Field Yates' fantasy football PPR rankings: Top 100 for 2024

Field Yates' 2024 fantasy football rankings will be updated throughout the preseason to reflect any changes in his view on players for the upcoming season.

NOTE: The rankings below are for PPR formats.

Latest update: July 19

1. Christian McCaffrey, SF (RB1)

2. CeeDee Lamb, Dal (WR1)

3. Tyreek Hill, Mia (WR2)

4. Breece Hall, NYJ (RB2)

5. Bijan Robinson, Atl (RB3)

6. Amon-Ra St. Brown, Det (WR3)

7. Ja'Marr Chase, Cin (WR4)

8. Justin Jefferson, Min (WR5)

9. A.J. Brown, Phi (WR6)

10. Puka Nacua, LAR (WR7)

11. Saquon Barkley, Phi (RB4)

12. Garrett Wilson, NYJ (WR8)

13. Jonathan Taylor, Ind (RB5)

14. Kyren Williams, LAR (RB6)

15. Jahmyr Gibbs, Det (RB7)

16. Isiah Pacheco, KC (RB8)

17. Derrick Henry, Bal (RB9)

18. Travis Kelce, KC (TE1)

19. Travis Etienne Jr., Jax (RB10)

20. Alvin Kamara, NO (RB11)

21. Davante Adams, LV (WR9)

22. Marvin Harrison Jr., Ari (WR10)

23. Michael Pittman Jr., Ind (WR11)

24. Chris Olave, NO (WR12)

25. Mike Evans, TB (WR13)

26. Sam LaPorta, Det (TE2)

27. James Cook, Buf (RB12)

28. Drake London, Atl (WR14)

29. Josh Allen, Buf (QB1)

30. Jalen Hurts, Phi (QB2)

31. Joe Mixon, Hou (RB13)

32. DeVonta Smith, Phi (WR15)

33. Josh Jacobs, GB (RB14)

34. Stefon Diggs, Hou (WR16)

35. DK Metcalf, Sea (WR17)

36. Anthony Richardson, Ind (QB3)

37. Rachaad White, TB (RB15)

38. Lamar Jackson, Bal (QB4)

39. Patrick Mahomes, KC (QB5)

40. Mark Andrews, Bal (TE3)

41. Kenneth Walker III, Sea (RB16)

42. De'Von Achane, Mia (RB17)

43. Aaron Jones, Min (RB18)

44. Trey McBride, Ari (TE4)

45. Nico Collins, Hou (WR18)

46. Jaylen Waddle, Mia (WR19)

47. Cooper Kupp, LAR (WR20)

48. David Montgomery, Det (RB19)

49. Brandon Aiyuk, SF (WR21)

50. Deebo Samuel Sr., SF (WR22)

51. Joe Burrow, Cin (QB6)

52. C.J. Stroud, Hou (QB7)

53. DJ Moore, Chi (WR23)

54. Zay Flowers, Bal (WR24)

55. Rashee Rice, KC (WR25)

56. Dak Prescott, Dal (QB8)

57. Rhamondre Stevenson, NE (RB20)

58. James Conner, Ari (RB21)

59. Calvin Ridley, Ten (WR26)

60. Malik Nabers, NYG (WR27)

61. Evan Engram, Jax (TE5)

62. Zack Moss, Cin (RB22)

63. Zamir White, LV (RB23)

64. Tee Higgins, Cin (WR28)

65. D'Andre Swift, Chi (RB24)

66. Christian Kirk, Jax (WR29)

67. David Njoku, Cle (TE6)

68. Dalton Kincaid, Buf (TE7)

69. George Kittle, SF (TE8)

70. Raheem Mostert, Mia (RB28)

71. Chris Godwin, TB (WR30)

72. George Pickens, Pit (WR31)

73. Javonte Williams, Den (RB25)

74. Amari Cooper, Cle (WR32)

75. Keenan Allen, Chi (WR33)

76. Diontae Johnson, Car (WR34)

77. Tank Dell, Hou (WR35)

78. Austin Ekeler, Wsh (RB26)

79. Brian Robinson Jr., Wsh (RB27)

80. Jordan Love, GB (QB9)

81. Brock Purdy, SF (QB10)

82. Kyler Murray, Ari (QB11)

83. DeAndre Hopkins, Ten (WR36)

84. Terry McLaurin, Wsh (WR37)

85. Courtland Sutton, Den (WR38)

86. T.J. Hockenson, Min (TE9)

87. Jonathon Brooks, Car (RB29)

88. Jaylen Warren, Pit (RB30)

89. Jordan Addison, Min (WR39)

90. Christian Watson, GB (WR40)

91. Najee Harris, Pit (RB31)

92. Tyjae Spears, Ten (RB32)

93. Jake Ferguson, Dal (TE10)

94. Tony Pollard, Ten (RB33)

95. Devin Singletary, NYG (RB34)

96. Jayden Daniels, Wsh (QB12)

97. Jayden Reed, GB (WR41)

98. Ladd McConkey, LAC (WR42)

99. Ezekiel Elliott, Dal (RB35)

100. Mike Williams, NYJ (WR43)