezel & Tristan Xerri (207)
3. Luke Davies-Uniacke (187)
4. Luke Parker (167)
5. Jy Simpkin (164)
Port Adelaide (John Cahill Medal)
1. Zak Butters (134)
2. Mitch Georgiades (118)
3. Connor Rozee (117)
4. Joe Richards (84)
5. Aliir Aliir (73)
Richmond (Jack Dyer Medal)
1. Tim Taranto (47)
2. Nick Vlastuin (44)
3. Jacob Hopper (40)
4. Ben Miller (33)
5. Seth Campbell & Toby Nankervis (32)
St Kilda (Trevor Barker Award)
1. Nasiah Wanganeen-Milera (313)
2. Callum Wilkie (238)
3. Jack Sinclair (223)
4. Max Hall (169)
5. Marcus Windhager (158)
Sydney (Bob Skilton Medal)
1. Isaac Heeney (253)
2. Brodie Grundy (238)
3. James Jordan (188)
4. Chad Warner (186)
5. Tom McCartin (169)
West Coast (John Worsfold Medal)
1. Liam Baker (338)
2. Reuben Ginbey (286)
3. Harley Reid (267)
4. Jack Graham (254)
5. Brady Hough (252)
Western Bulldogs (Charles Sutton Medal)
1. Ed Richards (299)
2. Marcus Bontempelli (286)
3. Tom Liberatore (279)
4. Aaron Naughton (252)
5. Bailey Dale (228)