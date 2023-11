Open Extended Reactions

The uniform heat during Week 12 of the NFL season begins early with Thanksgiving and Black Friday games.

The Detroit Lions, Dallas Cowboys and San Francisco 49ers are all wearing throwback threads on Thanksgiving. The Seattle Seahawks will bring back their action green uniforms against the 49ers. The New York Jets are going all black for their Black Friday game against the Miami Dolphins. During Sunday's slate, the Philadelphia Eagles will bring back their kelly green look, while the Houston Texans are wearing their "battle red" uniforms.

Here are the uniforms for all NFL teams in action this week:

Arizona Cardinals

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Purple

Back on the road in white on purpleโ—@Invisalign pic.twitter.com/h8M9UnpV93 โ€” Baltimore Ravens (@Ravens) November 21, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Orange

Jersey: Orange

Pants: Black

Got the fresh orange jerseys this week ๐Ÿ”ฅ pic.twitter.com/JotkfteRQj โ€” Cincinnati Bengals (@Bengals) November 22, 2023

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: TBA

Dallas Cowboys

Helmet: White

Jersey: Navy

Pants: White

Helmet: Navy blue

Jersey: Orange

Pants: White

Detroit Lions

Helmet: Silver

Jersey: Blue

Pants: Silver

They're classics for a reason pic.twitter.com/jSHStawG1A โ€” Detroit Lions (@Lions) November 22, 2023

All teams playing on Thanksgiving Day this year will wear a John Madden jersey patch. Here is ours!#GBvsDET | #OnePride pic.twitter.com/xRrR2iu8n0 โ€” Detroit Lions (@Lions) November 22, 2023

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Houston Texans

Helmet: Battle red

Jersey: Battle red

Pants: Battle red

Roll candy red โ€ผ๏ธ pic.twitter.com/WZ8KiYhMYJ โ€” Houston Texans (@HoustonTexans) November 22, 2023

Helmet: White

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Navy

Pants: Navy

Helmet: Blue/gold

Jersey: Bone

Pants: TBA

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

All โšช๏ธ fit on โšซ๏ธ Friday pic.twitter.com/nfdlMUu5BH โ€” Miami Dolphins (@MiamiDolphins) November 23, 2023

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: White

So nice, we'll wear 'em twice.



The #Vikings Classic is back for Monday Night Football on 11/27.https://t.co/KGMQmwLFal pic.twitter.com/rj0GfjO6KV โ€” Minnesota Vikings (@Vikings) November 16, 2023

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Dark blue

Jersey: Dark blue

Pants: White

New York Jets

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Going all black for Black Friday #MIAvsNYJ pic.twitter.com/D8ZqK5Izb9 โ€” Woody Johnson (@woodyjohnson4) November 21, 2023

Philadelphia Eagles

Helmet: Kelly green

Jersey: Kelly green

Pants: Silver

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Yellow

Week 12 coming ๐Ÿ”œ pic.twitter.com/b3CWXWy5S7 โ€” Pittsburgh Steelers (@steelers) November 22, 2023

San Francisco 49ers

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: White

Seattle Seahawks

Helmet: Navy

Jersey: Action green

Pants: TBA

Helmet: Pewter

Jersey: Pewter

Pants: Pewter

Week 12:



PEWTER POWER ๐Ÿ˜ค pic.twitter.com/rcEGXFwAZb โ€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) November 22, 2023

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: TBA

Helmet: TBA

Jersey: TBA

Pants: TBA