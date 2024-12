Open Extended Reactions

Another week, another Dallas Cowboys uniform leads the way.

After rocking throwbacks on Thanksgiving, the Cowboys' all-white arctic look will return against the Cincinnati Bengals on "Monday Night Football." Dallas unveiled the color rush combination, nicknamed "arctic Cowboy," in December 2022. The Cowboys wore it earlier this season in Week 4 against the New York Giants.

The Tampa Bay Buccaneers will wear red against the Las Vegas Raiders. The Arizona Cardinals are rocking all-black against the Seattle Seahawks, who will counter with a sweet white-on-gray look. The Minnesota Vikings will sport a rare monochromatic all-purple look against the Atlanta Falcons.

Here are the uniforms for all NFL teams in action in Week 14 (excluding the Detroit Lions and Green Bay Packers, who played on Thursday night).

Arizona Cardinals

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Black

black tie event ⬛️ pic.twitter.com/PMHoxEpxXt — Arizona Cardinals (@AZCardinals) December 5, 2024

Atlanta Falcons

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Blue

Helmet: Dark navy

Jersey: White

Pants: Dark navy

Cincinnati Bengals

Helmet: Orange

Jersey: Black

Pants: White

Helmet: Orange

Jersey: White

Pants: Orange

threads for Sunday 🟠⚪️🟠 pic.twitter.com/YcD8gaeZir — Cleveland Browns (@Browns) December 6, 2024

Dallas Cowboys

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: White

Pants: Black

Helmet: Red

Jersey: Red

Pants: White

Las Vegas Raiders

Helmet: Silver

Jersey: White

Pants: Silver

Helmet: White

Jersey: White

Pants: Gold

road threads pic.twitter.com/0wo1xY21mM — Los Angeles Chargers (@chargers) December 6, 2024

Helmet: Royal/sol

Jersey: Royal

Pants: Sol

Thready for Week 14. 🧵 pic.twitter.com/XZOg23AJHJ — Los Angeles Rams (@RamsNFL) December 5, 2024

Helmet: White

Jersey: White

Pants: White

Minnesota Vikings

Helmet: Purple

Jersey: Purple

Pants: Purple

Helmet: Gold

Jersey: White

Pants: White

Helmet: Blue

Jersey: Blue

Pants: White

Helmet: Green

Jersey: Green

Pants: White

Helmet: Midnight green

Jersey: Midnight green

Pants: White

Helmet: Black

Jersey: Black

Pants: Yellow

Helmet: Gold

Jersey: Red

Pants: Gold

Seattle Seahawks

Helmet: Navy

Jersey: White

Pants: Grey

For the second time this season.



White ⬆️ Grey ⬇️ pic.twitter.com/YG8qguK23K — Seattle Seahawks (@Seahawks) December 4, 2024

Tampa Bay Buccaneers

Helmet: Pewter

Jersey: Red

Pants: Pewter

Week 14: RED OUT ‼️



🚨🚨🚨 pic.twitter.com/LaWZXPL5uY — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 4, 2024

Helmet: Navy

Jersey: Light blue

Pants: Navy