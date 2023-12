Open Extended Reactions

Week 14 of the 2023 NFL season includes throwback fits and unique looks.

The New Orleans Saints are rocking throwbacks against the Carolina Panthers. The Dallas Cowboys return their color rush look on "Sunday Night Football," while the Los Angeles Chargers will wear all-navy against the Denver Broncos. The "Monday Night Football" double-header has uniform heat from the New York Giants, wearing throwbacks, and the Miami Dolphins, wearing aqua jerseys for the first time this regular season.

Here are the uniforms for all NFL teams in action on Sunday and Monday (excluding the Arizona Cardinals and Washington Commanders, who are on byes):

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

Black

on

Black

on

Black โ€” Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) December 7, 2023

Helmet: Black

Jersey: Purple

Pants: Purple

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Gray

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Navy

Jersey: Navy

Pants: TBA

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: White

Sporting the black unis on Sunday. pic.twitter.com/yeQzFKExkB โ€” Cincinnati Bengals (@Bengals) December 7, 2023

Helmet: Orange

Jersey: Brown

Pants: White

brown on top and white on the bottom for our return home ๐Ÿ™Œ pic.twitter.com/16TsoYeh38 โ€” Cleveland Browns (@Browns) December 8, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Navy blue

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Silver

Jersey combo for Chicago! pic.twitter.com/aL2Fk0Vy1Z โ€” Detroit Lions (@Lions) December 10, 2023

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: Gold

Helmet: Deep steel blue

Jersey: Liberty white

Pants: Deep steel blue

Big Apple fit ๐ŸŽ pic.twitter.com/mEo5m1q6kU โ€” Houston Texans (@HoustonTexans) December 8, 2023

Helmet: White

Jersey: White

Pants: TBA

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Teal

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Helmet: Silver

Jersey: Black

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: Navy

Pants: Navy

Helmet: Blue/gold

Jersey: White

Pants: Blue

Almost that time... โŒ›๏ธ pic.twitter.com/J1M6FYRUlq โ€” Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 9, 2023

Helmet: White

Jersey: Aqua

Pants: White

Helmet: Purple

Jersey: White

Pants: Purple

Helmet: Gold

Jersey: Black

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Helmet: Midnight green

Jersey: Midnight green

Pants: White

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Navy

The Week 14 uniform combo. pic.twitter.com/LundNCVe1i โ€” Seattle Seahawks (@Seahawks) December 6, 2023

Helmet: Pewter

Jersey: White

Pants: White

Week 14 'fit โ„๏ธ pic.twitter.com/x0pZPL5vn8 โ€” Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 6, 2023

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Light blue